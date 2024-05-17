4,5 тисячі засуджених погодились вийти з тюрми на фронт, - Мін’юст
У квітня Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Погодились із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу майже 5 тисяч засуджених
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
"4,5 тис. засуджених відповіли: "Так". При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій - мотивація", - наголосила Висоцька.
Вона зазначила, що на початку повномасштабного вторгення міністерство отримало понад тисячу заяв від засуджених, котрі рвалися воювати.
"Однак ані військові, ані парламент тоді не були готовими давати добро на їх мобілізацію. Під час суспільної дискусії довкола змін до мобілізаційного закону, яка тривала з кінця минулого року, ситуація змінилася", - пояснила заступниця міністра.
Також вона прокоментувала слова нардепа Олександра Бакумова, який оголосив, що в Україні число в’язнів, які потенційно підпадають під мобілізацію, складає 20 тис. осіб. Висоцька зазначила, що коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки "букет" хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.
Нагадаємо, на початку травня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на фронт можуть вирушити від 10 до 20 тис. засуджених. Це, своєю чергою, дозволить розвантажити переповнені камери у СІЗО.
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Щоб податись на амністію від президента треба автоматично погодитись з рішенням вироку суду і визнати себе порушником закону/злочинцем.
Тут така ж схема? І нікого не хвилює, що здоров'ям в в'язниці може похизуватись лише Юля. Яка с інвалідного крісла встала як месія.
Але то пусте, головне лічба, чисельність.А більше 2тис про*обаних засуджених, яких не переміщали а просто передали окупаційним військам - про це не будемо казати.
Разом до перемоги.
Коли одна людина бере на себе вісяки, які охоче оплачують фігуранти. Головне співставність з місцем перебування.
Тож, якщо він вміє пристосовуватись к зміні середовища то це не робить його керованим або корисним. Це люди в першу чергу роблять все для власного виживання. На суспільство їм болт класти. Які б на вигляд вони б не були.
А за що їм воювати , яка в них є мотивація??
Воювати мають профі, але профі повинен мати зарплату на "нулі"
десь мінімум 1000- 1500$$ на день.("зелений берет" на "нулі"
отримує - 600$ на годину)👈
Шукають лохів на халяву загнати на війну - але халява закінчилася.
(виключення бувають, я просто таких хлопців знав , і тому - вони за гратами - художники, швейники, слюсари..., а як вийшли на свободу - знову понеслось
А такі, як Червінський, теж зеки...
А вони - африканці ( тобто люди третього сорту) мають зарпатню десь 20 ти$$$
не неси бред
І навіть якщо особисто Зелебоба разом з усім 95 кварталом, на бойових слонах будуть проривати кацапську оборону під Бахмутом, ухилянт не піде до військомату, бо буде ще 1001 причина
Ссишся - сиди собі мовчки, а не шукай виправдання якимись ідіотськими відмазками...
В перебудову злодії вже не хотіли сідати, а в 90-ті тим більше... Шукали інші шляхи заробітку...
Зараз там переважно одні розумово відсталі дебіли, або особи зі зруйнованим алкоголем та наркотиками мозком...
Які з них вояки
А от "червону утку" треба 100% пропустити через фільтр..і якщо реально проукраїнські налаштовані, але спалились на хабарі чи кришуванні то "Ласкаво просиво у Лють, або Азов, чи 3 штурмову"
Iz takih nado formirovatj 'specialjnije brigadi potencialjnih pljennih - puskaij sdajutsja v pljen, i zarazhajut kacapov!