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Электронный кабинет военнообязанного будет иметь комплексную систему защиты информации, - Минобороны

Електронний кабінет військовозобов'язаного

В Министерстве обороны заверили, что Украина создала действенную систему защиты, которой обороняет сервисы и системы, и система электронного кабинета военнообязанного будет иметь комплексную систему защиты информации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказали в Минобороны.

Как отметили в Минобороны, работа над приложением для военнообязанных, где будет реализован функционал электронного кабинета, выходит на финишную прямую.

Так, 18 мая вступает в силу подписанный президентом закон о мобилизации, и все военнообязанные будут иметь 60 дней для того, чтобы обновить свои контактные данные - телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства.

В Минобороны заверили, что система будет иметь комплексную систему защиты информации с необходимым аттестатом соответствия. В свою очередь это означает, что приложение будет запущено в соответствии с действующими требованиями законодательства по защите информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронный кабинет военнообязанного: Кабмин утвердил порядок ведения реестра

"Наша страна имеет большой опыт в противодействии кибератакам, ведь все это время мы ведем войну во всех возможных доменах, киберпространство - один из них", - отметили в министерстве.

Кроме того, в Минобороны отметили, что государство создало действенную систему защиты, которой обороняет сервисы и системы.

"Россияне не получат никакой информации об украинских людях, потому что это наша самая большая ценность", - добавили в Минобороны.

Также читайте: Электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая, - Минобороны

Ранее сообщалось, что электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая, а доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.

Автор: 

Минобороны (9277) военнослужащие (6090) мобилизация (2732) электронные услуги (98)


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Топ комментарии
+10
Систем ,які мають 100% захист ,просто не існує. І найбільша діра в захисті ,це або злом системи і копіювання інформації , або людський фактор копіювання БД .
І мені чогось здається , що ця БД буде скопіювана людиною
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15.05.2024 15:20
+8
"Електронний кабінет військовозобов'язаного матиме комплексну систему захисту інформації" - як на Харьківщині.
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15.05.2024 15:19
+5
Еге ж!
Ми добре пам'ятаємо: "Дзвін.ки з мобільника неможливо відслідкувати"
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15.05.2024 15:21
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"Електронний кабінет військовозобов'язаного матиме комплексну систему захисту інформації" - як на Харьківщині.
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15.05.2024 15:19 Ответить
Що в перекладі з канцеляриту на людську мову означає - дірявий, як решето.
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15.05.2024 15:25 Ответить
Систем ,які мають 100% захист ,просто не існує. І найбільша діра в захисті ,це або злом системи і копіювання інформації , або людський фактор копіювання БД .
І мені чогось здається , що ця БД буде скопіювана людиною
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15.05.2024 15:20 Ответить
Еге ж!
Ми добре пам'ятаємо: "Дзвін.ки з мобільника неможливо відслідкувати"
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15.05.2024 15:21 Ответить
Дзвін.ки
Дзвінки
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15.05.2024 15:24 Ответить
То в ел.кабінеті і влк можна буде пройти?
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15.05.2024 15:22 Ответить
нє, ножками у ТЦК
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15.05.2024 15:41 Ответить
Так накуй той кабінет
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15.05.2024 16:16 Ответить
Дубілета б - екс міністра КМУ, треба було б підключити, у нього моцний досвід, за результатами знищення масиву документообігу в Секретаріаті КМУ за десятки років! Хоть копійчину, якусь заробив він з командою, і на цьому! Ох і ухарів зібрав тоді гончарук до себе, на заробітки…
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15.05.2024 15:30 Ответить
Так ТЦК все одно може напротязі цих 60 ти днів притаранити повістку.
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15.05.2024 15:33 Ответить
«Комплексна система захисту…» - як завжди потім виявиться що кацапи допомагали створювати ПЗ, а сервери знаходяться в лаптєстані.
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15.05.2024 15:37 Ответить
Тобто база даних буде зберігатися у незашифрованому вигляді на серверах фсб.
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15.05.2024 15:38 Ответить
18 числа не запуститься - традиція така.
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15.05.2024 15:42 Ответить
Дивіться щоб цей захист не зламав якийсь школяр.
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15.05.2024 15:44 Ответить
 
 