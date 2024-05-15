Пропускная способность ТЦК в Киеве составляет 50-70 человек в день, - Минобороны
Пропускная способность территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Киеве составляет примерно 50-70 человек в день.
Об этом Министерство обороны сообщило на запрос издания LIGA, информирует Цензор.НЕТ.
В оборонном ведомстве отметили, что пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и количества работников. В столице военкомат может принять до 70 человек.
С 18 мая все военнообязанные граждане должны обновить свои данные - телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути - через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или электронный кабинет.
Как отмечает издание, основная нагрузка при обновлении данных будет именно на ТЦК. ЦПАУ до сих пор не получили доступы, а администраторы - не прошли обучение. Электронный кабинет Минобороны обещает запустить только 18 мая.
Ранее в Сухопутных войсках ВСУ заявляли, что ТЦК работают круглосуточно, поэтому обновить учетные данные можно в любое удобное время.
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Давайте далі росказуйте, як всі повинні ломанутися у ТЦК.
Ідіоти, Це інфо для ФСБ або до Генштабу РФ?
скільки раз казав пан Гетьман Порошенко, що вони не здатні й собачу будку побудувати !!!
Зараз більше 100 районів на підконтрольній території України, а значить більше 100 районних ТЦК.
В день один ТЦК нехай пропустить до 50 призовників
Значить по всій Україні за добу можуть пропустити через всі ТЦК 5000 призовників.
А за 100 днів півмільйона.
Це якраз та цифра, яка потрібна для мобілізації.
Все прораховано.
Це не проблема, це формальність.
А формальність не займає багато часу.
1 хвилина на призовника.
і ці 70-80 за день ловлять 5-10 чоловік..
а після всього що настрочила та наприймала ця ібуча влада.
сказали що не можуть впоратися???
щось тут те чисте...
в обл. в середньму було 25-30 районів
в Україні 24 області
тобто без ТОТ 500+-шт тцк
500множимо на 60-70 і маємо до 35000 на добу
щось у нас матиматика ріна аж на 30000.
а коли тцк отримає здюлей з погрозою відправки на фронт, кількість обслужених зросте в рази.
ну, десь так!!!
Щось московітами смердить…
Якщо ти прийшов своїми ногами на ВЛК і ти маєш всі кінцівки, значить ти вже здоровий і придатний для служби в армії.
Якщо не маєш руки чи ноги, то тоді не придатний.
Все інше не має ніякого значення.
але кловани математику не вчили, тому 2 місяці ))
В Києві зараз десь 2,5 млн. мешканців.
Значить половина з них осіб чоловічої статі, це десь 1,2 млн.
Якщо відкинути дітей, стариків старше 60 років і молодих до 25 років, то лишається десь 500 тисяч чоловіків призовного віка.
Це аж ніяк не 1,5 -2 млн. чоловіків призовного віку.
А ви рахуєте тільки 1 ТЦК.
От і порахуйте.
Доречі, навіть 100 ТКЦ такими темпами будуть 70+ днів працювати.
Бо 99,9 % призовників, які проходять ВЛК отримують висновок ВЛК що придатні до служби в армії, навіть більшість інвалідів , за підсумками ВЛК стають придатними до служби.
Хто не має інвалідності чи броні, а таких більшість, в ТЦК ні ногою, навіть під страхом штрафів, ітд.
Життя дорожче любих грошей.
Обраховують, вичисляють…СРАТЬєхи а дурні, ведуться, як на говнобородька з лісапетом…!
Псевдопреступники получали 1-2 года условки за нетяжелое преступление. Такие услуги стоили 100 тысяч гривен, а исключение из системы розыска призывников - еще дополнительно 6,5 тысяч.
Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.