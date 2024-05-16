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Новости мобилизации
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Брошенная в почтовый ящик повестка не считается врученной, - Минобороны

повістка

Украинское законодательство не предусматривает, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.

"Нет сейчас такой нормы, что повестка является врученной из-за того, что ее бросили в почтовый ящик. Нет, сейчас действует норма другая. Человек должен лично расписаться в повестке, и таким образом она уже считается врученной", - заявил Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что если появится соответствующее постановление, которое будет устанавливать новые правила, тогда он это будет комментировать.

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Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.

Автор: 

Минобороны (9282) мобилизация (2734) повестка (153) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+25
Что, 73%, плющит?
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16.05.2024 02:27
+24
А та поправка до закону, якщо чотири рази проігнорувати повістку, то ти або більше не військовозобовязаний або верховний головнокомандуючий, залишається?
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16.05.2024 00:22
+10
"Українське законодавство не передбачає" - ну серйозно, це вже звучить як поганий анекдот.
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15.05.2024 23:47
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"Українське законодавство не передбачає" - ну серйозно, це вже звучить як поганий анекдот.
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15.05.2024 23:47 Ответить
Після 20 травня побачимо.
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16.05.2024 08:23 Ответить
Вірно, а ще армія заброньованих буде розповідати воєнкомам хйла що вони не мають служити, бо в них бронь.
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16.05.2024 00:15 Ответить
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16.05.2024 09:19 Ответить
Ну, знаходячись в могилах чи в інвалідних візках, з ними мабуть легше буде спілкуватися.
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16.05.2024 10:08 Ответить
А та поправка до закону, якщо чотири рази проігнорувати повістку, то ти або більше не військовозобовязаний або верховний головнокомандуючий, залишається?
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16.05.2024 00:22 Ответить
чув, шо Порошенко домовився, що всім порохоботам буде бронь якщо писатимуть на цензорі по 10 коментів на день про вільний народ і хай син порошенка ой зеленського ой коломойського воює
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16.05.2024 01:38 Ответить
Что, 73%, плющит?
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16.05.2024 02:27 Ответить
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16.05.2024 09:16 Ответить
А ти не чув, що першими на фронт ПОВИННІ йти 73% мудрого нарІду, який зробив свій вибір у 2019 році?
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16.05.2024 10:27 Ответить
Після 20 травня побачимо.
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16.05.2024 08:25 Ответить
А если адвокат будет трактовать это так: обвиняемому вручили повестку, он в тот же день бросил ее в почтовый ящик, в результате чего, согласно официальному разъяснению Минобороны, повестка перестала считаться врученной. Как тебе такое, Илон Маск?
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16.05.2024 03:20 Ответить
да что ты говоришь
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16.05.2024 07:37 Ответить
Предсказать последствия несложно: судьи и все присутствующие будут ржать-пад-сталом над таким доводом, а когда таки смогут из-под него вылезти вынесут вердикт, что повестка таки была вручена. Истец соберет журналистов и будет розганять зраду обиженным голосом обвинит всех в корупции в качестве доказательства показав материалы процесса. Мамины бубочки(с) из тик-тока это подхватят и будут всем доказывать непроходимую тупость и продажность правохранительной системы, опять же ссылаясь на материалы процесса. Люди, которые хоть чуть-чуть понимают как работает правохранительная система, пожмут плечами и с унылым видом скажут, что ошиблись - в Украине не 60% населения идиоты, как они думали раньше, а 70/%.
===========
А все потому, что личная подпись на повестке, таки выдаст всем и каждому, что повестка таки была вручена.
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16.05.2024 09:00 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/16/7456006/ ISW: Россияне продвинулись не более чем на 8 км от границы на севере Харьковщины
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16.05.2024 05:12 Ответить
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16.05.2024 05:19 Ответить
Побита і затягнута насильно в бус людина не вважається солдатом.
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16.05.2024 05:21 Ответить
А повістка вручена методом бусифікації вважається врученою?
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16.05.2024 06:10 Ответить
Да, считается - все будут смотреть на подпись на повестке, не на пятна крови на ней)). Но вы можете обратиться в суд по поводу неправомочных процессуальных действий агентов ЗОГ ТЦК. За одно, как было написано выше, отрепетируете речь перед военкомами ху@ла, что всегда мечтали служить именно в российской армии, а не в ЗСУ.
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16.05.2024 09:07 Ответить
с ТЦК
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16.05.2024 06:38 Ответить
А чий Крим , перемирний?
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16.05.2024 06:50 Ответить
чий Крим??
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16.05.2024 17:23 Ответить
Прикинь как для тебя все классно сложится: 2 месяца обновлять данные, потом еще пару месяцев призываться, плюс 5 месяцев учебки. А когда попадешь на фронт сразу перемирие. На шару УБД получишь на зависть всем))
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16.05.2024 09:11 Ответить
5 місяців учебки - то для кого такий аукціон невіданной щєдрості?
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16.05.2024 09:45 Ответить
Він говорить а закони і діючий порядок не знає. Казав що можна за фактичним місцем проживання а не за місцем реєстрації поновитися на військовому обліку. По факту в законі написано за місцем проживання що не має чіткого трактування де це? По факту ставлять на облік тільки за місцем реєстрації навіть якщо ти живеш за сотні кілометрів від того місця. А зареєструвати за фактичним місце проживання можуть тільки за умови перебування там на військовому обліку. Одним словом тріпло
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16.05.2024 06:50 Ответить
07:43

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/16/7456011/ ВСУ отминусовали еще более 1 500 оккупантов и 19 танков
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16.05.2024 08:02 Ответить
А поправки до законодавства про те, що невручена особисто листоношею повістка рахується врученою, то це як, зєбільні *****?
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16.05.2024 08:09 Ответить
Незнання закону невручення повістки не звільняє від відповідальності явки до воєнкомату.
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16.05.2024 08:28 Ответить
Поки що...
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16.05.2024 10:19 Ответить
Врученной не считается, а вот отриманой считается
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16.05.2024 10:28 Ответить
 
 