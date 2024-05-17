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4,5 тисячі засуджених погодились вийти з тюрми на фронт, - Мін’юст

Мобілізація ув’язнених

У квітня Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Погодились із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу майже 5 тисяч засуджених

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

"4,5 тис. засуджених відповіли: "Так". При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій - мотивація", - наголосила Висоцька.

Вона зазначила, що на початку повномасштабного вторгення міністерство отримало понад тисячу заяв від засуджених, котрі рвалися воювати.

"Однак ані військові, ані парламент тоді не були готовими давати добро на їх мобілізацію. Під час суспільної дискусії довкола змін до мобілізаційного закону, яка тривала з кінця минулого року, ситуація змінилася", - пояснила заступниця міністра.

Також вона прокоментувала слова нардепа Олександра Бакумова, який оголосив, що в Україні число в’язнів, які потенційно підпадають під мобілізацію, складає 20 тис. осіб. Висоцька зазначила, що коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки "букет" хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.

Нагадаємо, на початку травня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на фронт можуть вирушити від 10 до 20 тис. засуджених. Це, своєю чергою, дозволить розвантажити переповнені камери у СІЗО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для мобілізованих засуджених створюватимуть окремі підрозділи, - Малюська

Автор: 

Мін’юст (1587) в’язні (334) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+7
откуда такие фантастические цифры? военнослужащий сша в зонах боевых действий получает 6-7 штук долларов в месяц. не неси пурги
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17.05.2024 09:12
+7
20 000 долларов африканцы? ты завязывай с коксом.
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17.05.2024 09:30
+6
Зеки бувають різні. На дорозі ДТП здійснив - строк. Дівчина образилася, що заміж не позвав, подала за гвалтівництво - строк. Начальник прокрався, повісив все на бухгалтера - строк.
А такі, як Червінський, теж зеки...
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17.05.2024 10:01
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Штрафбати?
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17.05.2024 08:57 Відповісти
Ідеальні штурмовики - Мін'юст
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17.05.2024 08:57 Відповісти
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17.05.2024 09:09 Відповісти
та они в принципе и так есть. 21,22 - бригады из судимых и дезертиров в основном формировали.
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17.05.2024 09:05 Відповісти
та у них там идеалистическое представление о войне. у меня щас клиент есть, которому 10-ка светит. отпустили из сизо под залог. чувак с улыбкой на губах и на полном серьезе заявляет: буду воевать. будто на шашлыки собрался.
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17.05.2024 09:08 Відповісти
Думає що пропетляє
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17.05.2024 09:38 Відповісти
Не дуже рвуться
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17.05.2024 09:05 Відповісти
Дивіться.
Щоб податись на амністію від президента треба автоматично погодитись з рішенням вироку суду і визнати себе порушником закону/злочинцем.
Тут така ж схема? І нікого не хвилює, що здоров'ям в в'язниці може похизуватись лише Юля. Яка с інвалідного крісла встала як месія.
Але то пусте, головне лічба, чисельність.А більше 2тис про*обаних засуджених, яких не переміщали а просто передали окупаційним військам - про це не будемо казати.
Разом до перемоги.
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17.05.2024 09:06 Відповісти
ну, здоровье по разному. у меня был клиент, наркоман. задержали на сбыте взрывчатки. в момент задержания был какой то сутулый, дерганный, худой наркет. через 2 месяца сизо, при отсутствии употребления наркоты и регулярном питании - я его не узнал. ряху наел, стал на человека похож.
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17.05.2024 09:11 Відповісти
Це так званий паровоз/потяг.
Коли одна людина бере на себе вісяки, які охоче оплачують фігуранти. Головне співставність з місцем перебування.
Тож, якщо він вміє пристосовуватись к зміні середовища то це не робить його керованим або корисним. Це люди в першу чергу роблять все для власного виживання. На суспільство їм болт класти. Які б на вигляд вони б не були.
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17.05.2024 09:18 Відповісти
Ці "ідеальні штурмовики" дуже швидко втечуть в рашку.
А за що їм воювати , яка в них є мотивація??
Воювати мають профі, але профі повинен мати зарплату на "нулі"
десь мінімум 1000- 1500$$ на день.("зелений берет" на "нулі"
отримує - 600$ на годину)👈
Шукають лохів на халяву загнати на війну - але халява закінчилася.
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17.05.2024 09:08 Відповісти
А нахіба вони рашці? Там їх бігом відправлять в м'ясний Шторм-зю...
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17.05.2024 09:12 Відповісти
А куди вони зможуть втекти?? В USA??
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17.05.2024 09:21 Відповісти
А чому вони мусять тікати?
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17.05.2024 09:23 Відповісти
А тому що, це зекі, і працювати вони можуть тільки за гратами , а коли виходять на свободу починають займаться тим, чим займалися завжди.
(виключення бувають, я просто таких хлопців знав , і тому - вони за гратами - художники, швейники, слюсари..., а як вийшли на свободу - знову понеслось
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17.05.2024 09:32 Відповісти
Зеки бувають різні. На дорозі ДТП здійснив - строк. Дівчина образилася, що заміж не позвав, подала за гвалтівництво - строк. Начальник прокрався, повісив все на бухгалтера - строк.
А такі, як Червінський, теж зеки...
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17.05.2024 10:01 Відповісти
откуда такие фантастические цифры? военнослужащий сша в зонах боевых действий получает 6-7 штук долларов в месяц. не неси пурги
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17.05.2024 09:12 Відповісти
Чому ж тоді в Африці місцеві бойовики сміялися з вагнерів, коли почули, що вагнери мають зарплату деcь приблизно таку 6 тисяч$$
А вони - африканці ( тобто люди третього сорту) мають зарпатню десь 20 ти$$$
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17.05.2024 09:26 Відповісти
20 000 долларов африканцы? ты завязывай с коксом.
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17.05.2024 09:30 Відповісти
ти сам хоч траву курив колись??😄
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17.05.2024 09:34 Відповісти
курил. меня не прет. я по бухлу
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17.05.2024 09:42 Відповісти
василий, офицер армии сша имеет в среднем 6-7 штук в месяц. https://**********.com.ua/2020/05/13/zbrojni-syly-ssha-byudzhet-struktura-vidbir-zarplata/ https://**********.com.ua/2020/05/13/zbrojni-syly-ssha-byudzhet-struktura-vidbir-zarplata/

не неси бред
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17.05.2024 09:32 Відповісти
ЧВК хора имени Верьовки
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17.05.2024 09:11 Відповісти
В ситуації коли громадяни масово уникають оновлення даних в військоматі, коли кругом одні ухилянти що посилаються на будь що, аби тільки не боронити країну... Так, будуть мобілізувати зеків, бити та запихати ухилянтів до буса... Все це тільки буде набирати оберти!
І навіть якщо особисто Зелебоба разом з усім 95 кварталом, на бойових слонах будуть проривати кацапську оборону під Бахмутом, ухилянт не піде до військомату, бо буде ще 1001 причина
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17.05.2024 09:12 Відповісти
Розумію людей які не хочуть/ бояться йти в армію - не всіх мама народила героями, але коли отакий кадр вилазить і починає що якби не "те й те" то я б ого-го, - от це реально бісить. Тут таких, помимо штатних кацапів, половина.
Ссишся - сиди собі мовчки, а не шукай виправдання якимись ідіотськими відмазками...
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17.05.2024 09:22 Відповісти
А що з них брати ..часи далеко не радянські, де на зону летіли бо не мали можливості заробить і крадіжка була нормальним явищем в першу чергу з державного підприємства...
В перебудову злодії вже не хотіли сідати, а в 90-ті тим більше... Шукали інші шляхи заробітку...
Зараз там переважно одні розумово відсталі дебіли, або особи зі зруйнованим алкоголем та наркотиками мозком...
Які з них вояки
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17.05.2024 09:21 Відповісти
Таким страшно давати зброю.
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17.05.2024 09:38 Відповісти
зэки разные бывают. там далеко не все конченные мрази. есть много с военным опытом и образованием.
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17.05.2024 09:46 Відповісти
Таких мізер...Ви мислите категоріями 90-х...рекетири всі вже вийшли на волю... зараз 2024 рік...
А от "червону утку" треба 100% пропустити через фільтр..і якщо реально проукраїнські налаштовані, але спалились на хабарі чи кришуванні то "Ласкаво просиво у Лють, або Азов, чи 3 штурмову"
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17.05.2024 10:16 Відповісти
почему мизер? ну вот у меня сейчас в сизо много клиентов. один из села с женой ехал. выпили вина. перевернулись. жена погибла. он сам себя казнит за то что произошло. ранее не судимый. отличный автомеханик. второй дезертир. военный. сам вернулся после побега. третий какой то лудоман. не бухает, не колеться. деньги есть. в башку что то стрельнуло у бабы цепочку с шеи сорвать. это не урки с 10-ком ходок. вполне могут служить.
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17.05.2024 10:27 Відповісти
ну и клиенты у вас. Один другого лучше. Прям цвет нации
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18.05.2024 00:56 Відповісти
как адвокату по бесплатке назначают. поверьте, это еще нормальные.
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18.05.2024 07:53 Відповісти
согласилось 30 процев из 100
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17.05.2024 09:23 Відповісти
One Way Ticket
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17.05.2024 09:32 Відповісти
фсбшний проект 100%
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17.05.2024 09:34 Відповісти
На їхнє місце зайдуть ухилянти і так по колу
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17.05.2024 09:37 Відповісти
Якою мовою будуть спілкуватись з командирами - по фені, чи по понятіям. Це ще ікнеться дуже великою кровью - там жеж одразу піде малява до вагнерів і все.
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17.05.2024 10:03 Відповісти
Мурчащі війська? З кацапів сміялися тепер самі палками заганяють на службу. Все шукають формулу, щоб і гроші красти і воювати подовше.
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17.05.2024 10:05 Відповісти
іди укріплюй мексиканський кордон !
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17.05.2024 10:20 Відповісти
Ну у Пригожина же спрацювало
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17.05.2024 10:51 Відповісти
Господа, из ста человек населения, только один может быть идеальным ВОИНОМ, но для этого его нужно выявить в детстве, профинансировать воспитание, обучение, мотивировать и только потом требовать "отдать долг", ибо для него это будет вопросом ЧЕСТИ. Ну а по другому "имеем шо имеем"
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17.05.2024 11:02 Відповісти
Ну да, спєциально обучєнний умірать
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17.05.2024 20:57 Відповісти

Iz takih nado formirovatj 'specialjnije brigadi potencialjnih pljennih - puskaij sdajutsja v pljen, i zarazhajut kacapov!
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17.05.2024 11:20 Відповісти
Это 4500 зеков что согласны с предложением об участии в войне. А не подавшие уже заявление. Сразу печатал на апрель май 22 г, что кацапы угадали с зекми, биомусор погиб не плохо там. У нас поздно уже. Не пойдут. В начале войны надо было предлагать. Там на ужин макароны дают---- кто откажется тем более сегодня!?
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17.05.2024 12:44 Відповісти
 
 