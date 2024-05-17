У ВР зареєстрували законопроєкт про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації: пропонуються штрафи до 85 тис. грн

16 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11260, яким пропонується внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу, що встановлює відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Порушників планують штрафувати від 51 000 до 85 000 грн.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.

Так, замість увʼязнення терміном від 3 до 5 років, як це передбачає чинна норма, пропонується встановити штраф розміром від 51 000 до 85 000 грн або громадські роботи терміном від 160 до 240 годин. Також пропонуються виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк від одного до двох років.

Зазначимо, що наразі у КК міститься і стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

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Автором законопроєкту №11260 виступає один народний депутат – Анатолій Бурміч.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюється кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Мобілізація в Україні: які зміни

Новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня 2024 року й відтоді всі військовозобов’язані чоловіки мають упродовж 60 днів оновити свої дані у ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то їх можуть притягнути до відповідальності.

В Україні 4 травня скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов’язаних. А ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "непридатних" або "придатних" до військової служби.

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У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

Також з 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного. У ньому військовозобов’язані повинні зареєструвати свій номер телефону, вказати електронну пошту та місце проживання. Їм треба буде додати свої дані через ТЦК, СП та цей ресурс.

9 травня Верховна Рада України затвердила збільшення штрафів для ухилянтів. Порушники мобілізаційного закону платитимуть державі від 3400 до 25 000 грн. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

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