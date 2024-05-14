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Новости мобилизации
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Госслужащие, имеющие бронь, также должны прийти в ТЦК, чтобы уточнить свои данные, - Минобороны

Держслужбовці також мають прийти до ТЦК

Государственные служащие, которые имеют бронь от мобилизации, также должны обновить свои данные в ТЦК, е-кабинете или в ЦПАУ.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК, с помощью е-кабинета или в ЦПАУ.

"То есть, по крайней мере, три варианта... Даже те, кто не подлежит бронированию, могут пройти, возможно, у них есть основания для отсрочки", - пояснил Лазуткин.

Какие категории госслужащих подпадают под бронирование

Ранее в Минобороны объяснили, кто из госслужащих может подпадать под бронирование.

"Есть четкие правила, они несколько изменились, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории "А". Чтобы было понятно широкой общественности - это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и которые, соответственно, являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будет бронироваться только на 50%. То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованными", - отметил тогда представитель Минобороны Лазуткин.

Читайте: В Украине насчитали 160 тысяч чиновников, мобилизовано - 2,5%, - НАГС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

госслужащие (339) мобилизация (2748) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+13
І тут з мусорів, прокуророрів, суддів, митників та іньшоого непотріба вже почали вистрюватися черги)))) не смішить пихву вона і так смішна. Вже знаємо як в Дніпрі мусорва завила коли хотіли відправити на фронт))))
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14.05.2024 09:46
+9
А в кого стальна броня - 95-и квартал і іже з ними?
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14.05.2024 09:46
+7
Жителі Херсону можуть вам розповісти, як ці "заградотряди" в перших рядах дременули з міста у 22-му. Це резерв зеленої мерзоти на випадок непокори населення.
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14.05.2024 10:16
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А в кого стальна броня - 95-и квартал і іже з ними?
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14.05.2024 09:46 Ответить
це категорія "довічно недоторкані, рівень - бог"
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14.05.2024 09:47 Ответить
Що не заважає позувати в однострої та отримувати нагороди за тилову мужність!
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14.05.2024 10:28 Ответить
А депутати мають прийти пройти ВЛК ?

пора батенька , пора !
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14.05.2024 20:22 Ответить
І тут з мусорів, прокуророрів, суддів, митників та іньшоого непотріба вже почали вистрюватися черги)))) не смішить пихву вона і так смішна. Вже знаємо як в Дніпрі мусорва завила коли хотіли відправити на фронт))))
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14.05.2024 09:46 Ответить
Мусори тренуються на полігонах. Стратегічний резерв. Ще ************ щоб затикати дирки, чи стати заград отрядами для тих хто масово дремене з лінії фронту.
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14.05.2024 10:08 Ответить
Жителі Херсону можуть вам розповісти, як ці "заградотряди" в перших рядах дременули з міста у 22-му. Це резерв зеленої мерзоти на випадок непокори населення.
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14.05.2024 10:16 Ответить
Некуй було під себе мобзакон переробляти, жеріть дискотеку сєрлєща...
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14.05.2024 10:30 Ответить
"Ще ************ щоб...." захищати 95 від народу. Можливо....
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14.05.2024 10:32 Ответить
Так-і конверти з готівкою мають не забути прихопити...
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14.05.2024 09:46 Ответить
А потом их списки с должностями и зарплатами на всеобщее обозрение,страна должна знать истинных ухилянтов поименно и их количество.
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14.05.2024 09:47 Ответить
Стає цікавіше
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14.05.2024 09:47 Ответить
Навіть ті, хто не підлягає , можуть пройти, можливо, у них є підстави для відстрочки
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14.05.2024 09:50 Ответить
Точно. Розмова в ТЦК

- Шановний, у вас така дорога машина і костюм і ви говорите, що у вас немає відстрочки? Ну не вірю! Давайте ще раз перевіримо, як щодо Visa Platinum?
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14.05.2024 09:56 Ответить
а можна, що б замість мене, по нотаріальній довіреності, пройшов мій дядько, 86 річний?
бо, нема ані часу ані бажання тусити в безкінечній черзі.
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14.05.2024 09:51 Ответить
дурня якась
держава настворювала за 30 років купу реєстрів
витрачено мільярди державних коштів
але все рівно потрібно прийти та вистояти чергу!
так, я розумію для чого все то 😁
але виглядає доволі тупо
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14.05.2024 09:54 Ответить
Ефективність держави рівня "черга"
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14.05.2024 10:06 Ответить
Ще й учбові заклади, підприємства, організації, установи і т.і. зобов'язані вести облік й звітність подавати..
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14.05.2024 10:11 Ответить
вони й подають! я шукав роботу, так 99% казали що маю пройти влк інакше не візьмуть
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14.05.2024 10:39 Ответить
А я про що, якщо подають - то занафіга людям до військомату йти? По бізробітним - теж подають..а ті, хто не працюють й на обліку не стоять по безробіттю - не попруться до військоматів..
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14.05.2024 11:50 Ответить
Це показує лише те, наскільки ваше існування було важливим для державного апарату.
Зате тепер згадали про ваші обов'язки.
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14.05.2024 10:20 Ответить
"В корпорації "УКРАЇНА" - є приватний кабінет міністрів, який створив приватну фірму "Міністерство Оброни України"( зареєстровано в приватному американському реєстрі D U N S).


А "Міністерство Оборони України" створило приватну фірму "ТЦК"- це рекрутінгови центри, яки набирають в часну воєнну компанію громадян Україхни, тому і грошове
запеспечення їм платять з приватних рахунків, а в разі втрати боєздатності їх викідають поза штат, як відпрацьований матеріал."
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14.05.2024 09:56 Ответить
таку ***** як ти треба *******, дуже боляче й на постійній основі.
як й всіх, хто розповсюджує це лайно про "корпорацію", "реєстри" й т.інш.
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14.05.2024 10:10 Ответить
Таких пітухів , як ти терба постійно пітушити во всі дірки , щоб ні допомогали цим глобалістам знищувати українців
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15.05.2024 09:36 Ответить
І коля коклєта прийде?
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14.05.2024 10:00 Ответить
Ох і начудили ті шмаркачі з чим законом; біда неминуча. Хоча, коли при владі бідоносці та зрадники, іншому просто не бути.
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14.05.2024 10:08 Ответить
ЯКЩО В ТРАКТОР САДИТЬСЯ ЖІНКА,ТО ЛЮБОГО ДЕРЖ ЧИНОВНИКА МОЖНА ЗАМІНИТИ...
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14.05.2024 10:10 Ответить
Сейчас всем кто на броне VIN коды присваивают как на машины и без него с 18 мая мимо патруля ТЦК не проскочишь.
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14.05.2024 10:13 Ответить
секретутка в РДА це держслужбовиця. А ось пожежник, поліцай, лікарь це ху-ня на олії. Держслужба це ганьба ї постсавецький пережиток
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14.05.2024 10:37 Ответить
вам справді власні тези здаються адекватними?
державна служба, відповідно й держслужбовці існують й в США, й у Європі, теж постсовок?
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14.05.2024 10:51 Ответить
Сеежа! Ви даун?
В США, помимо работников органов государственной власти и управления, к государственным служащим относятся почтовые служащие, работники коммунальных служб. В ФРГ к госслужащим относятся железнодорожники, учителя, врачи, работники ряда других государственных отраслей, предприятий и организаций
Різницу розумієш???
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14.05.2024 11:10 Ответить
от куди ти пхнешся зі своїми знаннями з, ого, хотів сказати з вікіпедії, але ж ти навіть не там скопіпастив, олень.
ти ж просто ковтаєш з https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30061180 російських джерел . та й то далі першого абзаца не пішов, от вже кончене.
Закон "Про держслужбу" почитай, потім Закон "Про поліцію", потім Положення "Про державну службу України з НС", можливо знімеш питання хоча б щодо поліції та МНС та чи є вони держслужбовцями. потім інше закнодавство, потім приходь.
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14.05.2024 13:17 Ответить
приділю довбню ще декільки часу. А ні поліцаї, а ні співробітники ДСНС ( бо вже давно МНС не існує, баране) не є держслужбовцями. Візьми біноклю, а ще краще телескоп, та прочитай отой закон "про поліцію". Бо десь щось чуло, та не дочуло
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14.05.2024 15:25 Ответить
Правильно, робить більше черг. Щоб гарантовано більше людей отримали штрафи...
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14.05.2024 12:59 Ответить
Приходьте-притходье… на полігон і потім під харків без позицій не поідете, то все іпсо. Чесно-чесно
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14.05.2024 13:00 Ответить
Держслужбовці, які мають бронь, також мусять прийти до ТЦК, щоб уточнити свої дані Джерело:
***********
Якщо заброньованим надали бронь, то певно, знали, кому і на яких підставах ця бронь надається.

А якщо не знали, кому вони дають бронь, то шо це за бардак!?

Для чого створювати оцей хаос, коли всі кому треба, і не треба, бігають, як припечені, до ТЦК?
Сраний совок!
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14.05.2024 13:09 Ответить
Друг был в военкомате просто говорит треш, местные барыги (по другому их назвать нельзя, ибо на военных слабо похожи, только что в форме) деньги берут чуть ли не в открытую в коридоре, наглые просто капец..... Рубят капусту аш гай шумит. Беспредел полный....
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14.05.2024 13:28 Ответить
 
 