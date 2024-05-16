ЦНАПи досі не отримали доступу до систем для оновлення даних військовозобов’язаних
Центри надання адміністративних послуг досі не отримали від уряду доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов’язаних.
Про це пише Liga.net із посиланням на співрозмовника в одній із місцевих адміністрацій Харківської області.
"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", – зазначив він.
У Львівській обласній державній адміністрації також підтвердили цю інформацію. До того ж наразі не відбулось жодних відповідних навчань працівників ЦНАП.
В ОДA сподіваються, що 17 травня будуть ухвалені всі потрібні нормативно-правові документи. І до того ж часу очікують надання доступу до системи та проведення навчання для адміністраторів.
При цьому народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" та членкиня комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз заявила виданню, що вчасно розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд.
"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", – додала нардепка.
Як повідомлялося, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок. У міноборони повідомляли, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Проте якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки.
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