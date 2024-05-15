Электронный кабинет военнообязанного будет иметь комплексную систему защиты информации, - Минобороны

В Министерстве обороны заверили, что Украина создала действенную систему защиты, которой обороняет сервисы и системы, и система электронного кабинета военнообязанного будет иметь комплексную систему защиты информации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказали в Минобороны.

Как отметили в Минобороны, работа над приложением для военнообязанных, где будет реализован функционал электронного кабинета, выходит на финишную прямую.

Так, 18 мая вступает в силу подписанный президентом закон о мобилизации, и все военнообязанные будут иметь 60 дней для того, чтобы обновить свои контактные данные - телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства.

В Минобороны заверили, что система будет иметь комплексную систему защиты информации с необходимым аттестатом соответствия. В свою очередь это означает, что приложение будет запущено в соответствии с действующими требованиями законодательства по защите информации.

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"Наша страна имеет большой опыт в противодействии кибератакам, ведь все это время мы ведем войну во всех возможных доменах, киберпространство - один из них", - отметили в министерстве.

Кроме того, в Минобороны отметили, что государство создало действенную систему защиты, которой обороняет сервисы и системы.

"Россияне не получат никакой информации об украинских людях, потому что это наша самая большая ценность", - добавили в Минобороны.

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Ранее сообщалось, что электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая, а доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.