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Новости мобилизации
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Ограничение права управления транспортным средством будет отменено после обновления данных в ТЦК, - Минобороны

мобілізація

С 18 мая в течение 60 суток все военнообязанные граждане Украины должны уточнить свои данные.

Об этом напомнил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нормы закона таковы, что с 18 мая в течение 60 суток все военнообязанные должны уточнить свои данные. Если говорить об ограниченно годных, то после того, как такой человек пройдет военно-врачебную комиссию, получив направление в ТЦК и СП, будет ясно, он пригоден или не пригоден. Потому что статус "ограниченно пригодный" отменяется (он отменен с 4 мая. - Ред.)", - отметил Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что это должны сделать все военнообязанные, несмотря на то, когда они уточняли свои данные. "Уточнить данные можно будет через электронный кабинет, специальное приложение, которое заработает с 18 мая, а также в ЦПАУ или ТЦК и СП", - добавил Лазуткин.

Комментируя ограничение права управления автомобилем, он отметил, что в законе прописана четкая схема: "Через пять дней после того, как человек, который должен появиться в ТЦК и СП, и уклоняется, выдается требование о выполнении обязанности военнообязанного. Через десять дней, если он игнорирует его, идет обращение в суд, и суд принимает решение об ограничении права управления транспортным средством. Важно помнить, что это ограничение временное. Если человек обновляет свои данные, то это ограничение отменяется".

Читайте также: Госслужащие, имеющие бронь, также должны прийти в ТЦК, чтобы уточнить свои данные, - Минобороны

Прокомментировал Лазуткин и слухи об автотранспортной обязанности, что, мол, будут забирать машины: "Напомню, что эта обязанность давно действует, это - не новая норма. Да, некоторые машины привлекались, преимущественно спецтранспорт, у государственных учреждений. Легковые же автомобили не изымались, возможно, были единичные случаи".

Тем, кто хочет попасть в избранные части, представитель Минобороны посоветовал обратиться в рекрутинговые центры. "Их в Украине открылось уже 20. Это возможность для тех, кто хочет быть нужным Силам обороны государства и может найти там новую высокооплачиваемую работу по специальности", - напомнил Лазуткин.

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Автор: 

Минобороны (9282) мобилизация (2734) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+26
пнх
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15.05.2024 22:25
+23
В завтра весь вантажно-пасажирський транспорт стане по Україні. Що ТЦК разом з поліцаями та владою будуть робити? Як же влада бажає зробити в Україні майдан, щоб угодити ворогу.
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15.05.2024 22:42
+21
Їсти та Дихати теж після оновлення даних....
🤔🤔🤔
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15.05.2024 22:27
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Правила форума Совет форумчан
пнх
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15.05.2024 22:25 Ответить
Їсти та Дихати теж після оновлення даних....
🤔🤔🤔
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15.05.2024 22:27 Ответить
Велосипед хрін ви відберете)))
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15.05.2024 22:28 Ответить
Знаючи нашу владу я не був би таким впевненим - дійдуть і до велосипедів, це лише питання часу.
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15.05.2024 22:43 Ответить
Їдіть нахер!
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15.05.2024 22:28 Ответить
Пряник?
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15.05.2024 22:31 Ответить
танком або бтр на передку. пішли ви в дупу
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15.05.2024 22:33 Ответить
Вы бы лучше сравнили гоняющих вечерами мажоров "инвалидов 1 группы" и требования ПДД по состоянию здоровья водителей. У таких "инвалидов" надо права забирать.
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15.05.2024 22:33 Ответить
Таки, да. С такими диагнозами как у некоторых, вообще запрещено в автомобиль обычный садиться. Только специализированный.
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16.05.2024 00:03 Ответить
И то только лежа, и в сопровождении медперсонала ))
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16.05.2024 00:06 Ответить
Или только в морг.
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16.05.2024 08:58 Ответить
будуть баби своїх чоловіків у багажниках возити
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15.05.2024 22:37 Ответить
Не чоловіків, а пітухів
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15.05.2024 23:17 Ответить
А твой болтик где ?! )))
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15.05.2024 23:58 Ответить
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16.05.2024 06:40 Ответить
Ты должен уже чувтвовать, но там наверное чёрная дыра
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16.05.2024 08:13 Ответить
О, закукарекала *****, а ипалом пусть мама твоя не щёлкает как при твоём зачатии.
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16.05.2024 08:10 Ответить
Перечень вещей, которые запрещено забирать у должника-уклониста в случае невыплаты штрафа, - https://just-dnipro.gov.ua/?view=viewnews&amp;page_id=5081 Минюст

Забирать нельзя:
▪️Последний телефон.
▪️Трехмесячный запас воды, еды, топлива или денег на их приобретение.
▪️ Сельскохозяйственный инвентарь, домашний скот.
▪️Стул, кровать.
▪️ Религиозное имущество.
▪️Посуду, постельное белье, средства гигиены.
▪️Одежду, обувь, все детские вещи.
▪️Лекарства и медицинские средства.
▪️Призы и госнаграды.
▪️На семью должен быть один компьютер, телевизор, холодильник, стол и шкаф.

В списке отсутствуют авто и земля. По поводу жилья: взыскание на него возможно, если штраф больше 160 тысяч гривен.
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15.05.2024 22:37 Ответить
Цікаво, можна забирати бейсбольні біти, обрізи, гвинтівки та інший спортінвентар?
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15.05.2024 22:45 Ответить
Главное, что телевизор оставляют. Телемарафон выключать нельзя ни в коем случае
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15.05.2024 22:49 Ответить
Якщо я буду молитися своєму тостеру, він вважатиметься релігійним майном?
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15.05.2024 23:01 Ответить
депутати та інші чиновники підпадають під визначення "домашній скот"?
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15.05.2024 23:06 Ответить
Людям в воєнний час втрачати вже нічого.Будуть з тупорами і зброєю захищатися і своє майно.
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15.05.2024 23:24 Ответить
Сокирами.
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16.05.2024 09:37 Ответить
В завтра весь вантажно-пасажирський транспорт стане по Україні. Що ТЦК разом з поліцаями та владою будуть робити? Як же влада бажає зробити в Україні майдан, щоб угодити ворогу.
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15.05.2024 22:42 Ответить
Чим більше в Міноборони дубів , тим міцніша наша оборона.
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15.05.2024 22:44 Ответить
Питання тільки яким транспортом буде керувати людина після того ''оновлення данних''?
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15.05.2024 22:49 Ответить
Є ж бензовози, бтр, танки, рсзв, інші машини...
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15.05.2024 22:51 Ответить
Якщо пощастить - якимось старим пікапом, який передадуть в частину волонтери, а інакше сидітиме в окопі під артобстрілами та КАБами.
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15.05.2024 22:52 Ответить
Шо, вже обісцяли тебе?
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16.05.2024 10:49 Ответить
Що влада буде робити, якщо народ різко вступить до релігійних громад, в яких забороняється брати зброю?
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15.05.2024 22:52 Ответить
Введе поняття стажу, і будуть сортувати за роками вислуги в громадах
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15.05.2024 22:56 Ответить
В такому випадку країни заходу будуть вважати це як гоніння на вірян та ніякої допомоги не буде.
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15.05.2024 23:07 Ответить
Це не працює в українських реаліях, інакше подібні релігійні громади стали б не лише наймасовішими, а й озолотилися б у максимально короткий термін.
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15.05.2024 22:58 Ответить
Свої релігійні переконання і те, що вони забороняють брати до рук зброю, ще потрібно довести. Судячи із останнього рішення Верховного суду, зробити це буде ой як непросто.
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15.05.2024 23:24 Ответить
Заороняється то не страшно. Тут аби не заохотив хтось. Хоча сама влада непогано старається у цьому напрямі.
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16.05.2024 10:52 Ответить
А заплачені штрафи теж будуть повертати після оновлення даних в тцк ?
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15.05.2024 23:10 Ответить
Тільки користуватись тим транспортом буде вже нема кому.
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15.05.2024 23:14 Ответить
А ще мабуть штраф буде за те що їхав по "забаненому" якимось суддею вод.посвідченням...
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15.05.2024 23:15 Ответить
Вже зараз в військах 1,200000 людей з них воює 200 тис.Остальні чим замаються150-200 тис на кордоні з бульбашами а інші?По містах?Це величезні кошти.А ротації хлопці не бачать.Набрати 200 тис це 100 млрд грн.Коштів немає не вистачає для тихї хто є.
після 18 числа вся економіка і логістика ляже.Тоді влада зрозуміє що вона накоїла.Особливо логістика бо ціни будуть космічні а всі компанії по доставці вантажів на прикол вантажівки ставлять.Навіть компанії таксі вже б'ють на сполох бо масово водії відмовляються.
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15.05.2024 23:21 Ответить
Тоді "влада" зрозуміє що вона накоїла....

все "ЦЯ влада" робить по-плану...по-оманському плану....
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16.05.2024 00:06 Ответить
А що влада. У перзидента 20 останній робочий день.
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16.05.2024 11:00 Ответить
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15.05.2024 23:51 Ответить
Ще раз - оновлення даних нерозривно пов"язане з ВЛК, а ВЛК нерозривно пов"язана з мобілізаційним розпорядженням. Саме по собі оновлення ваших даних державі не потрібне. Їй потрібні ви. Всі оці епічні події з ЦНАП і електронним кабінетом - це все по принципу наркозу перед операцією. Різати в будь якому разі будуть, але так менше дискомфорту для пацієнта (хоча результат один).
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15.05.2024 23:54 Ответить
Да, это как помыть кабанчика перед забоем...
Своеобразная забота о чистоте... )))
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16.05.2024 00:02 Ответить
А хто знає відмітився водій чи ні? Може яку наліпку з номером ставити ?
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16.05.2024 07:11 Ответить
Обісруться, як завжди з тим законом. Тиждень-два і почнуть нову херню вигадувати.
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16.05.2024 09:38 Ответить
На передовій права не треба.
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16.05.2024 12:07 Ответить
Зелена наркопаскуда, думає що вона буде правити безконечно!
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16.05.2024 13:05 Ответить
Гидоти
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16.05.2024 18:42 Ответить
 
 