Госслужащие, имеющие бронь, также должны прийти в ТЦК, чтобы уточнить свои данные, - Минобороны

Государственные служащие, которые имеют бронь от мобилизации, также должны обновить свои данные в ТЦК, е-кабинете или в ЦПАУ.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК, с помощью е-кабинета или в ЦПАУ.

"То есть, по крайней мере, три варианта... Даже те, кто не подлежит бронированию, могут пройти, возможно, у них есть основания для отсрочки", - пояснил Лазуткин.

Какие категории госслужащих подпадают под бронирование

Ранее в Минобороны объяснили, кто из госслужащих может подпадать под бронирование.

"Есть четкие правила, они несколько изменились, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории "А". Чтобы было понятно широкой общественности - это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и которые, соответственно, являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будет бронироваться только на 50%. То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованными", - отметил тогда представитель Минобороны Лазуткин.

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