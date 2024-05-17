В ВР зарегистрировали законопроект об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации: предлагаются штрафы до 85 тыс. грн

16 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11260, которым предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса, устанавливающую ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Нарушителей планируют штрафовать от 51 000 до 85 000 грн.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Так, вместо заключения сроком от 3 до 5 лет, как это предусматривает действующая норма, предлагается установить штраф в размере от 51 000 до 85 000 грн или общественные работы сроком от 160 до 240 часов. Также предлагаются исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок от одного до двух лет.

Отметим, что сейчас в УК содержится и статья 337, которая предусматривает отдельную уголовную ответственность за уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

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Автором законопроекта №11260 выступает один народный депутат - Анатолий Бурмич.

Напомним, 8 мая Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливается уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Мобилизация в Украине: какие изменения

Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая 2024 года и с тех пор все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, то их могут привлечь к ответственности.

В Украине 4 мая отменен статус "ограниченно годный" для военнообязанных. А те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "непригодных" или "годных" к военной службе.

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В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.

Также с 18 мая заработает электронный кабинет военнообязанного. В нем военнообязанные должны зарегистрировать свой номер телефона, указать электронную почту и место жительства. Им надо будет добавить свои данные через ТЦК, СП и этот ресурс.

9 мая Верховная Рада Украины утвердила увеличение штрафов для уклонистов. Нарушители мобилизационного закона будут платить государству от 3400 до 25 000 грн. Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

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