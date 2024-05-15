Ограничение права управления транспортным средством будет отменено после обновления данных в ТЦК, - Минобороны
С 18 мая в течение 60 суток все военнообязанные граждане Украины должны уточнить свои данные.
Об этом напомнил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нормы закона таковы, что с 18 мая в течение 60 суток все военнообязанные должны уточнить свои данные. Если говорить об ограниченно годных, то после того, как такой человек пройдет военно-врачебную комиссию, получив направление в ТЦК и СП, будет ясно, он пригоден или не пригоден. Потому что статус "ограниченно пригодный" отменяется (он отменен с 4 мая. - Ред.)", - отметил Лазуткин.
Представитель Минобороны отметил, что это должны сделать все военнообязанные, несмотря на то, когда они уточняли свои данные. "Уточнить данные можно будет через электронный кабинет, специальное приложение, которое заработает с 18 мая, а также в ЦПАУ или ТЦК и СП", - добавил Лазуткин.
Комментируя ограничение права управления автомобилем, он отметил, что в законе прописана четкая схема: "Через пять дней после того, как человек, который должен появиться в ТЦК и СП, и уклоняется, выдается требование о выполнении обязанности военнообязанного. Через десять дней, если он игнорирует его, идет обращение в суд, и суд принимает решение об ограничении права управления транспортным средством. Важно помнить, что это ограничение временное. Если человек обновляет свои данные, то это ограничение отменяется".
Прокомментировал Лазуткин и слухи об автотранспортной обязанности, что, мол, будут забирать машины: "Напомню, что эта обязанность давно действует, это - не новая норма. Да, некоторые машины привлекались, преимущественно спецтранспорт, у государственных учреждений. Легковые же автомобили не изымались, возможно, были единичные случаи".
Тем, кто хочет попасть в избранные части, представитель Минобороны посоветовал обратиться в рекрутинговые центры. "Их в Украине открылось уже 20. Это возможность для тех, кто хочет быть нужным Силам обороны государства и может найти там новую высокооплачиваемую работу по специальности", - напомнил Лазуткин.
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▪️Одежду, обувь, все детские вещи.
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▪️На семью должен быть один компьютер, телевизор, холодильник, стол и шкаф.
В списке отсутствуют авто и земля. По поводу жилья: взыскание на него возможно, если штраф больше 160 тысяч гривен.
після 18 числа вся економіка і логістика ляже.Тоді влада зрозуміє що вона накоїла.Особливо логістика бо ціни будуть космічні а всі компанії по доставці вантажів на прикол вантажівки ставлять.Навіть компанії таксі вже б'ють на сполох бо масово водії відмовляються.
все "ЦЯ влада" робить по-плану...по-оманському плану....
Своеобразная забота о чистоте... )))