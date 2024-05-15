Електронний кабінет військовозобов’язаного матиме комплексну систему захисту інформації, - Міноборони

У Міністерстві оборони запевнили, що Україна створила дієву систему захисту, якою обороняє сервіси та системи, і система електронного кабінету військовозобов’язаного матиме комплексну систему захисту інформації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це розповіли в Міноборони.

Як зазначили в Міноборони, робота над застосунком для військовозобов’язаних, де буде реалізований функціонал електронного кабінету, виходить на фінішну пряму.

Так, 18 травня набуває чинності підписаний президентом закон про мобілізацію, і всі військовозобов’язані матимуть 60 днів для того, щоб оновити свої контактні дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання.

У Міноборони запевнили, що система матиме комплексну систему захисту інформації з необхідним атестатом відповідності. Своєю чергою це означає, що застосунок буде запущено відповідно до чинних вимог законодавства щодо захисту інформації.

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"Наша країна має неабиякий досвід у протидії кібератакам, адже весь цей час ми ведемо війну у всіх можливих доменах, кіберпростір - один із них", - зауважили в міністерстві.

Крім того, в Міноборони наголосили, що держава створила дієву систему захисту, якою обороняє сервіси та системи.

"Росіяни не отримають жодної інформації про українських людей, бо це наша найбільша цінність", – додали в Міноборони.

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Раніше повідомлялося, що електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набирає чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК.