Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАПах, бо уряд досі не надав доступ до баз, - ЗМІ

У ЦНАПів досі немає доступу до необхідних баз та систем для оновлення даних військовозобов’язаних. Його повинен був надати уряд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Liga.net, посилаючись на співрозмовника в одній із місцевих адміністрацій Харківської області.

"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", - заявило джерело видання.

Цю інформацію підтвердили також у Львівській ОВА. Там додали, що досі не було й навчань для працівників, як саме працювати з цими системами у ЦНАПі.

В адміністрації сподіваються, що до 17 травня будуть прийняті усі нормативно-правові документи, буде надано доступ і проведено тренування.

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Водночас депутатка від "Євросолідарності" та членкиня комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз наголосила, що підзаконні документи в цьому питанні - зона відповідальності саме уряду, а не парламенту.

"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", - додала Фріз.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію стане чинним 18 травня, згідно з ним військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані трьома способами, або у ТЦК, або в електронному кабінеті, або у ЦНАПі.

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