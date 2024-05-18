Мобільний додаток до електронного кабінету військовозобов’язаного "Резерв+" вже доступний для завантаження на смартфонах
Міністерство оборони України запустило електронний кабінет військовозобов’язаного "Резерв+". Додаток вже доступний для скачування на смартфонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Завантажити: для Android (https://play.google.com/store/apps/details...)
або IOS (https://apps.apple.com/.../%D1%80%D0%B5%D0.../id6499418319)
Нагадуємо, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.
Отже, з 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
"Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", - зазначили в Міноборони
Способи оновлення облікових даних
У Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:
Онлайн - через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет - ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Міноборони пояснило, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.
Окрім цього, оновити дані можна офлайн в територіальних центрах комплектування або центрах надання адміністративних послуг, які діють у всій країні.
У Резерві+ з'явиться QR-код
У Міноборони пояснили, що якщо громадянин оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також отримає відповідну позначку у військовий квиток.
Також з 18 червня у застосунку Резерв+ також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
Будь ласка, зачекайте...
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… та став доступний для усіх спожівачив, включаючи ФСБ РФ.
Про рівень кіберзахисту цего продукта можно тільки здогадуватися. Друга « Дія»…
палкий привіт « діджеталізатору» Федорову
від Лабораторії Касперського ( Кацапстан).
Навіть ті, хто оновлював їх напередодні? Що за маразм? Чи то вони за місяць змінилися?
Не дякуйте...
(ЖАРТ, еле...)
Станом на зараз авторизація через Приват не працює (404 not found).
Вже стикався з розробкою інфосистем для держорганів, не дивуюсь.
По друге, встановлю за посиланням з Міноборони, або через днів 10, коли стане зрозуміло що це не якась імітація від рашистів. При всій моїй повазі до Цензора і т.п. ЗМІ, вносити свої дані в програму, яку навіть не знаходить пошук.... не дуже розумно. Це точно воно?
Та і взагалі, може через 30 днів зроблять щось нове, або передумають, або.... Одним словом, попереду 60 днів, не варто ні поспішати, ані тягти до останнього дня, коли все рухне від перевантаження.
А критикам: караван все одно йде.
До кого звертатись?