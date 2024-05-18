Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного "Резерв+"
Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет военнообязанного "Резерв+". Приложение уже доступно для скачивания на смартфонах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Напоминаем, 18 мая, вступает в силу обновленный Закон о мобилизации.
Итак, с 18 мая все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.
"Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии", - отметили в Минобороны
Способы обновления учетных данных
В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:
Онлайн - через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет - ред.). Оно будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
Минобороны объяснило, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберіг" относительно себя.
Кроме этого, обновить данные можно офлайн в территориальных центрах комплектования или центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране.
В Резерве+ появится QR-код
В Минобороны объяснили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военный билет.
Также с 18 июня в приложении Резерв+ также заявится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.
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… та став доступний для усіх спожівачив, включаючи ФСБ РФ.
Про рівень кіберзахисту цего продукта можно тільки здогадуватися. Друга « Дія»…
палкий привіт « діджеталізатору» Федорову
від Лабораторії Касперського ( Кацапстан).
Навіть ті, хто оновлював їх напередодні? Що за маразм? Чи то вони за місяць змінилися?
Не дякуйте...
(ЖАРТ, еле...)
Станом на зараз авторизація через Приват не працює (404 not found).
Вже стикався з розробкою інфосистем для держорганів, не дивуюсь.
По друге, встановлю за посиланням з Міноборони, або через днів 10, коли стане зрозуміло що це не якась імітація від рашистів. При всій моїй повазі до Цензора і т.п. ЗМІ, вносити свої дані в програму, яку навіть не знаходить пошук.... не дуже розумно. Це точно воно?
Та і взагалі, може через 30 днів зроблять щось нове, або передумають, або.... Одним словом, попереду 60 днів, не варто ні поспішати, ані тягти до останнього дня, коли все рухне від перевантаження.
А критикам: караван все одно йде.
До кого звертатись?