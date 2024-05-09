Як за перевищення швидкості: ТЦК отримали повноваження виписувати штрафи заочно

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) отримали повноваження заочно виписувати штрафи за порушення законодавства про мобілізацію.

Відповідні зміни передбачає ухвалений сьогодні Верховною Радою закон про підвищення штрафів за порушення правил військового обліку, розповів перший заступник парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Андрій Осадчук, передають Українські новини.

"Одна із найважливіших новацій, яка мене трохи дивує, це те, що ці штрафи можна буде виписувати заочно. За загальним правилом адміністративного судочинства будь-який адміністративний штраф оформляється протоколом у присутності порушника. Тут, на прохання Міністерства оборони, ми пішли по шляху аналогічному з порушенням правил швидкості на дорозі. Ви проїхали – вас сфотографували і відразу виписується постанова про притягнення до відповідальності. Саме так будуть працювати ТЦК", – розповів депутат.

Він припустив, що це значно збільшить кількість виписаних штрафів і виконавча служба, яка стягуватиме штрафи з порушників, може не витримати такого навантаження.

"Я дуже боюся, що вони (ТЦК) максимально займуться цією роботою, замість того, щоб вдосконалювати свою основну роботу", – зазначив нардеп.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил військового обліку.

В початковій редації він передбачав підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850-1500 до 8500- 17000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, пропонувалося запровадити кримінальну відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Однак перед голосуванням у другому читанні покарання дещо пом'якшили.

Зокрема, прибрали кримінальне покарання за відмову від медогляду. Водночас штрафи для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) під час воєнного стану підвищили до 17 000 - 22 5000 грн, а для посадових та юридичних осіб – до 34 000 - 59 500 грн.