4,5 тысячи осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт, - Минюст
В апреле Министерство юстиции проводило опрос среди заключенных, где им задали вопрос об освобождении путем заключения контракта на военную службу. Согласились с тем, что нужно принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу почти 5 тысяч осужденных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.
"4,5 тыс. осужденных ответили: "Да". При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. И, повторюсь, самый главный критерий - мотивация", - подчеркнула Высоцкая.
Она отметила, что в начале полномасштабного вторжения министерство получило более тысячи заявлений от осужденных, которые рвались воевать.
"Однако ни военные, ни парламент тогда не были готовы давать добро на их мобилизацию. Во время общественной дискуссии вокруг изменений в мобилизационный закон, которая длилась с конца прошлого года, ситуация изменилась", - пояснила заместитель министра.
Также она прокомментировала слова нардепа Александра Бакумова, который объявил, что в Украине число заключенных, которые потенциально подпадают под мобилизацию, составляет 20 тыс. человек. Высоцкая отметила, что когда Министерство юстиции готовило указанную статистику для народных депутатов, сразу отбросили около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни вроде ВИЧ, гепатит, туберкулез. Однако помехой может стать не столько "букет" болезней, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать.
Напомним, в начале мая министр юстиции Денис Малюська заявил, что на фронт могут отправиться от 10 до 20 тыс. осужденных. Это, в свою очередь, позволит разгрузить переполненные камеры в СИЗО.
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Щоб податись на амністію від президента треба автоматично погодитись з рішенням вироку суду і визнати себе порушником закону/злочинцем.
Тут така ж схема? І нікого не хвилює, що здоров'ям в в'язниці може похизуватись лише Юля. Яка с інвалідного крісла встала як месія.
Але то пусте, головне лічба, чисельність.А більше 2тис про*обаних засуджених, яких не переміщали а просто передали окупаційним військам - про це не будемо казати.
Разом до перемоги.
Коли одна людина бере на себе вісяки, які охоче оплачують фігуранти. Головне співставність з місцем перебування.
Тож, якщо він вміє пристосовуватись к зміні середовища то це не робить його керованим або корисним. Це люди в першу чергу роблять все для власного виживання. На суспільство їм болт класти. Які б на вигляд вони б не були.
А за що їм воювати , яка в них є мотивація??
Воювати мають профі, але профі повинен мати зарплату на "нулі"
десь мінімум 1000- 1500$$ на день.("зелений берет" на "нулі"
отримує - 600$ на годину)👈
Шукають лохів на халяву загнати на війну - але халява закінчилася.
(виключення бувають, я просто таких хлопців знав , і тому - вони за гратами - художники, швейники, слюсари..., а як вийшли на свободу - знову понеслось
А такі, як Червінський, теж зеки...
А вони - африканці ( тобто люди третього сорту) мають зарпатню десь 20 ти$$$
не неси бред
І навіть якщо особисто Зелебоба разом з усім 95 кварталом, на бойових слонах будуть проривати кацапську оборону під Бахмутом, ухилянт не піде до військомату, бо буде ще 1001 причина
Ссишся - сиди собі мовчки, а не шукай виправдання якимись ідіотськими відмазками...
В перебудову злодії вже не хотіли сідати, а в 90-ті тим більше... Шукали інші шляхи заробітку...
Зараз там переважно одні розумово відсталі дебіли, або особи зі зруйнованим алкоголем та наркотиками мозком...
Які з них вояки
А от "червону утку" треба 100% пропустити через фільтр..і якщо реально проукраїнські налаштовані, але спалились на хабарі чи кришуванні то "Ласкаво просиво у Лють, або Азов, чи 3 штурмову"
Iz takih nado formirovatj 'specialjnije brigadi potencialjnih pljennih - puskaij sdajutsja v pljen, i zarazhajut kacapov!