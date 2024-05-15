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Новини Мобілізація
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Кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою, - Міноборони

повістка

Українське законодавство не передбачає, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою.

Про це заявив  речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

"Немає зараз такої норми, що повістка є врученою через те, що її кинули у поштову скриньку. Ні, зараз діє норма інша. Людина має особисто розписатися у повістці, і таким чином вона вже вважається врученою", – заявив Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що якщо з’явиться відповідна постанова, яка встановлюватиме нові правила, тоді він це коментуватиме.

Також читайте: Після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою, - Генштаб

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набирає чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Автор: 

Міноборони (7300) мобілізація (3019) повістка (182) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+25
Что, 73%, плющит?
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16.05.2024 02:27
+24
А та поправка до закону, якщо чотири рази проігнорувати повістку, то ти або більше не військовозобовязаний або верховний головнокомандуючий, залишається?
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16.05.2024 00:22
+10
"Українське законодавство не передбачає" - ну серйозно, це вже звучить як поганий анекдот.
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15.05.2024 23:47
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"Українське законодавство не передбачає" - ну серйозно, це вже звучить як поганий анекдот.
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15.05.2024 23:47 Відповісти
Після 20 травня побачимо.
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16.05.2024 08:23 Відповісти
Вірно, а ще армія заброньованих буде розповідати воєнкомам хйла що вони не мають служити, бо в них бронь.
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16.05.2024 00:15 Відповісти
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16.05.2024 09:19 Відповісти
Ну, знаходячись в могилах чи в інвалідних візках, з ними мабуть легше буде спілкуватися.
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16.05.2024 10:08 Відповісти
А та поправка до закону, якщо чотири рази проігнорувати повістку, то ти або більше не військовозобовязаний або верховний головнокомандуючий, залишається?
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16.05.2024 00:22 Відповісти
чув, шо Порошенко домовився, що всім порохоботам буде бронь якщо писатимуть на цензорі по 10 коментів на день про вільний народ і хай син порошенка ой зеленського ой коломойського воює
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16.05.2024 01:38 Відповісти
Что, 73%, плющит?
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16.05.2024 02:27 Відповісти
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16.05.2024 09:16 Відповісти
А ти не чув, що першими на фронт ПОВИННІ йти 73% мудрого нарІду, який зробив свій вибір у 2019 році?
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16.05.2024 10:27 Відповісти
Після 20 травня побачимо.
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16.05.2024 08:25 Відповісти
А если адвокат будет трактовать это так: обвиняемому вручили повестку, он в тот же день бросил ее в почтовый ящик, в результате чего, согласно официальному разъяснению Минобороны, повестка перестала считаться врученной. Как тебе такое, Илон Маск?
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16.05.2024 03:20 Відповісти
да что ты говоришь
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16.05.2024 07:37 Відповісти
Предсказать последствия несложно: судьи и все присутствующие будут ржать-пад-сталом над таким доводом, а когда таки смогут из-под него вылезти вынесут вердикт, что повестка таки была вручена. Истец соберет журналистов и будет розганять зраду обиженным голосом обвинит всех в корупции в качестве доказательства показав материалы процесса. Мамины бубочки(с) из тик-тока это подхватят и будут всем доказывать непроходимую тупость и продажность правохранительной системы, опять же ссылаясь на материалы процесса. Люди, которые хоть чуть-чуть понимают как работает правохранительная система, пожмут плечами и с унылым видом скажут, что ошиблись - в Украине не 60% населения идиоты, как они думали раньше, а 70/%.
===========
А все потому, что личная подпись на повестке, таки выдаст всем и каждому, что повестка таки была вручена.
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16.05.2024 09:00 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/16/7456006/ ISW: Россияне продвинулись не более чем на 8 км от границы на севере Харьковщины
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16.05.2024 05:12 Відповісти
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16.05.2024 05:19 Відповісти
Побита і затягнута насильно в бус людина не вважається солдатом.
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16.05.2024 05:21 Відповісти
А повістка вручена методом бусифікації вважається врученою?
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16.05.2024 06:10 Відповісти
Да, считается - все будут смотреть на подпись на повестке, не на пятна крови на ней)). Но вы можете обратиться в суд по поводу неправомочных процессуальных действий агентов ЗОГ ТЦК. За одно, как было написано выше, отрепетируете речь перед военкомами ху@ла, что всегда мечтали служить именно в российской армии, а не в ЗСУ.
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16.05.2024 09:07 Відповісти
с ТЦК
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16.05.2024 06:38 Відповісти
А чий Крим , перемирний?
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16.05.2024 06:50 Відповісти
чий Крим??
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16.05.2024 17:23 Відповісти
Прикинь как для тебя все классно сложится: 2 месяца обновлять данные, потом еще пару месяцев призываться, плюс 5 месяцев учебки. А когда попадешь на фронт сразу перемирие. На шару УБД получишь на зависть всем))
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16.05.2024 09:11 Відповісти
5 місяців учебки - то для кого такий аукціон невіданной щєдрості?
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16.05.2024 09:45 Відповісти
Він говорить а закони і діючий порядок не знає. Казав що можна за фактичним місцем проживання а не за місцем реєстрації поновитися на військовому обліку. По факту в законі написано за місцем проживання що не має чіткого трактування де це? По факту ставлять на облік тільки за місцем реєстрації навіть якщо ти живеш за сотні кілометрів від того місця. А зареєструвати за фактичним місце проживання можуть тільки за умови перебування там на військовому обліку. Одним словом тріпло
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16.05.2024 06:50 Відповісти
07:43

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/16/7456011/ ВСУ отминусовали еще более 1 500 оккупантов и 19 танков
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16.05.2024 08:02 Відповісти
А поправки до законодавства про те, що невручена особисто листоношею повістка рахується врученою, то це як, зєбільні *****?
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16.05.2024 08:09 Відповісти
Незнання закону невручення повістки не звільняє від відповідальності явки до воєнкомату.
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16.05.2024 08:28 Відповісти
Поки що...
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16.05.2024 10:19 Відповісти
Врученной не считается, а вот отриманой считается
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16.05.2024 10:28 Відповісти
 
 