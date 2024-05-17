Від завтра ЦНАПи прийматимуть військовозобов’язаних для оновлення даних. У Києві до системи підключено 300 адміністраторів Центрів

З 18 травня 2024 року ЦНАПи Києва розпочнуть приймати військовозобов’язаних, які мають оновити свої облікові дані. У Києві до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів.

Про це заявила директорка департаменту ЦНАП у Києві Наталію Шамрай в ефірі "Київ 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані", - сказала вона.

Які документи повинні мати при собі військовозобов'язані?

За словами директорки, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

"Якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАПах, бо уряд досі не надав доступ до баз, - ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що центри надання адміністративних послуг досі не отримали від уряду доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов’язаних.

Як повідомлялося, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок. У міноборони повідомляли, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Проте якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки.