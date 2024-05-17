Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених

У п’ятницю, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з картки закону №11079-1 на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає можливість вийти на волю за рішенням суду за умовно-достроковим звільненням для військової служби за контрактом. Проте цим правом зможуть скористатися не всі.

Мобілізація не стосується засуджених за такі злочини:

умисне вбивство двох або більше людей;

вбивство з особливою жорстокістю;

вбивство, поєднане з сексуальним зґвалтуванням;

злочини проти статевої свободи та недоторканості;

злочини, пов'язані з тероризмом;

порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смертей;

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

особливо тяжкі корупційні злочини.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених.

8 травня під час пленарного засідання Верховна Рада дозволила деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав ЗСУ.