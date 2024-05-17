С завтрашнего дня ЦПАУ будут принимать военнообязанных для обновления данных. В Киеве к системе подключены 300 администраторов Центров
С 18 мая 2024 года ЦПАУ Киева начнут принимать военнообязанных, которые должны обновить свои учетные данные. В Киеве к системе учета подключено 300 администраторов ЦПАУ.
Об этом заявила директор департамента ЦПАУ в Киеве Наталья Шамрай в эфире "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра с 9 до 18 часов все ЦПАУ города Киев готовы принимать военнообязанных для того, чтобы они могли обновить свои данные", - сказала она.
Какие документы должны иметь при себе военнообязанные?
По словам директора, центры предоставления админуслуг подключены к соответствующей системе. Военнообязанные для уточнения военно-учетных данных должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.
"Если система определенным образом не будет пропускать по каким-то причинам, тогда будем выяснять и решать вопрос, куда обратиться. Мы все подключены, в городе Киеве подключено почти 300 администраторов ЦПАУ", - добавила она.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что центры предоставления административных услуг до сих пор не получили от правительства доступа к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.
Как сообщалось, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.
Электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая, а доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение. В минобороны сообщали, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК. Однако если военнообязанные обновят данные через электронный кабинет, то будут проходить ВВК после соответствующей повестки.
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"Якщо військовозобов'язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки".
Але якщо оновити свої дані через перші два, то не отримаєш QR-код-наліпку. Отже доведеться йти до ТЦК. Ну а там окрім оновлення даних ще треба буде пройти медкомісію.
Стаття 28 Конституції
"Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам."👈
Згадуючи про права не треба забувати про обов'язки -
Конституція - Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Конститу́ція - основний державний документ (закон).
"...відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції..."
Конституція - Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.Далі пакетом йде , що "тцк" комерційна структура - і ніхто виконувати їхні збаганки не забов*язан,
3.Далі пакетом йде - 36 і 39 Статті кримінального кодексу про самозахист у випадку нападу цих незаконих воєнізовани формувань.👈
4.Ну і само собою - цей так званий "закон про мобілізацію " не має підпису Стефапнчука, немає Векикої Державної печатки і незрозумілий підпис Зеленського.👈
(Так що якщо ви лохи, сцикуни, і гарматне мясо то йдить в "тцк")
https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu - «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"» №3684-ІХ від 08.05.2024 року;
https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu - «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"» №3685-ІХ від 08.05.2024 року.
https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu Тим самим продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію з 14 травня 2024 року строком на 90 днів.
Ось ти мені прочитаєшь цю 65 статтю , а я тобі відповім , що я захищаю.
А ти у мене запитаєшь - а як ти захищаешь??
А я тобі відповім: А як вважаю запотрібне!! В 65 ст Косттитуції не написано : ЯК хтось повинен захищати👈
Майте повагу!
Взагалі таких установ , як "тцк"(районих , і навіть обласних) не існує в ЄДРПОУ - робить запити ( за гроші, якщо треба) , потім використовуйте ці витяги в суді проти цих "тцк". 👈
Кримінальні статті там будуть приблизно таки - "привласнення службових повноважень", "повалення Конституційного устрою", "підробка документів" " шахрайство"((:
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240109-shho-take-tczk-v-********-povnovazhennya-struktura-ta-obovyazky-organu/ Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) - це органи військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку та військової служби, мобілізації й мобілізаційної підготовки.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240109-shho-take-tczk-v-********-povnovazhennya-struktura-ta-obovyazky-organu/ Із 2022 року ТЦК та СП замінили колишню систему військових комісаріатів (згідно з положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженим Постановою №154 Кабінету міністрів України від 23.02.2022).
Тож і можуть виписувати штрафи і ЗОБОВ'ЯЗАНІ і не варто вигадувати щось як кремлівські щури!!!!
"…у работников и госслужащих ТЦК и СП нет полномочий комплектовать ВСУ, а только в соответствии с законодательством о труде, по трудовому договору, который должен быть добровольным решением такого наемного работника. Принуждение к трудовому контракту является формой рабства".
"Требование передать имущественные права на персональные данные... являются незаконными, являются принуждением к обязательствам, вымогательствам, мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом".
"Так называемые "Законы" и "Указы Президента", в том числе (..о мобилизации, введении ВС, об использовании ВСУ), которые легитимируются под видом Законов являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством".
1) "тцк" - є комерційною організацією Мін . Оборони
України з юр. адресою для ДОБРОВІЛЬНОЇ вербовки
до лав ЗСУ
2) тцк не є частиной чи структурою ЗСУ
3) тцк не має права нав*язувати свої послуги
4) Затримання громадян України робітниками тцк це
є кримінальний злочин ст.149 Кр.кодексу України (торгівля людьми)
( я в інтернеті спілкуюсь багато років не менше твого)
у когось є геморой?
дайте поносити тиждень, на влк.
Так , що шкіряна пігулка на тебе чекає