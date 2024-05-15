Пропускна здатність ТЦК у Києві становить 50-70 осіб на день, - Міноборони

Пропускна здатність територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у Києві становить приблизно 50-70 осіб на день.

Про це Міністерство оборони повідомило на запит видання LIGA, інформує Цензор.НЕТ.

У оборонному відомстві зазначили, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. У столиці військкомат може прийняти до 70 осіб.

З 18 травня усі військовозобов'язані громадяни повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.



Як зазначає видання, основне навантаження під час оновлення даних буде саме на ТЦК. ЦНАПи досі не отримали доступи, а адміністратори – не пройшли навчання. Електронний кабінет Міноборони обіцяє запустити тільки 18 травня.

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Раніше у Сухопутних військах ЗСУ заявляли, що ТЦК працюють цілодобово, тому оновити облікові дані можна у будь-який зручний час.