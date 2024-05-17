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Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених

Закон про мобілізацію увʼязнених

У п’ятницю, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з картки закону №11079-1 на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає можливість вийти на волю за рішенням суду за умовно-достроковим звільненням для військової служби за контрактом. Проте цим правом зможуть скористатися не всі.

Мобілізація не стосується засуджених за такі злочини:

  • умисне вбивство двох або більше людей;
  • вбивство з особливою жорстокістю;
  •  вбивство, поєднане з сексуальним зґвалтуванням;
  • злочини проти статевої свободи та недоторканості;
  •  злочини, пов'язані з тероризмом;
  • порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смертей;
  • вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
  •  особливо тяжкі корупційні злочини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ВР зареєстрували законопроєкт про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації: пропонуються штрафи до 85 тис. грн

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених.

8 травня під час пленарного засідання Верховна Рада дозволила деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав ЗСУ.

Автор: 

ув’язнення (113) закон (2822) Зеленський Володимир (23691) судимість (27) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+9
Доводилося воювати пліч о пліч з бойовими побратимами, що за спиною мали серйозні судимості. Абсолютно нормально. Звісно, після війни ми не станемо дружити сім'ями. Але політ нормальний.
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17.05.2024 16:32
+8
Тра подумати й про мобілізацію мобілізуючих!
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17.05.2024 16:13
+4
Ми бачили такого учасника в Одесі з милицею, який біг за дівчиною, як спортсмен, і влупив її тією милицею. В ТЦК практично відсутні бувші учасники війни, по мордам видно, що це збіговисько нереформовиних поліцаїв.
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17.05.2024 17:17
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" стосується засуджених за такі злочини:"-можливо НЕ стосується?
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17.05.2024 16:09 Відповісти
Тра подумати й про мобілізацію мобілізуючих!
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17.05.2024 16:13 Відповісти
Тцк якщо брати в середньому по Україні укомплектовані учасниками бойових дій на 68 відсотків
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17.05.2024 16:27 Відповісти
З 18.05.2024 абзац десятий пункту другого частини першої статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" викладений у новій редакції, відповідно до якої взяттю на військовий облік військовозобов'язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідних підрозділах розвідувальних органів України підлягають громадяни України, які старші 25 років і раніше не перебували на військовому обліку.

Іншими словами, всі жінки віком від 25 років, медики вони чи ні, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з усіма позитивними наслідками: безкоштовним медичним оглядом, безкоштовним одягом, безкоштовним харчуванням і надзвичайно високим грошовим забезпеченням.

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n700
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17.05.2024 16:45 Відповісти
Ми бачили такого учасника в Одесі з милицею, який біг за дівчиною, як спортсмен, і влупив її тією милицею. В ТЦК практично відсутні бувші учасники війни, по мордам видно, що це збіговисько нереформовиних поліцаїв.
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17.05.2024 17:17 Відповісти
Ну от скоро пересвідчитесь що злочинець це завжди егоїстичне падло. Відсоток патріотів виявиться мізерним... До 2 тисяч максимум...
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17.05.2024 16:13 Відповісти
а кто вообще добровольно из з/к может пойти служить? только тот, кому осталось сидеть внушительный срок, который он получил за серьезное преступление. Я очень сомневаюсь, что те, кому сидеть меньше 5 лет согласятся, какой резон?
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17.05.2024 16:22 Відповісти
Снятие судимости, льготы, на орках это работает.
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17.05.2024 17:51 Відповісти
"а зачем жмуру льготы?" большинство уголовников разве не так рассуждают? не проще ли срок отмотать, а там глядишь и война закончится, тюрьма не лучшее место на земле, но разве окоп лучше? так что большинство тех, кто согласятся пойти в ЗСУ будут насильники, убийцы, грабители с серьезными сроками, в этом плане отличий от пригожинских зеков не будет
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17.05.2024 18:06 Відповісти
На тебе москальский бот 15 р, орковские зеки так не считают и валом прут на войну.
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17.05.2024 21:30 Відповісти
иди вслед за рвк хамло
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17.05.2024 21:40 Відповісти
Прапори не встигаєш міняти бот
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21.05.2024 03:47 Відповісти
Патріотизм до влади не має жодного стосунку - Україна вічна, а будь яка влада тимчасова. Особливо з інородців...
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17.05.2024 16:26 Відповісти
Від тюрми та суми
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17.05.2024 17:01 Відповісти
Якщо особа скоює злочин то це результат дуже довготривалого процесу мислення. Це означає що особа вже була готова до скоєння злочину. Потрібен був лише остаточний поштовх.
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17.05.2024 17:18 Відповісти
Закони недосконалі. А наші закони так взагалі приймають депутати.
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17.05.2024 18:40 Відповісти
Всі закони в будь яких країнах є тимчасовими, тобто недосконалими, і постійно коректуються законодавцями. Як писав Гегель "Мораль застигає в Праві". Тому всі злочинці як калькулятори - якщо вигода від порушення
закону перевищує можливі втрати - покарання - то злочин обовязково і невідворотно буде скоєно. Наші ******* "зелені депутати" аморальні. Звідси зрозуміло що вони здатні приймати аморальні в свої суті закони які роздирають соціальну тканину суспільства і не сприяють соціальній солідарності. Тут все дуже сумно...
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17.05.2024 20:02 Відповісти
Значить "безкорисливі" злочини - вже не злочини .
Є багато ситуацій, коли правільніше порушити найдосконаліші закони. І все-одно, це злочин.
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17.05.2024 21:31 Відповісти
Злочин завжди корисливий тобто задовольняє бажання злочинця на халяву або за безцінь. І метою злочину не завжди є гроші як такі. В Японії, наприклад, були спеціальні повії яких топили під час вдоволення клієнтів які отримували насолоду від смертельних конвульсій. Не завжди вдавалось відкачати, але збоченці за такий вид послуг платили дуже великі гроші, а ті в кого грошей не було ставали злочинцми. Їх ловили і вбивали на місці...
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17.05.2024 21:45 Відповісти
Можно подумати, що є користь напитися перед тим як сісти за руль? Клептоманія, ***********, халатність, дії в стані афекту та сп'яніння, ненавмисні злочини, перевищення меж самооборони, крайня необхідність, не знання закону і інш.
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17.05.2024 22:05 Відповісти
Читай вище. Злочинець завжди задоволення свого бажання ставить вище за інтереси та права інших людей. Користі від пяного водіння дійсно ніякого, а от кайф який отримує пьяне чмо від водіння на швидкості для нього понад усе...
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17.05.2024 22:10 Відповісти
корупціонери теж хочуть спокутувати гріх.
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17.05.2024 16:16 Відповісти
Ні. Ті хто любить гроші і краде в громади це сцикуни і підлота. Сказано ж "серце їх там де гроші їх".
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17.05.2024 16:29 Відповісти
Шторм Зе. Двох вбив - не можна захищати державу, а одного - чудовий воїн.
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17.05.2024 16:21 Відповісти
Вмотивований ще й другого вбити, може...
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17.05.2024 16:39 Відповісти
Ви б знали, скільки наші лікарі вбивають .
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17.05.2024 17:05 Відповісти
Доводилося воювати пліч о пліч з бойовими побратимами, що за спиною мали серйозні судимості. Абсолютно нормально. Звісно, після війни ми не станемо дружити сім'ями. Але політ нормальний.
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17.05.2024 16:32 Відповісти
"Сексуальне згвалтування", це що за хрінь? Секс з неповнолітнюю?
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17.05.2024 17:04 Відповісти
Ідея то гарна, Україна нічого не робила для адаптації колишніх зеків, цілеспрямовано плодила рецидивістів та бомжів. Бо ж на волі не житла, ні нормальної роботи.
За цим законом у зека з'явиться реальний шлях залишитися та вижити на волі- у якості солдата-контрактника. Надія на щасливе життя примарна, але це ліпше за ніц.
Фігово, що це чудова схема звільнення корупціонерів, які у якості солдат офіційно виїдуть за кордон на навчання/лікування і поповнять собою батальйон монако. Зрозуміло, що мінюст не лішиться в накладі
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17.05.2024 17:16 Відповісти
Ви не в темі. Україна робила дуже багато для ресоціалізації увязнених і для тих хто повертався з місць позбавлення волі. Їм давали можливості розпочати нормальне життя. Те що цими можливостями скористалась переважна меншість, то це їх свідомий вибір.
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17.05.2024 20:07 Відповісти
ну все- возьмем мацкву
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17.05.2024 18:00 Відповісти
Фермери, готуйтеся. Батальон Торнадо їде до вас.
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17.05.2024 18:31 Відповісти
 
 