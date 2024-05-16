Военнообязанные не смогут обновить данные в ЦПАУ, потому что правительство до сих пор не предоставило доступ к базам, - СМИ

У ЦПАУ до сих пор нет доступа к необходимым базам и системам для обновления данных военнообязанных. Его должно было предоставить правительство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на собеседника в одной из местных администраций Харьковской области.

"Нет даже технической возможности участвовать в процессе", - заявил источник издания.

Эту информацию подтвердили также во Львовской ОВА. Там добавили, что до сих пор не было и обучения для работников, как работать с этими системами в ЦПАУ .

В администрации надеются, что до 17 мая будут приняты все нормативно-правовые документы, будет предоставлен доступ и проведена тренировка.

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В то же время депутат от "Евросолидарности" и член комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз отметила, что подзаконные документы в этом вопросе - зона ответственности именно правительства, а не парламента.

"Он же несет прямую ответственность за организацию механизмов обновления персональных данных гражданами в течение 60 дней как через ЦПАУ, так и через электронный кабинет", - добавила Фриз.

Напомним, новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая, согласно ему военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные тремя способами, или в ТЦК, или в электронном кабинете, или в ЦПАУ.

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