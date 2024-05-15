Пропускная способность ТЦК в Киеве составляет 50-70 человек в день, - Минобороны

Пропускная способность территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Киеве составляет примерно 50-70 человек в день.

Об этом Министерство обороны сообщило на запрос издания LIGA, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве отметили, что пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и количества работников. В столице военкомат может принять до 70 человек.

С 18 мая все военнообязанные граждане должны обновить свои данные - телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути - через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или электронный кабинет.



Как отмечает издание, основная нагрузка при обновлении данных будет именно на ТЦК. ЦПАУ до сих пор не получили доступы, а администраторы - не прошли обучение. Электронный кабинет Минобороны обещает запустить только 18 мая.

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Ранее в Сухопутных войсках ВСУ заявляли, что ТЦК работают круглосуточно, поэтому обновить учетные данные можно в любое удобное время.