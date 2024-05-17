РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5316 посетителей онлайн
Новости Война
5 829 99

С завтрашнего дня ЦПАУ будут принимать военнообязанных для обновления данных. В Киеве к системе подключены 300 администраторов Центров

ЦНАПи прийматимуть військовозобов'язаних

С 18 мая 2024 года ЦПАУ Киева начнут принимать военнообязанных, которые должны обновить свои учетные данные. В Киеве к системе учета подключено 300 администраторов ЦПАУ.

Об этом заявила директор департамента ЦПАУ в Киеве Наталья Шамрай в эфире "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра с 9 до 18 часов все ЦПАУ города Киев готовы принимать военнообязанных для того, чтобы они могли обновить свои данные", - сказала она.

Какие документы должны иметь при себе военнообязанные?

По словам директора, центры предоставления админуслуг подключены к соответствующей системе. Военнообязанные для уточнения военно-учетных данных должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.

"Если система определенным образом не будет пропускать по каким-то причинам, тогда будем выяснять и решать вопрос, куда обратиться. Мы все подключены, в городе Киеве подключено почти 300 администраторов ЦПАУ", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнообязанные не смогут обновить данные в ЦПАУ, потому что правительство до сих пор не предоставило доступ к базам, - СМИ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что центры предоставления административных услуг до сих пор не получили от правительства доступа к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.

Как сообщалось, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

Электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая, а доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение. В минобороны сообщали, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК. Однако если военнообязанные обновят данные через электронный кабинет, то будут проходить ВВК после соответствующей повестки.

Автор: 

мобилизация (2735) ЦПАУ (30)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Ще ніколи держава так не турбувалась про простих людей. Аж сльози навернулись.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:40
+8
Так, вперше за все своє життя (півстоліття) я відчув себе потрібним державі
показать весь комментарий
17.05.2024 09:44
+4
Державі потрібні не ви, як особистість, а ваше особисте життя.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То електронний кабінет чи цнап і штрихкод видасть?і влк
показать весь комментарий
17.05.2024 09:37 Ответить
Буквально днями була новина, що цнап не зможе цього робити...
показать весь комментарий
17.05.2024 09:38 Ответить
Чи то журналісти поспіхом видають інфу, чи то там у кабінетах нетверезі
показать весь комментарий
17.05.2024 09:40 Ответить
І перше і друге зауваження не суперечать одне одному та обидва є вірними!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:16 Ответить
Про електронний кабінет і ВЛК - читайте до кінця. Останнє речення.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:42 Ответить
Воно то так, тільки трошечкі не так. Сама по собі влк також є оновлення данних, то виходить якшо ти не пройшов влк , то не оновив данеі, а це адмінка - штраф. Читайте уважно попередні публікації законотворців....
показать весь комментарий
17.05.2024 10:09 Ответить
Я лише відповів на ваше запитання (частково).
"Якщо військовозобов'язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки".
показать весь комментарий
17.05.2024 10:17 Ответить
Є сумнів що вона надійде?! Штраф за відмову вже сягнув 17 000 грн, а у разі повторного ігнорування - кримінальна відповідальність!
показать весь комментарий
17.05.2024 12:08 Ответить
"Є сумнів що вона надійде?" - мариш? Хто про це писав? Сам собі вигадуєш "опонента", щоб потім вчергове показати свою тупість?
показать весь комментарий
17.05.2024 12:15 Ответить
Ти "Ярослав Кийко" хоч спробуй аналізувати власні коментарі, бо в них із сенсом якось не дуже добре! І з чого це називати "опонентом" мене коли я просто демонструю недолугість твоїх дописів а часто й їх відверту брехливість. Я швидше твій критик і нагадаю, що критикують не за проханням, а за власною волею, що я й роблю!
показать весь комментарий
17.05.2024 13:09 Ответить
Я вже бачу, що сьогодні у вашій психлікарні день відкритих дверей, тому не дивуюся 😂
показать весь комментарий
17.05.2024 13:18 Ответить
Интересно, как они пройдут ВЛК в Польше...
показать весь комментарий
17.05.2024 09:39 Ответить
Ще ніколи держава так не турбувалась про простих людей. Аж сльози навернулись.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:40 Ответить
Так, вперше за все своє життя (півстоліття) я відчув себе потрібним державі
показать весь комментарий
17.05.2024 09:44 Ответить
Хіба раніше вона не цікавилась, чи ви ситі, чи ви одіті? )
показать весь комментарий
17.05.2024 09:46 Ответить
Колись давно, на початку дев'яностих, я вже якийсь "борг" їй віддав. А тепер, виявляється, знову винен
показать весь комментарий
17.05.2024 09:50 Ответить
По перше - "Beta Human" в українській мові не існує слово "одіті", а є одягнені! По друге наявність їжі та одягу не є обов'язком держави по їх забезпеченню, Ви самі забезпечуєте себе їжею та одягу згідно ПРАВА на труд!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:07 Ответить
Що таке право на труд? Це як право ходити, чи як право дихати?
показать весь комментарий
17.05.2024 11:37 Ответить
Ти "Beta Human" один/а з тих хто ******** про щось розповідати навіть не намагаючись дізнатись хоч щось про тему питання "обгрунтовуючи" ВЛАСНІ думки ВЛАСНО фантазією. Тож сповіщаю - В Україні право на працю закріплено в статті 43 Конституції України, яка проголошує, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Не задовбало тебе писати АБИ ЩО замість того щоб дізнатися відповідь на власні питання від когось іншого?! Це що, лінь чи тупість???!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:55 Ответить
Якесь те право неправильне, якщо мільйони українців не можуть прожити тут і змушені заробляти за кордоном на прожиття. Може закордонне право на працю якесь інакше?
показать весь комментарий
17.05.2024 18:25 Ответить
Державі потрібні не ви, як особистість, а ваше особисте життя.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:16 Ответить
Це ви дуже ласкаво та ніжно висловились. Пишіть прямо - ваше життя вам не належить.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:20 Ответить
То пропонуєте його віддати Московській державі а не Україні?! До чого всі ці ваши недолугі висловлювання "тваринки" з "кийком"?!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:56 Ответить
Недолугим "танчикам" у цьому питанні слова не давали. Добре, що не "танчикам" це вирішувати.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:58 Ответить
А хто ти такий щоб я в тебе питав дозвіл?! Більше того, саме в таких як ти відвертих промосковських провокаторів буду питати лише про їх останнє слово перед покаранням!
показать весь комментарий
17.05.2024 12:05 Ответить
От я й пишу, що чхав я на різноманітних "танчиків"
показать весь комментарий
17.05.2024 12:13 Ответить
Ну то й продовжуй чхати! Навіщо своїми ж дописами демонструвати протилежне?! І не треба моє прізвище називати "різноманітним" воне таке саме як було не менше 300 років тому і є похідним від слова танок, таночок, танчик! Придумай щось інше для порівняння, бо ми Танчики, що в Україні, що в Чехії, що в Словаччині і інших слов'янських країнах маємо різні думки і навіть іноді протилежні!
показать весь комментарий
17.05.2024 13:05 Ответить
Наша рідній державі всі роки її існування ми на хрін були потрібні разом зі своїми правами ,і раптом через 30 з гаком років вона згадала про наші обов"язки перед нею , а я відповім іі словами її прєпіздєнта і вєрховного говнокамандющєго - " Я вам нічєго нє должен " !
показать весь комментарий
17.05.2024 10:53 Ответить
То що, пропонуєш стати частинкою Московії (т.з. "роССії")?! То хто ж тебе тримає, вказати шлях чи ти сам "олексій петренко" знаєш куди відправили крейсер "Москва"?!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:58 Ответить
"Evocative", пропонуєш залишити Україну на таких як ти аби вони її злили через бажання відсидітись за чужими спинами а потім знов обирати таких довбанів як Зеленський та його посіпак і "кумів"?! Зуськи!!! Я ніколи не тікав від обов'язків і ДОБРОВІЛЬНО проходив оновлення даних що у часи коли призовні пункти були військоматами, хоч коли їх стали називати ТЦК та СП, і якщо в мені буде потреба в лавах ЗСУ ховатися не буду на відміну від подібних тобі!!! Але поки це не так буду воювати на іншому фронті - інформаційному! Тож подбай про себе та дрисні з України хоч якось аби українцям не було соромно за твою наявність серед громадян України і сідай на шию іншій країні де тобі не доведеться демонструвати своє боягузтво!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 13:04 Ответить
Кому нахрій цей твій пропагандон потрібен.
показать весь комментарий
17.05.2024 13:33 Ответить
Зараз найбільш патріотично налаштовані - це громадяни з бронню.
показать весь комментарий
17.05.2024 20:00 Ответить
Ти шмаркачу мені не тикай , недоріс ,а якщо ти такий говномарафонівський урапатріот то бігом біжи до ТЦК і на фронт, якже ви вже всіх дістали диванні патріоти самі не хочете воювати ,а когось посилаєте ,
показать весь комментарий
17.05.2024 13:31 Ответить
Тобто - ЦНАП, е-кабінет або ТЦК.

Але якщо оновити свої дані через перші два, то не отримаєш QR-код-наліпку. Отже доведеться йти до ТЦК. Ну а там окрім оновлення даних ще треба буде пройти медкомісію.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:45 Ответить
Маєте повне право не проходити так званих "влк" .
Стаття 28 Конституції

"Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам."👈
показать весь комментарий
17.05.2024 09:50 Ответить
Все вже продумано, не переживайте. На ВЛК вас навіть ні про що не спитають 😂
показать весь комментарий
17.05.2024 09:56 Ответить
Так я про те і говорю ( навіть роблю посилання на Конституцію) -що треба бути повним дауном , щоб йти чи в "тцк" чим на "влк"(((:
показать весь комментарий
17.05.2024 09:59 Ответить
Дубль:
Згадуючи про права не треба забувати про обов'язки -

Конституція - Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:02 Ответить
Маленька поправка:
Конститу́ція - основний державний документ (закон).
показать весь комментарий
17.05.2024 10:38 Ответить
Дубль: Так я тобі й надав статтю саме КОНСТИТУЦІЇ котра сповіщає що виконання ОБОВ'ЯЗКУ по захисту вітчизни втілюється у життя відповідними ЗАКОНАМИ! Тож якщо вже згідно Конституції то треба УСЕ робити у відповідності до неї а не НА ВЛАСНИЙ ВИБІР - все йде ПАКЕТОМ!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:44 Ответить
Мені дубль не потрібен. Конституція = закон. Не протиречте самі собі, і буде вам щастя:
"...відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції..."
показать весь комментарий
17.05.2024 11:51 Ответить
Так я тобі саме про статтю Конституції за номером 106 й написав. А ти бажаєш мати лише права і не мати ніяких обов'язків?! Тоді тобі просто не має чого робити в Україні і не зрозуміло чому ти досі у ній?! Звіздуй туди, до тої країни котра тобі до вподоби! Чого не дриснув до 2022-го?! Я тебе не тримаю і такі як ти завжди найдуть вихід щурячими тропами навіть якщо це буди проти закону та Конституції!
показать весь комментарий
17.05.2024 12:03 Ответить
Дубль. Не протиреч сам собі, дурнику, і буде тобі щастя.
показать весь комментарий
17.05.2024 12:06 Ответить
Коли я чую що у чомусь сам собі суперечу, то для початку хотів би отримати для цього докази, але в тебе "Ярослав Кийко" їх НУЛЬ, а є лише пусті, як завжди, нічим не обгрунтовані заяви та безліч відвертої брехні по чому я приходжу до висновку що ти або ідейний або профінансований прибічник рашистів котрий робить усе від нього можливе для зриву мобілізації та зменшення супротиву московським нацистам!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 12:12 Ответить
Дубль. Не протиреч сам собі, дурнику, і буде тобі щастя.
показать весь комментарий
17.05.2024 12:39 Ответить
Окрім як повторювати одне й те саме як папуга ти "Ярослав Кийко" вже ні на що не здатен?! Ну тоді сповіщу: Аутизм - це психологічний розлад, при якому знижується здатність до соціальної взаємодії. Людина може робити повторювані дії, виявлятися нездатною розуміти чужі емоції, можуть порушуватися здатність до промови, виникати особливості поведінці. Тож будь насторожі та подбай про своє здоров'я!
показать весь комментарий
17.05.2024 12:55 Ответить
Я радий, що ти спромігся переписати діагноз зі своєї медичної карти. Лікуйся.
показать весь комментарий
17.05.2024 12:58 Ответить
Я чесно намагався вказати тобі на проблему котру помітив і запропонував й тобі звернути на це увагу, аби запобігти небажаним наслідкам, а ти "Ярослав Кийко" вирішив чхати й на себе! Ну, це твій вибір, тож живи із миром!
показать весь комментарий
17.05.2024 13:12 Ответить
І в пластмасових зубах знайдуть карієс
показать весь комментарий
17.05.2024 10:34 Ответить
ТАКЕ міг написати лише той хто НІКОЛИ не проходив ВЛК та взагалі не знає як само оформлюється призов до армії хоч на мобілізацію, хоч на строкову службу! Хоча є ще одна версія, тим хто відверто бреше!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:46 Ответить
Таке можуть сказати в лікарні України .
показать весь комментарий
18.05.2024 10:24 Ответить
Згадуючи про права не треба забувати про обов'язки -

Конституція - Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:01 Ответить
Це ти можеш расказати свому псіхіатру - Конституція основний закон.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:02 Ответить
Так я тобі й надав статтю саме КОНСТИТУЦІЇ котра сповіщає що виконання ОБОВ'ЯЗКУ по захисту вітчизни втілюється у життя відповідними ЗАКОНАМИ! Тож якщо вже згідно Конституції то треба УСЕ робити у відповідності до неї а не НА ВЛАСНИЙ ВИБІР - все йде ПАКЕТОМ!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:09 Ответить
1.Пакетом - йде, що офіційно ніякої війни в Україні немає, ніякого воєнного стану немає , (тим більш стану війни).
2.Далі пакетом йде , що "тцк" комерційна структура - і ніхто виконувати їхні збаганки не забов*язан,
3.Далі пакетом йде - 36 і 39 Статті кримінального кодексу про самозахист у випадку нападу цих незаконих воєнізовани формувань.👈
4.Ну і само собою - цей так званий "закон про мобілізацію " не має підпису Стефапнчука, немає Векикої Державної печатки і незрозумілий підпис Зеленського.👈
(Так що якщо ви лохи, сцикуни, і гарматне мясо то йдить в "тцк")
показать весь комментарий
17.05.2024 10:18 Ответить
А хто це тобі сповістив що в Україні війни "не має"?! Це ти включив БРЕХУНЕЦЬ про те що є якась вимога по об'явлення війни у країні корта стала жертвою агресії?! То сповіщаю - ЗА ВЕСЬ ЧАС ІСНУВАННЯ ЛЮДСТВА ВІЙНУ ОГОЛОШУЮТЬ ВИКЛЮЧНО КРАЇНИ КОТРІ НАПАДАЮТЬ! Для жертв агресії згідно міжнародного права ТАКОЇ ПОТРЕБИ НЕ МАЄ бо війна почалась ПОСТФАКТУМ! Такох НАГАДАЮ що з початку повномасштабного наступу рашистів КОЖНІ 90 днів у нас вводиться (продовжується) військовий стан згідно Статті 106 та Закону України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text "Про правовий режим воєнного стану" . Отже довбні як ті що наголошують на цьому, що ті хто до цих брехунів прислуховуються! Тому у країнах що захищають себе вводиться, за потреби, просто військовий стан, недолугий ти наш "stanis nasvaiko"!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:32 Ответить
Ти брехунец танчик , я не писав , що війни немає , і про "об'явлення війни" я теж не писав . Я написав що " воєнного стану немає" і тим більше " стану війни"
показать весь комментарий
17.05.2024 10:40 Ответить
Тобто це я написав у твоєму коментарі наступне - "1.Пакетом - йде, що офіційно ніякої війни в Україні немає, ніякого воєнного стану немає , (тим більш стану війни)."?! Чи не занадто ТАК ВІДВЕРТО БРЕХАТИ?! А мій коментар - "Також НАГАДАЮ що з початку повномасштабного наступу рашистів КОЖНІ 90 днів у нас вводиться (продовжується) військовий стан згідно Статті 106 та Закону України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text "Про правовий режим воєнного стану" ." ти "stanis nasvaiko" з якогось будуна "не помітив"???!!! Нагадати про останню таку подію? Будь ласка -

https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu - «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"» №3684-ІХ від 08.05.2024 року;

https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu - «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"» №3685-ІХ від 08.05.2024 року.

https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu Тим самим продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію з 14 травня 2024 року строком на 90 днів.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:58 Ответить
А в 65 статті написано , як хтось повинен захищати ??
Ось ти мені прочитаєшь цю 65 статтю , а я тобі відповім , що я захищаю.
А ти у мене запитаєшь - а як ти захищаешь??
А я тобі відповім: А як вважаю запотрібне!! В 65 ст Косттитуції не написано : ЯК хтось повинен захищати👈
показать весь комментарий
17.05.2024 10:07 Ответить
Дубля для сліпих: ...... Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:11 Ответить
300 чоловік- майже батальйон....
показать весь комментарий
17.05.2024 09:53 Ответить
Можливо, то будуть 300 гарненьких жіночок. У вас рефлекторно виникне бажання захистити їх!
показать весь комментарий
17.05.2024 09:57 Ответить
Ага. Ви в ЦНАПі давно були? Одні гарненкі жіночки? А оті 30-40 річні їбала з борідками з барбешопів вам там не попадалися? Заїдіть в Дніпрі в Нашу Правду... Там рота-не рота- але взвод точно наберете!
показать весь комментарий
17.05.2024 13:31 Ответить
То всі інваліди... розумової праці...
Майте повагу!
показать весь комментарий
17.05.2024 13:33 Ответить
У тому ж "роз'ясненні" вказано що ВЛК проходити обов'язково усім не зважаючи на те коли це було зроблено чоловіком до 18.05.2024 тож виходить що все одно треба буде пройти ТЦК хоч до того ти щось там оновив у ЦНАП або електронному кабінеті котрий поки, за наявної інформації, не працює, тож наступні 60 діб будуть ну дуже горячими!
показать весь комментарий
17.05.2024 09:55 Ответить
Спілкуюсь із знайомою адміністраторкою ЦНАПу. Каже все "висить". Ніяк не може отримати право для обробки цих даних. Нервується. Стосовно ВЛК, тцкашники отримали роз'яснення від Мінооборони, всі на ВЛК і пофіг коли проходили чи зняті з обліку чи ні. Завдання одне, як мені пояснили, по максимуму виконати 2 "плани": мобілізаційний та "кешовий". Тому всі хто переступлять поріг тцк мають бути готовими, що їх будуть крутити як на бабло так і на призов.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:12 Ответить
Так навіть якщо і запрацює все одно ВЛК не обійти а ця сама комісія є виключно у ТЦК і оновленням даних є й перевірка стану здоров'я та підтвердження його або виявлення змін на краще чи на гірше!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:20 Ответить
Оновлення в - ідеальний штурмовик.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:07 Ответить
????????????????? Сам вигадав, чи хтось з Кремля підказав?!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:33 Ответить
зе підказав, це в тебе бачу якась любов анальна до кремля, що з великої літери пишеш.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:38 Ответить
А чому це в тебе "Igor Rudy" думки саме про АНАЛЬНУ любов?! В тебе що, усе через дупу?!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:49 Ответить
Ніяке "тцк" - не може накладати ніяких штрафів, нікого оголошувати в розшук - тільки по рішенню суду.👈
Взагалі таких установ , як "тцк"(районих , і навіть обласних) не існує в ЄДРПОУ - робить запити ( за гроші, якщо треба) , потім використовуйте ці витяги в суді проти цих "тцк". 👈
Кримінальні статті там будуть приблизно таки - "привласнення службових повноважень", "повалення Конституційного устрою", "підробка документів" " шахрайство"((:
показать весь комментарий
17.05.2024 10:27 Ответить
Може досить БРЕХАТИ "stanis nasvaiko"???!!!

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240109-shho-take-tczk-v-********-povnovazhennya-struktura-ta-obovyazky-organu/ Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) - це органи військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку та військової служби, мобілізації й мобілізаційної підготовки.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240109-shho-take-tczk-v-********-povnovazhennya-struktura-ta-obovyazky-organu/ Із 2022 року ТЦК та СП замінили колишню систему військових комісаріатів (згідно з положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженим Постановою №154 Кабінету міністрів України від 23.02.2022).

Тож і можуть виписувати штрафи і ЗОБОВ'ЯЗАНІ і не варто вигадувати щось як кремлівські щури!!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 10:48 Ответить
Відповідь агенту кремля " виталий танчик" :

"…у работников и госслужащих ТЦК и СП нет полномочий комплектовать ВСУ, а только в соответствии с законодательством о труде, по трудовому договору, который должен быть добровольным решением такого наемного работника. Принуждение к трудовому контракту является формой рабства".

"Требование передать имущественные права на персональные данные... являются незаконными, являются принуждением к обязательствам, вымогательствам, мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом".

"Так называемые "Законы" и "Указы Президента", в том числе (..о мобилизации, введении ВС, об использовании ВСУ), которые легитимируются под видом Законов являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством".
показать весь комментарий
17.05.2024 10:53 Ответить
Ну щур кремлівський, ти точно працюєш на )(уйло розповсюджуючи відверту брехню. ТЦК та СП така ж держустанова як поліція, суд, прокуратура і має такі самі повноваження обмежені лише https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#Text Постановою №154 Кабінету міністрів України від 23.02.2022. З якою ознайомся та зрозумій на скільки ж ти "stanis nasvaiko" БРЕХЛО!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:04 Ответить
Ну що путінський агент "танчик" - ти спалився ((:
1) "тцк" - є комерційною організацією Мін . Оборони
України з юр. адресою для ДОБРОВІЛЬНОЇ вербовки
до лав ЗСУ
2) тцк не є частиной чи структурою ЗСУ
3) тцк не має права нав*язувати свої послуги
4) Затримання громадян України робітниками тцк це
є кримінальний злочин ст.149 Кр.кодексу України (торгівля людьми)
показать весь комментарий
17.05.2024 11:08 Ответить
Бачу, бачу в тобі "stanis nasvaiko" усі ознаки кремлівського щура та однакові способи "переконання" через відверту брехню як в Скабєєвої, Соловьйова, Сімоньян і т.д. ,що просто ВИГАДУЮТЬ щось та видають за "факт" який є протилежним реальності! Заяви про "комерційність" ТЦК, те що він ніби "не є" частиною ЗСУ, сповіщати про те що він "не має право" і т.п. це є протилежністю дійсності!!! Продовжувати тобі щось доводити, це все одно як намагатися щось довести хворому на маразм, а у твоєму випадку це намагатися сперечатись із тим кому Москва поставила чітке завдання у розповсюдженні фейків, бо ти просто НЕ МОЖЕШ порушувати вимоги кремлівським пропагандонів, інакше зарплатню не отримаєш. Тож бувай - Сизифів труд це не моє!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:17 Ответить
Бачу що кремлівський бот "танчик" займається фальшуванням на замову фсб з метою зробити українців рабами кацапстана.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:20 Ответить
А як же, це я відстоюючи бік України є "агентом ФСБ", а ти "stanis nasvaiko" роблячи заяви задля зриву мобілізації є "патріотом України"! Продовжуй, усі вже прониклись "вірою" в тебе!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:24 Ответить
Ти не бік України відстоюєш , а зелені дупи прикриваєш
показать весь комментарий
18.05.2024 10:29 Ответить
Даун "танчик" , "постанова" - ні є законом.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:09 Ответить
Дешевий троллінг з використанням принизливих виразів є звичайним для кремлеботів! Але дістати мене цим марні сподівання, бо таких як ти "stanis nasvaiko" я перебачив за довгий час спілкування в інтернеті вже на стільки велику кількість, що мені лише смішно від їх намагань вивести мене з рівноваги!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:21 Ответить
А , ти ще і брехунець, починаєшь когось ображати. а потім отримуєш у відпровідь . і одразу , " Ой!! Мене образили! Яки погані люди !!!
( я в інтернеті спілкуюсь багато років не менше твого)
показать весь комментарий
17.05.2024 11:26 Ответить
Задля інформування сповіщаю "stanis nasvaiko" про можливі наслідки його намагань зірвати мобілізацію в Україні для нього особисто - https://zaxid.net/********************************************************************************************************* П'ятьом провокаторам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:38 Ответить
А стосовно твоєї "stanis nasvaiko" т.з. "відповіді" сповіщаю що мені дуже дивно чути що коли брехуна називають брехуном а фейки фейками та недолугі коментарі недолугими це є чимось "образливим" бо це є лише КОНСТАТАЦІЄЮ ФАКТУ, а от саме твої висловлювання з намаганням поставити людині "діагнос" лише тому що вона доводить твою брехливість та недолугість дійсно є спробою образити, але з боку таких як ти це швидше винагорода, бо коли поганці починають лаятися то це вказує на те що я влучно по них поцілив правдою!
показать весь комментарий
17.05.2024 12:48 Ответить
кажуть, з гемороєм, непридатний.
у когось є геморой?
дайте поносити тиждень, на влк.
показать весь комментарий
17.05.2024 10:50 Ответить
"Кажуть"?! А може краще ознайомитись самому з тим хто саме є непридатним?! https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-2023-z-yakimi-hvorobami-ne-berut-v-armiyu-12248220.html#id--388361826 Список хвороб, що звільняють від мобілізації. До того ж геморой лікується!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:09 Ответить
Мабуть тобі постійно лікують геморой шкІряною пігулкою(((:
показать весь комментарий
17.05.2024 11:28 Ответить
Дубль: Задля інформування сповіщаю "stanis nasvaiko" про можливі наслідки його намагань зірвати мобілізацію в Україні для нього особисто - https://zaxid.net/********************************************************************************************************* П'ятьом провокаторам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство. А окремо зазначу що згадана хвороба лікується операцією що є такою ж простою як і видалення апендиксу! Ну а тобі "stanis nasvaiko", виходячи з ТВОЇХ слів краще підходить "шкіряна пігулка"! Це твій вибір, в нас це власний добровільний вибір кожного, ми українці толерантні, тож "лікуйся"!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:41 Ответить
Виталий Танчик, тобі скоро повідомлять про твоє намагання повалення Конституційного устрою, тому що твоя діяльність тягне на це , тобто фальшування законів, це і є повалення Конституційного устрою👈
Так , що шкіряна пігулка на тебе чекає
показать весь комментарий
17.05.2024 12:05 Ответить
Вже тремчу, бо такий "правдолюб" як ти "stanis nasvaiko" точно "не сбреше"! Продовжуй на кшталт кремлівських пропагандонів називати біле "чорним" та навпаки, вигадувати те чого не має та "не помічати" те що є! Ще більше переконуюсь у тому що ти або рашист або співчуваєш рашизму, бо саме для таких є нормою брехня і як тому дурню думкою багатіти!
показать весь комментарий
17.05.2024 12:18 Ответить
Та я теж теж так злякався такого чмошного брехуна - танчика(стукача мусорського) , який постанови каб. міна видає за закони, і називає приватні структури -" поліція! , і " тцк" - державними установами.
показать весь комментарий
17.05.2024 12:24 Ответить
Ну так й написав би про це, але навіщо ВИГАДУВАТИ те стосовно мене чого НЕ ІСНУЄ замість того щоб написати що тобі "stanis nasvaiko" не лячно відсидіти 8 років у в'язниці ЗА ТЕ ЩО ТИ РЕАЛЬНО РОБИШ?! А може ти такий "сміливий" тому що тебе в Україні не має, через тещо ти десь за її кордонами або на ТОТ і сподіваєшся на захист від рашистів?! Тоді просто попереджу, що ВОНИ СВОЇХ КИДАЮТЬ і відбувалось це неодноразово, це одна зі скреп "руССкого мира" котру вони не проголошують, але регулярно втілюють у життя!
показать весь комментарий
17.05.2024 12:34 Ответить
чому ніхто не питає - а коли закінчяться ці могилізовані в нас, а у рашки залишатиметься ще в 8 разів більше, наприклад ще за півроку, то робитиме держава? Навіть при всіх інших параметрах незмінних (хоча вони теж змінюються не на нашу користь та й дуже швидко). Якщо перебувати в рожевих окулярах, залишається вже замало до втрати всього, подобається це чи ні
показать весь комментарий
17.05.2024 11:54 Ответить
"asda asd", не треба так одразу та відверто демонструвати твій рашизм. Треба було якось скромніше починати намагаючись переконати українців що ти "своя", а то одразу починаєш захисників України називати "могілізованими" та сповіщати про "більше у 8 разів" хоча це не відповідає навіть московським даним і явно написано заради залякування украхнців "нескінченною ордою". Тож передай своїм господарям з Кремля що ти спалилась одразу та не заслуговуєш на грошову винагороду через непрофесіоналізм!
показать весь комментарий
17.05.2024 12:21 Ответить
 
 