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Новини Мобілізація
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Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАПах, бо уряд досі не надав доступ до баз, - ЗМІ

Оновлення даних військовозобов'язаних через ЦНАП

У ЦНАПів досі немає доступу до необхідних баз та систем для оновлення даних військовозобов’язаних. Його повинен був надати уряд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Liga.net, посилаючись на співрозмовника в одній із місцевих адміністрацій Харківської області.

"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", - заявило джерело видання.

Цю інформацію підтвердили також у Львівській ОВА. Там додали, що досі не було й навчань для працівників, як саме працювати з цими системами у ЦНАПі.

В адміністрації сподіваються, що до 17 травня будуть прийняті усі нормативно-правові документи, буде надано доступ і проведено тренування.

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Водночас депутатка від "Євросолідарності" та членкиня комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз наголосила, що підзаконні документи в цьому питанні - зона відповідальності саме уряду, а не парламенту.

"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", - додала Фріз.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію стане чинним 18 травня, згідно з ним військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані трьома способами, або у ТЦК, або в електронному кабінеті, або у ЦНАПі.

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Автор: 

мобілізація (3020) ЦНАП (73) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+17
Державі 30 років було начхати, де і як живуть її громадяни.
Тепер вона за 60 днів хоче це виправити.
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16.05.2024 10:17
+16
А винними зрештою виявляться ті хлопці, які за 60 днів не встигнуть зареєструватися...
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16.05.2024 10:12
+13
Тобто, якщо з 18 числа ЦНАПи не оновлюватимуть дані, як це описано в законі, через бездіяльність уряду, то фактично і службовців ЦНАПів і урядовці порушать закон про мобілізацію. Питання на мільйон - комусь з них випишуть штраф? Шмигаля запакують в бусик? Міністрів позбавлять водійських посвідчень?
Буде просто ще одна ознака, що закони, вони лише для "сіряків".
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16.05.2024 10:37
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Можна подавати в суд на уряд, і судитися місяцями.
Просто в нас народ в своїй більшості на це не здатен.
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16.05.2024 10:11 Відповісти
Багато хто працює буквально "за їжу", про які суди ви пишете? Суди то розвага для тих хто має гроші та багато вільного часу. Але вони як правило вже або заброньовані, або "інваліди".
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16.05.2024 10:15 Відповісти
Ну удачі судиться. З урядом судились в ОАСК, який ідіоти ліквідували, не створивши щось на заміну. З грудня 2022 року в адмін судочинстві в столиці колапс, бо Київський окружний суд немає ні можливостей кадрових ні фізичних розглядати всі справи. Тепер насолоджуйтесь
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16.05.2024 10:17 Відповісти
В Уараїні ви програєте , але в Європейському Суді можна виграти
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16.05.2024 10:21 Відповісти
І в Україні можна виграти...але мова про те, що судитися можна роками, а не місяцями, а допоки у вас нема рішення суду, ви незахищені.
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16.05.2024 10:44 Відповісти
Якщо у Вас є гроші. Я вже стакалась знашими судами. Правий той, у кого гроші й важілі впливу.
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16.05.2024 10:47 Відповісти
А якщо б подавало 100 тисяч людей одночасно?
То ми б мали зараз іншу країну , а так з нерозумними можна 100 років керувать.
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16.05.2024 10:56 Відповісти
перед ЄСПЛ треба пройти три інстанції в Україні
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16.05.2024 10:59 Відповісти
я про це й писав
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16.05.2024 12:13 Відповісти
А винними зрештою виявляться ті хлопці, які за 60 днів не встигнуть зареєструватися...
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16.05.2024 10:12 Відповісти
Державі 30 років було начхати, де і як живуть її громадяни.
Тепер вона за 60 днів хоче це виправити.
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16.05.2024 10:17 Відповісти
В них головне русніїбучій дати доступ до баз
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16.05.2024 10:13 Відповісти
Конечно....на оккупированных территориях они уже прекрасно знают всех кто воевал,воюет в лавах ЗСУ из местных,кто волонтерил и т.д...составлены списки неугодных.Потому зачастую не церемонятся с их семьями,если те не сумели вовремя сбежать...
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16.05.2024 10:22 Відповісти
Чим ви усі там займаєтесь, суки?
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16.05.2024 10:14 Відповісти
Гроші вивозять. Щоб потом легше змитись було..
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16.05.2024 10:48 Відповісти
А хіба вони в 19-му прийшли до влади порядок наводити?
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16.05.2024 10:55 Відповісти
Навеяло из старого "Слева молот-Справа серп" Это наш советский герб. Хочешь жни,а хочешь-куй.Все равно получишь........ в ТЦК нужно идти
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16.05.2024 10:18 Відповісти
Навіть не сумнівався що обісруться зелені курви як завжди.
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16.05.2024 10:22 Відповісти


тільки в нашому випадку все прєвращається в гівно
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16.05.2024 10:22 Відповісти
Тільки в них не в золото , а в гівно
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16.05.2024 10:44 Відповісти
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16.05.2024 10:48 Відповісти
Бо уряд складається з уродів!
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16.05.2024 10:23 Відповісти
Не тільки уряд:
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16.05.2024 10:53 Відповісти
Було б дивно, якби це було навпаки....всі повинні іти в ТЦК....в кабінеті теж більшість не зареєструється...
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16.05.2024 10:23 Відповісти
Так і кабінетів не буде нібито.
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16.05.2024 10:29 Відповісти
та даже если зарегестрируешься. это не отменяет того, что тебя вживую могут вызвать
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16.05.2024 10:33 Відповісти
Це так і буде...
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16.05.2024 10:40 Відповісти
який опрацьовує 50-70 чоловік на добу...
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16.05.2024 10:43 Відповісти
Як дурному женитися, то й ніч мала.....
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16.05.2024 10:27 Відповісти
Я прошел ВЛК в конце декабря 2023, аккурат перед Новым Годом и там мои данные тогда и на *** никому не упали. Сразу на медосмотр и чо мне опять духа ковылять? А схерали? я им чо пацан бегать туда сюа, пшли нах
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16.05.2024 10:31 Відповісти
100% щось платним зроблять - ще й грошей назбивають..
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16.05.2024 10:50 Відповісти
..похоже, нас загоняют в электронный кабинет.. дешево, надежно и практично.. кацапы все будут видеть риалтайм..
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16.05.2024 10:33 Відповісти
Тобто, якщо з 18 числа ЦНАПи не оновлюватимуть дані, як це описано в законі, через бездіяльність уряду, то фактично і службовців ЦНАПів і урядовці порушать закон про мобілізацію. Питання на мільйон - комусь з них випишуть штраф? Шмигаля запакують в бусик? Міністрів позбавлять водійських посвідчень?
Буде просто ще одна ознака, що закони, вони лише для "сіряків".
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16.05.2024 10:37 Відповісти
Зараз напишу зраду... Не потрібна цієї владі електрона база. Якщо всі війскові та резерв будуть в базі, то необхідність грошей на військових дуже легко підрахувати. І кількість необхідних грошей на мобілізацію теж легко... А кому це потрібно?
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16.05.2024 10:44 Відповісти
Как всегда все через задницу.Я сегодня поехав в военкомат получил VIN код в военник а то с 18-го будут выносить мозги на каждом патруле.
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16.05.2024 10:46 Відповісти
Линия обороны / https://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438 Нация самоубийц.

На главном фото - счастливые учителя в Украине не знают, как потратить свои огромные зарплаты. Даже на дроны донатить нет смысла, дроны миллионами над головами летают.
...

И вот мне интересно, у украинского быдла, ходящего за свои деньги на шоу Рыгал 95, выбравшего зеленую плесень во власть и у самой зеленой плесени есть инстинкт самосохранения или нет? И не только у них, а у Киеврады, например, есть инстинкт самосохранения? Поясню.

Я не знаю, строятся ли фортификации или нет. Не могу проверить. Я не говорю о дороге КПП граница - Волчанск - Харьков, которую строили в 2023 году, тут и так все понятно, проходили все до февраля 2022 года. Но я своими глазами вижу другое, и меня это бесит. На перекрестке Богатырской и Полярной в Киеве строят новый мост. Начали строить в 2023 году. До этого десятки лет моста не было. Началась война, прошел год войны, и начали строить мост. И стоит это миллиарды гривен. А Чехия ищет деньги на снаряды для ВСУ. Как это понять? Само существование Украины как государства и украинцев как нации стоит под вопросом, а в Киеве стоят мосты и метро. При этом денег на оружие в Украине нет.

Мы там на зеленую власть каток катим? А в Киевраде ведь не зеленое большинство. И мэр Кличко такой патриотичный и решительный. Так нафига Кличку мост, когда Украины может не быть? Это ведь не паскудная зеленая власть строит в Киеве мосты и метро, это строит Кличко за местный бюджет Киева.

И не надо мне в комментариях рассказывать, что есть Бюджетный кодекс, целевое предназначение денег и прочую фигню. У Киеврады и мэра Кличка есть бесконечное количество возможностей не закапывать деньги в землю и покупать на них оружие. А если центральная зеленая власть препятствует этому, то есть бесконечное количество возможностей трубить об этом на весь мир.

Вы что, думаете весь мир слепой и не видит, что творится в Украине? Прекрасно видит, и восторг украинцами в 2022 году медленно и неуклонно переходит в презрение. Мир не может проверить, крадет Министерство обороны или нет. Но мир видит безумные стройки в Украине, когда бойцы умирают от отсутствия снарядов и мин.

Эстонцы открыто стебутся, и заявляют Бабченко, что не будут донатить ему на авто и медицину для ВСУ, а будут донатить на строительство стадионов и бассейнов в Полтаве.

Американцы правильно не понимают, почему они своими налогами годами должны спасать Украину, когда демократически выбранная власть в Украине не может нормально накормить бойцов на фронте. Я уже не говорю о производстве мин и снарядов.

Американцы правильно не понимают, почему их Конгресс должен работать на Украину, когда Верховная рада Украины неделями не работает в условия войны?

У меня давно уже впечатление, что украинцы - нация самоубийц. Они принимают решения, которые явно ведут к их геноциду, а остатки выживших потом начинают оплакивать свою тяжкую долю. Вам мало было Голодомора в прошлом веке? Вы хотите в этом столетии поставить новый рекорд по своим смертям? Одумайтесь, придурки! Или вы защитите свою страну и надолго отобьете желание у московитов войнами ходить, или умрете с завязанными руками! Неужели до сих пор выбор не ясен?

Любители Зе верещят и пишут, что Порошенко никогда уже не будет президентом. Может быть и так, не знаю, я не оракул Буданов. Но точно знаю, что только такие как Порошенко могут ценой неимоверных усилий вытащить страну из той задницы, куда ее завели толпы быдлоты во главе с Зеленским.

И если даже Украина и сохранится как независимое государство, без таких как Порошенко Украину ждут десятилетия мрачного загнивания и постоянной военной напряженности, ни о каком НАТО или ЕС и не мечтайте.

Хуже будет! Намного хуже! Дайте ему еще пять лет! Хотя вас Зе уже не спрашивает. Он сам себе взял пять, или десять, или пятнадцать лет, на сколько украинцев хватит. Уже даже не надо никого делать вместе, Зе сам вас сделает, на пару с Йермаком, как на рояле.

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
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16.05.2024 10:52 Відповісти
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16.05.2024 12:11 Відповісти
На рідній мові було б ще краще )
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16.05.2024 12:12 Відповісти
Краще було б рідною мовою 👍
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16.05.2024 16:00 Відповісти
Дубілетівщина в ОПУ ЦОВВ та Секретаріаті КМУ, квітне та продовжується… А винних, отих кодло з держСекретарів з часів ще 2014 року, так і далі відсиджують на посадах, свій гіморой та отримують ЗАПИСИ в Трудових книжках, їм і пенсії Українці виплачуватимуть !!
Співпадіння…
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16.05.2024 11:10 Відповісти
муахаха. Це і очікувалось.
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16.05.2024 11:29 Відповісти
Цікаво, а нашо держустановам поспішати з оновленням даних, якщо через два місяці можна буде робити ту саму роботу, але ще й збиваючи бабло?
Ну самі подумайте.
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16.05.2024 11:30 Відповісти
ЦНАП не готовий, додаток не готовий.
I знову ТЦК будут iпати мозок.
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16.05.2024 11:36 Відповісти
Пішов у ЦНАП, там відправили до ТЦК. ТЦК працює (для оновлення даних) 3 дні на тиждень, черга на пів дня. #банаріум.
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16.05.2024 11:53 Відповісти
Як наглі зелені попугаї іпуть мозги громадянам. Вони просто вилазять на голову...

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16.05.2024 11:57 Відповісти
Факт - влада Зеленського зриває мобілізацію.
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16.05.2024 12:07 Відповісти
 
 