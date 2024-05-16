Брошенная в почтовый ящик повестка не считается врученной, - Минобороны

Украинское законодательство не предусматривает, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.

"Нет сейчас такой нормы, что повестка является врученной из-за того, что ее бросили в почтовый ящик. Нет, сейчас действует норма другая. Человек должен лично расписаться в повестке, и таким образом она уже считается врученной", - заявил Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что если появится соответствующее постановление, которое будет устанавливать новые правила, тогда он это будет комментировать.

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Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.