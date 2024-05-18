Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного "Резерв+"

Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет военнообязанного "Резерв+". Приложение уже доступно для скачивания на смартфонах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Напоминаем, 18 мая, вступает в силу обновленный Закон о мобилизации.

Итак, с 18 мая все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

"Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии", - отметили в Минобороны

Способы обновления учетных данных

В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

Онлайн - через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет - ред.). Оно будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

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Минобороны объяснило, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберіг" относительно себя.

Кроме этого, обновить данные можно офлайн в территориальных центрах комплектования или центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране.

В Резерве+ появится QR-код

В Минобороны объяснили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военный билет.

Также с 18 июня в приложении Резерв+ также заявится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

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