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Новини Мобілізація
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Кабмін затвердив нову форму військового квитка

військовий,мобілізація,квиток

Кабінет Міністрів постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну постанову Кабміну.

У оновленому військовому квитку будуть вказані дата народження, прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер картки платників податків, військове звання, військово-облікова спеціальність та результати ВЛК. Також там є дані про відстрочку від мобілізації.

Нова форма військового квитка затверджена Кабміном
Нова форма військового квитка затверджена Кабміном
Нова форма військового квитка затверджена Кабміном

Номер військово-облікового документа на бланку і дату його видачі вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у день видачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про нові штрафи за ухилення від мобілізації

Військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

  • Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;
  • Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;
  • Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації)

Постанова Кабінету Міністрів набирає чинності того ж дня, що й оновлений закон про мобілізацію – з 18 травня. Військово-облікові документи, оформлені до цієї постанови, вважаються дійсними "до видачі документа нового зразка".

Мобілізація в Україні: які зміни

Новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня 2024 року й відтоді всі військовозобов’язані чоловіки мають упродовж 60 днів оновити свої дані у ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то їх можуть притягнути до відповідальності.

В Україні 4 травня скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов’язаних. А ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "непридатних" або "придатних" до військової служби.

У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

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Також з 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного. У ньому військовозобов’язані повинні зареєструвати свій номер телефону, вказати електронну пошту та місце проживання. Їм треба буде додати свої дані через ТЦК, СП та цей ресурс.

9 травня Верховна Рада України затвердила збільшення штрафів для ухилянтів. Порушники мобілізаційного закону платитимуть державі від 3400 до 25 000 грн. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Автор: 

Кабмін (14065) військовий обов’язок (92) мобілізація (3024) ТЦК та СП (561)


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Топ коментарі
+13
Невже проблема в формі квитка ?? Гроші на вітер. і PR понад усе ((

Кабмін під мобілізацію! так толку буде більше
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18.05.2024 00:40
+4
Так переможемо!
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18.05.2024 00:26
+3
Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей від дії
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18.05.2024 00:41
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Так переможемо!
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18.05.2024 00:26 Відповісти
У Google Play вже доступний для встановлення додаток Резерв+

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.reserveplus&pli=1

А ось так він виглядатиме:

https://streamable.com/u184qx
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18.05.2024 00:39 Відповісти
Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей від дії
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18.05.2024 00:41 Відповісти
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18.05.2024 07:25 Відповісти
Невже проблема в формі квитка ?? Гроші на вітер. і PR понад усе ((

Кабмін під мобілізацію! так толку буде більше
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18.05.2024 00:40 Відповісти
Так мало того, у них військовий квиток виданий умовно в 2008 році за певних умов чомусь також може вважатися недійсним!
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18.05.2024 12:08 Відповісти
Ну, тепер чекаємо по мережі, московського лайна усьопрапальщікаф, зараз почнуть гадити, як не в себе!!
Зараз орки, такого маразму надіареять … Головне для них, зірвати Заходи Мобілізації в Україніта, щоб собачилися над їх висерами, Українці із ЖДУНАМИ ригоАНАЛЬНИМИ!!
Оркам за це і гроші доплачують, від нашого СРАЧУ!
Слава Україні !
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18.05.2024 01:01 Відповісти
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18.05.2024 01:33 Відповісти
***** тут пика чмошника, якого навіть в Казахстані чмирять за те що їздив в днр
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18.05.2024 09:29 Відповісти
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18.05.2024 06:22 Відповісти
а старий квиток?
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18.05.2024 07:25 Відповісти
7 К баксів платить рифи ..а наша влада почти на шару
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18.05.2024 08:23 Відповісти
Фотографію 3Х4 за рахунок місцевого бюджету чи міністерства оборони робити?
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18.05.2024 09:34 Відповісти
Хвотогр-а-а-ахвія, 9 на 12, з наївной подпісью "на пам'ять"...

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18.05.2024 09:57 Відповісти
Наша пісня гарна й нова...десь таки на чомусь ТЦК будуть заробляти ...подивимось...
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18.05.2024 09:50 Відповісти
 
 