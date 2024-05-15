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Електронний кабінет військовозобов’язаного матиме комплексну систему захисту інформації, - Міноборони

Електронний кабінет військовозобов'язаного

У Міністерстві оборони запевнили, що Україна створила дієву систему захисту, якою обороняє сервіси та системи, і система електронного кабінету військовозобов’язаного матиме комплексну систему захисту інформації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це розповіли в Міноборони.

Як зазначили в Міноборони, робота над застосунком для військовозобов’язаних, де буде реалізований функціонал електронного кабінету, виходить на фінішну пряму.

Так, 18 травня набуває чинності підписаний президентом закон про мобілізацію, і всі військовозобов’язані матимуть 60 днів для того, щоб оновити свої контактні дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання.

У Міноборони запевнили, що система матиме комплексну систему захисту інформації з необхідним атестатом відповідності. Своєю чергою це означає, що застосунок буде запущено відповідно до чинних вимог законодавства щодо захисту інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронний кабінет військовозобов’язаного: Кабмін затвердив порядок ведення реєстру

"Наша країна має неабиякий досвід у протидії кібератакам, адже весь цей час ми ведемо війну у всіх можливих доменах, кіберпростір - один із них", - зауважили в міністерстві.

Крім того, в Міноборони наголосили, що держава створила дієву систему захисту, якою обороняє сервіси та системи.

"Росіяни не отримають жодної інформації про українських людей, бо це наша найбільша цінність", – додали в Міноборони.

Також читайте: Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня, - Міноборони

Раніше повідомлялося, що електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набирає чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Автор: 

Міноборони (7294) військовослужбовці (4697) мобілізація (3017) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+10
Систем ,які мають 100% захист ,просто не існує. І найбільша діра в захисті ,це або злом системи і копіювання інформації , або людський фактор копіювання БД .
І мені чогось здається , що ця БД буде скопіювана людиною
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15.05.2024 15:20
+8
"Електронний кабінет військовозобов'язаного матиме комплексну систему захисту інформації" - як на Харьківщині.
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15.05.2024 15:19
+5
Еге ж!
Ми добре пам'ятаємо: "Дзвін.ки з мобільника неможливо відслідкувати"
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15.05.2024 15:21
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"Електронний кабінет військовозобов'язаного матиме комплексну систему захисту інформації" - як на Харьківщині.
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15.05.2024 15:19 Відповісти
Що в перекладі з канцеляриту на людську мову означає - дірявий, як решето.
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15.05.2024 15:25 Відповісти
Систем ,які мають 100% захист ,просто не існує. І найбільша діра в захисті ,це або злом системи і копіювання інформації , або людський фактор копіювання БД .
І мені чогось здається , що ця БД буде скопіювана людиною
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15.05.2024 15:20 Відповісти
Еге ж!
Ми добре пам'ятаємо: "Дзвін.ки з мобільника неможливо відслідкувати"
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15.05.2024 15:21 Відповісти
Дзвін.ки
Дзвінки
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15.05.2024 15:24 Відповісти
То в ел.кабінеті і влк можна буде пройти?
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15.05.2024 15:22 Відповісти
нє, ножками у ТЦК
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15.05.2024 15:41 Відповісти
Так накуй той кабінет
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15.05.2024 16:16 Відповісти
Дубілета б - екс міністра КМУ, треба було б підключити, у нього моцний досвід, за результатами знищення масиву документообігу в Секретаріаті КМУ за десятки років! Хоть копійчину, якусь заробив він з командою, і на цьому! Ох і ухарів зібрав тоді гончарук до себе, на заробітки…
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15.05.2024 15:30 Відповісти
Так ТЦК все одно може напротязі цих 60 ти днів притаранити повістку.
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15.05.2024 15:33 Відповісти
«Комплексна система захисту…» - як завжди потім виявиться що кацапи допомагали створювати ПЗ, а сервери знаходяться в лаптєстані.
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15.05.2024 15:37 Відповісти
Тобто база даних буде зберігатися у незашифрованому вигляді на серверах фсб.
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15.05.2024 15:38 Відповісти
18 числа не запуститься - традиція така.
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15.05.2024 15:42 Відповісти
Дивіться щоб цей захист не зламав якийсь школяр.
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15.05.2024 15:44 Відповісти
 
 