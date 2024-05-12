Умєров назвав професії, які мають найбільший попит у рекрутингових центрах: "Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити"

В Україні на сьогодні відкрито 20 центрів рекрутингу, найбільший попит мають посади водіїв, механіків, операторів дронів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Очільник Міноборони нагадав, що в Україні вже працюють 20 рекрутингових центрів, і відкриватимуться нові. МОУ визначило перелік посад у війську, які люди можуть обрати самостійно.

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"Водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади — вони мають дуже великий попит", — сказав Умєров.

За його словами, охочі можуть обрати бажану посаду онлайн або прийти до центрів рекрутингу.

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"Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні, щоб вони приходили на роботу: обирали професію, проходили всі співбесіди і отримували посаду, яка буде працювати на користь держави", - зазначив міністр.

Раніше, Кабмін підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.