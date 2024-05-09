Як за перевищення швидкості: ТЦК отримали повноваження виписувати штрафи заочно
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) отримали повноваження заочно виписувати штрафи за порушення законодавства про мобілізацію.
Відповідні зміни передбачає ухвалений сьогодні Верховною Радою закон про підвищення штрафів за порушення правил військового обліку, розповів перший заступник парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Андрій Осадчук, передають Українські новини.
"Одна із найважливіших новацій, яка мене трохи дивує, це те, що ці штрафи можна буде виписувати заочно. За загальним правилом адміністративного судочинства будь-який адміністративний штраф оформляється протоколом у присутності порушника. Тут, на прохання Міністерства оборони, ми пішли по шляху аналогічному з порушенням правил швидкості на дорозі. Ви проїхали – вас сфотографували і відразу виписується постанова про притягнення до відповідальності. Саме так будуть працювати ТЦК", – розповів депутат.
Він припустив, що це значно збільшить кількість виписаних штрафів і виконавча служба, яка стягуватиме штрафи з порушників, може не витримати такого навантаження.
"Я дуже боюся, що вони (ТЦК) максимально займуться цією роботою, замість того, щоб вдосконалювати свою основну роботу", – зазначив нардеп.
Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил військового обліку.
В початковій редації він передбачав підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850-1500 до 8500- 17000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, пропонувалося запровадити кримінальну відповідальність за відмову від проходження медогляду.
Однак перед голосуванням у другому читанні покарання дещо пом'якшили.
Зокрема, прибрали кримінальне покарання за відмову від медогляду. Водночас штрафи для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) під час воєнного стану підвищили до 17 000 - 22 5000 грн, а для посадових та юридичних осіб – до 34 000 - 59 500 грн.
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ТЦК - ******.
Выходит: Орки = ТЦК ?
Росія також зараз тоталітарна країна, де править диктатор і там навіть близько такого немає, там консульства видають своїм громадянам паспорти і т.д.. З кацапстана вільний виїзд за кордон.
А Україна от з європейськими цінностями, вся така демократична, йде в ЄС, але чомусь з України не можна вільно виїжджати, не можна получати консульскі послуги, а тепер взагалі будуть штрафувати заочно.
Так в кого там рабська психологія ?
І не плутайте обмеження свободи громадян і корумпований бандитський беспрідєл коли свій же народ свої же додіки обцибушують....
П.С - щодо кацапстану) там вільний виїзд якщо звісно є гроші на білет (ну і якщо візу відкриють якщо це стосується певних держав), але так там в людей прав більше ніж у "вільній Україні"
ВИ СЕРЙОЗНО ?
Я не іронізую.
Але зараз новий закончик, в якому у них бронь. Це як????
І, до слова про "поліцейську державу" де кількість мусорів на певну кількість населення перевищує аналогічні показники в Європі, Америці. Нахіба нам стільки силовиків??? Виловлювати рабів-кріпаків?
А виконавча служба в Україні також під бронею, як і поліцаї , прокурорскі , суддівські , митникі , депутатики ... ?
За 5 років "зелені" перетворили вільну країну в концтабір , з чим я "мудрий нарід73%" і поздоровляю ! Доголосувались, Бовдури та Телепні ?
А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому плювався в Папередника за те життя і ту війну! Бідна Україна!
повалення Конституційного устрою" , короче "це" - теж саме, що і було з "барановірусом" - когось штрафували, а хтось клав великий і товстий тому, що трошки розумили закони .👈
( А взагалі то цим кіпішом скоріше за все відволікають увагу від чогось іншого - мабуть продажу землі)
І от гроші є на картці,а сплатити можливості нема після блокування.
Країну видавлюють по всім напрямка.
Чекаємо осінь, до того часу буде багато "цікавого".
ну що 73 процента зедебілов як вас на пісюн посадили
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