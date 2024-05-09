Рада підвищила штрафи за порушення правил військового обліку у 5 разів (оновлено)

Верховна Рада підвищила штрафи за порушення правил мобілізації.

Відповідний законопроєкт №10379 у другому читанні підтримали 256 депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент проголосував в цілому №10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації... Об'єктивно, всі зміни, які обіцяв комітет внести про пом'якшення, – зробили. Багато негативних норм прибрали", – написав депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №10379 про посилення відповідальності з порушення правил військового обліку у першому читанні 10 квітня.

В початковій редації він передбачав підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850-1500 до 8500- 17000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, запроваджується кримінальна відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас ("Слуга народу") обіцяв, що перед голосуванням за законопроєкт у другому читанні ці норми змінять.

Зокрема, виключать зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде.

Водночас штрафи за порушення правил військового обліку і мобілізації все ж підвищать – вони сягатимуть 22,5 тис. грн для звичайних громадян, хоча раніше їх пропонувалося встановити на ще вищому рівні.

Згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 грн, повторно або в особливий період – від 17000 до 22500 грн.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 грн для громадян, 17000-34000 грн – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17000 до 22500 грн – для громадян, від 34 000 до 59 500 грн – для посадових та юридичних осіб.

1 травня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення", який передбачає суттєве посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації.