Кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою, - Міноборони

Українське законодавство не передбачає, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

"Немає зараз такої норми, що повістка є врученою через те, що її кинули у поштову скриньку. Ні, зараз діє норма інша. Людина має особисто розписатися у повістці, і таким чином вона вже вважається врученою", – заявив Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що якщо з’явиться відповідна постанова, яка встановлюватиме нові правила, тоді він це коментуватиме.

Також читайте: Після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою, - Генштаб

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набирає чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК.