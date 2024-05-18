Кабмин утвердил новую форму военного билета

Кабинет Министров постановлением от 16 мая 2024 года №559 утвердил Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

В обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВВК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации.







Номер военно-учетного документа на бланке и дату его выдачи вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в день выдачи.

Военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:

Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности с использованием его мобильного приложения;

Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;

Портала Дія, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія) (в случае технической реализации)

Постановление Кабинета Министров вступает в силу в тот же день, что и обновленный закон о мобилизации - с 18 мая. Военно-учетные документы, оформленные до этого постановления, считаются действительными "до выдачи документа нового образца".