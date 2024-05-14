Госслужащие, имеющие бронь, также должны прийти в ТЦК, чтобы уточнить свои данные, - Минобороны
Государственные служащие, которые имеют бронь от мобилизации, также должны обновить свои данные в ТЦК, е-кабинете или в ЦПАУ.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК, с помощью е-кабинета или в ЦПАУ.
"То есть, по крайней мере, три варианта... Даже те, кто не подлежит бронированию, могут пройти, возможно, у них есть основания для отсрочки", - пояснил Лазуткин.
Какие категории госслужащих подпадают под бронирование
Ранее в Минобороны объяснили, кто из госслужащих может подпадать под бронирование.
"Есть четкие правила, они несколько изменились, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории "А". Чтобы было понятно широкой общественности - это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и которые, соответственно, являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будет бронироваться только на 50%. То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованными", - отметил тогда представитель Минобороны Лазуткин.
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пора батенька , пора !
- Шановний, у вас така дорога машина і костюм і ви говорите, що у вас немає відстрочки? Ну не вірю! Давайте ще раз перевіримо, як щодо Visa Platinum?
бо, нема ані часу ані бажання тусити в безкінечній черзі.
держава настворювала за 30 років купу реєстрів
витрачено мільярди державних коштів
але все рівно потрібно прийти та вистояти чергу!
так, я розумію для чого все то 😁
але виглядає доволі тупо
Зате тепер згадали про ваші обов'язки.
А "Міністерство Оборони України" створило приватну фірму "ТЦК"- це рекрутінгови центри, яки набирають в часну воєнну компанію громадян Україхни, тому і грошове
запеспечення їм платять з приватних рахунків, а в разі втрати боєздатності їх викідають поза штат, як відпрацьований матеріал."
як й всіх, хто розповсюджує це лайно про "корпорацію", "реєстри" й т.інш.
державна служба, відповідно й держслужбовці існують й в США, й у Європі, теж постсовок?
В США, помимо работников органов государственной власти и управления, к государственным служащим относятся почтовые служащие, работники коммунальных служб. В ФРГ к госслужащим относятся железнодорожники, учителя, врачи, работники ряда других государственных отраслей, предприятий и организаций
Різницу розумієш???
ти ж просто ковтаєш з https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30061180 російських джерел . та й то далі першого абзаца не пішов, от вже кончене.
Закон "Про держслужбу" почитай, потім Закон "Про поліцію", потім Положення "Про державну службу України з НС", можливо знімеш питання хоча б щодо поліції та МНС та чи є вони держслужбовцями. потім інше закнодавство, потім приходь.
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Якщо заброньованим надали бронь, то певно, знали, кому і на яких підставах ця бронь надається.
А якщо не знали, кому вони дають бронь, то шо це за бардак!?
Для чого створювати оцей хаос, коли всі кому треба, і не треба, бігають, як припечені, до ТЦК?
Сраний совок!