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Новини Мобілізація
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Зеленський підписав закон про нові штрафи за ухилення від мобілізації

Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Дональдом Туском

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

Про це свідчать дані на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Закон повернуто із підписом президента.

Нагадаємо, згідно із законом за ухилення від мобілізації у воєнний час передбачено штрафи для громадян від 17 до 25 тис. грн, а для посадових та юридичних осіб - від 34 до 59 тис. грн

За неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень. Підприємства, які ігноруватимуть необхідність ведення військового обліку працівників, штрафуватимуть на суму від 34 тисяч гривень. Також штрафи збільшуватимуть за повторні порушення.

Читайте також: Як за перевищення швидкості: ТЦК отримали повноваження виписувати штрафи заочно

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) мобілізація (3023) штраф (1852)


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Топ коментарі
+36
Прикол в тому, що закон про штрафи підписує чоловік, який 4 рази зробив порушення, але не заплатив навіть ламаної гривні. Смішний прикол. Нє?
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17.05.2024 14:37
+20
Скільки ж тепер, йому ШТРАФІВ заплатити треба, за чотири рази??!
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17.05.2024 14:33
+12
Ухилянт підписав закон про штрафи для ухилянтів. Це цирк! Смійтесь зебіли, хужє вжє нє будєт
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17.05.2024 14:55
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Скільки ж тепер, йому ШТРАФІВ заплатити треба, за чотири рази??!
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17.05.2024 14:33 Відповісти
Скільки б не було, це менше відсотка від вкраденого за 5 років.
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17.05.2024 15:00 Відповісти
Менше 0.0000001 %
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17.05.2024 15:04 Відповісти
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17.05.2024 15:07 Відповісти
подПИСЧИК.гг...
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17.05.2024 14:34 Відповісти
Прикол в тому, що закон про штрафи підписує чоловік, який 4 рази зробив порушення, але не заплатив навіть ламаної гривні. Смішний прикол. Нє?
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17.05.2024 14:37 Відповісти
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17.05.2024 16:17 Відповісти
Прикол в тому що плодити штрафами людей забираючи в них на основі штрафів майно та землю у всіх них можуть бути сім'ї та діти які лишаються просто без житла але ще і без тих хто може заробити на життя а хтось і вже залишився , маючи 10млн пенсіонерів вже плюс люди після війни як ато так і тепер їм всім треба дати пільги і за них платити постає питання звідки і хо це буде робити скидаючи в таку прірву
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17.05.2024 16:30 Відповісти
Шах і мат, тєбє, Парашенка! (Вава Явашвирок)
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17.05.2024 14:54 Відповісти
>> мінімальний штраф у 17 тисяч гривень .
Партія з Народом...
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17.05.2024 14:34 Відповісти
Він чесно все сказав,які претензії????
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17.05.2024 15:37 Відповісти
Сподіваюся, що після підписання він пішов у банк і оплатив 4х25 000 ща викинуті в унітаз повістки?
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17.05.2024 14:34 Відповісти
ага, а на вечерю у нас Вова, скумбрія по 8 гривень
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17.05.2024 14:36 Відповісти
Жгі, Ваван, на суді з цим носитимуться, як з алібі...
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17.05.2024 14:35 Відповісти
Тобто виходить, що нафіг не потрібно оновлювати дані в 60 денний строк? Все рівно штраф за порушення буде кінський. Така собі мотивація
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17.05.2024 14:36 Відповісти
"Ета же другоє"©...
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17.05.2024 14:45 Відповісти
Прикол в том, что его друзья продолжают в этом дурацком квартале рожи корчить, и ни кто воевать не спешит.
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17.05.2024 15:12 Відповісти
Все равно. Права заберут - так и машина в арест пойдет. Зачем они нужны. 50 тысяч штрафа - что они есть что их нету - все равно платить нечем. Посадят - так это вообще нормально, бронирование.
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17.05.2024 14:38 Відповісти
Порушення закону про мобілізацію не є причиною для звільнення від мобілізації навіть у разі кримінальної відповідальності, тож не проканає!
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17.05.2024 15:05 Відповісти
А якщо у сільського дядька ні грошей нема, ні машини нема, - то приїдуть у село, і конфіскують кабанчика, і зерно все винесуть. Як в голодні роки...

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17.05.2024 15:53 Відповісти
Оце дійсно "вперше в історії України"© (*тікає)
Таджикі васхітілісь...
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17.05.2024 14:39 Відповісти
Друзям - усе, решті - закон! До розстрільний трійок лишився один крок...
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17.05.2024 14:40 Відповісти
Хужє нє будєт (с)
Хоть паржом (с)
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17.05.2024 14:56 Відповісти
100%!!
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17.05.2024 16:54 Відповісти
А скіко стоє порішать? Це я не для себе, друг питає...
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17.05.2024 14:43 Відповісти
О, мій "друг" теж в мене за спиною стоїть, чекає на відповідь 🤣
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17.05.2024 14:55 Відповісти
А заяву про відставку написати не хоче?
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17.05.2024 14:44 Відповісти
А відправка на фронт хворих людей це не військове правопорушення??? За таке покарання не передбачене???
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17.05.2024 14:47 Відповісти
А ви дакажИтє!
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17.05.2024 14:56 Відповісти
хворих? 73%?
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17.05.2024 15:34 Відповісти
Розкажіть, як це можливо ухилитися на 17 тис. і як ухилитися на 25 тис.? Держава - рєшалово...
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17.05.2024 14:47 Відповісти
На розсуд того тцк-шника, якому потрапите під руку.
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17.05.2024 14:57 Відповісти
Навіть у совку такого лайна не було
Йдіть ви до ї...ної матері. З захистом ваших вкрадених грошей та майна
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17.05.2024 14:48 Відповісти
Якого самого?! Кримінальна відповідальність за ухилення від призову й тоді була!!! Більше того: https://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15381.htm ЗАКОН О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ (СССР) Статья 106. При объявлении мобилизации: 1) все лица, состоящие к этому времени в рядах Вооруженных Сил СССР, задерживаются до особого распоряжения; 2) военнообязанные являются в пункты и в сроки, указанные в их мобилизационных предписаниях, в получаемых повестках или в приказах районных (городских) военных комиссаров. Военнообязанные, не явившиеся по мобилизации в указанные им пункты и сроки, https://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15381.htm несут ответственность по законам военного времени.

Здогадуєшся яке саме покарання за законами воєнного часу???!!!
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17.05.2024 15:14 Відповісти
ну тогда и ты иди до ї...ної матері з твоей фирмой тцксп
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17.05.2024 16:49 Відповісти
Ухилянт підписав закон про штрафи для ухилянтів. Це цирк! Смійтесь зебіли, хужє вжє нє будєт
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17.05.2024 14:55 Відповісти
це такий закон підписаний спеціально для мотивації боронитись від московських фашистів..
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17.05.2024 15:39 Відповісти
А шо в стране война? Помнится что когда в странах идет война, коррупционеров расстреливали.
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17.05.2024 15:15 Відповісти
Мені нравиця дивитись як сраки горять, як сцикуни суєтяться, бусіки приїжджають
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17.05.2024 15:24 Відповісти
А сам,курц,де зараз?Антидронову сітку на диван чіпляєш???
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17.05.2024 15:39 Відповісти
Зате вр скасувала штрафи за неподачу данних про КІК - це голосували кроваві слуги та заборонці - зараз можна не подавати данні про іноземні компанії та скіки грошей там. Отак. Рабам штрафи, суди, тюрми, фронт без зброї, укріплень, смерть. Собі - все інше - і головне - безкоштовно.
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17.05.2024 15:44 Відповісти
Я в шоці , хто то ще буде донатить
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17.05.2024 15:46 Відповісти


Я подивлюсь на тебе , коли ти не ссикун залишишся без ручек та ножек , але жівий , на що ти будешь жити , кому ти на хер в заголі будешь нужен . Не ссикун
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17.05.2024 15:50 Відповісти
Зеленський більший жлоб чи ухилянт. Після 20-го числа хочеться побачити.
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17.05.2024 15:52 Відповісти
Поприколу,поржем 4жды ухилянт.
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17.05.2024 16:10 Відповісти
Завджи цікавило нафіга штрафи в законах прописують вилкою? Ти або винен і платиш, або не винен і не платиш.
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17.05.2024 16:15 Відповісти
Зеленське мабуть історію не вчило і не знає як воно оця пясянина може до нього повернутися? Що там колись було з винахідником гільотини? На кому її випробували вперше?
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17.05.2024 16:20 Відповісти
это мудило уже сколько раз превысило служебные полномочия?
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17.05.2024 16:51 Відповісти
Пожалійте, віслючка штрафи за чотири повістка та проценти....воно ж залишиться з голою лупою!!!! Лицемірна, цинічна паскуда!!!
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17.05.2024 17:30 Відповісти
Тепер питання, коли закон вступає в силу? З 1 січня 2025 року.
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17.05.2024 17:30 Відповісти
Треба негайно зробити такі штрафи, щоб ухилянти сами просились на нуль.
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17.05.2024 17:37 Відповісти
Четырежды ухылянт, 17*4=68к гривен должен Ким зэ ын бюджету Украины
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17.05.2024 17:48 Відповісти
 
 