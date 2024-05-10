УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11264 відвідувача онлайн
Новини Мобілізація
4 723 76

Мобілізувати можна десять-двадцять тисяч засуджених. Це дасть розвантажити камери, - міністр юстиції Малюська

Малюсь

На фронт можуть вирушити від 10 до 20 тис. засуджених. Це дозволить зокрема розвантажити переповнені камери у СІЗО.

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в інтерв’ю ВВС Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Маніяків та серійних убивць випустять на фронт?

На відповідь журналіста про те, чи потраплять до лав ЗСУ "маніяки чи серійні вбивці" міністр відповів, що таких людей слід залишити в місцях покарання. "Але (засуджені) за вбивство двох і більше, наприклад - якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати?" - сказав Малюська.

Читайте: Засуджених залучатимуть на службу до ЗСУ лише після згоди командира в/ч, - "слуга народу" Шуляк

В чому відмінність від мобілізації зеків в РФ

За словами міністра, підхід України до мобілізації засуджених відрізняється від підходу РФ: українським в’язням пропонуватимуть контракт із ЗСУ, що передбачає "оцінку ризиків кожного суб'єкта, який виходить".

"Це як брати, не знаю, великий футбол десь на якомусь чемпіонаті під егідою УЄФА - і щось вуличне, де якщо команда, яка програє незадоволена - вона починає кидатись каменюками. Ну, тобто, аналогії є, і то і то - типу футбол, але правила гри трішки інші", - сказав Малюська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очікуємо, що піти служити захочуть кілька тисяч засуджених, - "слуга народу" Арахамія

Скільки засуджених можуть мобілізувати

За словами глави Мін’юсту, число засуджених, які можуть бути мобілізовані, ще не прораховане. І залежатиме в тому числі від того, як до їх мобілізації підійдуть військово-лікарські комісії.

"От у нас вже був досвід проходження ув'язненими ВЛК. Оцей підхід, де перед тобою має бути людина з ідеальним здоров'ям. Принаймні, вони застосовували щодо наших установ такий підхід. Це має бути просто, не знаю, "двометровий арієць-блондин зі знанням трьох іноземних мов".

Але здається, що підхід зараз змінився, зараз Збройні Сили більш налаштовані, щоб менше перепон створювати для мобілізації", - сказав Малюська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для мобілізованих засуджених створюватимуть окремі підрозділи, - Малюська

З переповненої камери - до лав ЗСУ

Міністр додав, що заклади пенітенціарної системи зараз переповнені - особливо це стосується СІЗО у великих містах.

"Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", - сказав він.

Що вже відомо про мобілізацію засуджених

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 8 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. За ним засуджених за нетяжкі злочини дозволили під час мобілізації або дії воєнного стану призивати на військову службу за контрактом.

На думку глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, служити за контрактом можуть піти "кілька тисяч" засуджених. Загальний ресурс засуджених в Україні він оцінює у 15-20 тисяч. 

Автор: 

в’язні (334) мобілізація (3032) Малюська Денис (402)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Слідчий ізолятор (СІЗО) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 пенітенціарна установа , яка призначена для утримування осіб, щодо яких було обрано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 запобіжний захід у вигляді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E тримання під вартою на будь-якій стадії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE кримінального судочинства (до судового процесу, після вироку до направлення в арештний дім, виправний центр чи колонію)

тобто, міністр юстиції, повний дегенерат малюска, не знає, що у сізо, не засуджені?
показати весь коментар
10.05.2024 10:50
+14
Для того щоб запакувати їх ухилянтами та сзч - шниками внаслідок геніально проведеної мобілізації -бусифікації
показати весь коментар
10.05.2024 10:45
+8
Він дійсно таке сказав? Феєричний придурок! Хоча, якщо вже "мобілізують" ВІЛ-інфікованих та з психічними розладами... Висновок такий: це у тих, хто при владі психічні розлади.
показати весь коментар
10.05.2024 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для того щоб запакувати їх ухилянтами та сзч - шниками внаслідок геніально проведеної мобілізації -бусифікації
показати весь коментар
10.05.2024 10:45 Відповісти
Для себе й зеленої влади готує?
показати весь коментар
10.05.2024 10:47 Відповісти
Слідчий ізолятор (СІЗО) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 пенітенціарна установа , яка призначена для утримування осіб, щодо яких було обрано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 запобіжний захід у вигляді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E тримання під вартою на будь-якій стадії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE кримінального судочинства (до судового процесу, після вироку до направлення в арештний дім, виправний центр чи колонію)

тобто, міністр юстиції, повний дегенерат малюска, не знає, що у сізо, не засуджені?
показати весь коментар
10.05.2024 10:50 Відповісти
Инших там не тримають, бо картава вахля на їхньому тлі має виглядати генієм.
показати весь коментар
10.05.2024 10:59 Відповісти
Мабуть тому що він вже вважає їх засудженими. Доречі, ви в курсі, який процент цих людей може розраховувати на виправдальний вирок суду? Якщо людина сидить в СІЗО, значить у неї немає грошей на хабар "правоохоронцям"
показати весь коментар
10.05.2024 11:02 Відповісти
ну, ви як скажете.
шуфріч, коломойський....
показати весь коментар
10.05.2024 11:06 Відповісти
А я вже прям бачу каломийського на броні, з кулеметом в одній руці і саперною лопатою в іншій, а в зубах граната
показати весь коментар
10.05.2024 11:11 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2024 17:06 Відповісти
Звільняють камери під "ухилянтів" ню..ню..
показати весь коментар
10.05.2024 10:52 Відповісти
Мобілізувати можна десять-двадцять тисяч засуджених. Це дасть розвантажити камери, - міністр юстиції Малюська Джерело:

Турбота за "ухилянтами" щоб було де сидіти?
показати весь коментар
10.05.2024 10:53 Відповісти
Не ляпайте глупости.
Они и так обоссались, а теперь и обоср, ну вы поняли
показати весь коментар
10.05.2024 12:36 Відповісти
Він дійсно таке сказав? Феєричний придурок! Хоча, якщо вже "мобілізують" ВІЛ-інфікованих та з психічними розладами... Висновок такий: це у тих, хто при владі психічні розлади.
показати весь коментар
10.05.2024 10:56 Відповісти
Пропоную всіх зеків в штрафні батальйони оформити.
показати весь коментар
10.05.2024 10:57 Відповісти
А де набрати штрафбати ? У СІЗО ?
показати весь коментар
10.05.2024 10:58 Відповісти
а хто піде в "заград отряди"? засуджені мєнти?
показати весь коментар
10.05.2024 11:08 Відповісти
Хочуть узаконити заград отряди. Спочатку для засуджених, потім для всіх.
Як з порушенням по відміною норм конституції: спочатку одну норму (викрадення в бус на вулиці людей), потім відміна права перетинати кордону, відміна виборів, беззаконня тцк і т.д.
показати весь коментар
10.05.2024 12:36 Відповісти
Зе-звиздуни на трасі. Декілька тисяч підуть.
показати весь коментар
10.05.2024 10:59 Відповісти
Коломойського.
показати весь коментар
10.05.2024 10:59 Відповісти
Як за часів совка перетворили армію на зону, так досі нічого не змінилося. При цьому ще й закріплюють статус. І невдовзі новий закон і служити не за статутом, а "по понятіям", замість дисциплінарного статута - "опусканіе", замість губи - пєтушарня?
показати весь коментар
10.05.2024 11:00 Відповісти
Трясця, воно бажає що ? Перемогу для зеленСКОГО чи тюремні камери розвантажити ? У цього покидька голова набита тирсою ? А щоб була перемога для зеленСКОГО, то ж треба цих мужиків підготувати для війни !!
показати весь коментар
10.05.2024 11:01 Відповісти
Правильний підхід зеки не повинні під час війни просто сидіти і жити на мої податки
показати весь коментар
10.05.2024 11:02 Відповісти
Зеки повинні... А камери звільнити для кого? Саме так пишеться.
показати весь коментар
10.05.2024 11:57 Відповісти
Почекати треба до 20 травня,адже їх кількість опісля може суттєво підвищитись бувшими еснистами.
показати весь коментар
10.05.2024 11:03 Відповісти
а що так можна ?
показати весь коментар
10.05.2024 11:03 Відповісти
Всякий , кто украдет человека и продаст его (либо у него найдут украденного ) должен быть предан смерти.👈
(ИСХОД Гл.21 Стих16)
показати весь коментар
10.05.2024 11:04 Відповісти
..буде де тримати Зєлєнскага, дермака та усю їхню банду зелених..
має вистачити місця і верещучкам-безумним
показати весь коментар
10.05.2024 11:17 Відповісти
На фронт можуть вирушити від 10 до 20 тис. засуджених. Це дозволить зокрема розвантажити переповнені камери у СІЗО. (і завантажити їх у "камери" 2 м на 1м)))
показати весь коментар
10.05.2024 11:24 Відповісти
какие красивые и дорогие усы, вылитый голохвастов
показати весь коментар
10.05.2024 11:25 Відповісти
Чапаєв.

показати весь коментар
10.05.2024 11:44 Відповісти
циничний ублюдок
показати весь коментар
10.05.2024 11:41 Відповісти
правильно и освободившиеся места посадить высокопоставленных ворюг типа резникова и остальной срани и малюську туда же
показати весь коментар
10.05.2024 11:44 Відповісти
А если мобилизовать всех пенсионеров то вообще жить в шоколаде можно. Надо прост непросто ночью как обычно насрав на Конституцию принять новенький закон.
показати весь коментар
10.05.2024 11:50 Відповісти
Я за. Откроют возможность пойду. Это вы, молодежь за сраную жизнь держитесь. А пол года погулять на казенном харче. Да без забот.
Эт не как при Язове драли, ща на фронте более как у Чапая.
И торг идет на 5-10 лет раньше сдохнуть. Да на войне с кацапами.
Не берут, нечисть зеленая.
Могу с вами поменяться, но и женами тоже.
показати весь коментар
10.05.2024 12:45 Відповісти
А я против. Я за жизнь держусь потому что я знаю чего хочу и у меня есть любимое дело и семья которую я люблю. А еще у меня много планов. Если у тебя не получилось в жизни ничего и ты как корабль без парусов - дрейфуешь то представь себе не у всех так все печально. Хочешь сдохнуть героем? Не уверен что парни которые будут с тобой на нуле оценят твой порыв. Сколько бед принесли вот такие романтики или потеряшки.
показати весь коментар
10.05.2024 12:52 Відповісти
Звідкіля ці зелені ідіоти взялися таке враження що вони всі дипломовані випускники підпільного клубу ідіотів і дебілів.
показати весь коментар
10.05.2024 11:50 Відповісти
Є одне питання. На кацапії зекі мають вибір, або відсидіти свій термін, або ризикнути і через пів року, якщо виживешь, отримати помилування і свободу. У наших зеків буде вибір між відсидіти і померти. Бо якщо їх будуть відпускати через пів року/рік, то вони опиняться у кращіх умовах ніж добровольці і мобілізовані. То що ж виберуть зекі в таких умовах?
показати весь коментар
10.05.2024 11:53 Відповісти
Ха-ха...ти думаєш зеки будуть добровільно підписувати контракт...який наївний
Поставлять план на кожну зону, стільки треба мобілізувати...і якщо руководство не знайде потрібну кількість добровольців, то самі підуть на війну.
показати весь коментар
10.05.2024 12:11 Відповісти
співробітники кримінально виконавчої служби знімаються з військового обліку, так що руководство нікуди не піде.
показати весь коментар
10.05.2024 12:25 Відповісти
Цікава думка - розвантажити камери, а не збільшити збройні сили.
Для кого камери?
показати весь коментар
10.05.2024 11:55 Відповісти
не известно как они себя поведут, получив в руки оружие и оказавшись на воле...
показати весь коментар
10.05.2024 11:57 Відповісти
Міністр ніколи не міг таке сказати, що звільнення камер - головна причина для призову зеків на фронт. Та і переповнення СліЗо, чи інших пеніцетиарних закладів України - ще та інфрмація!
показати весь коментар
10.05.2024 12:24 Відповісти
РОзвантажити камери для кого? Чи не для тих,хто скоро вийде на Майдан,щоб скинути цю владу продажних щурів? Автозаки для чогось же закупили? Не вийде,гниди!
показати весь коментар
10.05.2024 12:30 Відповісти
Можна мобілізувати пенсіонерів, щоб розвантажити пенсійний фонд. І підлітків, щоб розвантажити школи і ВУЗи.
показати весь коментар
10.05.2024 12:53 Відповісти
кремль через таких як Зеленський проводить свою політику на всіх землях 😁
Воювали ж зеки у кацапів і тут в Україні прокатить.
показати весь коментар
10.05.2024 12:56 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2024 12:57 Відповісти
Загальний штат становить 120 тис. осіб, серед яких діючих поліцейських - 100 тис. В їх числі: жінок - 20 тис.; слідчих та дізнавачів - 15 тис.; оперативників - 20 тис.; підрозділ Лють (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті);
показати весь коментар
10.05.2024 13:37 Відповісти
А поліцайських пенсів після 45 років скільки? Всі вони не перебувають на обліку в ТЦК.
Професійних військових на пенсії до 60 років, які не служать, і ніде не працюють - 156 тисяч. Їх теж ніхто не чіпає. Вища каста, *****.

показати весь коментар
10.05.2024 15:15 Відповісти
Поліцаї при виході на пенсію отримують направлення для постановки на облік в військомат. Мій знайомий прапощик Блохін, вишов на пенсію в 46 років в 2023 році. І був напрвлений на постановку на облік в ТЦК, де його успішно мобілізували і через місяць вбили. Навідь не вспів отримати першу пенсію. От такий от поліцай. Мій кум Олег звільнений з органів за станом здоровя в званні майора, і був направлений для постановки на облік в військомат. Де його признали придатним і направили 77 бригаду. Після 2 ух місячного навчання в Британії по поверненнню загинув в бою.
показати весь коментар
10.05.2024 15:25 Відповісти
Ясно. Значить, ваших колег, якщо вони не були добровольцями, мобілізували незаконно.
Адже колишні поліцейські не перебувають на обліку в ТЦК.

показати весь коментар
10.05.2024 16:11 Відповісти
Вони були на спецобліку, після звільнення їх зняли з спец.обліку і відділ по роботі з персоналом видав направлення на постановку на орблік в ТЦК. Звісно вони б могли забить хер, як це роблять 90 відсотків і не ходити оновлювати данні, а ховатись від мобілізації. Хоча за законом вони забовязані піти і поновити свої данні.
показати весь коментар
10.05.2024 16:31 Відповісти
В мене кум - юрист на державній службі. Займає посаду, яка пов'язана із захистом прав військовослужбовців і ветеранів. Сам колишній атошник.
Я йому тільки що змалював ситуацію і зачитав ваш коментар.
Так от, - ваш текст не відповідає дійсності.

Пенсіонери поліції не перебувають на обліку в ТЦК. Їх можуть мобілізувати тільки винятково з їх власної волі. Навіть, якщо колишньому поліцейському на вулиці спробують вручити повістку, то він, знаючи закони, може прийти в ТЦК і влаштувати їм "промивку мозгів".
Бо навіть у щойноприйнятому законі про мобілізацію відмовилися приймати норму про облік у ТЦК колишніх військових і поліцейських.
показати весь коментар
10.05.2024 17:07 Відповісти
https://bastion.tv/siloviki-pensioneri-mayut-stati-na-vijskovij-oblik_n62007 https://bastion.tv/siloviki-pensioneri-mayut-stati-na-vijskovij-oblik_n62007

показати весь коментар
10.05.2024 17:23 Відповісти
Так. Колишніх поліцейських тільки планують почати ставити на облік в ТЦК протягом двох наступних місяців.
Хоча ви писали, - "після звільнення їх зняли з спец.обліку і відділ по роботі з персоналом видав направлення на постановку на орблік в ТЦК".

То на якій підставі колишнім копам видавали направлення на постановку на облік у ТЦК? Адже цей закон ще навіть не вступив у дію. Це ж явно незаконне рішення.

показати весь коментар
10.05.2024 18:13 Відповісти
В нас при звільненні після проходження комісії в поліклініці МВС, всім відділ кадрів дає направлення в військомат щоб стали на облік, таке відбувается з 2016 року точно, як раніше було я не знаю. Я не став вчасно. Прийшов аж 2022 коли почалось вторгнення, сплатив штраф 800 чи 850 гривень за те що вчасно не став на облік після звільненя. Я розповідаю як воно є. Сенсу брихати в мене немає.
показати весь коментар
10.05.2024 18:59 Відповісти
Дегенерату Малюські можно вірити - він найкращий з дегенератів Зе 😆
показати весь коментар
10.05.2024 13:11 Відповісти
Людожери ******. Чого ж той клоп не договорює для чого "дозволить звільнити камери"? Зробили з звичайних цивільних, лікарів, юарист, електриків - злочинців? Щоб ви здохли, покидьки.
показати весь коментар
10.05.2024 13:42 Відповісти
Оцей дибіл малюська заявив,що зеленський легітимний після 21 травня.👇
показати весь коментар
10.05.2024 14:54 Відповісти
А дустом не пробували?
показати весь коментар
17.05.2024 14:14 Відповісти
Розвантажити камери для нових фігурантів...
показати весь коментар
17.05.2024 15:05 Відповісти
 
 