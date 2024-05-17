Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных
В пятницу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно из карточки закона №11079-1 на сайте Верховной Рады.
Закон предусматривает возможность выйти на свободу по решению суда по условно-досрочному освобождению для военной службы по контракту. Однако этим правом смогут воспользоваться не все.
Мобилизация не касается осужденных за такие преступления:
- умышленное убийство двух или более людей;
- убийство с особой жестокостью;
- убийство, соединенное с сексуальным насилием;
- преступления против половой свободы и неприкосновенности;
- преступления, связанные с терроризмом;
- нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смертям;
- убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;
- особо тяжкие коррупционные преступления.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.
8 мая, во время пленарного заседания, Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.
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Іншими словами, всі жінки віком від 25 років, медики вони чи ні, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з усіма позитивними наслідками: безкоштовним медичним оглядом, безкоштовним одягом, безкоштовним харчуванням і надзвичайно високим грошовим забезпеченням.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n700
закону перевищує можливі втрати - покарання - то злочин обовязково і невідворотно буде скоєно. Наші ******* "зелені депутати" аморальні. Звідси зрозуміло що вони здатні приймати аморальні в свої суті закони які роздирають соціальну тканину суспільства і не сприяють соціальній солідарності. Тут все дуже сумно...
Є багато ситуацій, коли правільніше порушити найдосконаліші закони. І все-одно, це злочин.
За цим законом у зека з'явиться реальний шлях залишитися та вижити на волі- у якості солдата-контрактника. Надія на щасливе життя примарна, але це ліпше за ніц.
Фігово, що це чудова схема звільнення корупціонерів, які у якості солдат офіційно виїдуть за кордон на навчання/лікування і поповнять собою батальйон монако. Зрозуміло, що мінюст не лішиться в накладі