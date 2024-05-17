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Новини Війна
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Від завтра ЦНАПи прийматимуть військовозобов’язаних для оновлення даних. У Києві до системи підключено 300 адміністраторів Центрів

ЦНАПи прийматимуть військовозобов'язаних

З 18 травня 2024 року ЦНАПи Києва розпочнуть приймати військовозобов’язаних, які мають оновити свої облікові дані. У Києві до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів.

Про це заявила директорка департаменту ЦНАП у Києві Наталію Шамрай в ефірі "Київ 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані", - сказала вона.

Які документи повинні мати при собі військовозобов'язані?

За словами директорки, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

"Якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАПах, бо уряд досі не надав доступ до баз, - ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що центри надання адміністративних послуг досі не отримали від уряду доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов’язаних.

Як повідомлялося, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок. У міноборони повідомляли, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Проте якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки.

Автор: 

мобілізація (3023) ЦНАП (73)


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Топ коментарі
+18
Ще ніколи держава так не турбувалась про простих людей. Аж сльози навернулись.
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17.05.2024 09:40
+8
Так, вперше за все своє життя (півстоліття) я відчув себе потрібним державі
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17.05.2024 09:44
+4
Державі потрібні не ви, як особистість, а ваше особисте життя.
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17.05.2024 10:16
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То електронний кабінет чи цнап і штрихкод видасть?і влк
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17.05.2024 09:37 Відповісти
Буквально днями була новина, що цнап не зможе цього робити...
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17.05.2024 09:38 Відповісти
Чи то журналісти поспіхом видають інфу, чи то там у кабінетах нетверезі
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17.05.2024 09:40 Відповісти
І перше і друге зауваження не суперечать одне одному та обидва є вірними!
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17.05.2024 10:16 Відповісти
Про електронний кабінет і ВЛК - читайте до кінця. Останнє речення.
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17.05.2024 09:42 Відповісти
Воно то так, тільки трошечкі не так. Сама по собі влк також є оновлення данних, то виходить якшо ти не пройшов влк , то не оновив данеі, а це адмінка - штраф. Читайте уважно попередні публікації законотворців....
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17.05.2024 10:09 Відповісти
Я лише відповів на ваше запитання (частково).
"Якщо військовозобов'язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки".
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17.05.2024 10:17 Відповісти
Є сумнів що вона надійде?! Штраф за відмову вже сягнув 17 000 грн, а у разі повторного ігнорування - кримінальна відповідальність!
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17.05.2024 12:08 Відповісти
"Є сумнів що вона надійде?" - мариш? Хто про це писав? Сам собі вигадуєш "опонента", щоб потім вчергове показати свою тупість?
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17.05.2024 12:15 Відповісти
Ти "Ярослав Кийко" хоч спробуй аналізувати власні коментарі, бо в них із сенсом якось не дуже добре! І з чого це називати "опонентом" мене коли я просто демонструю недолугість твоїх дописів а часто й їх відверту брехливість. Я швидше твій критик і нагадаю, що критикують не за проханням, а за власною волею, що я й роблю!
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17.05.2024 13:09 Відповісти
Я вже бачу, що сьогодні у вашій психлікарні день відкритих дверей, тому не дивуюся 😂
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17.05.2024 13:18 Відповісти
Интересно, как они пройдут ВЛК в Польше...
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17.05.2024 09:39 Відповісти
Ще ніколи держава так не турбувалась про простих людей. Аж сльози навернулись.
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17.05.2024 09:40 Відповісти
Так, вперше за все своє життя (півстоліття) я відчув себе потрібним державі
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17.05.2024 09:44 Відповісти
Хіба раніше вона не цікавилась, чи ви ситі, чи ви одіті? )
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17.05.2024 09:46 Відповісти
Колись давно, на початку дев'яностих, я вже якийсь "борг" їй віддав. А тепер, виявляється, знову винен
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17.05.2024 09:50 Відповісти
По перше - "Beta Human" в українській мові не існує слово "одіті", а є одягнені! По друге наявність їжі та одягу не є обов'язком держави по їх забезпеченню, Ви самі забезпечуєте себе їжею та одягу згідно ПРАВА на труд!
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17.05.2024 10:07 Відповісти
Що таке право на труд? Це як право ходити, чи як право дихати?
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17.05.2024 11:37 Відповісти
Ти "Beta Human" один/а з тих хто ******** про щось розповідати навіть не намагаючись дізнатись хоч щось про тему питання "обгрунтовуючи" ВЛАСНІ думки ВЛАСНО фантазією. Тож сповіщаю - В Україні право на працю закріплено в статті 43 Конституції України, яка проголошує, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Не задовбало тебе писати АБИ ЩО замість того щоб дізнатися відповідь на власні питання від когось іншого?! Це що, лінь чи тупість???!!!
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17.05.2024 11:55 Відповісти
Якесь те право неправильне, якщо мільйони українців не можуть прожити тут і змушені заробляти за кордоном на прожиття. Може закордонне право на працю якесь інакше?
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17.05.2024 18:25 Відповісти
Державі потрібні не ви, як особистість, а ваше особисте життя.
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17.05.2024 10:16 Відповісти
Це ви дуже ласкаво та ніжно висловились. Пишіть прямо - ваше життя вам не належить.
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17.05.2024 10:20 Відповісти
То пропонуєте його віддати Московській державі а не Україні?! До чого всі ці ваши недолугі висловлювання "тваринки" з "кийком"?!
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17.05.2024 11:56 Відповісти
Недолугим "танчикам" у цьому питанні слова не давали. Добре, що не "танчикам" це вирішувати.
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17.05.2024 11:58 Відповісти
А хто ти такий щоб я в тебе питав дозвіл?! Більше того, саме в таких як ти відвертих промосковських провокаторів буду питати лише про їх останнє слово перед покаранням!
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17.05.2024 12:05 Відповісти
От я й пишу, що чхав я на різноманітних "танчиків"
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17.05.2024 12:13 Відповісти
Ну то й продовжуй чхати! Навіщо своїми ж дописами демонструвати протилежне?! І не треба моє прізвище називати "різноманітним" воне таке саме як було не менше 300 років тому і є похідним від слова танок, таночок, танчик! Придумай щось інше для порівняння, бо ми Танчики, що в Україні, що в Чехії, що в Словаччині і інших слов'янських країнах маємо різні думки і навіть іноді протилежні!
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17.05.2024 13:05 Відповісти
Наша рідній державі всі роки її існування ми на хрін були потрібні разом зі своїми правами ,і раптом через 30 з гаком років вона згадала про наші обов"язки перед нею , а я відповім іі словами її прєпіздєнта і вєрховного говнокамандющєго - " Я вам нічєго нє должен " !
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17.05.2024 10:53 Відповісти
То що, пропонуєш стати частинкою Московії (т.з. "роССії")?! То хто ж тебе тримає, вказати шлях чи ти сам "олексій петренко" знаєш куди відправили крейсер "Москва"?!
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17.05.2024 11:58 Відповісти
"Evocative", пропонуєш залишити Україну на таких як ти аби вони її злили через бажання відсидітись за чужими спинами а потім знов обирати таких довбанів як Зеленський та його посіпак і "кумів"?! Зуськи!!! Я ніколи не тікав від обов'язків і ДОБРОВІЛЬНО проходив оновлення даних що у часи коли призовні пункти були військоматами, хоч коли їх стали називати ТЦК та СП, і якщо в мені буде потреба в лавах ЗСУ ховатися не буду на відміну від подібних тобі!!! Але поки це не так буду воювати на іншому фронті - інформаційному! Тож подбай про себе та дрисні з України хоч якось аби українцям не було соромно за твою наявність серед громадян України і сідай на шию іншій країні де тобі не доведеться демонструвати своє боягузтво!!!
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17.05.2024 13:04 Відповісти
Кому нахрій цей твій пропагандон потрібен.
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17.05.2024 13:33 Відповісти
Зараз найбільш патріотично налаштовані - це громадяни з бронню.
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17.05.2024 20:00 Відповісти
Ти шмаркачу мені не тикай , недоріс ,а якщо ти такий говномарафонівський урапатріот то бігом біжи до ТЦК і на фронт, якже ви вже всіх дістали диванні патріоти самі не хочете воювати ,а когось посилаєте ,
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17.05.2024 13:31 Відповісти
Тобто - ЦНАП, е-кабінет або ТЦК.

Але якщо оновити свої дані через перші два, то не отримаєш QR-код-наліпку. Отже доведеться йти до ТЦК. Ну а там окрім оновлення даних ще треба буде пройти медкомісію.
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17.05.2024 09:45 Відповісти
Маєте повне право не проходити так званих "влк" .
Стаття 28 Конституції

"Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам."👈
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17.05.2024 09:50 Відповісти
Все вже продумано, не переживайте. На ВЛК вас навіть ні про що не спитають 😂
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17.05.2024 09:56 Відповісти
Так я про те і говорю ( навіть роблю посилання на Конституцію) -що треба бути повним дауном , щоб йти чи в "тцк" чим на "влк"(((:
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17.05.2024 09:59 Відповісти
Дубль:
Згадуючи про права не треба забувати про обов'язки -

Конституція - Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2024 10:02 Відповісти
Маленька поправка:
Конститу́ція - основний державний документ (закон).
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17.05.2024 10:38 Відповісти
Дубль: Так я тобі й надав статтю саме КОНСТИТУЦІЇ котра сповіщає що виконання ОБОВ'ЯЗКУ по захисту вітчизни втілюється у життя відповідними ЗАКОНАМИ! Тож якщо вже згідно Конституції то треба УСЕ робити у відповідності до неї а не НА ВЛАСНИЙ ВИБІР - все йде ПАКЕТОМ!
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17.05.2024 11:44 Відповісти
Мені дубль не потрібен. Конституція = закон. Не протиречте самі собі, і буде вам щастя:
"...відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції..."
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17.05.2024 11:51 Відповісти
Так я тобі саме про статтю Конституції за номером 106 й написав. А ти бажаєш мати лише права і не мати ніяких обов'язків?! Тоді тобі просто не має чого робити в Україні і не зрозуміло чому ти досі у ній?! Звіздуй туди, до тої країни котра тобі до вподоби! Чого не дриснув до 2022-го?! Я тебе не тримаю і такі як ти завжди найдуть вихід щурячими тропами навіть якщо це буди проти закону та Конституції!
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17.05.2024 12:03 Відповісти
Дубль. Не протиреч сам собі, дурнику, і буде тобі щастя.
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17.05.2024 12:06 Відповісти
Коли я чую що у чомусь сам собі суперечу, то для початку хотів би отримати для цього докази, але в тебе "Ярослав Кийко" їх НУЛЬ, а є лише пусті, як завжди, нічим не обгрунтовані заяви та безліч відвертої брехні по чому я приходжу до висновку що ти або ідейний або профінансований прибічник рашистів котрий робить усе від нього можливе для зриву мобілізації та зменшення супротиву московським нацистам!!!
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17.05.2024 12:12 Відповісти
Дубль. Не протиреч сам собі, дурнику, і буде тобі щастя.
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17.05.2024 12:39 Відповісти
Окрім як повторювати одне й те саме як папуга ти "Ярослав Кийко" вже ні на що не здатен?! Ну тоді сповіщу: Аутизм - це психологічний розлад, при якому знижується здатність до соціальної взаємодії. Людина може робити повторювані дії, виявлятися нездатною розуміти чужі емоції, можуть порушуватися здатність до промови, виникати особливості поведінці. Тож будь насторожі та подбай про своє здоров'я!
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17.05.2024 12:55 Відповісти
Я радий, що ти спромігся переписати діагноз зі своєї медичної карти. Лікуйся.
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17.05.2024 12:58 Відповісти
Я чесно намагався вказати тобі на проблему котру помітив і запропонував й тобі звернути на це увагу, аби запобігти небажаним наслідкам, а ти "Ярослав Кийко" вирішив чхати й на себе! Ну, це твій вибір, тож живи із миром!
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17.05.2024 13:12 Відповісти
І в пластмасових зубах знайдуть карієс
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17.05.2024 10:34 Відповісти
ТАКЕ міг написати лише той хто НІКОЛИ не проходив ВЛК та взагалі не знає як само оформлюється призов до армії хоч на мобілізацію, хоч на строкову службу! Хоча є ще одна версія, тим хто відверто бреше!!!
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17.05.2024 11:46 Відповісти
Таке можуть сказати в лікарні України .
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18.05.2024 10:24 Відповісти
Згадуючи про права не треба забувати про обов'язки -

Конституція - Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. (а не у відповідності до Конституції)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2024 10:01 Відповісти
Це ти можеш расказати свому псіхіатру - Конституція основний закон.
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17.05.2024 10:02 Відповісти
Так я тобі й надав статтю саме КОНСТИТУЦІЇ котра сповіщає що виконання ОБОВ'ЯЗКУ по захисту вітчизни втілюється у життя відповідними ЗАКОНАМИ! Тож якщо вже згідно Конституції то треба УСЕ робити у відповідності до неї а не НА ВЛАСНИЙ ВИБІР - все йде ПАКЕТОМ!
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17.05.2024 10:09 Відповісти
1.Пакетом - йде, що офіційно ніякої війни в Україні немає, ніякого воєнного стану немає , (тим більш стану війни).
2.Далі пакетом йде , що "тцк" комерційна структура - і ніхто виконувати їхні збаганки не забов*язан,
3.Далі пакетом йде - 36 і 39 Статті кримінального кодексу про самозахист у випадку нападу цих незаконих воєнізовани формувань.👈
4.Ну і само собою - цей так званий "закон про мобілізацію " не має підпису Стефапнчука, немає Векикої Державної печатки і незрозумілий підпис Зеленського.👈
(Так що якщо ви лохи, сцикуни, і гарматне мясо то йдить в "тцк")
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17.05.2024 10:18 Відповісти
А хто це тобі сповістив що в Україні війни "не має"?! Це ти включив БРЕХУНЕЦЬ про те що є якась вимога по об'явлення війни у країні корта стала жертвою агресії?! То сповіщаю - ЗА ВЕСЬ ЧАС ІСНУВАННЯ ЛЮДСТВА ВІЙНУ ОГОЛОШУЮТЬ ВИКЛЮЧНО КРАЇНИ КОТРІ НАПАДАЮТЬ! Для жертв агресії згідно міжнародного права ТАКОЇ ПОТРЕБИ НЕ МАЄ бо війна почалась ПОСТФАКТУМ! Такох НАГАДАЮ що з початку повномасштабного наступу рашистів КОЖНІ 90 днів у нас вводиться (продовжується) військовий стан згідно Статті 106 та Закону України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text "Про правовий режим воєнного стану" . Отже довбні як ті що наголошують на цьому, що ті хто до цих брехунів прислуховуються! Тому у країнах що захищають себе вводиться, за потреби, просто військовий стан, недолугий ти наш "stanis nasvaiko"!
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17.05.2024 10:32 Відповісти
Ти брехунец танчик , я не писав , що війни немає , і про "об'явлення війни" я теж не писав . Я написав що " воєнного стану немає" і тим більше " стану війни"
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17.05.2024 10:40 Відповісти
Тобто це я написав у твоєму коментарі наступне - "1.Пакетом - йде, що офіційно ніякої війни в Україні немає, ніякого воєнного стану немає , (тим більш стану війни)."?! Чи не занадто ТАК ВІДВЕРТО БРЕХАТИ?! А мій коментар - "Також НАГАДАЮ що з початку повномасштабного наступу рашистів КОЖНІ 90 днів у нас вводиться (продовжується) військовий стан згідно Статті 106 та Закону України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text "Про правовий режим воєнного стану" ." ти "stanis nasvaiko" з якогось будуна "не помітив"???!!! Нагадати про останню таку подію? Будь ласка -

https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu - «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"» №3684-ІХ від 08.05.2024 року;

https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu - «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"» №3685-ІХ від 08.05.2024 року.

https://buh.ligazakon.net/news/227621_prezident-pdpisav-zakoni-pro-prodovzhennya-strokv-moblzats-ta-vonnogo-stanu Тим самим продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію з 14 травня 2024 року строком на 90 днів.
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17.05.2024 10:58 Відповісти
А в 65 статті написано , як хтось повинен захищати ??
Ось ти мені прочитаєшь цю 65 статтю , а я тобі відповім , що я захищаю.
А ти у мене запитаєшь - а як ти захищаешь??
А я тобі відповім: А як вважаю запотрібне!! В 65 ст Косттитуції не написано : ЯК хтось повинен захищати👈
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17.05.2024 10:07 Відповісти
Дубля для сліпих: ...... Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
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17.05.2024 10:11 Відповісти
300 чоловік- майже батальйон....
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17.05.2024 09:53 Відповісти
Можливо, то будуть 300 гарненьких жіночок. У вас рефлекторно виникне бажання захистити їх!
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17.05.2024 09:57 Відповісти
Ага. Ви в ЦНАПі давно були? Одні гарненкі жіночки? А оті 30-40 річні їбала з борідками з барбешопів вам там не попадалися? Заїдіть в Дніпрі в Нашу Правду... Там рота-не рота- але взвод точно наберете!
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17.05.2024 13:31 Відповісти
То всі інваліди... розумової праці...
Майте повагу!
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17.05.2024 13:33 Відповісти
У тому ж "роз'ясненні" вказано що ВЛК проходити обов'язково усім не зважаючи на те коли це було зроблено чоловіком до 18.05.2024 тож виходить що все одно треба буде пройти ТЦК хоч до того ти щось там оновив у ЦНАП або електронному кабінеті котрий поки, за наявної інформації, не працює, тож наступні 60 діб будуть ну дуже горячими!
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17.05.2024 09:55 Відповісти
Спілкуюсь із знайомою адміністраторкою ЦНАПу. Каже все "висить". Ніяк не може отримати право для обробки цих даних. Нервується. Стосовно ВЛК, тцкашники отримали роз'яснення від Мінооборони, всі на ВЛК і пофіг коли проходили чи зняті з обліку чи ні. Завдання одне, як мені пояснили, по максимуму виконати 2 "плани": мобілізаційний та "кешовий". Тому всі хто переступлять поріг тцк мають бути готовими, що їх будуть крутити як на бабло так і на призов.
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17.05.2024 10:12 Відповісти
Так навіть якщо і запрацює все одно ВЛК не обійти а ця сама комісія є виключно у ТЦК і оновленням даних є й перевірка стану здоров'я та підтвердження його або виявлення змін на краще чи на гірше!
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17.05.2024 10:20 Відповісти
Оновлення в - ідеальний штурмовик.
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17.05.2024 10:07 Відповісти
????????????????? Сам вигадав, чи хтось з Кремля підказав?!
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17.05.2024 10:33 Відповісти
зе підказав, це в тебе бачу якась любов анальна до кремля, що з великої літери пишеш.
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17.05.2024 10:38 Відповісти
А чому це в тебе "Igor Rudy" думки саме про АНАЛЬНУ любов?! В тебе що, усе через дупу?!
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17.05.2024 10:49 Відповісти
Ніяке "тцк" - не може накладати ніяких штрафів, нікого оголошувати в розшук - тільки по рішенню суду.👈
Взагалі таких установ , як "тцк"(районих , і навіть обласних) не існує в ЄДРПОУ - робить запити ( за гроші, якщо треба) , потім використовуйте ці витяги в суді проти цих "тцк". 👈
Кримінальні статті там будуть приблизно таки - "привласнення службових повноважень", "повалення Конституційного устрою", "підробка документів" " шахрайство"((:
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17.05.2024 10:27 Відповісти
Може досить БРЕХАТИ "stanis nasvaiko"???!!!

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240109-shho-take-tczk-v-********-povnovazhennya-struktura-ta-obovyazky-organu/ Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) - це органи військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку та військової служби, мобілізації й мобілізаційної підготовки.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240109-shho-take-tczk-v-********-povnovazhennya-struktura-ta-obovyazky-organu/ Із 2022 року ТЦК та СП замінили колишню систему військових комісаріатів (згідно з положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженим Постановою №154 Кабінету міністрів України від 23.02.2022).

Тож і можуть виписувати штрафи і ЗОБОВ'ЯЗАНІ і не варто вигадувати щось як кремлівські щури!!!!
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17.05.2024 10:48 Відповісти
Відповідь агенту кремля " виталий танчик" :

"…у работников и госслужащих ТЦК и СП нет полномочий комплектовать ВСУ, а только в соответствии с законодательством о труде, по трудовому договору, который должен быть добровольным решением такого наемного работника. Принуждение к трудовому контракту является формой рабства".

"Требование передать имущественные права на персональные данные... являются незаконными, являются принуждением к обязательствам, вымогательствам, мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом".

"Так называемые "Законы" и "Указы Президента", в том числе (..о мобилизации, введении ВС, об использовании ВСУ), которые легитимируются под видом Законов являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством".
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17.05.2024 10:53 Відповісти
Ну щур кремлівський, ти точно працюєш на )(уйло розповсюджуючи відверту брехню. ТЦК та СП така ж держустанова як поліція, суд, прокуратура і має такі самі повноваження обмежені лише https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#Text Постановою №154 Кабінету міністрів України від 23.02.2022. З якою ознайомся та зрозумій на скільки ж ти "stanis nasvaiko" БРЕХЛО!!!
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17.05.2024 11:04 Відповісти
Ну що путінський агент "танчик" - ти спалився ((:
1) "тцк" - є комерційною організацією Мін . Оборони
України з юр. адресою для ДОБРОВІЛЬНОЇ вербовки
до лав ЗСУ
2) тцк не є частиной чи структурою ЗСУ
3) тцк не має права нав*язувати свої послуги
4) Затримання громадян України робітниками тцк це
є кримінальний злочин ст.149 Кр.кодексу України (торгівля людьми)
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17.05.2024 11:08 Відповісти
Бачу, бачу в тобі "stanis nasvaiko" усі ознаки кремлівського щура та однакові способи "переконання" через відверту брехню як в Скабєєвої, Соловьйова, Сімоньян і т.д. ,що просто ВИГАДУЮТЬ щось та видають за "факт" який є протилежним реальності! Заяви про "комерційність" ТЦК, те що він ніби "не є" частиною ЗСУ, сповіщати про те що він "не має право" і т.п. це є протилежністю дійсності!!! Продовжувати тобі щось доводити, це все одно як намагатися щось довести хворому на маразм, а у твоєму випадку це намагатися сперечатись із тим кому Москва поставила чітке завдання у розповсюдженні фейків, бо ти просто НЕ МОЖЕШ порушувати вимоги кремлівським пропагандонів, інакше зарплатню не отримаєш. Тож бувай - Сизифів труд це не моє!
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17.05.2024 11:17 Відповісти
Бачу що кремлівський бот "танчик" займається фальшуванням на замову фсб з метою зробити українців рабами кацапстана.
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17.05.2024 11:20 Відповісти
А як же, це я відстоюючи бік України є "агентом ФСБ", а ти "stanis nasvaiko" роблячи заяви задля зриву мобілізації є "патріотом України"! Продовжуй, усі вже прониклись "вірою" в тебе!
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17.05.2024 11:24 Відповісти
Ти не бік України відстоюєш , а зелені дупи прикриваєш
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18.05.2024 10:29 Відповісти
Даун "танчик" , "постанова" - ні є законом.
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17.05.2024 11:09 Відповісти
Дешевий троллінг з використанням принизливих виразів є звичайним для кремлеботів! Але дістати мене цим марні сподівання, бо таких як ти "stanis nasvaiko" я перебачив за довгий час спілкування в інтернеті вже на стільки велику кількість, що мені лише смішно від їх намагань вивести мене з рівноваги!
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17.05.2024 11:21 Відповісти
А , ти ще і брехунець, починаєшь когось ображати. а потім отримуєш у відпровідь . і одразу , " Ой!! Мене образили! Яки погані люди !!!
( я в інтернеті спілкуюсь багато років не менше твого)
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17.05.2024 11:26 Відповісти
Задля інформування сповіщаю "stanis nasvaiko" про можливі наслідки його намагань зірвати мобілізацію в Україні для нього особисто - https://zaxid.net/********************************************************************************************************* П'ятьом провокаторам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.
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17.05.2024 11:38 Відповісти
А стосовно твоєї "stanis nasvaiko" т.з. "відповіді" сповіщаю що мені дуже дивно чути що коли брехуна називають брехуном а фейки фейками та недолугі коментарі недолугими це є чимось "образливим" бо це є лише КОНСТАТАЦІЄЮ ФАКТУ, а от саме твої висловлювання з намаганням поставити людині "діагнос" лише тому що вона доводить твою брехливість та недолугість дійсно є спробою образити, але з боку таких як ти це швидше винагорода, бо коли поганці починають лаятися то це вказує на те що я влучно по них поцілив правдою!
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17.05.2024 12:48 Відповісти
кажуть, з гемороєм, непридатний.
у когось є геморой?
дайте поносити тиждень, на влк.
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17.05.2024 10:50 Відповісти
"Кажуть"?! А може краще ознайомитись самому з тим хто саме є непридатним?! https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-2023-z-yakimi-hvorobami-ne-berut-v-armiyu-12248220.html#id--388361826 Список хвороб, що звільняють від мобілізації. До того ж геморой лікується!
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17.05.2024 11:09 Відповісти
Мабуть тобі постійно лікують геморой шкІряною пігулкою(((:
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17.05.2024 11:28 Відповісти
Дубль: Задля інформування сповіщаю "stanis nasvaiko" про можливі наслідки його намагань зірвати мобілізацію в Україні для нього особисто - https://zaxid.net/********************************************************************************************************* П'ятьом провокаторам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство. А окремо зазначу що згадана хвороба лікується операцією що є такою ж простою як і видалення апендиксу! Ну а тобі "stanis nasvaiko", виходячи з ТВОЇХ слів краще підходить "шкіряна пігулка"! Це твій вибір, в нас це власний добровільний вибір кожного, ми українці толерантні, тож "лікуйся"!!!
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17.05.2024 11:41 Відповісти
Виталий Танчик, тобі скоро повідомлять про твоє намагання повалення Конституційного устрою, тому що твоя діяльність тягне на це , тобто фальшування законів, це і є повалення Конституційного устрою👈
Так , що шкіряна пігулка на тебе чекає
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17.05.2024 12:05 Відповісти
Вже тремчу, бо такий "правдолюб" як ти "stanis nasvaiko" точно "не сбреше"! Продовжуй на кшталт кремлівських пропагандонів називати біле "чорним" та навпаки, вигадувати те чого не має та "не помічати" те що є! Ще більше переконуюсь у тому що ти або рашист або співчуваєш рашизму, бо саме для таких є нормою брехня і як тому дурню думкою багатіти!
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17.05.2024 12:18 Відповісти
Та я теж теж так злякався такого чмошного брехуна - танчика(стукача мусорського) , який постанови каб. міна видає за закони, і називає приватні структури -" поліція! , і " тцк" - державними установами.
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17.05.2024 12:24 Відповісти
Ну так й написав би про це, але навіщо ВИГАДУВАТИ те стосовно мене чого НЕ ІСНУЄ замість того щоб написати що тобі "stanis nasvaiko" не лячно відсидіти 8 років у в'язниці ЗА ТЕ ЩО ТИ РЕАЛЬНО РОБИШ?! А може ти такий "сміливий" тому що тебе в Україні не має, через тещо ти десь за її кордонами або на ТОТ і сподіваєшся на захист від рашистів?! Тоді просто попереджу, що ВОНИ СВОЇХ КИДАЮТЬ і відбувалось це неодноразово, це одна зі скреп "руССкого мира" котру вони не проголошують, але регулярно втілюють у життя!
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17.05.2024 12:34 Відповісти
чому ніхто не питає - а коли закінчяться ці могилізовані в нас, а у рашки залишатиметься ще в 8 разів більше, наприклад ще за півроку, то робитиме держава? Навіть при всіх інших параметрах незмінних (хоча вони теж змінюються не на нашу користь та й дуже швидко). Якщо перебувати в рожевих окулярах, залишається вже замало до втрати всього, подобається це чи ні
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17.05.2024 11:54 Відповісти
"asda asd", не треба так одразу та відверто демонструвати твій рашизм. Треба було якось скромніше починати намагаючись переконати українців що ти "своя", а то одразу починаєш захисників України називати "могілізованими" та сповіщати про "більше у 8 разів" хоча це не відповідає навіть московським даним і явно написано заради залякування украхнців "нескінченною ордою". Тож передай своїм господарям з Кремля що ти спалилась одразу та не заслуговуєш на грошову винагороду через непрофесіоналізм!
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17.05.2024 12:21 Відповісти
 
 