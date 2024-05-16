Брошенная в почтовый ящик повестка не считается врученной, - Минобороны
Украинское законодательство не предусматривает, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.
"Нет сейчас такой нормы, что повестка является врученной из-за того, что ее бросили в почтовый ящик. Нет, сейчас действует норма другая. Человек должен лично расписаться в повестке, и таким образом она уже считается врученной", - заявил Лазуткин.
Представитель Минобороны отметил, что если появится соответствующее постановление, которое будет устанавливать новые правила, тогда он это будет комментировать.
Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.
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будет розганять зрадуобиженным голосом обвинит всех в корупции в качестве доказательства показав материалы процесса. Мамины бубочки(с) из тик-тока это подхватят и будут всем доказывать непроходимую тупость и продажность правохранительной системы, опять же ссылаясь на материалы процесса. Люди, которые хоть чуть-чуть понимают как работает правохранительная система, пожмут плечами и с унылым видом скажут, что ошиблись - в Украине не 60% населения идиоты, как они думали раньше, а 70/%.
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А все потому, что личная подпись на повестке, таки выдаст всем и каждому, что повестка таки была вручена.
агентов ЗОГТЦК. За одно, как было написано выше, отрепетируете речь перед военкомами ху@ла, что всегда мечтали служить именно в российской армии, а не в ЗСУ.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/16/7456011/ ВСУ отминусовали еще более 1 500 оккупантов и 19 танков
Незнання законуневручення повістки не звільняє від відповідальностіявки до воєнкомату.