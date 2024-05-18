УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11476 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
14 595 50

Мобільний додаток до електронного кабінету військовозобов’язаного "Резерв+" вже доступний для завантаження на смартфонах

Міноборони запустило додаток

Міністерство оборони України запустило електронний кабінет військовозобов’язаного "Резерв+". Додаток вже доступний для скачування на смартфонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завантажити: для Android (https://play.google.com/store/apps/details...)

або IOS (https://apps.apple.com/.../%D1%80%D0%B5%D0.../id6499418319)

Нагадуємо, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.

Отже, з 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

"Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", - зазначили в Міноборони

Способи оновлення облікових даних

У Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

Онлайн - через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет - ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Читайте також: Кабмін затвердив нову форму військового квитка

Міноборони пояснило, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Окрім цього, оновити дані можна офлайн в територіальних центрах комплектування або центрах надання адміністративних послуг, які діють у всій країні.

У Резерві+ з'явиться QR-код

У Міноборони пояснили, що якщо громадянин оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також отримає відповідну позначку у військовий квиток.

Також з 18 червня у застосунку Резерв+ також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Також читайте: Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку в рази

Автор: 

Міноборони (7313) військовослужбовці (4709) мобілізація (3024) додаток (474) електронні послуги (194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
18.05.2024 01:31
+11
От і дізнаються актуальну кількість дурників. Заразом протестують систему Концлагерь+ для кацапів
показати весь коментар
18.05.2024 04:14
+10
Чим збивати носії КАБів нема, зате є ригевр з плюсом. Для порівняння Южмаш зробив міжконтинентальну балістичну ракету за три роки від ескізу до постановки на озброєння. Це у 60-ті роки, без калькуляторів, технологій, розрахунки олівцем на папері.
показати весь коментар
18.05.2024 06:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.05.2024 01:31 Відповісти
Мобільний додаток до електронного кабінету військовозобов'язаного "Резерв+" вже доступний для завантаження на смартфонах

… та став доступний для усіх спожівачив, включаючи ФСБ РФ.

Про рівень кіберзахисту цего продукта можно тільки здогадуватися. Друга « Дія»…
показати весь коментар
18.05.2024 06:58 Відповісти
Слів не мае!

палкий привіт « діджеталізатору» Федорову
від Лабораторії Касперського ( Кацапстан).
показати весь коментар
18.05.2024 07:01 Відповісти
" з 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. "

Навіть ті, хто оновлював їх напередодні? Що за маразм? Чи то вони за місяць змінилися?
показати весь коментар
18.05.2024 01:43 Відповісти
А все ж хтось та на ситі затримається. От наприклад в кого троє дітей, а одній через кілька місяців 18 років - спробуйте в ТЦК отримати відповідний папір для виїзду закордон. Так що кожен місяць приносить нові можливості)
показати весь коментар
18.05.2024 02:19 Відповісти
Цікавий факт - на гарячій лінії Міноборони не знають, якщо оновлювати дані в ЦНАП - то він код вклеять там же чи треба йти в ТЦК. Просто от відсутня в них ця інформація. Так що в цілому як завжди)
показати весь коментар
18.05.2024 02:17 Відповісти
З понеділка роз'яснення у них тільки будуть - покищо там ніхто нічого не знає.
показати весь коментар
18.05.2024 03:54 Відповісти
Тепер усі, у т.ч. у кого є VIN-коди, повинні отримати QR-коди!
Не дякуйте...

(ЖАРТ, еле...)
показати весь коментар
18.05.2024 21:36 Відповісти
От і дізнаються актуальну кількість дурників. Заразом протестують систему Концлагерь+ для кацапів
показати весь коментар
18.05.2024 04:14 Відповісти
Вже лежить застосунок помилка за помилкою.
показати весь коментар
18.05.2024 04:21 Відповісти
Натискаєш - "оберіть свій банк" - пише - "сталося шось дивне"... Один раз доліз до банку, видало QR-код. Пише - натисніть на нього або відскануйте. Відсканувати невідомо як, коли натискаєш - скидує знов на банк і так по колу...
показати весь коментар
18.05.2024 09:33 Відповісти
Dostupny lyshe na terytorii Ukrainy
показати весь коментар
18.05.2024 05:14 Відповісти
Через пошук у GooglePlay не знаходиться ніяк (це точно не малварь ?)
Станом на зараз авторизація через Приват не працює (404 not found).
Вже стикався з розробкою інфосистем для держорганів, не дивуюсь.
показати весь коментар
18.05.2024 05:47 Відповісти
все одно всі мають прийти у ТЦК, бо проходження ВЛК за новими правилами це теж оновлення даних. І штртих-код вам теж ніхто без ВЛК не вклеїть.
показати весь коментар
18.05.2024 06:15 Відповісти
Я хоть и выключенный с учета но позавчера все равно заехал в ТЦК и взял этот VIN код что бы с сегодняшнего дня патрули на дорогах мозг не выносили.
показати весь коментар
18.05.2024 06:49 Відповісти
ще цікавий факт, VIN - це vehicle identification number, тобто номер транспортного засобу. чому до людей вирішили застосовувати таку абревіатуру - то загадка.
показати весь коментар
18.05.2024 08:51 Відповісти
ВІН-код це неофіційна назва. Тому що військові це військові. Вони побачили смужки та цифри... Такі цифри у своєму житті вони бачили де?
показати весь коментар
18.05.2024 21:42 Відповісти
Чим збивати носії КАБів нема, зате є ригевр з плюсом. Для порівняння Южмаш зробив міжконтинентальну балістичну ракету за три роки від ескізу до постановки на озброєння. Це у 60-ті роки, без калькуляторів, технологій, розрахунки олівцем на папері.
показати весь коментар
18.05.2024 06:42 Відповісти
Тут варто задатись питанням, про що цей блошиний цирк, коли їжаку зрозуміло, що електронна інформація опиняється у ворога через кілька годин, в крайньому випадку через кілька днів.
показати весь коментар
18.05.2024 06:46 Відповісти
А як через інтернет кліпсу на вухо будуть чіпляти?
показати весь коментар
18.05.2024 06:53 Відповісти
А чи буде доступний за 2 дні додаток "Гнусавий клоун мінус"?
показати весь коментар
18.05.2024 07:03 Відповісти
Ні, дякую.
показати весь коментар
18.05.2024 07:03 Відповісти
додаток відсутній у Google Play...взагалі..
показати весь коментар
18.05.2024 07:28 Відповісти
Навіть якщо і буде - він не працює поки що.
показати весь коментар
18.05.2024 07:48 Відповісти
Він там є, але через пошук дулю знайдеш. Тільки якщо хтось прме посилання дає
показати весь коментар
18.05.2024 08:43 Відповісти
Глобалісти зробили Україну полігоном методів загону у електронний концтабір під дурманом надзвичайних обставин.
показати весь коментар
18.05.2024 07:53 Відповісти
Нічого не працює
показати весь коментар
18.05.2024 07:58 Відповісти
Судячи з коментарів бачу, що багато хто не усвідомив, що у їх відносинах із державою, як військовозобов'язаних, починається новий етап.
показати весь коментар
18.05.2024 08:06 Відповісти
Збір інформації про громадян у електронній базі робить не держава, а транснаціональна мафія, у цілях передачі ворогу і зручності привласнення чужих життів і майна.
показати весь коментар
18.05.2024 08:44 Відповісти
Так, так... А ще світова закуліса, рептилоїди...
показати весь коментар
18.05.2024 08:49 Відповісти
Для держави особовий склад армії і статус потенціного складу армії є державною таємницею. А тут прямо перед очима Епл і Гугль, а поза очима інтернет трафік, що проходить через сервери ворожої розвідки і програмно-апаратне забезпечення бази даних, що створювалось інженерами ніякого стосунку не маючими до держави.
показати весь коментар
18.05.2024 08:58 Відповісти
І що? Ці тиради щось змінюють? Хочете "похитати" ситуацію? Ну і прапор вам в руки. Це нічого не змінить. Облік буде організовано так, як встановлено.
показати весь коментар
18.05.2024 09:07 Відповісти
А потім кацапи розстріляють рідню мобілізованих. А потім рідня рідні повісить вас на осиці. І це нічого не змінить у житті біомаси на планеті.
показати весь коментар
18.05.2024 10:10 Відповісти
Якщо я не правий, виправте мене. Може застосунок а не додаток?
показати весь коментар
18.05.2024 08:06 Відповісти
Так, але додаток теж можна. Бо прилипло вже від самих носіїв мови.
показати весь коментар
18.05.2024 08:29 Відповісти
"Аплікейшн" можна?
показати весь коментар
18.05.2024 10:46 Відповісти
Але вірно саме застосунок.
показати весь коментар
18.05.2024 08:32 Відповісти
Я так понял по коментам, что никто не собирается "оновлювати свої дані" взагали?))
показати весь коментар
18.05.2024 09:11 Відповісти
Кожен сам вирішує хоче він собі цю Дію+, але особисто я, вірогідно оновлю дані через оцей Резерв, але.... По перше, не відразу, а через днів 30, адже як це звично для держпрограм, за цей час воно 40 разів зламається, 30 разів забуде що дані вже оновлено і т.п. От днів через 20+, буде більш-менш працювати.
По друге, встановлю за посиланням з Міноборони, або через днів 10, коли стане зрозуміло що це не якась імітація від рашистів. При всій моїй повазі до Цензора і т.п. ЗМІ, вносити свої дані в програму, яку навіть не знаходить пошук.... не дуже розумно. Це точно воно?
Та і взагалі, може через 30 днів зроблять щось нове, або передумають, або.... Одним словом, попереду 60 днів, не варто ні поспішати, ані тягти до останнього дня, коли все рухне від перевантаження.
показати весь коментар
18.05.2024 09:35 Відповісти
В 6 ранку встановив, зайшов, все спрацювало. Остання ВЛК не відображається, тільки та, яку проходив ще в 2020 році. ВОС не та, що в військовому квитку.
А критикам: караван все одно йде.
показати весь коментар
18.05.2024 09:45 Відповісти
Ну зайди раз ЗЕ-боь
показати весь коментар
18.05.2024 10:01 Відповісти
Нічо не поняв. Так зє-бох, чи я зє-бот? :
показати весь коментар
18.05.2024 10:10 Відповісти
І зараз і о 9-й ранку вже не працює, не отримує даних від НБУ додаток, ні через моно, ні через приват
показати весь коментар
18.05.2024 10:38 Відповісти
почалося бета-тестування та перевірка на масштабуємість 😁
показати весь коментар
18.05.2024 10:31 Відповісти
В Польщі не працює, неможливо завантажити
показати весь коментар
18.05.2024 10:31 Відповісти
Щось, крім переліку українських банків, застосунок ніфіга не робить…
показати весь коментар
18.05.2024 10:44 Відповісти
Крім - Сталося щось дивне нічого не видає . Не входить ні через приват ні через моно.
показати весь коментар
18.05.2024 10:45 Відповісти
Може подалі від лінії фронту відійти щоб не фоніло?
показати весь коментар
18.05.2024 10:49 Відповісти
Не працює!!!
До кого звертатись?
показати весь коментар
18.05.2024 11:04 Відповісти
В мене позначка додатку стоїть - соціальний, я по ходу соціопат...
показати весь коментар
18.05.2024 13:17 Відповісти
 
 