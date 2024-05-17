Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

В пятницу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно из карточки закона №11079-1 на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает возможность выйти на свободу по решению суда по условно-досрочному освобождению для военной службы по контракту. Однако этим правом смогут воспользоваться не все.

Мобилизация не касается осужденных за такие преступления:

умышленное убийство двух или более людей;

убийство с особой жестокостью;

убийство, соединенное с сексуальным насилием;

преступления против половой свободы и неприкосновенности;

преступления, связанные с терроризмом;

нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смертям;

убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;

особо тяжкие коррупционные преступления.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.

8 мая, во время пленарного заседания, Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.