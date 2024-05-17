С завтрашнего дня ЦПАУ будут принимать военнообязанных для обновления данных. В Киеве к системе подключены 300 администраторов Центров

С 18 мая 2024 года ЦПАУ Киева начнут принимать военнообязанных, которые должны обновить свои учетные данные. В Киеве к системе учета подключено 300 администраторов ЦПАУ.

Об этом заявила директор департамента ЦПАУ в Киеве Наталья Шамрай в эфире "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра с 9 до 18 часов все ЦПАУ города Киев готовы принимать военнообязанных для того, чтобы они могли обновить свои данные", - сказала она.

Какие документы должны иметь при себе военнообязанные?

По словам директора, центры предоставления админуслуг подключены к соответствующей системе. Военнообязанные для уточнения военно-учетных данных должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.

"Если система определенным образом не будет пропускать по каким-то причинам, тогда будем выяснять и решать вопрос, куда обратиться. Мы все подключены, в городе Киеве подключено почти 300 администраторов ЦПАУ", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнообязанные не смогут обновить данные в ЦПАУ, потому что правительство до сих пор не предоставило доступ к базам, - СМИ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что центры предоставления административных услуг до сих пор не получили от правительства доступа к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.

Как сообщалось, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

Электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая, а доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение. В минобороны сообщали, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК. Однако если военнообязанные обновят данные через электронный кабинет, то будут проходить ВВК после соответствующей повестки.