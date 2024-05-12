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Умєров назвав професії, які мають найбільший попит у рекрутингових центрах: "Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити"

Міністр оборони Рустем Умєров

В Україні на сьогодні відкрито 20 центрів рекрутингу, найбільший попит мають посади водіїв, механіків, операторів дронів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Очільник Міноборони нагадав, що в Україні вже працюють 20 рекрутингових центрів, і відкриватимуться нові. МОУ визначило перелік посад у війську, які люди можуть обрати самостійно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони озвучили, за які злочини не мобілізовуватимуть ув’язнених. ПЕРЕЛІК

"Водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади — вони мають дуже великий попит", — сказав Умєров.

За його словами, охочі можуть обрати бажану посаду онлайн або прийти до центрів рекрутингу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сухопутні війська створять рекрутинговий центр: Першочергово комплектуватимуть підрозділи безпілотних систем

"Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні, щоб вони приходили на роботу: обирали професію, проходили всі співбесіди і отримували посаду, яка буде працювати на користь держави", - зазначив міністр.

Раніше, Кабмін підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Автор: 

мобілізація (3036) Умєров Рустем (590) Рекрутинг (140)


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Топ коментарі
+44
Обирати звичайно можуть, проте опиняться там, де якийсь дядя вирішить.
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12.05.2024 17:25
+33
як держава вимагає виконнаня обов'язку, коли сама все хєрить!
ТЦК висилає повістки наобум, воїнам, загиблим, тим хто все пройшов - повістка. Перевірка? нє
Після мобілізації - всі твої вибори до сраки, куди командир скаже, туди й йдеш. дякуємо закону про рабсто солдату, ще й Залужний його промоутив. Пішов дроноводом? а фіг там- треба зайти на позицію бо немає кому. і ось з тебе чудовий піхотинець.
І всі ці казки про "військових" ТЦКшників - поки вони шукають м'ясо, а не тих, хто замінить їх і допоможе побратимам - толку ніякого.

Держава, в особі Єрмако-татарського іга немає взагалі ніякого права щось вимагати від громадян. Фортифікації? хєр там
Зброя? хєр там
Амуніція? якщо самі не вкладете 100-150К - будете ходити в дірявому синтетичному пікселі. дякуємо умєрову Єрмаку. Так що йдіть ви до дупи, зелені п**дори
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12.05.2024 17:30
+23
Мгм...
Я вже згадував шокованих жіночок, яким обіцяли роботу в модельних агенціях!
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12.05.2024 17:19
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Мгм...
Я вже згадував шокованих жіночок, яким обіцяли роботу в модельних агенціях!
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12.05.2024 17:19 Відповісти
До речі: такі смачні місця - і досі вакантні???
Ще трохи - і написали би про постійні вакансії протирачів ковбаси спиртом!
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12.05.2024 17:34 Відповісти
ну наверное эти места ждут мажоров
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12.05.2024 17:38 Відповісти
Знав я водія,як ти кажеш на " мажорному місці", наказали йому в окоп,і він пішов. Нема його
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12.05.2024 17:43 Відповісти
а че тут такого странного? на такие места абы кого не возьмут. ты можешь быть водителем с 20 летним стажем, инвалидностью - но пойдешь штурмовиком
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12.05.2024 17:42 Відповісти
Не узагальнюйте.
Одну таку собі "полкан-наташу" з прес-служби ОК Південь виперли, а за кілька днів у прес-службу ОК Північ пристроїли.
Такий собі обіг "наташ" у міноборони
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12.05.2024 18:53 Відповісти
Ну... натахи - вони такі: ніґде вони не зникають, бо завше потрібні.
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13.05.2024 03:39 Відповісти
Угу...
І тільки учора був скандал з контрактником у славнозвісному Солом'янської у Військоматі!
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12.05.2024 17:21 Відповісти
Обирати звичайно можуть, проте опиняться там, де якийсь дядя вирішить.
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12.05.2024 17:25 Відповісти
І діловодів
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12.05.2024 17:26 Відповісти

- в них , звісно , найбільша потреба ...
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12.05.2024 17:28 Відповісти
кого бы не выбрали- это будет банда, которой на народ с прибором, просто выборами одну меняем на другую
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12.05.2024 17:40 Відповісти
Цей мудак двічі зустрічався з ворогом (білоруська область росії і Стамбул), щоб здати Україну.
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12.05.2024 17:41 Відповісти
як держава вимагає виконнаня обов'язку, коли сама все хєрить!
ТЦК висилає повістки наобум, воїнам, загиблим, тим хто все пройшов - повістка. Перевірка? нє
Після мобілізації - всі твої вибори до сраки, куди командир скаже, туди й йдеш. дякуємо закону про рабсто солдату, ще й Залужний його промоутив. Пішов дроноводом? а фіг там- треба зайти на позицію бо немає кому. і ось з тебе чудовий піхотинець.
І всі ці казки про "військових" ТЦКшників - поки вони шукають м'ясо, а не тих, хто замінить їх і допоможе побратимам - толку ніякого.

Держава, в особі Єрмако-татарського іга немає взагалі ніякого права щось вимагати від громадян. Фортифікації? хєр там
Зброя? хєр там
Амуніція? якщо самі не вкладете 100-150К - будете ходити в дірявому синтетичному пікселі. дякуємо умєрову Єрмаку. Так що йдіть ви до дупи, зелені п**дори
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12.05.2024 17:30 Відповісти
То, что вы послали власть в ДУПУ - ничего не изменит
А вот если мы завтра утром придем на Банковую мирно
Несколько сот тысяч
То к вечеру это уже будет ДРУГАЯ УКРАИНА
А если и дальше продолжим писать посты
То впереди у нас - годы войны
Горы трупов
Калеки
И выжженная Украина
Еще недавно ЦВЕТУЩАЯ!!!
Цветущая Украина Барыги
Классно прикололись 73% - шоб вам всем пусто было
Лет 100 будем вспоминать ваш прикол
Те, кто в живых останется...
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12.05.2024 18:08 Відповісти
Ніт. Це буде "білоруський варіант" - коли з квіточками і ліхтариками вийти проти відбитої мусорні.
І результат буде аналогічним.
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13.05.2024 02:40 Відповісти
А когда это в Украине
На Банковую приходили с цветочками?
Может еще предложите на лавочки в носочках вставать?
Вы щось попутали
А особенно попутали насчет отбитой мусорни
У нас тут не Кацапстан
У нас - полиция
И она никого бить не будет
А не дай бог попробует - так козаки дадут по голове
Первый раз что ли
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13.05.2024 02:48 Відповісти
Пані Галино.
Радий би я був щось наплутати. Але при всьому моєму бажанні ніц не вийде.
Мусорня - вона і є мусорня. Вона такою була, є і буде. Мерсі гражданіну Аффакоффу.
Крапка, кінець лекції.
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13.05.2024 02:55 Відповісти
Так вы мне лекцию читаете, ПАН?
Или у нас дискуссия?
Лекцию вы жене своей читайте
А мне не надо
Вам ,судя по всему- не повезло,как мне
Мне милиционеры и в СССР помогали
Всякий раз, когда я обращалась за помощью
И в независимой Украине полицейские.
Ни разу за мою длинную жизнь я не встретила хамского обращения
Напротив - все работники правоохранительных органов вели себя со мной
Корректно, в рамках закона
Может быть ,потому что и я проявляла к ним элементарное
Человеческое уважение?
Попробуйте мой метод
Он очень действенный
Всех благ и мирной ночи!!
И не трогайте Авакова
Он не идеален ,как и любой человек
Но сделал для Украины в миллион раз больше,чем вы
Станьте для начала АВАКОВЫМ
Вот потом и поговорим
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13.05.2024 03:34 Відповісти
. Відносно лекції - це така... фігура мови. Фразеологізм, якщо завгодно. Коли Вам то не подобається, не вживатиму його.
Ви - жінка. Мабуть, саме тому Вам щастило уникати хамського відношення з боку мусорів. А може ще й тому, що Ви - людина "з прокачаним скілом удачі" .
В моєму випадку мусорня уникає спілкування зі мною, виходячи з неможливості відключити інстинкт самозбереження. Так, сили наразі в мене вже не ті, що були років 20 тому. І здоров'я вже не те (онкологія - це не та штука, що додає здоров'я і сил). Та попри все їм вистачає клепки не зачіпати мене. Певно, через те, що маю збиті кулаки, переламаними ніс та вуха і пошрамовану морду лиця (ну, не Ален Делон я, так уже склалося ).
Та й я не горю бажанням спілкуватися з тими істотами (воно мені треба?). Отже, має місце бути своєрідне взаємне уникнення взаємно неприємного спілкування.
Щодо поваги. То дуже цікава штука. Бо вона, якщо є, то обопільна. Якщо вона не обопільна, то її просто не існує. Саме тому я твердо переконаний, що мусорня і повага - речі несумісні.
Щодо Аффакоффа. Він, перепрошую, поц. І це назавжди. І тут ніц не вдіємо.
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13.05.2024 04:08 Відповісти
Не соглашусь со всем, что вы написали
Кое- что вызывает во мне протест
Но я поставила лайк
Мне очень понравился Ваш текст
Я буквально получила филологическое удовольствие
Прекрасно начался мой понедельник!
Кстати, Ален Делон мне никогда не нравился- ну то таке
Берегите себя!!
Судя по всему ,Вы - человек духа
Да ещё и с кулаками
А значит и с болезнью поборетесь...
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13.05.2024 12:34 Відповісти
І України взагалі не існує, десь таке вже чули
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12.05.2024 17:54 Відповісти
У татарина семья живёт на Маями, а наши семьи ждут......
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12.05.2024 17:35 Відповісти
А тьі смотрю вообще деньги не любиш? Да бот?
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12.05.2024 17:44 Відповісти
а це неправда?
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12.05.2024 23:49 Відповісти
Сказки венского леса ты пишешь, разберись сначала что к чему
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12.05.2024 18:02 Відповісти
Первыми должны прийти монакские мажоры на кастинг ТЦК.
Если дети нашей элиты не пошли в армию то это значит что это не наша элита и она очень плохо закончит.
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12.05.2024 17:37 Відповісти
Ті, хто попав на фронт, не мають надії на те що їх замінять, дадуть час для відпочинку в тилу, відпустку, побачитися з рідними,... просто час прийти до себе - хто працював вахтовим методом при бурінні свердловин, чи служив на підводному човні, чи ... розуміє про що мова.

Якщо військам гарантувати ротацію, то це і буде головним стимулом
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12.05.2024 17:37 Відповісти
От піввіку прожив, але не розумію. Ухилянти, поясніть будь-ласка ваші мотиви.

Ну от дивіться. 24.02.22р. підори вломилися до нас з конкретною цілью - вбити нас усіх. Вбити нас, наших батьків, жінок, дітей. Я теж з передмістя Києва. бачив ті усі трупи цивільних у Бучі.

Нормальна реакція кожного нормального чоловіка - дати відсіч. От ми вийшли і дали.

Далі пішло-поїхало. У кожного своя особиста історія. В мене Вірнопілля під Ізюмом, потім Терни Донецької.

Вважаю, що це головне, що я зробив в цьому житті.

А ви? От що ви відповісте своїм дітям та онукам, коли ті спитають, що їх дід робив цей час? Що ви вигадаєте?
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12.05.2024 17:37 Відповісти
А що ви відповісте онукам на питання: діду а як ви могли вибрати хрипате чмо, через якого стався напад і вся та трагедія??
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12.05.2024 17:46 Відповісти
багато хто скаже що галасавав не за Зе а проти Пороха
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12.05.2024 18:28 Відповісти
СУПЕР!!!!!!!
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12.05.2024 19:29 Відповісти
Ще раз скажу, супер!
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12.05.2024 19:33 Відповісти
Зато у онуков будет этот самый дед, а не надгробная плита в разорённой стране(это если тело найдут).
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12.05.2024 17:46 Відповісти
А я би відповіла, багато долбойобів було, онучки!
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12.05.2024 19:34 Відповісти
Багато було дебілів!
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12.05.2024 19:36 Відповісти
Ті що голосували і лежать в землі! Відповідь онукам!
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12.05.2024 19:38 Відповісти
А зачем жирным шрифтом? Для убедительности? Я тебе поясню. Был у меня знакомый айтишник, занимался прошивками дронов с 2022 года, и благодаря его таланту удалось задвухсотить десятки орков. Но после начала усиления мобилизации он прошел ВЛК и отправился в учебку, где подсадил себе здоровье от сырости и плесени в казарме, где они жили. Потом его отправили на нуль и вот уже пару месяцев как он числится пропавшим без вести. Как ты считаешь, неухилянт, с такими подходами мы увеличиваем шансы выиграть войну у мордора?
И что те, кто его "мобилизовал", продолжая гоняться за гражданскими в тылу, ответ своим детям и внукам, когда их спросят какую пользу Украине они принесли? "Сынок, я угандошил десять украинских военных инженеров?".
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12.05.2024 17:56 Відповісти
Жирним шрифтом, тому що з ноутбука. Маю час та натхнення. Хоч не капслоком і то добре.

Зрозумій просту річ. Коли до тебе в квартиру ломяться бандити - ти не будеш їм розповідати, що ти інженер і не для війни мама квіточку ростила. А їбашити їх будеш усім наявним. Від кухонного ножа до помпової рушниці. Вірно? Так само і тут.

Ок. Мастер по дронам. Доводиш до командування частини - стаєш на свою правильну посаду. Але теж не панацея. Розповіли як побратим загинув тиждень тому. Прикручував постріл ПГ до мавіка. Електродетонатор виявився некісним. А протестувати в канаві забули. От і все. І товариш поруч тяжко поранений. Обидва дронщики. А ти кажеш..
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12.05.2024 18:04 Відповісти
Да при чем здесь мамин цветочек. Все очень прагматично - если наша цель выиграть войну, а не воевать "мясом против мяса" при том, что у орков этого мяса гораздо больше - нам нужно использовать больше дронов и меньше людей. Это банальная арифметика. И чем больше у нас будет специалистов по дронам, тем больше шансов, что мы будем опережать противника по технологиям - таким как РЭБ, машинное зрение, рои дронов и т.п. А еще неплохо бы показать, что раненым государство уделяет особое внимание, как и семьям погибших.
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12.05.2024 18:19 Відповісти
Я теж прожив піввіку, навіть трохи більше , і мені прислали повістку ,хоча ще у 18-річному віці ,в в моєму ще совєтському воєнному білєті ,чорним по білому написано -"годєн к нєстроєвой " і "нє служил " ,так що в нас вже молодь закінчилась ,що вони розсилають повістки людям передпенсійного віку ,тим більше тим хто взагалі не служив за станом здоров"я ,чи в мене в 55 років здоров"я стало кращим ,як було у 18 , Це по -перше ,а по друге в мене 84 річний батько ,хто його буде доглядати ,наша рідна держава швидше на той світ відправить ,ніж догляне ,так що не давіть на жалість ,і своіх дітей і онуків в мене немає ,так що ніхто і не питатиме , що я робив в цей час , Що ви вигадаєте ?
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12.05.2024 18:01 Відповісти
Що я вигадаю? Ми одного віку. Була б на той момента така сама ситуація в сім'ї, напевно, теж не пішов. Але своїх усіх своєчасно відправив на Львівщину. Сам вже 25.02 зустрічав танкові колони з помпою в одній руці та РКГ в іншій (той ще набірчик))) )
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12.05.2024 18:08 Відповісти
И еще. А не является ли эта одержимость совковых генералов внутри ВСУ, присягавших на верность СССР, закинуть как можно больше украинских мужчин на нуль, вместо того, чтобы развивать технологии и воевать дронами, банальным предательством Украины? Истинной целью такого подхода может быть гарантированное уничтожения тех украинцев, кто, имея сложные навыки и знания, может повысить цену войны для мордора.
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12.05.2024 18:11 Відповісти
Я сказав би, що все багато простіше. У тих дегенералів домінантна риса - дурість.
Тільки й усього.
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13.05.2024 02:50 Відповісти
их вин больной
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12.05.2024 17:39 Відповісти
Да-да, верим. А потом все єти люди встресятся друг с другом качестве штурмовиков или сторожей окопов.
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12.05.2024 17:45 Відповісти
Заснув оператором дронів а прокинувся штурмовиком-піхотинцем. Не армія а казка.
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12.05.2024 17:45 Відповісти
А где голобородько ? Видосики снимает ?
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12.05.2024 17:57 Відповісти
За ці 2 дні вже було два пости від Юрія Касьянова на Цензорі про те, що Святошинський ТЦК разброює армію. І пост від Марусі Звіробій на ФБ, що Соломенський ТЦК те саме. Хто не читав, суть в тому, що до дупи це відношення з рекрутингового центру, ТЦК пошлють туди, куди їм треба, на поповнення "приоритетних підрозділів". Або зроблять так, що ти по здоров'ю не пройдешь ВЛК на контракт. А в мобикі всі придатні, і знову відправлять туди, куди їм треба.
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12.05.2024 17:58 Відповісти
Справа йшла про висококваліфікованих спеціалістів
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12.05.2024 18:00 Відповісти
Умеров. Если ты не знаешь, не навязывай мысль что украинцы боятся. Украинцы такой народ что ничего не боится но украинцы народ принципиальный и не переносят несправедливости. Посмотри на дороги Украины и задайся вопросом - почему ТЦК отворачивают головы когда от дорогих машин? Все это видят и тут дело принципа. Не зря же сказал Черчиль - если воюют только бедные, это бизнес, а не война.
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12.05.2024 18:01 Відповісти
Потому что мобилизация должна быть справедливой. Не любят украинцы несправедливости когда бедные воюют, а лицам при деньгах эта война чужая. Любой социальный взрыв в Украине происходит из за несправедливости. Пока этот вопрос не будет решен, никакие карательные меры не помогут. Здесь дело принципа народа
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12.05.2024 18:05 Відповісти
Багатиє вже виїхали по "довідкам із гур". І тепер вони в монако, маямі, женеві і лондоні. Які у тебе будуть рекомендації аби вони також служили.
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12.05.2024 18:26 Відповісти
В зависимости кто для тебя богатый. Если ты зарабатываешь 5 тысяч долларов в месяц, имеешь какого то там крузака 2018 года, то ты нищеброд для тех кто в Монако. Но у тебя не безвыходная ситуация по сравнению с теми кто и 500 долларов в месяц не получают. В селах отдаленных от городов на 100 человек только 10 с работой.
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12.05.2024 18:35 Відповісти
Та навіть слуга народу депутат Мазурашу сказав, що рекрутинг туди, де хочеш служити, нажаль брехня. Беруть людину ремонтувати двигуни, через пару місяців вже штурмовик і в окопі. Хто ж вам, шулерам, повірить?
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12.05.2024 18:07 Відповісти
Увы,пузатый уроженец Узбекистана,ни дня не прослуживший в армии,являющийся всего лишь "служанкой" небритого рассказывает о том,кто,как и где будет служить в армии..Неуч..как минимум .
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12.05.2024 18:08 Відповісти
За последние несколько недель я лично видел нескольких особей которые ни с того ни сего стали инвалидами. Врачи раздуваются и никто их не контролирует. Это все заметили и это явление вызывает злость у народа. Злость по отношению к власти. С таким подходом вы быстрее приведете к гражданской войне потому что силой заставлять служить бедных приведет к тому что народ начнет сопротивлятся. Все ваши законы которые вы напринимали - дерьмо. Должен быть один закон - коррупционеров кто лепит липовые диагнозы к стене и все на войну и бедные и богатые. Поверьте. Тогда мобилищация будет сверх успешной
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12.05.2024 18:13 Відповісти
Должна быть создана независимая экспертиза при армии и каждый кого врачи признали непригодным должны пройти через эту экспертизу и если военная экспертиза признает военнообязаного пригодным, брать за жабры врачей кто диагнозы ставил.
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12.05.2024 18:19 Відповісти
Если это не делается, значит главный коррупционер сидит в вышем военном эшелоне.
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12.05.2024 18:22 Відповісти
Схоже, найбільш популярною професією за якою обирали у владу в 2019-му році був - пісдобол. Бо вже 5 років у владі виключно брехуни, які безкінечно брешуть.
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12.05.2024 18:23 Відповісти
Ви ще за 30 років цього не зрозуміли?
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12.05.2024 18:25 Відповісти
А що 33 роки тому кравчук казав правду?
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12.05.2024 18:27 Відповісти
Ви вже всіх тих хто носив форму і усе життя отримував гроші з бюджету України залучили, а зараз повинен повернути борг країні... P/S Спочатку потрібно рекрутувати їх ( аби вони показали, як треба Власним Прикладом ).. Бо інакше то не вельми мотивує людей.....
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12.05.2024 18:24 Відповісти
та яке там) 2 млн.тільки тих хто безкоштовно вчився у внз по направленню від збройних сил і різних силових органів,також у переліку є колишні правоохоронці, котрі вийшли на "заслужений відпочинок" у 40-45 років та отримували різні пільги, бо "тяжко" працювали на державу.
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12.05.2024 19:00 Відповісти
Кожен, хто говорить про наявність якогось вибору в армії є брехуном. Немає там жодного вибору - або виконуй наказ, або сідай за ґрати на чималий термін.
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12.05.2024 18:38 Відповісти
Вони надіються що є такі лошки, які повірять
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12.05.2024 19:04 Відповісти
Все можно организовать если убрать коррупцию. Для некоторых эта война не должна быть чуждой. Все должны защищать страну, а не те у кого можно заставить
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12.05.2024 18:39 Відповісти
Яку ВУС має його високомотивований папєрєднік Рєзніков?
Бо ж саме вона дозволила йому долучитись до захисту хорватського узбережжя у якості власника мережі отелів.
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12.05.2024 18:41 Відповісти
Тут, краще пізно ніж ніколи.

Але ж, як хочите жити, вимкніть "марафон"
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12.05.2024 18:46 Відповісти
Штурмують посадку якось водій, механік і оператор дронів...
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12.05.2024 18:54 Відповісти
та да, мають вибір, Маруся Звіробій як раз тільки про це написала. Дали відношення спеціалісту інженеру компютернеку з гражданки, він повинен був іти до ніх на КОНТРАКТ, але він прийшов в ТЦК і його відправили в якусь ******.
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12.05.2024 19:13 Відповісти
Дітей своїх посилайте, ось вам і вибор!
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12.05.2024 19:23 Відповісти
У них всіх дуже здібні і обдаровані дітки, які справді заслуговують навчатись в кращих західних університетах, але потім потім з свіжими силами вони повернуться піднімати Україну з колін. Треба тільки почекати 4-5 років. Це наш золотий генофонд.
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12.05.2024 19:47 Відповісти
С момента как переступиш порог кпп части - ТЫ КУСОК ГОВНА ! ТЫ НИКТО И ЗВАТЬ ТЕБЯ НИКАК ! ТАК БЫЛО ЕСТЬ И БУДЕТ ! А все эти росказни то для скажем - для доверчивых людей .
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12.05.2024 19:29 Відповісти
Якщо в мобілізованого не має зв'язків з вищим керівництвом,то місяць учебки і в окопи з калашом проти фабів,дронів,арти. Маю двох загиблих знайомих,які " повоювали" в окопах,один півроку-міна в бліндаж,другий три місяці-снарядом(вибуховою хвилею) вбило.Твоє життя в арміі-тобі більше не належить,наказ-виконання.Невиконання-тюрма.Інхзсм.
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12.05.2024 19:49 Відповісти
Проедание бюджетных денег и больше ничего. Приходил на днях в один из центров: сидят бабушки за 2 ноутбуками, которые вообще ничего не понимают и элементарных представлений не имеют о воинских специальностях и т.п. вопросах. Ни на один вопрос ответить не смогли. Последнее, что убило вообще: на мое предложение, типа "вот что я умею и где могу быть макс полезен, поэтому подберите мне что-нибудь, могу приехать завтра-послезавтра". Ответ: "ничего не получиться, т.к мы сидим здесь только по одному дню и потом меняемся". Я понял, что разговаривать дальше не о чем.
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12.05.2024 19:58 Відповісти
Проблема в тому що з першої хвилі хто пішов по рекрутингу без звязків уже пішли відзиви ...
і якщо МО не наведе порядок з розприділенням то ця досить хороша програма може провалитись
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12.05.2024 20:35 Відповісти
Чому не воюють чиновники, поліція, всі ці 40-річні пенсионери..? В нас населення скоротилося удвічі, а мільйон чиновників так і лишився тягарем... Найбільший у Європі апарат, мільярди на утримання... Має бути тотальне скорочення держ.апарату та відправка їх на фронт, бо хто-хто, а вони за рахунок держави жили, і мають навіть більший обов'язок її захищати, ніж умовний тракторист з села. Судді, прокурори, бюрократи - це все можна скоротити як мінімум у два рази, впровадивши ту саму "діджиталізацію", взявши за основу технологічні напрацювання того ж Китаю, де широко використовується ШІ, який "закриває" 90% типових звернень та судових справ, без потреби годувати бюрократа\корупціонера...
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12.05.2024 21:22 Відповісти
Чиновники, судді, мєнти, пенсіонери 40- і, погранці і митники на західному кордоні..., такі професії не актуальні?
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12.05.2024 21:49 Відповісти
аахахха! яке тупе *********!))) **** зелені довбойоби! ви двійяно думаєте що всі такі ****** як ви?
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12.05.2024 23:04 Відповісти
В тебе, Умеров, такий великий вибір, а ти боїшся! І Арахамію до смерті налякав...
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12.05.2024 23:06 Відповісти
Ати сам служив а армії, підар нагуляний!
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13.05.2024 08:30 Відповісти
 
 