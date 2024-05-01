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Рада посилить покарання за неявку за повісткою: Комітет схвалив законопроєкт до другого читання

мобілізація

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення", який передбачає суттєве посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Комітету, однак висновок з підтриманими до другого читання змінами на сторінці відповідного урядового законопроєкту №10379 наразі ще оприлюдили.

"Після численних обговорень Комітет підтримав редакцію законопроєкту..., яка була підтримана народними депутатами України спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством оборони України, яке на засіданні представила заступник міністра оборони Наталія Калмикова", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №10379 про посилення відповідальності з порушення правил військового обліку у першому читанні 10 квітня.

В ухваленій редації він передбачає підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850 - 1 500 до 8500 - 17 000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, запроваджується кримінальна відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас ("Слуга народу") обіцяв, що перед голосуванням за законопроєкт у другому читанні ці ці норми змінять.

Зокрема, виключать зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде.

Водночас штрафи за порушення правил військового обліку і мобілізації все ж підвищать – вони сягатимуть 22,5 тис. грн для звичайних громадян, хоча раніше їх пропонувалося встановити на ще вищому рівні.

Згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період – від 17000 до 22500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, 17000-34000 гривень – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17000 до 22500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Автор: 

ВР (2863) парламент (1948) мобілізація (467) штраф (1109)


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Топ коментарі
+52
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01.05.2024 18:55
+34
А шо на рахунок ветерана чотирьох повісток ?
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01.05.2024 18:59
+31
А за відправку на фронт хворих колись відповідальність буде?!!!
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01.05.2024 18:57
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Подали вже поправку на збільшення штрафу з 22 тисяч до 25 тисяч.
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03.05.2024 02:50 Відповісти
Ще на 3 тисячи більше хочуть зробити штраф.
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03.05.2024 02:51 Відповісти
Ви там у голову ранені? Повістка вважається автоматично врученою за законом. Тобто всі військово зобовʼязані звідкись мають заплатити 150-200 тис грн? Та липова група чи поводир через кордон дешевше кошту
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02.05.2024 05:27 Відповісти
Нi в якому разi не треба повестися на цю фiгню, яку навигадували цi зрадники тому , що так званi тцк, та полiцiя не лигитимнi , вони не державнi органи , а приватнi структури, i навiть
не мають посвiдчень держпосадовцiв ( вони не мають права щось вiд вас вимагати, або щось вручати, або затримувати👈
Так званий "закон" про мобiлiзацiю не мiстить Велику Державну Печатку, а мiстить якусь печатку, яку використовують для наградних грамот, пiдпис Зе ленсьгого викликае запитання, та напис "В.Зеленський" тобто хто такий "В. Зеленський"??- Вiктор, Василий , Вольфганг-Aмадей
Також пiд час "голосування" за цей "закон" в сессiйнiй залi явно не було 226 депутатiв.👈
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02.05.2024 10:56 Відповісти
Цей закон писали кацапи і передали через Іонушаса . Можете погуглить всі його законопроекти.
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02.05.2024 12:09 Відповісти
Сергей Константинович Ионушас - политик, украинский адвокат, патентный поверенный. Руководитель юридической фирмы «Гелон». Народный депутат Украины IX созыва. Глава Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины. Заслуженный юрист Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%81,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Википедия

Дата и место рождения: 18 октября 1979 г. (возраст 44 года), https://www.google.com/search?sca_esv=25cd74cf61df00be&sxsrf=ACQVn0_UGn5I7uyNSPxkMxhnQhpNbM0PQw:1714640964945&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&si=AKbGX_paaCugDdYkuX2heTJMr0_FGRox2AzKVmiTg2eQr2d-**********************-6yG-qydlZAM8eUspcebOeLPjWyq1b-ZTHJwHa6GfCNwAhq013kvSWFHl-RvxsSNqX3SvNRPr2E4ancBSD45Sh2JpaMt3UHWLweq3uiNEiSfP39T1aN_oOgSXT5gNCSUgGK88pyjS7HcEu7XogH1Sf-SJBGzbjMx2LFkbPcuVrITfINLA%3D&sa=X&ved=2ahUKEwil2Ietz-6FAxXGHxAIHewSCswQmxMoAHoECBQQAg Санкт-Петербург, Россия
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02.05.2024 12:10 Відповісти
ну що, проголосували по приколу? посміялися? достатньо?
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02.05.2024 12:12 Відповісти
росла и крепла,шла в Европу и *** ложила на кацапов.на каву в Європу літали а тепер ти чмо на тісу дрочиш.
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02.05.2024 13:22 Відповісти
Залужний - наш Президент.

Вибори
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02.05.2024 12:50 Відповісти
Серйозно? Тобто кадровий військовий, який спетляв дипломатом під час війни з України, в той час як в бусики незламності затягують 50-ти річних трактористів для тебе нормальний президент?
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02.05.2024 16:17 Відповісти
А Порошенка куди? Всьо, Петя?
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02.05.2024 19:01 Відповісти
Зразу видно, що ви новенький. Суліма був завжди за Бохиню, а не Порошенка.
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02.05.2024 22:56 Відповісти
Та ладно. А як же Юля?
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02.05.2024 22:57 Відповісти
Фількіна грамота. Пшли нах!
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02.05.2024 14:46 Відповісти
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