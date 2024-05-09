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Новини
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Як за перевищення швидкості: ТЦК отримали повноваження виписувати штрафи заочно

мобілізація,тцк

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) отримали повноваження заочно виписувати штрафи за порушення законодавства про мобілізацію.

Відповідні зміни передбачає ухвалений сьогодні Верховною Радою закон про підвищення штрафів за порушення правил військового обліку, розповів перший заступник парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Андрій Осадчук, передають Українські новини.

"Одна із найважливіших новацій, яка мене трохи дивує, це те, що ці штрафи можна буде виписувати заочно. За загальним правилом адміністративного судочинства будь-який адміністративний штраф оформляється протоколом у присутності порушника. Тут, на прохання Міністерства оборони, ми пішли по шляху аналогічному з порушенням правил швидкості на дорозі. Ви проїхали – вас сфотографували і відразу виписується постанова про притягнення до відповідальності. Саме так будуть працювати ТЦК", – розповів депутат.

Він припустив, що це значно збільшить кількість виписаних штрафів і виконавча служба, яка стягуватиме штрафи з порушників, може не витримати такого навантаження.

"Я дуже боюся, що вони (ТЦК) максимально займуться цією роботою, замість того, щоб вдосконалювати свою основну роботу", – зазначив нардеп.

Читайте також: Рада підвищила штрафи за порушення правил військового обліку у 5 разів (оновлено)

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил військового обліку.

В початковій редації він передбачав підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850-1500 до 8500- 17000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, пропонувалося запровадити кримінальну відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Однак перед голосуванням у другому читанні покарання дещо пом'якшили.

Зокрема, прибрали кримінальне покарання за відмову від медогляду. Водночас штрафи для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) під час воєнного стану підвищили до 17 000 - 22 5000 грн, а для посадових та юридичних осіб – до 34 000 - 59 500 грн.

Автор: 

закон (1481) мобілізація (467) штраф (1109) Осадчук Андрій (2) ТЦК та СП (37)


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Топ коментарі
+26
Якщо ТЦК можуть виписувати штрафи заочно, то і військовозобов'язані можуть виконувати "почесний обов'язок" заочно. Все, що не роблять в країні зводиться до одного - грабунку простих смертних.
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09.05.2024 18:12
+13
Значить СРСР - це тоталітарна країна, де не було демократії і гнобила Україну, але навіть там такого беспрєдєлу не було.

Росія також зараз тоталітарна країна, де править диктатор і там навіть близько такого немає, там консульства видають своїм громадянам паспорти і т.д.. З кацапстана вільний виїзд за кордон.

А Україна от з європейськими цінностями, вся така демократична, йде в ЄС, але чомусь з України не можна вільно виїжджати, не можна получати консульскі послуги, а тепер взагалі будуть штрафувати заочно.

Так в кого там рабська психологія ?
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09.05.2024 22:55
+12
Це ще власна " держава", чи просто вороги народу ?
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09.05.2024 19:21
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Якщо ТЦК можуть виписувати штрафи заочно, то і військовозобов'язані можуть виконувати "почесний обов'язок" заочно. Все, що не роблять в країні зводиться до одного - грабунку простих смертних.
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09.05.2024 18:12 Відповісти
Так а чому ти на українському сайті жалієшся на викрутаси вашого шойгу?
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09.05.2024 22:25 Відповісти
ЕМ.....!?!?!? Що?
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10.05.2024 02:33 Відповісти
Це ще власна " держава", чи просто вороги народу ?
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09.05.2024 19:21 Відповісти
Орки - ******.
ТЦК - ******.
Выходит: Орки = ТЦК ?
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10.05.2024 09:30 Відповісти
Все логічно
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10.05.2024 09:32 Відповісти
"ТЦК - єто новая нефть!"
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09.05.2024 20:59 Відповісти
Значить СРСР - це тоталітарна країна, де не було демократії і гнобила Україну, але навіть там такого беспрєдєлу не було.

Росія також зараз тоталітарна країна, де править диктатор і там навіть близько такого немає, там консульства видають своїм громадянам паспорти і т.д.. З кацапстана вільний виїзд за кордон.

А Україна от з європейськими цінностями, вся така демократична, йде в ЄС, але чомусь з України не можна вільно виїжджати, не можна получати консульскі послуги, а тепер взагалі будуть штрафувати заочно.

Так в кого там рабська психологія ?
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09.05.2024 22:55 Відповісти
я цих додіків це запитую вже близько пів року..... Розслабтесь, окрім як агресії в вашу сторону вам ніхто нічого не скаже, скажуть що так тре бо прийдуть........
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10.05.2024 02:35 Відповісти
В нас - війна. Під час дії воєнного стану права і свободи громадян обмежуються. Демократично. Згідно з законодавством. Не знали? Я не іронізую. А про вільний виїзд з кацапстану за кордон... Ви серйозно???
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10.05.2024 09:24 Відповісти
Ех, ну чого ви? Ми можемо зараз довго розмусолювати про "військовий стан", "стан війни" і тд..... Про права громадян і їхні обов'язки, бо не хочеться вірити, що ви цю муть черпаєте скажемо з відосіків стерненка чи ще якогось спермоглота......
І не плутайте обмеження свободи громадян і корумпований бандитський беспрідєл коли свій же народ свої же додіки обцибушують....
П.С - щодо кацапстану) там вільний виїзд якщо звісно є гроші на білет (ну і якщо візу відкриють якщо це стосується певних держав), але так там в людей прав більше ніж у "вільній Україні"
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10.05.2024 09:53 Відповісти
Презумпцію невинуватості навіть під час воєнного стану скасувати не можна взагалі-то! У Конституції є чіткий перелік статей, які можна обмежити під час воєнного стану. Виїзд - так, можна обмежити, а от заочно покарання виносити не можна. Має бути факт порушення - неявка за отриманою повісткою або задокументована відмова від отримання повістки!
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10.05.2024 10:38 Відповісти
А в кацапів не війна ? Україна ж не з марсіанами воює.
ВИ СЕРЙОЗНО ?
Я не іронізую.
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10.05.2024 11:25 Відповісти
Суть нових законів зрозуміла - йти на війну і оплачувати її мають бідні і безправні. Чиновники, депутати, їх діти, поліцейські та інши силовики мають бути лояльні своїм хазяям тому їх чіпати не будуть.
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09.05.2024 23:03 Відповісти
Ну то чому ти за тридцять три роки не пішов в багаті, чиновники, депутати чи поліцейські? В цих категорій завжди і в усіх країнах були привілеї. Не знав? Твої проблеми.
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10.05.2024 09:26 Відповісти
Хороші куми на дорозі не валяються
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10.05.2024 11:30 Відповісти
Закон про поліцію. Стаття 24 Про обов'язок поліціянтів захищати країну.
Але зараз новий закончик, в якому у них бронь. Це як????
І, до слова про "поліцейську державу" де кількість мусорів на певну кількість населення перевищує аналогічні показники в Європі, Америці. Нахіба нам стільки силовиків??? Виловлювати рабів-кріпаків?
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19.05.2024 17:42 Відповісти
Вже казав, і ще раз скажу, цей закон не про мобілізацію, цей закон про корупцію.....
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09.05.2024 23:25 Відповісти
Ну то я їм і гроші пошлю віртуальні на їх заочні штрафи.Черговий ящик пандори відкривають,с сзч вже розібрались?більше 100 тис а оштрафують хто їм буде платить?треба до суду а там докази треба,всі ці штрафи ляжуть мертвим грузом як і повістки,деякі знайомі вже по 10 мають і що?
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09.05.2024 23:38 Відповісти
"Він припустив, що це значно збільшить кількість виписаних штрафів і виконавча служба, яка стягуватиме штрафи з порушників, може не витримати такого навантаження...".

А виконавча служба в Україні також під бронею, як і поліцаї , прокурорскі , суддівські , митникі , депутатики ... ?

За 5 років "зелені" перетворили вільну країну в концтабір , з чим я "мудрий нарід73%" і поздоровляю ! Доголосувались, Бовдури та Телепні ?

А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому плювався в Папередника за те життя і ту війну! Бідна Україна!
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10.05.2024 00:40 Відповісти
Робить запити в ЦНАПі ( за гроші) з приводу наявності цих "тцк" в ЄДРПОУ - їх взагалі не існує!! І одразу пішить заяви на них в суд - статті їм світять "шахрайство", "привласнення службових повноважень" , "
повалення Конституційного устрою" , короче "це" - теж саме, що і було з "барановірусом" - когось штрафували, а хтось клав великий і товстий тому, що трошки розумили закони .👈
( А взагалі то цим кіпішом скоріше за все відволікають увагу від чогось іншого - мабуть продажу землі)
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10.05.2024 08:22 Відповісти
Членів ,справжніх членів цього антинародного комітету,потрібно всім запамятати...щоб не одна гнида ніде більше не пролізла до парламенту.....а зчасом як цій наволочі укр народ дасть оцінку на виборах...потрібно пам ятати ці лиця і при зустрічі чи у варшпві чи у барселоні - плювати в їхні мерзенні рила....
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10.05.2024 08:56 Відповісти
Все заради показників, все на паперах. Справа УПА(Української паперової армії) живе!
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10.05.2024 09:16 Відповісти
А вот например если человек инвалид призывного возраста и переехал в другой город к родственникам, то как ему обновить данные по месту прописки и нахера их обновлять, если есть обериг? Или ему автоматом ****** штраф и с пенсионной карты начнут бабло списывать? Так получается? Ехать через пол страны не вариант, ему то из хаты с трудом выйти, тогда вот что?
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10.05.2024 09:28 Відповісти
Списувати не будуть, механізм іньший, несплата-виконавча-блокування-похід в виковначу-рахунок на сплату-сплата-розблокування.Тільки зіткнувся з такою проблемою з родичкою пенсіонеркою за комунальні.Між отриманням рахунку та сплатою - щє треба зайти в ту службу яка подала на блокування і утрясти з нею питання.
І от гроші є на картці,а сплатити можливості нема після блокування.
Країну видавлюють по всім напрямка.
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10.05.2024 09:37 Відповісти
перші блокування рахунків після несплати штрафів потягнуть за собою зняття готівки,вкладів та або звільнення ( бо працювати при заблокованій картці нема ніякого сенсу) або в тінь.
Чекаємо осінь, до того часу буде багато "цікавого".
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10.05.2024 09:30 Відповісти
і надіалі: після зняття готівки- вивільнення гривневої маси і перетворення її в доларову. Результат- бакс вже не по 40, а мінімум по 50-55. В січні таке вже було. Але це телепнів при владі нічого не вчить.
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10.05.2024 11:42 Відповісти
Translator

ну що 73 процента зедебілов як вас на пісюн посадили
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10.05.2024 12:38 Відповісти
Повне найменування юридичної особи (cтаном на 09.05.2024)

ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Статус юридичної особи (cтаном на 09.05.2024) Припинено

Код ЄДРПОУ 37471975
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10.05.2024 14:50 Відповісти

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