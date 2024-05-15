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Новости мобилизации
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Пропускная способность ТЦК в Киеве составляет 50-70 человек в день, - Минобороны

Оновлення даних у ТЦК

Пропускная способность территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Киеве составляет примерно 50-70 человек в день.

Об этом Министерство обороны сообщило на запрос издания LIGA, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве отметили, что пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и количества работников. В столице военкомат может принять до 70 человек.

С 18 мая все военнообязанные граждане должны обновить свои данные - телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути - через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или электронный кабинет.

Как отмечает издание, основная нагрузка при обновлении данных будет именно на ТЦК. ЦПАУ до сих пор не получили доступы, а администраторы - не прошли обучение. Электронный кабинет Минобороны обещает запустить только 18 мая.

Читайте также: Граждане смогут актуализировать свои данные в ЦПАУ или ТЦК, если возникнут проблемы с е-кабинетом, - "слуга народа" Федиенко

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ заявляли, что ТЦК работают круглосуточно, поэтому обновить учетные данные можно в любое удобное время.

Автор: 

Киев (25469) Минобороны (9282) мобилизация (2734) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+20
повні ЗЄльоні бездарі !!!

скільки раз казав пан Гетьман Порошенко, що вони не здатні й собачу будку побудувати !!!
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15.05.2024 23:32
+15
на +-1,5-2 млн військовозобов'язаних 10 київських тцк - до 700 чол в день, виходить 6 років на уточнення.
але кловани математику не вчили, тому 2 місяці ))
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15.05.2024 23:35
+12
Великий привіт всім сподіванням.

Давайте далі росказуйте, як всі повинні ломанутися у ТЦК.
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15.05.2024 23:28
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Великий привіт всім сподіванням.

Давайте далі росказуйте, як всі повинні ломанутися у ТЦК.
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15.05.2024 23:28 Ответить
А з якого бодуна вони розповідають москалям про потужності мобілізації в Україні ?!!!

Ідіоти, Це інфо для ФСБ або до Генштабу РФ?
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16.05.2024 01:14 Ответить
Я впевнений, що кацапня про це знає. Більше того, вона й уерує цмм процесом, якщо можна так назвати саботаж на всіх рівнях і законодавчої, і виконавчої влад
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16.05.2024 11:13 Ответить
повні ЗЄльоні бездарі !!!

скільки раз казав пан Гетьман Порошенко, що вони не здатні й собачу будку побудувати !!!
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15.05.2024 23:32 Ответить
За 100 днів зможуть мобілізувати 5000 чоловік.. Це ніщо, крапля у морі
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15.05.2024 23:35 Ответить
В Україні 136 районів. Нехай частина з них окуповано.
Зараз більше 100 районів на підконтрольній території України, а значить більше 100 районних ТЦК.
В день один ТЦК нехай пропустить до 50 призовників
Значить по всій Україні за добу можуть пропустити через всі ТЦК 5000 призовників.
А за 100 днів півмільйона.
Це якраз та цифра, яка потрібна для мобілізації.
Все прораховано.
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16.05.2024 00:06 Ответить
Только ВЛК работают 2 дня в неделю, и в лучшем случае с 9.00 до 16.00. И не забывайте про перерыв на обед
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16.05.2024 00:37 Ответить
ВЛК поставить хоч тисячу печаток за одну годину своєї роботи, що всі здорові, навіть не перевіряючи нікого.
Це не проблема, це формальність.
А формальність не займає багато часу.
1 хвилина на призовника.
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16.05.2024 00:42 Ответить
ніхто і не ставив задачу обілетити 1,5 ляма чоловіків... основна ціль закону - нескінченно раз виписівати на колінах штрафи на 25000 а потім віджати майно ну і звісно як гриби виростуть маєтки тцкашників в конча заспі та Іспанії покруче чем спаленого воєнкома Одеси.
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16.05.2024 09:00 Ответить
ВЛК работают каждый день, но с 9 до 13.
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16.05.2024 09:17 Ответить
В Харькове вторник и четверг
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16.05.2024 10:58 Ответить
за те штат тцк 20-30 штук + рота охорони, це ще 40-50
і ці 70-80 за день ловлять 5-10 чоловік..
а після всього що настрочила та наприймала ця ібуча влада.
сказали що не можуть впоратися???
щось тут те чисте...
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16.05.2024 09:00 Ответить
в кожному старому райцентрі залишились тцк
в обл. в середньму було 25-30 районів
в Україні 24 області
тобто без ТОТ 500+-шт тцк
500множимо на 60-70 і маємо до 35000 на добу
щось у нас матиматика ріна аж на 30000.
а коли тцк отримає здюлей з погрозою відправки на фронт, кількість обслужених зросте в рази.
ну, десь так!!!
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16.05.2024 09:10 Ответить
не рахуйте, як наша влада. півтора землекопа...населеня в країні нерівномірне
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16.05.2024 09:20 Ответить
не мобілізувати, а уточнити дані
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16.05.2024 09:09 Ответить
ваЗЕлін довів, що грати на піанінє можна без рук - та вже п"ять років доводить, що керувати країною можна без голови (дупа є).
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15.05.2024 23:39 Ответить
"Не сотвори собі кумира із вора". Соромно бути жополизом будь-кого.
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16.05.2024 05:25 Ответить
Це реально проблема. Вже не дивуєшся нічому, але щоб під час маштабної війни це фактично саботаж мобілізації.
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15.05.2024 23:33 Ответить
Проблему створили дибіли, а дибіли, яким набридло жити, на неї ведуться.
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15.05.2024 23:42 Ответить
Акції ви за ЗАХИСТ України, чи її окупацію орками??
Щось московітами смердить…
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15.05.2024 23:50 Ответить
А проворні тролі із ферми ведмедчука без упину працють на роісію
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16.05.2024 00:49 Ответить
На сколько помню, в течении 2 месяцев надо обновить данные, потом начнут выписывать штрафы без суда. Итого за 2 месяца могут принять 4200 человек, пусть округлим до 5 тысяч... Сразу начинать на штрафы работать?
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15.05.2024 23:33 Ответить
Як для чого щоб потім злити всю базу фсб!Типова тактика зелених уродів!
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15.05.2024 23:46 Ответить
Ну официальная версия это оценить объем мобилизационного ресурса... В тех базах данных что используют есть не все нужные данные. Про тоже состояние здоровья и т.п.
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16.05.2024 00:09 Ответить
Стан здоров'я оцінюється дуже легко і просто на ВЛК.
Якщо ти прийшов своїми ногами на ВЛК і ти маєш всі кінцівки, значить ти вже здоровий і придатний для служби в армії.
Якщо не маєш руки чи ноги, то тоді не придатний.
Все інше не має ніякого значення.
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16.05.2024 00:19 Ответить
А Залужний сам прийшов на ВЛК , чи його на каталці привозили?
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16.05.2024 08:21 Ответить
До речі цікаво - з яким діагнозом його списали ?
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16.05.2024 23:41 Ответить
на +-1,5-2 млн військовозобов'язаних 10 київських тцк - до 700 чол в день, виходить 6 років на уточнення.
але кловани математику не вчили, тому 2 місяці ))
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15.05.2024 23:35 Ответить
Помилка у вас.
В Києві зараз десь 2,5 млн. мешканців.
Значить половина з них осіб чоловічої статі, це десь 1,2 млн.
Якщо відкинути дітей, стариків старше 60 років і молодих до 25 років, то лишається десь 500 тисяч чоловіків призовного віка.
Це аж ніяк не 1,5 -2 млн. чоловіків призовного віку.
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16.05.2024 00:36 Ответить
500000 / 70 чол/день = 7143 дні, тобто майже 20 років.
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16.05.2024 09:49 Ответить
В Україні більше 100 ТЦК.
А ви рахуєте тільки 1 ТЦК.
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16.05.2024 13:52 Ответить
Ви ж самі начебто писали про Київ? Скільки ТЦК у Києві?
От і порахуйте.
Доречі, навіть 100 ТКЦ такими темпами будуть 70+ днів працювати.
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16.05.2024 14:11 Ответить
ще раз. Слідкуйте за аріфметикою. ТЦК пропускає фізично 50-70 людей за добу( це максимум, насправді менше). Наприклад в Києві- 11 ТЦК. Тобто 500-600 людей на добу максимум оновлять дані. За 2 місяці- це буде максимум 36 тисяч людей. А решті півмільону чоловіків у Києві- велетенськй штраф, якщо не обновлять. Це тільки по Києву. І по всій Україні так само. Тому висновок. Без додатку і ЦНАПІВ -аж ніяк не вийде оновити дані всім.
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16.05.2024 15:45 Ответить
Вам смішно, мабуть вже обновили дані?) Мені ні, не хочу платити штраф. А чергу півдоби стояти не здужаю...
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16.05.2024 15:46 Ответить
Оновити дані - 5-10 хв... Там що тормоза сидять?
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15.05.2024 23:35 Ответить
Оновлення даних включає в себе проходження совкової медкомісії, це теж відбирає час.
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15.05.2024 23:39 Ответить
Їм ціль зараз за ці 60 днів важливо оновити дані, на ВЛК можна і потім. Однак тим, хто в телефоні оновлюватиме, повістки на ВЛК прийдуть пізніше.
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16.05.2024 00:04 Ответить
Медкомісію з 5 хв. ? Хоча як показує практика у нас все можливо.
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15.05.2024 23:41 Ответить
Оновлення даних!
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16.05.2024 00:02 Ответить
Так, медкомісія за 5 хвилин. Більше часу потрібно буде, лише якщо ви чимось "зацікавите" комісію. От тоді час "обстеження" розтягується
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16.05.2024 09:53 Ответить
А ВЛК так и будут работать 2 дня в неделю?
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15.05.2024 23:43 Ответить
ВЛК можна відміняти, вони не потрібні.
Бо 99,9 % призовників, які проходять ВЛК отримують висновок ВЛК що придатні до служби в армії, навіть більшість інвалідів , за підсумками ВЛК стають придатними до служби.
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16.05.2024 00:28 Ответить
Так вип'ємо за те,щоб наші бажання були на рівні із нашими можливостями....)
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15.05.2024 23:44 Ответить
Кстати, учитывая что начинаются проблемы с электроэнергией, это число еще снизится...
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15.05.2024 23:45 Ответить
Треба трудовий кодекс подивитись. Це ж не щорічна відпустка. Вся країна зобовязана два місяці в черзі простояти. Включно з жінками лікарями. фопи на цей час від податків звільнять ч закриватись
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15.05.2024 23:47 Ответить
Зараз ажіотаж в ТЦК серед тих, хто приходить туди , маючи інвалідність чи бронь.
Хто не має інвалідності чи броні, а таких більшість, в ТЦК ні ногою, навіть під страхом штрафів, ітд.
Життя дорожче любих грошей.
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15.05.2024 23:47 Ответить
Владі це відомо, а вся ця маячня з новим законом була виключно заради можливостей заробити чималі кошти на штрафах. Тому, ніхто і не очікує на великі черги в ТЦК чи оновлення даних в електронних кабінетах.
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15.05.2024 23:55 Ответить
Це з підвалами рахували, чи тільки, так би мовити, наземні об'єкти?
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15.05.2024 23:49 Ответить
Он, як московське лайно заграло в мережі, як брага на дрождях!!
Обраховують, вичисляють…СРАТЬєхи а дурні, ведуться, як на говнобородька з лісапетом…!
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15.05.2024 23:54 Ответить
Влада, поверніть бойових генералів Муженко, Кривоніс, Галушко до Генштабу, та народ піде воювати. Це ті генерали, які можуть воювати та здобути перемогу. Теперішній Генштаб навіть оборону побудувати не може, а держиться оборона лише на героїзму наших хлопців.
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15.05.2024 23:58 Ответить
Современные проблемы требуют современных решений: полицейский искусственно заводил дела против уклонистов, чтобы их не забрали на войну, - https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-pravoohoroncya-z-rivnenshhini-yakij-organizuvav-shemu-uniknennya-mobilizacii-dlya-prizovnikiv ДБР

Псевдопреступники получали 1-2 года условки за нетяжелое преступление. Такие услуги стоили 100 тысяч гривен, а исключение из системы розыска призывников - еще дополнительно 6,5 тысяч.

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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16.05.2024 00:03 Ответить
Интрига заключается в том, сможет ли он теперь мобилизоваться, чтобы избежать тюрьмы.
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16.05.2024 03:14 Ответить
Вибори. Зелені фсбшники мають піти у буцегарню
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16.05.2024 01:09 Ответить
Так є ж експрес звірка, через "бус незламності". Крім того, ТЦК ж дозволили працювати цілодобово, щоб експрес звірки через ніч не дуже підозріло виглядали.
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16.05.2024 10:22 Ответить
А шо вони два роки війни робили? Во шо ТЦК зробило хоч зараз? То ж казали, шо в них не було яасу на оновлення даних, люди йти не хотіли оновлюватися… а шо зараз вам заважало збільшити хоч штат секретарок, які виписують все шо треба?? Бездарі і нероби
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16.05.2024 14:41 Ответить
 
 