Умєров назвав професії, які мають найбільший попит у рекрутингових центрах: "Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити"
В Україні на сьогодні відкрито 20 центрів рекрутингу, найбільший попит мають посади водіїв, механіків, операторів дронів.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Очільник Міноборони нагадав, що в Україні вже працюють 20 рекрутингових центрів, і відкриватимуться нові. МОУ визначило перелік посад у війську, які люди можуть обрати самостійно.
"Водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади — вони мають дуже великий попит", — сказав Умєров.
За його словами, охочі можуть обрати бажану посаду онлайн або прийти до центрів рекрутингу.
"Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні, щоб вони приходили на роботу: обирали професію, проходили всі співбесіди і отримували посаду, яка буде працювати на користь держави", - зазначив міністр.
Раніше, Кабмін підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
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Я вже згадував шокованих жіночок, яким обіцяли роботу в модельних агенціях!
Ще трохи - і написали би про постійні вакансії протирачів ковбаси спиртом!
Одну таку собі "полкан-наташу" з прес-служби ОК Південь виперли, а за кілька днів у прес-службу ОК Північ пристроїли.
Такий собі обіг "наташ" у міноборони
І тільки учора був скандал з контрактником у славнозвісному Солом'янської у Військоматі!
- в них , звісно , найбільша потреба ...
ТЦК висилає повістки наобум, воїнам, загиблим, тим хто все пройшов - повістка. Перевірка? нє
Після мобілізації - всі твої вибори до сраки, куди командир скаже, туди й йдеш. дякуємо закону про рабсто солдату, ще й Залужний його промоутив. Пішов дроноводом? а фіг там- треба зайти на позицію бо немає кому. і ось з тебе чудовий піхотинець.
І всі ці казки про "військових" ТЦКшників - поки вони шукають м'ясо, а не тих, хто замінить їх і допоможе побратимам - толку ніякого.
Держава, в особі Єрмако-татарського іга немає взагалі ніякого права щось вимагати від громадян. Фортифікації? хєр там
Зброя? хєр там
Амуніція? якщо самі не вкладете 100-150К - будете ходити в дірявому синтетичному пікселі. дякуємо
умєровуЄрмаку. Так що йдіть ви до дупи, зелені п**дори
А вот если мы завтра утром придем на Банковую мирно
Несколько сот тысяч
То к вечеру это уже будет ДРУГАЯ УКРАИНА
А если и дальше продолжим писать посты
То впереди у нас - годы войны
Горы трупов
Калеки
И выжженная Украина
Еще недавно ЦВЕТУЩАЯ!!!
Цветущая Украина Барыги
Классно прикололись 73% - шоб вам всем пусто было
Лет 100 будем вспоминать ваш прикол
Те, кто в живых останется...
І результат буде аналогічним.
На Банковую приходили с цветочками?
Может еще предложите на лавочки в носочках вставать?
Вы щось попутали
А особенно попутали насчет отбитой мусорни
У нас тут не Кацапстан
У нас - полиция
И она никого бить не будет
А не дай бог попробует - так козаки дадут по голове
Первый раз что ли
Радий би я був щось наплутати. Але при всьому моєму бажанні ніц не вийде.
Мусорня - вона і є мусорня. Вона такою була, є і буде. Мерсі гражданіну Аффакоффу.
Крапка, кінець лекції.
Или у нас дискуссия?
Лекцию вы жене своей читайте
А мне не надо
Вам ,судя по всему- не повезло,как мне
Мне милиционеры и в СССР помогали
Всякий раз, когда я обращалась за помощью
И в независимой Украине полицейские.
Ни разу за мою длинную жизнь я не встретила хамского обращения
Напротив - все работники правоохранительных органов вели себя со мной
Корректно, в рамках закона
Может быть ,потому что и я проявляла к ним элементарное
Человеческое уважение?
Попробуйте мой метод
Он очень действенный
Всех благ и мирной ночи!!
И не трогайте Авакова
Он не идеален ,как и любой человек
Но сделал для Украины в миллион раз больше,чем вы
Станьте для начала АВАКОВЫМ
Вот потом и поговорим
Ви - жінка. Мабуть, саме тому Вам щастило уникати хамського відношення з боку мусорів. А може ще й тому, що Ви - людина "з прокачаним скілом удачі" .
В моєму випадку мусорня уникає спілкування зі мною, виходячи з неможливості відключити інстинкт самозбереження. Так, сили наразі в мене вже не ті, що були років 20 тому. І здоров'я вже не те (онкологія - це не та штука, що додає здоров'я і сил). Та попри все їм вистачає клепки не зачіпати мене. Певно, через те, що маю збиті кулаки, переламаними ніс та вуха і пошрамовану морду лиця (ну, не Ален Делон я, так уже склалося ).
Та й я не горю бажанням спілкуватися з тими істотами (воно мені треба?). Отже, має місце бути своєрідне взаємне уникнення взаємно неприємного спілкування.
Щодо поваги. То дуже цікава штука. Бо вона, якщо є, то обопільна. Якщо вона не обопільна, то її просто не існує. Саме тому я твердо переконаний, що мусорня і повага - речі несумісні.
Щодо Аффакоффа. Він, перепрошую, поц. І це назавжди. І тут ніц не вдіємо.
Кое- что вызывает во мне протест
Но я поставила лайк
Мне очень понравился Ваш текст
Я буквально получила филологическое удовольствие
Прекрасно начался мой понедельник!
Кстати, Ален Делон мне никогда не нравился- ну то таке
Берегите себя!!
Судя по всему ,Вы - человек духа
Да ещё и с кулаками
А значит и с болезнью поборетесь...
Если дети нашей элиты не пошли в армию то это значит что это не наша элита и она очень плохо закончит.
Якщо військам гарантувати ротацію, то це і буде головним стимулом
Ну от дивіться. 24.02.22р. підори вломилися до нас з конкретною цілью - вбити нас усіх. Вбити нас, наших батьків, жінок, дітей. Я теж з передмістя Києва. бачив ті усі трупи цивільних у Бучі.
Нормальна реакція кожного нормального чоловіка - дати відсіч. От ми вийшли і дали.
Далі пішло-поїхало. У кожного своя особиста історія. В мене Вірнопілля під Ізюмом, потім Терни Донецької.
Вважаю, що це головне, що я зробив в цьому житті.
А ви? От що ви відповісте своїм дітям та онукам, коли ті спитають, що їх дід робив цей час? Що ви вигадаєте?
И что те, кто его "мобилизовал", продолжая гоняться за гражданскими в тылу, ответ своим детям и внукам, когда их спросят какую пользу Украине они принесли? "Сынок, я угандошил десять украинских военных инженеров?".
Зрозумій просту річ. Коли до тебе в квартиру ломяться бандити - ти не будеш їм розповідати, що ти інженер і не для війни мама квіточку ростила. А їбашити їх будеш усім наявним. Від кухонного ножа до помпової рушниці. Вірно? Так само і тут.
Ок. Мастер по дронам. Доводиш до командування частини - стаєш на свою правильну посаду. Але теж не панацея. Розповіли як побратим загинув тиждень тому. Прикручував постріл ПГ до мавіка. Електродетонатор виявився некісним. А протестувати в канаві забули. От і все. І товариш поруч тяжко поранений. Обидва дронщики. А ти кажеш..
Тільки й усього.
Бо ж саме вона дозволила йому долучитись до захисту хорватського узбережжя у якості власника мережі отелів.
Але ж, як хочите жити, вимкніть "марафон"
і якщо МО не наведе порядок з розприділенням то ця досить хороша програма може провалитись