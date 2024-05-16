Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАПах, бо уряд досі не надав доступ до баз, - ЗМІ
У ЦНАПів досі немає доступу до необхідних баз та систем для оновлення даних військовозобов’язаних. Його повинен був надати уряд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Liga.net, посилаючись на співрозмовника в одній із місцевих адміністрацій Харківської області.
"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", - заявило джерело видання.
Цю інформацію підтвердили також у Львівській ОВА. Там додали, що досі не було й навчань для працівників, як саме працювати з цими системами у ЦНАПі.
В адміністрації сподіваються, що до 17 травня будуть прийняті усі нормативно-правові документи, буде надано доступ і проведено тренування.
Водночас депутатка від "Євросолідарності" та членкиня комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз наголосила, що підзаконні документи в цьому питанні - зона відповідальності саме уряду, а не парламенту.
"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", - додала Фріз.
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію стане чинним 18 травня, згідно з ним військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані трьома способами, або у ТЦК, або в електронному кабінеті, або у ЦНАПі.
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Просто в нас народ в своїй більшості на це не здатен.
То ми б мали зараз іншу країну , а так з нерозумними можна 100 років керувать.
Тепер вона за 60 днів хоче це виправити.
тільки в нашому випадку все прєвращається в гівно
Буде просто ще одна ознака, що закони, вони лише для "сіряків".
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438 Нация самоубийц.
На главном фото - счастливые учителя в Украине не знают, как потратить свои огромные зарплаты. Даже на дроны донатить нет смысла, дроны миллионами над головами летают.
...
И вот мне интересно, у украинского быдла, ходящего за свои деньги на шоу Рыгал 95, выбравшего зеленую плесень во власть и у самой зеленой плесени есть инстинкт самосохранения или нет? И не только у них, а у Киеврады, например, есть инстинкт самосохранения? Поясню.
Я не знаю, строятся ли фортификации или нет. Не могу проверить. Я не говорю о дороге КПП граница - Волчанск - Харьков, которую строили в 2023 году, тут и так все понятно, проходили все до февраля 2022 года. Но я своими глазами вижу другое, и меня это бесит. На перекрестке Богатырской и Полярной в Киеве строят новый мост. Начали строить в 2023 году. До этого десятки лет моста не было. Началась война, прошел год войны, и начали строить мост. И стоит это миллиарды гривен. А Чехия ищет деньги на снаряды для ВСУ. Как это понять? Само существование Украины как государства и украинцев как нации стоит под вопросом, а в Киеве стоят мосты и метро. При этом денег на оружие в Украине нет.
Мы там на зеленую власть каток катим? А в Киевраде ведь не зеленое большинство. И мэр Кличко такой патриотичный и решительный. Так нафига Кличку мост, когда Украины может не быть? Это ведь не паскудная зеленая власть строит в Киеве мосты и метро, это строит Кличко за местный бюджет Киева.
И не надо мне в комментариях рассказывать, что есть Бюджетный кодекс, целевое предназначение денег и прочую фигню. У Киеврады и мэра Кличка есть бесконечное количество возможностей не закапывать деньги в землю и покупать на них оружие. А если центральная зеленая власть препятствует этому, то есть бесконечное количество возможностей трубить об этом на весь мир.
Вы что, думаете весь мир слепой и не видит, что творится в Украине? Прекрасно видит, и восторг украинцами в 2022 году медленно и неуклонно переходит в презрение. Мир не может проверить, крадет Министерство обороны или нет. Но мир видит безумные стройки в Украине, когда бойцы умирают от отсутствия снарядов и мин.
Эстонцы открыто стебутся, и заявляют Бабченко, что не будут донатить ему на авто и медицину для ВСУ, а будут донатить на строительство стадионов и бассейнов в Полтаве.
Американцы правильно не понимают, почему они своими налогами годами должны спасать Украину, когда демократически выбранная власть в Украине не может нормально накормить бойцов на фронте. Я уже не говорю о производстве мин и снарядов.
Американцы правильно не понимают, почему их Конгресс должен работать на Украину, когда Верховная рада Украины неделями не работает в условия войны?
У меня давно уже впечатление, что украинцы - нация самоубийц. Они принимают решения, которые явно ведут к их геноциду, а остатки выживших потом начинают оплакивать свою тяжкую долю. Вам мало было Голодомора в прошлом веке? Вы хотите в этом столетии поставить новый рекорд по своим смертям? Одумайтесь, придурки! Или вы защитите свою страну и надолго отобьете желание у московитов войнами ходить, или умрете с завязанными руками! Неужели до сих пор выбор не ясен?
Любители Зе верещят и пишут, что Порошенко никогда уже не будет президентом. Может быть и так, не знаю, я не оракул Буданов. Но точно знаю, что только такие как Порошенко могут ценой неимоверных усилий вытащить страну из той задницы, куда ее завели толпы быдлоты во главе с Зеленским.
И если даже Украина и сохранится как независимое государство, без таких как Порошенко Украину ждут десятилетия мрачного загнивания и постоянной военной напряженности, ни о каком НАТО или ЕС и не мечтайте.
Хуже будет! Намного хуже! Дайте ему еще пять лет! Хотя вас Зе уже не спрашивает. Он сам себе взял пять, или десять, или пятнадцать лет, на сколько украинцев хватит. Уже даже не надо никого делать вместе, Зе сам вас сделает, на пару с Йермаком, как на рояле.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
Співпадіння…
Ну самі подумайте.
I знову ТЦК будут iпати мозок.