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Новости мобилизации
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Зеленский подписал закон о новых штрафах за уклонение от мобилизации

Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Дональдом Туском

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Закон возвращен с подписью президента.

Напомним, согласно закону, за уклонение от мобилизации в военное время предусмотрены штрафы для граждан от 17 до 25 тыс. грн, а для должностных и юридических лиц - от 34 до 59 тыс. грн

За неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных будут назначать минимальный штраф в 17 тысяч гривен. Предприятия, которые будут игнорировать необходимость ведения воинского учета работников, будут штрафовать на сумму от 34 тысяч гривен. Также штрафы будут увеличивать за повторные нарушения.

Читайте также: Рада приняла законопроект о новых штрафах за уклонение от мобилизации

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) мобилизация (2735) штраф (1282)


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Топ комментарии
+36
Прикол в тому, що закон про штрафи підписує чоловік, який 4 рази зробив порушення, але не заплатив навіть ламаної гривні. Смішний прикол. Нє?
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17.05.2024 14:37
+20
Скільки ж тепер, йому ШТРАФІВ заплатити треба, за чотири рази??!
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17.05.2024 14:33
+12
Ухилянт підписав закон про штрафи для ухилянтів. Це цирк! Смійтесь зебіли, хужє вжє нє будєт
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17.05.2024 14:55
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Скільки ж тепер, йому ШТРАФІВ заплатити треба, за чотири рази??!
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17.05.2024 14:33 Ответить
Скільки б не було, це менше відсотка від вкраденого за 5 років.
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17.05.2024 15:00 Ответить
Менше 0.0000001 %
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17.05.2024 15:04 Ответить
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17.05.2024 15:07 Ответить
подПИСЧИК.гг...
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17.05.2024 14:34 Ответить
Прикол в тому, що закон про штрафи підписує чоловік, який 4 рази зробив порушення, але не заплатив навіть ламаної гривні. Смішний прикол. Нє?
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17.05.2024 14:37 Ответить
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17.05.2024 16:17 Ответить
Прикол в тому що плодити штрафами людей забираючи в них на основі штрафів майно та землю у всіх них можуть бути сім'ї та діти які лишаються просто без житла але ще і без тих хто може заробити на життя а хтось і вже залишився , маючи 10млн пенсіонерів вже плюс люди після війни як ато так і тепер їм всім треба дати пільги і за них платити постає питання звідки і хо це буде робити скидаючи в таку прірву
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17.05.2024 16:30 Ответить
Шах і мат, тєбє, Парашенка! (Вава Явашвирок)
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17.05.2024 14:54 Ответить
>> мінімальний штраф у 17 тисяч гривень .
Партія з Народом...
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17.05.2024 14:34 Ответить
Він чесно все сказав,які претензії????
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17.05.2024 15:37 Ответить
Сподіваюся, що після підписання він пішов у банк і оплатив 4х25 000 ща викинуті в унітаз повістки?
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17.05.2024 14:34 Ответить
ага, а на вечерю у нас Вова, скумбрія по 8 гривень
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17.05.2024 14:36 Ответить
Жгі, Ваван, на суді з цим носитимуться, як з алібі...
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17.05.2024 14:35 Ответить
Тобто виходить, що нафіг не потрібно оновлювати дані в 60 денний строк? Все рівно штраф за порушення буде кінський. Така собі мотивація
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17.05.2024 14:36 Ответить
"Ета же другоє"©...
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17.05.2024 14:45 Ответить
Прикол в том, что его друзья продолжают в этом дурацком квартале рожи корчить, и ни кто воевать не спешит.
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17.05.2024 15:12 Ответить
Все равно. Права заберут - так и машина в арест пойдет. Зачем они нужны. 50 тысяч штрафа - что они есть что их нету - все равно платить нечем. Посадят - так это вообще нормально, бронирование.
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17.05.2024 14:38 Ответить
Порушення закону про мобілізацію не є причиною для звільнення від мобілізації навіть у разі кримінальної відповідальності, тож не проканає!
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17.05.2024 15:05 Ответить
А якщо у сільського дядька ні грошей нема, ні машини нема, - то приїдуть у село, і конфіскують кабанчика, і зерно все винесуть. Як в голодні роки...

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17.05.2024 15:53 Ответить
Оце дійсно "вперше в історії України"© (*тікає)
Таджикі васхітілісь...
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17.05.2024 14:39 Ответить
Друзям - усе, решті - закон! До розстрільний трійок лишився один крок...
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17.05.2024 14:40 Ответить
Хужє нє будєт (с)
Хоть паржом (с)
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17.05.2024 14:56 Ответить
100%!!
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17.05.2024 16:54 Ответить
А скіко стоє порішать? Це я не для себе, друг питає...
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17.05.2024 14:43 Ответить
О, мій "друг" теж в мене за спиною стоїть, чекає на відповідь 🤣
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17.05.2024 14:55 Ответить
А заяву про відставку написати не хоче?
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17.05.2024 14:44 Ответить
А відправка на фронт хворих людей це не військове правопорушення??? За таке покарання не передбачене???
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17.05.2024 14:47 Ответить
А ви дакажИтє!
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17.05.2024 14:56 Ответить
хворих? 73%?
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17.05.2024 15:34 Ответить
Розкажіть, як це можливо ухилитися на 17 тис. і як ухилитися на 25 тис.? Держава - рєшалово...
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17.05.2024 14:47 Ответить
На розсуд того тцк-шника, якому потрапите під руку.
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17.05.2024 14:57 Ответить
Навіть у совку такого лайна не було
Йдіть ви до ї...ної матері. З захистом ваших вкрадених грошей та майна
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17.05.2024 14:48 Ответить
Якого самого?! Кримінальна відповідальність за ухилення від призову й тоді була!!! Більше того: https://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15381.htm ЗАКОН О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ (СССР) Статья 106. При объявлении мобилизации: 1) все лица, состоящие к этому времени в рядах Вооруженных Сил СССР, задерживаются до особого распоряжения; 2) военнообязанные являются в пункты и в сроки, указанные в их мобилизационных предписаниях, в получаемых повестках или в приказах районных (городских) военных комиссаров. Военнообязанные, не явившиеся по мобилизации в указанные им пункты и сроки, https://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15381.htm несут ответственность по законам военного времени.

Здогадуєшся яке саме покарання за законами воєнного часу???!!!
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17.05.2024 15:14 Ответить
ну тогда и ты иди до ї...ної матері з твоей фирмой тцксп
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17.05.2024 16:49 Ответить
Ухилянт підписав закон про штрафи для ухилянтів. Це цирк! Смійтесь зебіли, хужє вжє нє будєт
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17.05.2024 14:55 Ответить
це такий закон підписаний спеціально для мотивації боронитись від московських фашистів..
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17.05.2024 15:39 Ответить
А шо в стране война? Помнится что когда в странах идет война, коррупционеров расстреливали.
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17.05.2024 15:15 Ответить
Мені нравиця дивитись як сраки горять, як сцикуни суєтяться, бусіки приїжджають
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17.05.2024 15:24 Ответить
А сам,курц,де зараз?Антидронову сітку на диван чіпляєш???
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17.05.2024 15:39 Ответить
Зате вр скасувала штрафи за неподачу данних про КІК - це голосували кроваві слуги та заборонці - зараз можна не подавати данні про іноземні компанії та скіки грошей там. Отак. Рабам штрафи, суди, тюрми, фронт без зброї, укріплень, смерть. Собі - все інше - і головне - безкоштовно.
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17.05.2024 15:44 Ответить
Я в шоці , хто то ще буде донатить
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17.05.2024 15:46 Ответить


Я подивлюсь на тебе , коли ти не ссикун залишишся без ручек та ножек , але жівий , на що ти будешь жити , кому ти на хер в заголі будешь нужен . Не ссикун
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17.05.2024 15:50 Ответить
Зеленський більший жлоб чи ухилянт. Після 20-го числа хочеться побачити.
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17.05.2024 15:52 Ответить
Поприколу,поржем 4жды ухилянт.
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17.05.2024 16:10 Ответить
Завджи цікавило нафіга штрафи в законах прописують вилкою? Ти або винен і платиш, або не винен і не платиш.
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17.05.2024 16:15 Ответить
Зеленське мабуть історію не вчило і не знає як воно оця пясянина може до нього повернутися? Що там колись було з винахідником гільотини? На кому її випробували вперше?
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17.05.2024 16:20 Ответить
это мудило уже сколько раз превысило служебные полномочия?
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17.05.2024 16:51 Ответить
Пожалійте, віслючка штрафи за чотири повістка та проценти....воно ж залишиться з голою лупою!!!! Лицемірна, цинічна паскуда!!!
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17.05.2024 17:30 Ответить
Тепер питання, коли закон вступає в силу? З 1 січня 2025 року.
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17.05.2024 17:30 Ответить
Треба негайно зробити такі штрафи, щоб ухилянти сами просились на нуль.
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17.05.2024 17:37 Ответить
Четырежды ухылянт, 17*4=68к гривен должен Ким зэ ын бюджету Украины
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17.05.2024 17:48 Ответить
 
 