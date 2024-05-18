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Новости мобилизации
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Кабмин утвердил новую форму военного билета

військовий,мобілізація,квиток

Кабинет Министров постановлением от 16 мая 2024 года №559 утвердил Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

В обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВВК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации.

Нова форма військового квитка затверджена Кабміном
Нова форма військового квитка затверджена Кабміном
Нова форма військового квитка затверджена Кабміном

Номер военно-учетного документа на бланке и дату его выдачи вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в день выдачи.

Военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:

  • Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности с использованием его мобильного приложения;
  • Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;
  • Портала Дія, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія) (в случае технической реализации)

Постановление Кабинета Министров вступает в силу в тот же день, что и обновленный закон о мобилизации - с 18 мая. Военно-учетные документы, оформленные до этого постановления, считаются действительными "до выдачи документа нового образца".

Автор: 

Кабмин (14025) воинская повинность (77) мобилизация (2736) ТЦК (519)


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Топ комментарии
+13
Невже проблема в формі квитка ?? Гроші на вітер. і PR понад усе ((

Кабмін під мобілізацію! так толку буде більше
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18.05.2024 00:40
+4
Так переможемо!
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18.05.2024 00:26
+3
Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей від дії
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18.05.2024 00:41
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Правила форума Совет форумчан
Так переможемо!
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18.05.2024 00:26 Ответить
У Google Play вже доступний для встановлення додаток Резерв+

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.reserveplus&pli=1

А ось так він виглядатиме:

https://streamable.com/u184qx
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18.05.2024 00:39 Ответить
Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей від дії
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18.05.2024 00:41 Ответить
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18.05.2024 07:25 Ответить
Невже проблема в формі квитка ?? Гроші на вітер. і PR понад усе ((

Кабмін під мобілізацію! так толку буде більше
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18.05.2024 00:40 Ответить
Так мало того, у них військовий квиток виданий умовно в 2008 році за певних умов чомусь також може вважатися недійсним!
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18.05.2024 12:08 Ответить
Ну, тепер чекаємо по мережі, московського лайна усьопрапальщікаф, зараз почнуть гадити, як не в себе!!
Зараз орки, такого маразму надіареять … Головне для них, зірвати Заходи Мобілізації в Україніта, щоб собачилися над їх висерами, Українці із ЖДУНАМИ ригоАНАЛЬНИМИ!!
Оркам за це і гроші доплачують, від нашого СРАЧУ!
Слава Україні !
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18.05.2024 01:01 Ответить
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18.05.2024 01:33 Ответить
***** тут пика чмошника, якого навіть в Казахстані чмирять за те що їздив в днр
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18.05.2024 09:29 Ответить
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18.05.2024 06:22 Ответить
а старий квиток?
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18.05.2024 07:25 Ответить
7 К баксів платить рифи ..а наша влада почти на шару
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18.05.2024 08:23 Ответить
Фотографію 3Х4 за рахунок місцевого бюджету чи міністерства оборони робити?
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18.05.2024 09:34 Ответить
Хвотогр-а-а-ахвія, 9 на 12, з наївной подпісью "на пам'ять"...

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18.05.2024 09:57 Ответить
Наша пісня гарна й нова...десь таки на чомусь ТЦК будуть заробляти ...подивимось...
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18.05.2024 09:50 Ответить
 
 