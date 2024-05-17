4,5 тысячи осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт, - Минюст

В апреле Министерство юстиции проводило опрос среди заключенных, где им задали вопрос об освобождении путем заключения контракта на военную службу. Согласились с тем, что нужно принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу почти 5 тысяч осужденных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"4,5 тыс. осужденных ответили: "Да". При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. И, повторюсь, самый главный критерий - мотивация", - подчеркнула Высоцкая.

Она отметила, что в начале полномасштабного вторжения министерство получило более тысячи заявлений от осужденных, которые рвались воевать.

"Однако ни военные, ни парламент тогда не были готовы давать добро на их мобилизацию. Во время общественной дискуссии вокруг изменений в мобилизационный закон, которая длилась с конца прошлого года, ситуация изменилась", - пояснила заместитель министра.

Также она прокомментировала слова нардепа Александра Бакумова, который объявил, что в Украине число заключенных, которые потенциально подпадают под мобилизацию, составляет 20 тыс. человек. Высоцкая отметила, что когда Министерство юстиции готовило указанную статистику для народных депутатов, сразу отбросили около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни вроде ВИЧ, гепатит, туберкулез. Однако помехой может стать не столько "букет" болезней, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать.

Напомним, в начале мая министр юстиции Денис Малюська заявил, что на фронт могут отправиться от 10 до 20 тыс. осужденных. Это, в свою очередь, позволит разгрузить переполненные камеры в СИЗО.

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