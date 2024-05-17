Від завтра ЦНАПи прийматимуть військовозобов’язаних для оновлення даних. У Києві до системи підключено 300 адміністраторів Центрів
З 18 травня 2024 року ЦНАПи Києва розпочнуть приймати військовозобов’язаних, які мають оновити свої облікові дані. У Києві до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів.
Про це заявила директорка департаменту ЦНАП у Києві Наталію Шамрай в ефірі "Київ 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані", - сказала вона.
Які документи повинні мати при собі військовозобов'язані?
За словами директорки, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.
"Якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", - додала вона.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що центри надання адміністративних послуг досі не отримали від уряду доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов’язаних.
Як повідомлялося, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок. У міноборони повідомляли, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Проте якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки.
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"Якщо військовозобов'язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки".
Але якщо оновити свої дані через перші два, то не отримаєш QR-код-наліпку. Отже доведеться йти до ТЦК. Ну а там окрім оновлення даних ще треба буде пройти медкомісію.
Стаття 28 Конституції
"Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам."👈
Згадуючи про права не треба забувати про обов'язки -
Конституція - Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Конститу́ція - основний державний документ (закон).
"...відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції..."
Конституція - Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.Далі пакетом йде , що "тцк" комерційна структура - і ніхто виконувати їхні збаганки не забов*язан,
3.Далі пакетом йде - 36 і 39 Статті кримінального кодексу про самозахист у випадку нападу цих незаконих воєнізовани формувань.👈
4.Ну і само собою - цей так званий "закон про мобілізацію " не має підпису Стефапнчука, немає Векикої Державної печатки і незрозумілий підпис Зеленського.👈
(Так що якщо ви лохи, сцикуни, і гарматне мясо то йдить в "тцк")
https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu - «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"» №3684-ІХ від 08.05.2024 року;
https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu - «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"» №3685-ІХ від 08.05.2024 року.
https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu Тим самим продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію з 14 травня 2024 року строком на 90 днів.
Ось ти мені прочитаєшь цю 65 статтю , а я тобі відповім , що я захищаю.
А ти у мене запитаєшь - а як ти захищаешь??
А я тобі відповім: А як вважаю запотрібне!! В 65 ст Косттитуції не написано : ЯК хтось повинен захищати👈
Майте повагу!
Взагалі таких установ , як "тцк"(районих , і навіть обласних) не існує в ЄДРПОУ - робить запити ( за гроші, якщо треба) , потім використовуйте ці витяги в суді проти цих "тцк". 👈
Кримінальні статті там будуть приблизно таки - "привласнення службових повноважень", "повалення Конституційного устрою", "підробка документів" " шахрайство"((:
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240109-shho-take-tczk-v-********-povnovazhennya-struktura-ta-obovyazky-organu/ Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) - це органи військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку та військової служби, мобілізації й мобілізаційної підготовки.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240109-shho-take-tczk-v-********-povnovazhennya-struktura-ta-obovyazky-organu/ Із 2022 року ТЦК та СП замінили колишню систему військових комісаріатів (згідно з положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженим Постановою №154 Кабінету міністрів України від 23.02.2022).
Тож і можуть виписувати штрафи і ЗОБОВ'ЯЗАНІ і не варто вигадувати щось як кремлівські щури!!!!
"…у работников и госслужащих ТЦК и СП нет полномочий комплектовать ВСУ, а только в соответствии с законодательством о труде, по трудовому договору, который должен быть добровольным решением такого наемного работника. Принуждение к трудовому контракту является формой рабства".
"Требование передать имущественные права на персональные данные... являются незаконными, являются принуждением к обязательствам, вымогательствам, мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом".
"Так называемые "Законы" и "Указы Президента", в том числе (..о мобилизации, введении ВС, об использовании ВСУ), которые легитимируются под видом Законов являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством".
1) "тцк" - є комерційною організацією Мін . Оборони
України з юр. адресою для ДОБРОВІЛЬНОЇ вербовки
до лав ЗСУ
2) тцк не є частиной чи структурою ЗСУ
3) тцк не має права нав*язувати свої послуги
4) Затримання громадян України робітниками тцк це
є кримінальний злочин ст.149 Кр.кодексу України (торгівля людьми)
( я в інтернеті спілкуюсь багато років не менше твого)
у когось є геморой?
дайте поносити тиждень, на влк.
Так , що шкіряна пігулка на тебе чекає