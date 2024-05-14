Держслужбовці, які мають бронь, також мусять прийти до ТЦК, щоб уточнити свої дані, - Міноборони
Державні службовці, які мають бронь від мобілізації, також повинні оновити свої дані у ТЦК, е-кабінеті або ж у ЦНАПі.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, всі військовозобов'язані мають уточнити свої дані у ТЦК, за допомогою е-кабінету або у ЦНАП.
"Тобто, принаймні три варіанти... Навіть ті, хто не підлягає бронюванню, можуть пройти, можливо, у них є підстави для відстрочки", - пояснив Лазуткін.
Які категорії держслужбовців підпадають під бронювання
Раніше у Міноборони пояснили, хто із держслужбовців може підпадати під бронювання.
"Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії "А". Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія "Б" і категорія "В" вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", - зазначив тоді речник Міноборони Лазуткін.
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пора батенька , пора !
- Шановний, у вас така дорога машина і костюм і ви говорите, що у вас немає відстрочки? Ну не вірю! Давайте ще раз перевіримо, як щодо Visa Platinum?
бо, нема ані часу ані бажання тусити в безкінечній черзі.
держава настворювала за 30 років купу реєстрів
витрачено мільярди державних коштів
але все рівно потрібно прийти та вистояти чергу!
так, я розумію для чого все то 😁
але виглядає доволі тупо
Зате тепер згадали про ваші обов'язки.
А "Міністерство Оборони України" створило приватну фірму "ТЦК"- це рекрутінгови центри, яки набирають в часну воєнну компанію громадян Україхни, тому і грошове
запеспечення їм платять з приватних рахунків, а в разі втрати боєздатності їх викідають поза штат, як відпрацьований матеріал."
як й всіх, хто розповсюджує це лайно про "корпорацію", "реєстри" й т.інш.
державна служба, відповідно й держслужбовці існують й в США, й у Європі, теж постсовок?
В США, помимо работников органов государственной власти и управления, к государственным служащим относятся почтовые служащие, работники коммунальных служб. В ФРГ к госслужащим относятся железнодорожники, учителя, врачи, работники ряда других государственных отраслей, предприятий и организаций
Різницу розумієш???
ти ж просто ковтаєш з https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30061180 російських джерел . та й то далі першого абзаца не пішов, от вже кончене.
Закон "Про держслужбу" почитай, потім Закон "Про поліцію", потім Положення "Про державну службу України з НС", можливо знімеш питання хоча б щодо поліції та МНС та чи є вони держслужбовцями. потім інше закнодавство, потім приходь.
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Якщо заброньованим надали бронь, то певно, знали, кому і на яких підставах ця бронь надається.
А якщо не знали, кому вони дають бронь, то шо це за бардак!?
Для чого створювати оцей хаос, коли всі кому треба, і не треба, бігають, як припечені, до ТЦК?
Сраний совок!