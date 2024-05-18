Кабмин утвердил новую форму военного билета
Кабинет Министров постановлением от 16 мая 2024 года №559 утвердил Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.
В обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВВК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации.
Номер военно-учетного документа на бланке и дату его выдачи вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в день выдачи.
Военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:
- Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности с использованием его мобильного приложения;
- Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;
- Портала Дія, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія) (в случае технической реализации)
Постановление Кабинета Министров вступает в силу в тот же день, что и обновленный закон о мобилизации - с 18 мая. Военно-учетные документы, оформленные до этого постановления, считаются действительными "до выдачи документа нового образца".
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А ось так він виглядатиме:
https://streamable.com/u184qx
Кабмін під мобілізацію! так толку буде більше
Зараз орки, такого маразму надіареять … Головне для них, зірвати Заходи Мобілізації в Україніта, щоб собачилися над їх висерами, Українці із ЖДУНАМИ ригоАНАЛЬНИМИ!!
Оркам за це і гроші доплачують, від нашого СРАЧУ!
Слава Україні !