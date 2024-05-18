Мобільний додаток до електронного кабінету військовозобов’язаного "Резерв+" вже доступний для завантаження на смартфонах

Міністерство оборони України запустило електронний кабінет військовозобов’язаного "Резерв+". Додаток вже доступний для скачування на смартфонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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або IOS (https://apps.apple.com/.../%D1%80%D0%B5%D0.../id6499418319)

Нагадуємо, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.

Отже, з 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

"Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", - зазначили в Міноборони

Способи оновлення облікових даних

У Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

Онлайн - через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет - ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

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Міноборони пояснило, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Окрім цього, оновити дані можна офлайн в територіальних центрах комплектування або центрах надання адміністративних послуг, які діють у всій країні.

У Резерві+ з'явиться QR-код

У Міноборони пояснили, що якщо громадянин оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також отримає відповідну позначку у військовий квиток.

Також з 18 червня у застосунку Резерв+ також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

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