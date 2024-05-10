Мобілізувати можна десять-двадцять тисяч засуджених. Це дасть розвантажити камери, - міністр юстиції Малюська
На фронт можуть вирушити від 10 до 20 тис. засуджених. Це дозволить зокрема розвантажити переповнені камери у СІЗО.
Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в інтерв’ю ВВС Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
Маніяків та серійних убивць випустять на фронт?
На відповідь журналіста про те, чи потраплять до лав ЗСУ "маніяки чи серійні вбивці" міністр відповів, що таких людей слід залишити в місцях покарання. "Але (засуджені) за вбивство двох і більше, наприклад - якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати?" - сказав Малюська.
В чому відмінність від мобілізації зеків в РФ
За словами міністра, підхід України до мобілізації засуджених відрізняється від підходу РФ: українським в’язням пропонуватимуть контракт із ЗСУ, що передбачає "оцінку ризиків кожного суб'єкта, який виходить".
"Це як брати, не знаю, великий футбол десь на якомусь чемпіонаті під егідою УЄФА - і щось вуличне, де якщо команда, яка програє незадоволена - вона починає кидатись каменюками. Ну, тобто, аналогії є, і то і то - типу футбол, але правила гри трішки інші", - сказав Малюська.
Скільки засуджених можуть мобілізувати
За словами глави Мін’юсту, число засуджених, які можуть бути мобілізовані, ще не прораховане. І залежатиме в тому числі від того, як до їх мобілізації підійдуть військово-лікарські комісії.
"От у нас вже був досвід проходження ув'язненими ВЛК. Оцей підхід, де перед тобою має бути людина з ідеальним здоров'ям. Принаймні, вони застосовували щодо наших установ такий підхід. Це має бути просто, не знаю, "двометровий арієць-блондин зі знанням трьох іноземних мов".
Але здається, що підхід зараз змінився, зараз Збройні Сили більш налаштовані, щоб менше перепон створювати для мобілізації", - сказав Малюська.
З переповненої камери - до лав ЗСУ
Міністр додав, що заклади пенітенціарної системи зараз переповнені - особливо це стосується СІЗО у великих містах.
"Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", - сказав він.
Що вже відомо про мобілізацію засуджених
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 8 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. За ним засуджених за нетяжкі злочини дозволили під час мобілізації або дії воєнного стану призивати на військову службу за контрактом.
На думку глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, служити за контрактом можуть піти "кілька тисяч" засуджених. Загальний ресурс засуджених в Україні він оцінює у 15-20 тисяч.
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тобто, міністр юстиції, повний дегенерат малюска, не знає, що у сізо, не засуджені?
шуфріч, коломойський....
Турбота за "ухилянтами" щоб було де сидіти?
Они и так обоссались, а теперь и обоср, ну вы поняли
Як з порушенням по відміною норм конституції: спочатку одну норму (викрадення в бус на вулиці людей), потім відміна права перетинати кордону, відміна виборів, беззаконня тцк і т.д.
(ИСХОД Гл.21 Стих16)
має вистачити місця і верещучкам-безумним
Эт не как при Язове драли, ща на фронте более как у Чапая.
И торг идет на 5-10 лет раньше сдохнуть. Да на войне с кацапами.
Не берут, нечисть зеленая.
Могу с вами поменяться, но и женами тоже.
Поставлять план на кожну зону, стільки треба мобілізувати...і якщо руководство не знайде потрібну кількість добровольців, то самі підуть на війну.
Для кого камери?
Воювали ж зеки у кацапів і тут в Україні прокатить.
Професійних військових на пенсії до 60 років, які не служать, і ніде не працюють - 156 тисяч. Їх теж ніхто не чіпає. Вища каста, *****.
Адже колишні поліцейські не перебувають на обліку в ТЦК.
Я йому тільки що змалював ситуацію і зачитав ваш коментар.
Так от, - ваш текст не відповідає дійсності.
Пенсіонери поліції не перебувають на обліку в ТЦК. Їх можуть мобілізувати тільки винятково з їх власної волі. Навіть, якщо колишньому поліцейському на вулиці спробують вручити повістку, то він, знаючи закони, може прийти в ТЦК і влаштувати їм "промивку мозгів".
Бо навіть у щойноприйнятому законі про мобілізацію відмовилися приймати норму про облік у ТЦК колишніх військових і поліцейських.
Хоча ви писали, - "після звільнення їх зняли з спец.обліку і відділ по роботі з персоналом видав направлення на постановку на орблік в ТЦК".
То на якій підставі колишнім копам видавали направлення на постановку на облік у ТЦК? Адже цей закон ще навіть не вступив у дію. Це ж явно незаконне рішення.