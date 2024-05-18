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Новости мобилизации
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Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного "Резерв+"

Міноборони запустило додаток

Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет военнообязанного "Резерв+". Приложение уже доступно для скачивания на смартфонах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Скачать: для Android(https://play.google.com/store/apps/details...)

або IOS (https://apps.apple.com/.../%D1%80%D0%B5%D0.../id6499418319

Напоминаем, 18 мая, вступает в силу обновленный Закон о мобилизации.

Итак, с 18 мая все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

"Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии", - отметили в Минобороны

Способы обновления учетных данных

В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

Онлайн - через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет - ред.). Оно будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил новую форму военного билета

Минобороны объяснило, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберіг" относительно себя.

Кроме этого, обновить данные можно офлайн в территориальных центрах комплектования или центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране.

В Резерве+ появится QR-код

В Минобороны объяснили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военный билет.

Также с 18 июня в приложении Резерв+ также заявится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

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Автор: 

Минобороны (9291) реестр (320) мобилизация (2736)


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Топ комментарии
+12
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18.05.2024 01:31
+11
От і дізнаються актуальну кількість дурників. Заразом протестують систему Концлагерь+ для кацапів
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18.05.2024 04:14
+10
Чим збивати носії КАБів нема, зате є ригевр з плюсом. Для порівняння Южмаш зробив міжконтинентальну балістичну ракету за три роки від ескізу до постановки на озброєння. Це у 60-ті роки, без калькуляторів, технологій, розрахунки олівцем на папері.
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18.05.2024 06:42
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18.05.2024 01:31 Ответить
Мобільний додаток до електронного кабінету військовозобов'язаного "Резерв+" вже доступний для завантаження на смартфонах

… та став доступний для усіх спожівачив, включаючи ФСБ РФ.

Про рівень кіберзахисту цего продукта можно тільки здогадуватися. Друга « Дія»…
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18.05.2024 06:58 Ответить
Слів не мае!

палкий привіт « діджеталізатору» Федорову
від Лабораторії Касперського ( Кацапстан).
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18.05.2024 07:01 Ответить
" з 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. "

Навіть ті, хто оновлював їх напередодні? Що за маразм? Чи то вони за місяць змінилися?
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18.05.2024 01:43 Ответить
А все ж хтось та на ситі затримається. От наприклад в кого троє дітей, а одній через кілька місяців 18 років - спробуйте в ТЦК отримати відповідний папір для виїзду закордон. Так що кожен місяць приносить нові можливості)
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18.05.2024 02:19 Ответить
Цікавий факт - на гарячій лінії Міноборони не знають, якщо оновлювати дані в ЦНАП - то він код вклеять там же чи треба йти в ТЦК. Просто от відсутня в них ця інформація. Так що в цілому як завжди)
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18.05.2024 02:17 Ответить
З понеділка роз'яснення у них тільки будуть - покищо там ніхто нічого не знає.
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18.05.2024 03:54 Ответить
Тепер усі, у т.ч. у кого є VIN-коди, повинні отримати QR-коди!
Не дякуйте...

(ЖАРТ, еле...)
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18.05.2024 21:36 Ответить
От і дізнаються актуальну кількість дурників. Заразом протестують систему Концлагерь+ для кацапів
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18.05.2024 04:14 Ответить
Вже лежить застосунок помилка за помилкою.
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18.05.2024 04:21 Ответить
Натискаєш - "оберіть свій банк" - пише - "сталося шось дивне"... Один раз доліз до банку, видало QR-код. Пише - натисніть на нього або відскануйте. Відсканувати невідомо як, коли натискаєш - скидує знов на банк і так по колу...
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18.05.2024 09:33 Ответить
Dostupny lyshe na terytorii Ukrainy
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18.05.2024 05:14 Ответить
Через пошук у GooglePlay не знаходиться ніяк (це точно не малварь ?)
Станом на зараз авторизація через Приват не працює (404 not found).
Вже стикався з розробкою інфосистем для держорганів, не дивуюсь.
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18.05.2024 05:47 Ответить
все одно всі мають прийти у ТЦК, бо проходження ВЛК за новими правилами це теж оновлення даних. І штртих-код вам теж ніхто без ВЛК не вклеїть.
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18.05.2024 06:15 Ответить
Я хоть и выключенный с учета но позавчера все равно заехал в ТЦК и взял этот VIN код что бы с сегодняшнего дня патрули на дорогах мозг не выносили.
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18.05.2024 06:49 Ответить
ще цікавий факт, VIN - це vehicle identification number, тобто номер транспортного засобу. чому до людей вирішили застосовувати таку абревіатуру - то загадка.
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18.05.2024 08:51 Ответить
ВІН-код це неофіційна назва. Тому що військові це військові. Вони побачили смужки та цифри... Такі цифри у своєму житті вони бачили де?
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18.05.2024 21:42 Ответить
Чим збивати носії КАБів нема, зате є ригевр з плюсом. Для порівняння Южмаш зробив міжконтинентальну балістичну ракету за три роки від ескізу до постановки на озброєння. Це у 60-ті роки, без калькуляторів, технологій, розрахунки олівцем на папері.
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18.05.2024 06:42 Ответить
Тут варто задатись питанням, про що цей блошиний цирк, коли їжаку зрозуміло, що електронна інформація опиняється у ворога через кілька годин, в крайньому випадку через кілька днів.
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18.05.2024 06:46 Ответить
А як через інтернет кліпсу на вухо будуть чіпляти?
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18.05.2024 06:53 Ответить
А чи буде доступний за 2 дні додаток "Гнусавий клоун мінус"?
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18.05.2024 07:03 Ответить
Ні, дякую.
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18.05.2024 07:03 Ответить
додаток відсутній у Google Play...взагалі..
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18.05.2024 07:28 Ответить
Навіть якщо і буде - він не працює поки що.
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18.05.2024 07:48 Ответить
Він там є, але через пошук дулю знайдеш. Тільки якщо хтось прме посилання дає
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18.05.2024 08:43 Ответить
Глобалісти зробили Україну полігоном методів загону у електронний концтабір під дурманом надзвичайних обставин.
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18.05.2024 07:53 Ответить
Нічого не працює
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18.05.2024 07:58 Ответить
Судячи з коментарів бачу, що багато хто не усвідомив, що у їх відносинах із державою, як військовозобов'язаних, починається новий етап.
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18.05.2024 08:06 Ответить
Збір інформації про громадян у електронній базі робить не держава, а транснаціональна мафія, у цілях передачі ворогу і зручності привласнення чужих життів і майна.
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18.05.2024 08:44 Ответить
Так, так... А ще світова закуліса, рептилоїди...
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18.05.2024 08:49 Ответить
Для держави особовий склад армії і статус потенціного складу армії є державною таємницею. А тут прямо перед очима Епл і Гугль, а поза очима інтернет трафік, що проходить через сервери ворожої розвідки і програмно-апаратне забезпечення бази даних, що створювалось інженерами ніякого стосунку не маючими до держави.
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18.05.2024 08:58 Ответить
І що? Ці тиради щось змінюють? Хочете "похитати" ситуацію? Ну і прапор вам в руки. Це нічого не змінить. Облік буде організовано так, як встановлено.
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18.05.2024 09:07 Ответить
А потім кацапи розстріляють рідню мобілізованих. А потім рідня рідні повісить вас на осиці. І це нічого не змінить у житті біомаси на планеті.
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18.05.2024 10:10 Ответить
Якщо я не правий, виправте мене. Може застосунок а не додаток?
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18.05.2024 08:06 Ответить
Так, але додаток теж можна. Бо прилипло вже від самих носіїв мови.
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18.05.2024 08:29 Ответить
"Аплікейшн" можна?
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18.05.2024 10:46 Ответить
Але вірно саме застосунок.
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18.05.2024 08:32 Ответить
Я так понял по коментам, что никто не собирается "оновлювати свої дані" взагали?))
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18.05.2024 09:11 Ответить
Кожен сам вирішує хоче він собі цю Дію+, але особисто я, вірогідно оновлю дані через оцей Резерв, але.... По перше, не відразу, а через днів 30, адже як це звично для держпрограм, за цей час воно 40 разів зламається, 30 разів забуде що дані вже оновлено і т.п. От днів через 20+, буде більш-менш працювати.
По друге, встановлю за посиланням з Міноборони, або через днів 10, коли стане зрозуміло що це не якась імітація від рашистів. При всій моїй повазі до Цензора і т.п. ЗМІ, вносити свої дані в програму, яку навіть не знаходить пошук.... не дуже розумно. Це точно воно?
Та і взагалі, може через 30 днів зроблять щось нове, або передумають, або.... Одним словом, попереду 60 днів, не варто ні поспішати, ані тягти до останнього дня, коли все рухне від перевантаження.
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18.05.2024 09:35 Ответить
В 6 ранку встановив, зайшов, все спрацювало. Остання ВЛК не відображається, тільки та, яку проходив ще в 2020 році. ВОС не та, що в військовому квитку.
А критикам: караван все одно йде.
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18.05.2024 09:45 Ответить
Ну зайди раз ЗЕ-боь
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18.05.2024 10:01 Ответить
Нічо не поняв. Так зє-бох, чи я зє-бот? :
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18.05.2024 10:10 Ответить
І зараз і о 9-й ранку вже не працює, не отримує даних від НБУ додаток, ні через моно, ні через приват
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18.05.2024 10:38 Ответить
почалося бета-тестування та перевірка на масштабуємість 😁
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18.05.2024 10:31 Ответить
В Польщі не працює, неможливо завантажити
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18.05.2024 10:31 Ответить
Щось, крім переліку українських банків, застосунок ніфіга не робить…
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18.05.2024 10:44 Ответить
Крім - Сталося щось дивне нічого не видає . Не входить ні через приват ні через моно.
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18.05.2024 10:45 Ответить
Може подалі від лінії фронту відійти щоб не фоніло?
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18.05.2024 10:49 Ответить
Не працює!!!
До кого звертатись?
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18.05.2024 11:04 Ответить
В мене позначка додатку стоїть - соціальний, я по ходу соціопат...
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18.05.2024 13:17 Ответить
 
 