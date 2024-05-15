Кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою, - Міноборони
Українське законодавство не передбачає, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою.
Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.
"Немає зараз такої норми, що повістка є врученою через те, що її кинули у поштову скриньку. Ні, зараз діє норма інша. Людина має особисто розписатися у повістці, і таким чином вона вже вважається врученою", – заявив Лазуткін.
Речник Міноборони зазначив, що якщо з’явиться відповідна постанова, яка встановлюватиме нові правила, тоді він це коментуватиме.
Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набирає чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
будет розганять зрадуобиженным голосом обвинит всех в корупции в качестве доказательства показав материалы процесса. Мамины бубочки(с) из тик-тока это подхватят и будут всем доказывать непроходимую тупость и продажность правохранительной системы, опять же ссылаясь на материалы процесса. Люди, которые хоть чуть-чуть понимают как работает правохранительная система, пожмут плечами и с унылым видом скажут, что ошиблись - в Украине не 60% населения идиоты, как они думали раньше, а 70/%.
===========
А все потому, что личная подпись на повестке, таки выдаст всем и каждому, что повестка таки была вручена.
агентов ЗОГТЦК. За одно, как было написано выше, отрепетируете речь перед военкомами ху@ла, что всегда мечтали служить именно в российской армии, а не в ЗСУ.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/16/7456011/ ВСУ отминусовали еще более 1 500 оккупантов и 19 танков
Незнання законуневручення повістки не звільняє від відповідальностіявки до воєнкомату.