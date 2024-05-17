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Новости
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4,5 тысячи осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт, - Минюст

Мобілізація ув’язнених

В апреле Министерство юстиции проводило опрос среди заключенных, где им задали вопрос об освобождении путем заключения контракта на военную службу. Согласились с тем, что нужно принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу почти 5 тысяч осужденных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"4,5 тыс. осужденных ответили: "Да". При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. И, повторюсь, самый главный критерий - мотивация", - подчеркнула Высоцкая.

Она отметила, что в начале полномасштабного вторжения министерство получило более тысячи заявлений от осужденных, которые рвались воевать.

"Однако ни военные, ни парламент тогда не были готовы давать добро на их мобилизацию. Во время общественной дискуссии вокруг изменений в мобилизационный закон, которая длилась с конца прошлого года, ситуация изменилась", - пояснила заместитель министра.

Также она прокомментировала слова нардепа Александра Бакумова, который объявил, что в Украине число заключенных, которые потенциально подпадают под мобилизацию, составляет 20 тыс. человек. Высоцкая отметила, что когда Министерство юстиции готовило указанную статистику для народных депутатов, сразу отбросили около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни вроде ВИЧ, гепатит, туберкулез. Однако помехой может стать не столько "букет" болезней, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать.

Напомним, в начале мая министр юстиции Денис Малюська заявил, что на фронт могут отправиться от 10 до 20 тыс. осужденных. Это, в свою очередь, позволит разгрузить переполненные камеры в СИЗО.

Также читайте: Для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения, - Малюська

Автор: 

Минюст (1749) заключенные (511) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+7
откуда такие фантастические цифры? военнослужащий сша в зонах боевых действий получает 6-7 штук долларов в месяц. не неси пурги
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17.05.2024 09:12
+7
20 000 долларов африканцы? ты завязывай с коксом.
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17.05.2024 09:30
+6
Зеки бувають різні. На дорозі ДТП здійснив - строк. Дівчина образилася, що заміж не позвав, подала за гвалтівництво - строк. Начальник прокрався, повісив все на бухгалтера - строк.
А такі, як Червінський, теж зеки...
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17.05.2024 10:01
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Штрафбати?
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17.05.2024 08:57 Ответить
Ідеальні штурмовики - Мін'юст
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17.05.2024 08:57 Ответить
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17.05.2024 09:09 Ответить
та они в принципе и так есть. 21,22 - бригады из судимых и дезертиров в основном формировали.
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17.05.2024 09:05 Ответить
та у них там идеалистическое представление о войне. у меня щас клиент есть, которому 10-ка светит. отпустили из сизо под залог. чувак с улыбкой на губах и на полном серьезе заявляет: буду воевать. будто на шашлыки собрался.
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17.05.2024 09:08 Ответить
Думає що пропетляє
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17.05.2024 09:38 Ответить
Не дуже рвуться
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17.05.2024 09:05 Ответить
Дивіться.
Щоб податись на амністію від президента треба автоматично погодитись з рішенням вироку суду і визнати себе порушником закону/злочинцем.
Тут така ж схема? І нікого не хвилює, що здоров'ям в в'язниці може похизуватись лише Юля. Яка с інвалідного крісла встала як месія.
Але то пусте, головне лічба, чисельність.А більше 2тис про*обаних засуджених, яких не переміщали а просто передали окупаційним військам - про це не будемо казати.
Разом до перемоги.
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17.05.2024 09:06 Ответить
ну, здоровье по разному. у меня был клиент, наркоман. задержали на сбыте взрывчатки. в момент задержания был какой то сутулый, дерганный, худой наркет. через 2 месяца сизо, при отсутствии употребления наркоты и регулярном питании - я его не узнал. ряху наел, стал на человека похож.
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17.05.2024 09:11 Ответить
Це так званий паровоз/потяг.
Коли одна людина бере на себе вісяки, які охоче оплачують фігуранти. Головне співставність з місцем перебування.
Тож, якщо він вміє пристосовуватись к зміні середовища то це не робить його керованим або корисним. Це люди в першу чергу роблять все для власного виживання. На суспільство їм болт класти. Які б на вигляд вони б не були.
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17.05.2024 09:18 Ответить
Ці "ідеальні штурмовики" дуже швидко втечуть в рашку.
А за що їм воювати , яка в них є мотивація??
Воювати мають профі, але профі повинен мати зарплату на "нулі"
десь мінімум 1000- 1500$$ на день.("зелений берет" на "нулі"
отримує - 600$ на годину)👈
Шукають лохів на халяву загнати на війну - але халява закінчилася.
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17.05.2024 09:08 Ответить
А нахіба вони рашці? Там їх бігом відправлять в м'ясний Шторм-зю...
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17.05.2024 09:12 Ответить
А куди вони зможуть втекти?? В USA??
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17.05.2024 09:21 Ответить
А чому вони мусять тікати?
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17.05.2024 09:23 Ответить
А тому що, це зекі, і працювати вони можуть тільки за гратами , а коли виходять на свободу починають займаться тим, чим займалися завжди.
(виключення бувають, я просто таких хлопців знав , і тому - вони за гратами - художники, швейники, слюсари..., а як вийшли на свободу - знову понеслось
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17.05.2024 09:32 Ответить
Зеки бувають різні. На дорозі ДТП здійснив - строк. Дівчина образилася, що заміж не позвав, подала за гвалтівництво - строк. Начальник прокрався, повісив все на бухгалтера - строк.
А такі, як Червінський, теж зеки...
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17.05.2024 10:01 Ответить
откуда такие фантастические цифры? военнослужащий сша в зонах боевых действий получает 6-7 штук долларов в месяц. не неси пурги
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17.05.2024 09:12 Ответить
Чому ж тоді в Африці місцеві бойовики сміялися з вагнерів, коли почули, що вагнери мають зарплату деcь приблизно таку 6 тисяч$$
А вони - африканці ( тобто люди третього сорту) мають зарпатню десь 20 ти$$$
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17.05.2024 09:26 Ответить
20 000 долларов африканцы? ты завязывай с коксом.
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17.05.2024 09:30 Ответить
ти сам хоч траву курив колись??😄
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17.05.2024 09:34 Ответить
курил. меня не прет. я по бухлу
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17.05.2024 09:42 Ответить
василий, офицер армии сша имеет в среднем 6-7 штук в месяц. https://**********.com.ua/2020/05/13/zbrojni-syly-ssha-byudzhet-struktura-vidbir-zarplata/ https://**********.com.ua/2020/05/13/zbrojni-syly-ssha-byudzhet-struktura-vidbir-zarplata/

не неси бред
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17.05.2024 09:32 Ответить
ЧВК хора имени Верьовки
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17.05.2024 09:11 Ответить
В ситуації коли громадяни масово уникають оновлення даних в військоматі, коли кругом одні ухилянти що посилаються на будь що, аби тільки не боронити країну... Так, будуть мобілізувати зеків, бити та запихати ухилянтів до буса... Все це тільки буде набирати оберти!
І навіть якщо особисто Зелебоба разом з усім 95 кварталом, на бойових слонах будуть проривати кацапську оборону під Бахмутом, ухилянт не піде до військомату, бо буде ще 1001 причина
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17.05.2024 09:12 Ответить
Розумію людей які не хочуть/ бояться йти в армію - не всіх мама народила героями, але коли отакий кадр вилазить і починає що якби не "те й те" то я б ого-го, - от це реально бісить. Тут таких, помимо штатних кацапів, половина.
Ссишся - сиди собі мовчки, а не шукай виправдання якимись ідіотськими відмазками...
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17.05.2024 09:22 Ответить
А що з них брати ..часи далеко не радянські, де на зону летіли бо не мали можливості заробить і крадіжка була нормальним явищем в першу чергу з державного підприємства...
В перебудову злодії вже не хотіли сідати, а в 90-ті тим більше... Шукали інші шляхи заробітку...
Зараз там переважно одні розумово відсталі дебіли, або особи зі зруйнованим алкоголем та наркотиками мозком...
Які з них вояки
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17.05.2024 09:21 Ответить
Таким страшно давати зброю.
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17.05.2024 09:38 Ответить
зэки разные бывают. там далеко не все конченные мрази. есть много с военным опытом и образованием.
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17.05.2024 09:46 Ответить
Таких мізер...Ви мислите категоріями 90-х...рекетири всі вже вийшли на волю... зараз 2024 рік...
А от "червону утку" треба 100% пропустити через фільтр..і якщо реально проукраїнські налаштовані, але спалились на хабарі чи кришуванні то "Ласкаво просиво у Лють, або Азов, чи 3 штурмову"
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17.05.2024 10:16 Ответить
почему мизер? ну вот у меня сейчас в сизо много клиентов. один из села с женой ехал. выпили вина. перевернулись. жена погибла. он сам себя казнит за то что произошло. ранее не судимый. отличный автомеханик. второй дезертир. военный. сам вернулся после побега. третий какой то лудоман. не бухает, не колеться. деньги есть. в башку что то стрельнуло у бабы цепочку с шеи сорвать. это не урки с 10-ком ходок. вполне могут служить.
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17.05.2024 10:27 Ответить
ну и клиенты у вас. Один другого лучше. Прям цвет нации
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18.05.2024 00:56 Ответить
как адвокату по бесплатке назначают. поверьте, это еще нормальные.
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18.05.2024 07:53 Ответить
согласилось 30 процев из 100
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17.05.2024 09:23 Ответить
One Way Ticket
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17.05.2024 09:32 Ответить
фсбшний проект 100%
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17.05.2024 09:34 Ответить
На їхнє місце зайдуть ухилянти і так по колу
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17.05.2024 09:37 Ответить
Якою мовою будуть спілкуватись з командирами - по фені, чи по понятіям. Це ще ікнеться дуже великою кровью - там жеж одразу піде малява до вагнерів і все.
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17.05.2024 10:03 Ответить
Мурчащі війська? З кацапів сміялися тепер самі палками заганяють на службу. Все шукають формулу, щоб і гроші красти і воювати подовше.
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17.05.2024 10:05 Ответить
іди укріплюй мексиканський кордон !
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17.05.2024 10:20 Ответить
Ну у Пригожина же спрацювало
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17.05.2024 10:51 Ответить
Господа, из ста человек населения, только один может быть идеальным ВОИНОМ, но для этого его нужно выявить в детстве, профинансировать воспитание, обучение, мотивировать и только потом требовать "отдать долг", ибо для него это будет вопросом ЧЕСТИ. Ну а по другому "имеем шо имеем"
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17.05.2024 11:02 Ответить
Ну да, спєциально обучєнний умірать
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17.05.2024 20:57 Ответить

Iz takih nado formirovatj 'specialjnije brigadi potencialjnih pljennih - puskaij sdajutsja v pljen, i zarazhajut kacapov!
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17.05.2024 11:20 Ответить
Это 4500 зеков что согласны с предложением об участии в войне. А не подавшие уже заявление. Сразу печатал на апрель май 22 г, что кацапы угадали с зекми, биомусор погиб не плохо там. У нас поздно уже. Не пойдут. В начале войны надо было предлагать. Там на ужин макароны дают---- кто откажется тем более сегодня!?
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17.05.2024 12:44 Ответить
 
 