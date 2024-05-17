Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених
У п’ятницю, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з картки закону №11079-1 на сайті Верховної Ради.
Закон передбачає можливість вийти на волю за рішенням суду за умовно-достроковим звільненням для військової служби за контрактом. Проте цим правом зможуть скористатися не всі.
Мобілізація не стосується засуджених за такі злочини:
- умисне вбивство двох або більше людей;
- вбивство з особливою жорстокістю;
- вбивство, поєднане з сексуальним зґвалтуванням;
- злочини проти статевої свободи та недоторканості;
- злочини, пов'язані з тероризмом;
- порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смертей;
- вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
- особливо тяжкі корупційні злочини.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених.
8 травня під час пленарного засідання Верховна Рада дозволила деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Іншими словами, всі жінки віком від 25 років, медики вони чи ні, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з усіма позитивними наслідками: безкоштовним медичним оглядом, безкоштовним одягом, безкоштовним харчуванням і надзвичайно високим грошовим забезпеченням.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n700
закону перевищує можливі втрати - покарання - то злочин обовязково і невідворотно буде скоєно. Наші ******* "зелені депутати" аморальні. Звідси зрозуміло що вони здатні приймати аморальні в свої суті закони які роздирають соціальну тканину суспільства і не сприяють соціальній солідарності. Тут все дуже сумно...
Є багато ситуацій, коли правільніше порушити найдосконаліші закони. І все-одно, це злочин.
За цим законом у зека з'явиться реальний шлях залишитися та вижити на волі- у якості солдата-контрактника. Надія на щасливе життя примарна, але це ліпше за ніц.
Фігово, що це чудова схема звільнення корупціонерів, які у якості солдат офіційно виїдуть за кордон на навчання/лікування і поповнять собою батальйон монако. Зрозуміло, що мінюст не лішиться в накладі