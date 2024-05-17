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Новини
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У ВР зареєстрували законопроєкт про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації: пропонуються штрафи до 85 тис. грн

Мобілізація в Україні

16 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11260, яким пропонується внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу, що встановлює відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Порушників планують штрафувати від 51 000 до 85 000 грн.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.

Так, замість увʼязнення терміном від 3 до 5 років, як це передбачає чинна норма, пропонується встановити штраф розміром від 51 000 до 85 000 грн або громадські роботи терміном від 160 до 240 годин. Також пропонуються виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк від одного до двох років.

Зазначимо, що наразі у КК міститься і стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТЦК отримають нові повноваження, а штрафи за порушення військового обліку зростуть у 5 разів, – депутат розповів деталі

Автором законопроєкту №11260 виступає один народний депутат – Анатолій Бурміч.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюється кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Мобілізація в Україні: які зміни

Новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня 2024 року й відтоді всі військовозобов’язані чоловіки мають упродовж 60 днів оновити свої дані у ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то їх можуть притягнути до відповідальності.

В Україні 4 травня скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов’язаних. А ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "непридатних" або "придатних" до військової служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перетин кордону з 18 травня: Які категорії військовозобов’язаних повинні мати облікові документи?

У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

Також з 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного. У ньому військовозобов’язані повинні зареєструвати свій номер телефону, вказати електронну пошту та місце проживання. Їм треба буде додати свої дані через ТЦК, СП та цей ресурс.

9 травня Верховна Рада України затвердила збільшення штрафів для ухилянтів. Порушники мобілізаційного закону платитимуть державі від 3400 до 25 000 грн. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Також читайте: Обмеження права керування транспортним засобом буде скасовуватися після оновлення даних у ТЦК, - Міноборони

Автор: 

ВР (14942) ув’язнення (113) законопроєкт (3583) мобілізація (3023) Бурміч Анатолій (3)


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Топ коментарі
+11
Говорите по простому. ТЦК просто увеличили себе взятки в 5 раз. Сейчас ТЦКшником выгоднее даже быть чем депутатом или судьей.
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17.05.2024 09:30
+10
Автором виступає один народний депутат - Анатолій Бурміч.

опозиційна платформа "За Життя".
Як же бувші ригоанали переживають за ухилянта....
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17.05.2024 09:29
+9
Як казала головна пропагандистка зепідрського режиму: "я свого сина не народжувала для війни".
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17.05.2024 09:25
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Коля коклєта посміхнувся.....
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17.05.2024 09:25 Відповісти
Як казала головна пропагандистка зепідрського режиму: "я свого сина не народжувала для війни".
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17.05.2024 09:25 Відповісти
Гайд, як зробити приємно народові:
1. Закрутити гайки.
2. Відкрутити трошки назад.
Профіт.
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17.05.2024 09:25 Відповісти
Насправді це чисте намахалово, бо кримінальної відповідальності і так не було передбачено, але зробили вкид, щоб людей налякати, а тут ніби давайте міняємо кримінальну відповідальність на більший штраф, і люди добровільно вибирають більший штраф, бо це краще ніж сидіти.

І тут не відкротили трошки а закрутили ще більше, бо методом найобки вони змушують людей добровільно погодитись на збільшені штрафи.
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17.05.2024 10:16 Відповісти
та ні, вони просто в **** від того скільки їм потрібно камер, наглядачів і хавчика для всіх ухилянтів
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17.05.2024 16:54 Відповісти
Трохи більше ніж 2000 баксів. "Перевізники" беруть з ухилянтів від 5000 $. Навіщо тікати за кордон ?
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17.05.2024 09:26 Відповісти
Тут нема ніякої гарантії, що ви заплатите мзду в $2000 і на цьому фсьо.
Завтра цю "таксу" відмінять і введуть нову, але ваші грошики вже тю-тю...
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17.05.2024 09:36 Відповісти
Емм, так штраф не значить, що після цього не прийде знову повістка...
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17.05.2024 09:52 Відповісти
Автором виступає один народний депутат - Анатолій Бурміч.

опозиційна платформа "За Життя".
Як же бувші ригоанали переживають за ухилянта....
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17.05.2024 09:29 Відповісти
Говорите по простому. ТЦК просто увеличили себе взятки в 5 раз. Сейчас ТЦКшником выгоднее даже быть чем депутатом или судьей.
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17.05.2024 09:30 Відповісти
Залишилось ще периметр обгородити колючкою і вишки поставити...
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17.05.2024 09:30 Відповісти
Це питання вирішили спільними пунктами пропуску.
Тепер слово повернення або надання притулку - є дитячі поняття..
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17.05.2024 10:50 Відповісти
штраф, набагато кращий варіант "інвестеційної няні" для України і офшорних рахунків, як термін в тюрмі,коли потрібно ще й з державної кишені утримувати "зеленого підневільного "
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17.05.2024 09:35 Відповісти
В разі нападу на вас банд угруповань "тцк" - користуйтеся Статтею 36, 39 Кримінального Кодексу. ( можете валити їх ) .
В країні закони відмінили - тому рятуйте себе самі.
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17.05.2024 09:38 Відповісти
Це ви так у себе за порєбріком робите? Щось не чув такого.
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17.05.2024 10:14 Відповісти
Так відкрийте Кримінальний Кодекс України і прочитайте Статті 36 , 39
Який поребріК ??
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17.05.2024 10:21 Відповісти
Сподіваюсь що зграї алкашів і наркоманів перетворяться в армію будівників укріплень. Це і для них порятунок аби не вмерти молодими від цейрозу
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17.05.2024 09:39 Відповісти
Може вже на часі амністія по ЗУ 8271, я про статті ККУ: 402, 403, 405, 407, 408, 429, - чи ще ні?
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17.05.2024 09:39 Відповісти
Московитський посіпака-риг намагається завдати шкоди обороноздатності України.
Цікаво, чому журналюги забули згадати, що цей Бурміч - московський виродок?
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17.05.2024 09:40 Відповісти
На їхню думку наляканий громадянин - це мотивований громадянин
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17.05.2024 09:49 Відповісти
Складається враження, що Йермак перевів Зе-кодло на самозабеспечення...
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17.05.2024 09:48 Відповісти
штраф розміром від 51 000 до 85 000 грн або громадські роботи терміном від 160 до 240 годин. Також пропонуються виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк від одного до двох років.
Для когось 51 000грн., для когось 160 громадських робіт в ресторані Велюр, а для Васі з Хацапетівки 2 роки обмеження волі. Надіюсь, що хоч це вирішуватиме суд, а не начальник ТЦК та СП.
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17.05.2024 09:54 Відповісти
Странная логика... Сначала ужесточить законы, а потом начать принимать новые, чтоб смягчить старые...
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17.05.2024 10:01 Відповісти
А что будет за уклонение от уплаты штрафа?
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17.05.2024 10:01 Відповісти
Відберуть майно. Авто, квартиру, дачу...та будь-що.
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17.05.2024 10:50 Відповісти
Але вміють обкрутити!

1. Навіть в новому законі про мобілізацію не передбачено саджати в тюрягу за ухилення від мобілізації. Але вилізли пару таких шмар як Ірина Фріз і заявили шо після штрафів будуть саджати. Крім неї же якийсь утирок зі слуг тоже таке бзданув. (Хоча це не передбачено законом)

2. Тепер якесь чувирло типу реєструє такий закон щоб звільняти від кримінальної відповідальності але штрафи більші. Ну звичайно що люди виберуть більші страфи ніж ніби то сидіти (хоча законом не передбачено).

Це посуті спочатку зробили вкид по кримінальну відповідальність, ****** буцімто її скасовують якої і так не було, а люди автоматично-добровільно погоджуються на більші штрафи.

НУ ВМІЮТЬЖЕ ЦІ ВИЛУПКИ ОБКРУТИТИ НАРОД!
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17.05.2024 10:13 Відповісти
А якщо немає грошей, тоді що?
І майно відібрати не виходить, бо нічого на людину не записане.
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17.05.2024 10:24 Відповісти
Бурміч Анатолій Петрович - агент кремля, жопоблоківець, недобитий регіонал, шістка Медведчука, ініціатор скасовання відповідальність депутатів за недостовірне декларування.
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17.05.2024 12:44 Відповісти
 
 