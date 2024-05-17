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В ВР зарегистрировали законопроект об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации: предлагаются штрафы до 85 тыс. грн

Мобілізація в Україні

16 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11260, которым предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса, устанавливающую ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Нарушителей планируют штрафовать от 51 000 до 85 000 грн.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Так, вместо заключения сроком от 3 до 5 лет, как это предусматривает действующая норма, предлагается установить штраф в размере от 51 000 до 85 000 грн или общественные работы сроком от 160 до 240 часов. Также предлагаются исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок от одного до двух лет.

Отметим, что сейчас в УК содержится и статья 337, которая предусматривает отдельную уголовную ответственность за уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

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Автором законопроекта №11260 выступает один народный депутат - Анатолий Бурмич.

Напомним, 8 мая Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливается уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Мобилизация в Украине: какие изменения

Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая 2024 года и с тех пор все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, то их могут привлечь к ответственности.

В Украине 4 мая отменен статус "ограниченно годный" для военнообязанных. А те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "непригодных" или "годных" к военной службе.

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В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.

Также с 18 мая заработает электронный кабинет военнообязанного. В нем военнообязанные должны зарегистрировать свой номер телефона, указать электронную почту и место жительства. Им надо будет добавить свои данные через ТЦК, СП и этот ресурс.

9 мая Верховная Рада Украины утвердила увеличение штрафов для уклонистов. Нарушители мобилизационного закона будут платить государству от 3400 до 25 000 грн. Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничение права управления транспортным средством будет отменено после обновления данных в ТЦК, - Минобороны

Автор: 

ВР (29228) заключение (168) законопроект (3219) мобилизация (2735) Бурмич Анатолий (3)


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Топ комментарии
+11
Говорите по простому. ТЦК просто увеличили себе взятки в 5 раз. Сейчас ТЦКшником выгоднее даже быть чем депутатом или судьей.
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17.05.2024 09:30
+10
Автором виступає один народний депутат - Анатолій Бурміч.

опозиційна платформа "За Життя".
Як же бувші ригоанали переживають за ухилянта....
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17.05.2024 09:29
+9
Як казала головна пропагандистка зепідрського режиму: "я свого сина не народжувала для війни".
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17.05.2024 09:25
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Коля коклєта посміхнувся.....
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17.05.2024 09:25 Ответить
Як казала головна пропагандистка зепідрського режиму: "я свого сина не народжувала для війни".
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17.05.2024 09:25 Ответить
Гайд, як зробити приємно народові:
1. Закрутити гайки.
2. Відкрутити трошки назад.
Профіт.
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17.05.2024 09:25 Ответить
Насправді це чисте намахалово, бо кримінальної відповідальності і так не було передбачено, але зробили вкид, щоб людей налякати, а тут ніби давайте міняємо кримінальну відповідальність на більший штраф, і люди добровільно вибирають більший штраф, бо це краще ніж сидіти.

І тут не відкротили трошки а закрутили ще більше, бо методом найобки вони змушують людей добровільно погодитись на збільшені штрафи.
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17.05.2024 10:16 Ответить
та ні, вони просто в **** від того скільки їм потрібно камер, наглядачів і хавчика для всіх ухилянтів
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17.05.2024 16:54 Ответить
Трохи більше ніж 2000 баксів. "Перевізники" беруть з ухилянтів від 5000 $. Навіщо тікати за кордон ?
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17.05.2024 09:26 Ответить
Тут нема ніякої гарантії, що ви заплатите мзду в $2000 і на цьому фсьо.
Завтра цю "таксу" відмінять і введуть нову, але ваші грошики вже тю-тю...
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17.05.2024 09:36 Ответить
Емм, так штраф не значить, що після цього не прийде знову повістка...
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17.05.2024 09:52 Ответить
Автором виступає один народний депутат - Анатолій Бурміч.

опозиційна платформа "За Життя".
Як же бувші ригоанали переживають за ухилянта....
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17.05.2024 09:29 Ответить
Говорите по простому. ТЦК просто увеличили себе взятки в 5 раз. Сейчас ТЦКшником выгоднее даже быть чем депутатом или судьей.
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17.05.2024 09:30 Ответить
Залишилось ще периметр обгородити колючкою і вишки поставити...
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17.05.2024 09:30 Ответить
Це питання вирішили спільними пунктами пропуску.
Тепер слово повернення або надання притулку - є дитячі поняття..
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17.05.2024 10:50 Ответить
штраф, набагато кращий варіант "інвестеційної няні" для України і офшорних рахунків, як термін в тюрмі,коли потрібно ще й з державної кишені утримувати "зеленого підневільного "
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17.05.2024 09:35 Ответить
В разі нападу на вас банд угруповань "тцк" - користуйтеся Статтею 36, 39 Кримінального Кодексу. ( можете валити їх ) .
В країні закони відмінили - тому рятуйте себе самі.
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17.05.2024 09:38 Ответить
Це ви так у себе за порєбріком робите? Щось не чув такого.
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17.05.2024 10:14 Ответить
Так відкрийте Кримінальний Кодекс України і прочитайте Статті 36 , 39
Який поребріК ??
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17.05.2024 10:21 Ответить
Сподіваюсь що зграї алкашів і наркоманів перетворяться в армію будівників укріплень. Це і для них порятунок аби не вмерти молодими від цейрозу
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17.05.2024 09:39 Ответить
Може вже на часі амністія по ЗУ 8271, я про статті ККУ: 402, 403, 405, 407, 408, 429, - чи ще ні?
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17.05.2024 09:39 Ответить
Московитський посіпака-риг намагається завдати шкоди обороноздатності України.
Цікаво, чому журналюги забули згадати, що цей Бурміч - московський виродок?
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17.05.2024 09:40 Ответить
На їхню думку наляканий громадянин - це мотивований громадянин
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17.05.2024 09:49 Ответить
Складається враження, що Йермак перевів Зе-кодло на самозабеспечення...
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17.05.2024 09:48 Ответить
штраф розміром від 51 000 до 85 000 грн або громадські роботи терміном від 160 до 240 годин. Також пропонуються виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк від одного до двох років.
Для когось 51 000грн., для когось 160 громадських робіт в ресторані Велюр, а для Васі з Хацапетівки 2 роки обмеження волі. Надіюсь, що хоч це вирішуватиме суд, а не начальник ТЦК та СП.
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17.05.2024 09:54 Ответить
Странная логика... Сначала ужесточить законы, а потом начать принимать новые, чтоб смягчить старые...
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17.05.2024 10:01 Ответить
А что будет за уклонение от уплаты штрафа?
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17.05.2024 10:01 Ответить
Відберуть майно. Авто, квартиру, дачу...та будь-що.
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17.05.2024 10:50 Ответить
Але вміють обкрутити!

1. Навіть в новому законі про мобілізацію не передбачено саджати в тюрягу за ухилення від мобілізації. Але вилізли пару таких шмар як Ірина Фріз і заявили шо після штрафів будуть саджати. Крім неї же якийсь утирок зі слуг тоже таке бзданув. (Хоча це не передбачено законом)

2. Тепер якесь чувирло типу реєструє такий закон щоб звільняти від кримінальної відповідальності але штрафи більші. Ну звичайно що люди виберуть більші страфи ніж ніби то сидіти (хоча законом не передбачено).

Це посуті спочатку зробили вкид по кримінальну відповідальність, ****** буцімто її скасовують якої і так не було, а люди автоматично-добровільно погоджуються на більші штрафи.

НУ ВМІЮТЬЖЕ ЦІ ВИЛУПКИ ОБКРУТИТИ НАРОД!
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17.05.2024 10:13 Ответить
А якщо немає грошей, тоді що?
І майно відібрати не виходить, бо нічого на людину не записане.
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17.05.2024 10:24 Ответить
Бурміч Анатолій Петрович - агент кремля, жопоблоківець, недобитий регіонал, шістка Медведчука, ініціатор скасовання відповідальність депутатів за недостовірне декларування.
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17.05.2024 12:44 Ответить
 
 