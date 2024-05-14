Держслужбовці, які мають бронь, також мусять прийти до ТЦК, щоб уточнити свої дані, - Міноборони

Державні службовці, які мають бронь від мобілізації, також повинні оновити свої дані у ТЦК, е-кабінеті або ж у ЦНАПі.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, всі військовозобов'язані мають уточнити свої дані у ТЦК, за допомогою е-кабінету або у ЦНАП.

"Тобто, принаймні три варіанти... Навіть ті, хто не підлягає бронюванню, можуть пройти, можливо, у них є підстави для відстрочки", - пояснив Лазуткін.

Які категорії держслужбовців підпадають під бронювання

Раніше у Міноборони пояснили, хто із держслужбовців може підпадати під бронювання.

"Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії "А". Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія "Б" і категорія "В" вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", - зазначив тоді речник Міноборони Лазуткін.

Читайте: В Україні нарахували 160 тисяч чиновників, мобілізовано – 2,5%, – НАДС. ІНФОГРАФІКА