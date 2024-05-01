Рада посилить покарання за неявку за повісткою: Комітет схвалив законопроєкт до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення", який передбачає суттєве посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Комітету, однак висновок з підтриманими до другого читання змінами на сторінці відповідного урядового законопроєкту №10379 наразі ще оприлюдили.

"Після численних обговорень Комітет підтримав редакцію законопроєкту..., яка була підтримана народними депутатами України спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством оборони України, яке на засіданні представила заступник міністра оборони Наталія Калмикова", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №10379 про посилення відповідальності з порушення правил військового обліку у першому читанні 10 квітня.

В ухваленій редації він передбачає підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850 - 1 500 до 8500 - 17 000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, запроваджується кримінальна відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас ("Слуга народу") обіцяв, що перед голосуванням за законопроєкт у другому читанні ці ці норми змінять.

Зокрема, виключать зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде.

Водночас штрафи за порушення правил військового обліку і мобілізації все ж підвищать – вони сягатимуть 22,5 тис. грн для звичайних громадян, хоча раніше їх пропонувалося встановити на ще вищому рівні.

Згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період – від 17000 до 22500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, 17000-34000 гривень – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17000 до 22500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.