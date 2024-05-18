Кабмін затвердив нову форму військового квитка

Кабінет Міністрів постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну постанову Кабміну.

У оновленому військовому квитку будуть вказані дата народження, прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер картки платників податків, військове звання, військово-облікова спеціальність та результати ВЛК. Також там є дані про відстрочку від мобілізації.







Номер військово-облікового документа на бланку і дату його видачі вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у день видачі.

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Військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;

Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;

Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації)

Постанова Кабінету Міністрів набирає чинності того ж дня, що й оновлений закон про мобілізацію – з 18 травня. Військово-облікові документи, оформлені до цієї постанови, вважаються дійсними "до видачі документа нового зразка".

Мобілізація в Україні: які зміни

Новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня 2024 року й відтоді всі військовозобов’язані чоловіки мають упродовж 60 днів оновити свої дані у ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то їх можуть притягнути до відповідальності.

В Україні 4 травня скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов’язаних. А ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "непридатних" або "придатних" до військової служби.

У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

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Також з 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного. У ньому військовозобов’язані повинні зареєструвати свій номер телефону, вказати електронну пошту та місце проживання. Їм треба буде додати свої дані через ТЦК, СП та цей ресурс.

9 травня Верховна Рада України затвердила збільшення штрафів для ухилянтів. Порушники мобілізаційного закону платитимуть державі від 3400 до 25 000 грн. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.