УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11002 відвідувача онлайн
Новини Мобілізація
4 619 30

Для мобілізованих засуджених створюватимуть окремі підрозділи, - Малюська

тюрма

Для в’язнів, які захочуть добровільно мобілізуватися, створюватимуть окремі підрозділи.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби, але і створення окремих підрозділів, там де будуть служити ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок", - пояснив очільник Мін'юсту.

За словами Малюськи, такі мобілізовані могли б виконувати задачі, які не пов'язані з застосуванням зброї. Наприклад, будувати фортифікації.

"Сучасна армія - це не лише стрільба з автомата. Це багато фізичної роботи, яка не потребує використання зброї 24/7. Я думаю, що такі підрозділи можуть виконувати роботи по побудові інфраструктури, інженерних споруд, захисних споруд. Наші військові багато копають, я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим", - додав він.

Нагадаємо, 10 квітня 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених.

Читайте: Залежно від рівня військової підготовки засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів, - "слуга народу" Шуляк

Автор: 

в’язні (334) мобілізація (3044) Малюська Денис (402)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Шторм-Зе
показати весь коментар
20.04.2024 19:29
+9
Ніт. Вони здобудуть його в бою.
показати весь коментар
20.04.2024 19:25
+6
Дурня повна((( їх навпаки треба розбавляти , розпорошувати.
показати весь коментар
20.04.2024 19:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а після поранень їх будуть в тцк з фронту направляти служити?
показати весь коментар
20.04.2024 19:17 Відповісти
Штрафбаты?
показати весь коментар
20.04.2024 19:17 Відповісти
Шторм-Зе
показати весь коментар
20.04.2024 19:29 Відповісти
На чолі з Малюською
показати весь коментар
20.04.2024 19:18 Відповісти
Ото абвгдейщиків відстрілювати будуть...
показати весь коментар
20.04.2024 19:20 Відповісти
Давно пора!
показати весь коментар
20.04.2024 19:21 Відповісти
Я правильно понял, что эти спецподразделения не будут участвовать в боевых действиях, потому что оружие выдаваться не будет.
показати весь коментар
20.04.2024 19:21 Відповісти
Ніт. Вони здобудуть його в бою.
показати весь коментар
20.04.2024 19:25 Відповісти
С кем? С охраной?
показати весь коментар
20.04.2024 19:30 Відповісти
то мобілізовані засуджені зможуть займати офіцерські посади,
то "не потребує використання зброї".
піди зрозумій тих відбулавлених клованів
показати весь коментар
20.04.2024 19:34 Відповісти
де ви бачили, щоби зеки ********* важку фізичну роботу і вміли гарно копати? у них "украл-випіл-втюрьму", романтика ж..
показати весь коментар
20.04.2024 19:36 Відповісти
Малюська з мізками молюска!
показати весь коментар
20.04.2024 19:38 Відповісти
Дурня повна((( їх навпаки треба розбавляти , розпорошувати.
показати весь коментар
20.04.2024 19:40 Відповісти
В усій команді Зеленського, включаючи Малюську, мабуть не найдеться людей з IQ вище 110. Нас всіх чекають важчі часи...
показати весь коментар
20.04.2024 19:44 Відповісти
Не поганий підрозділ буде. Шуфрич, Пашинський, Червінський, Насіров..
показати весь коментар
20.04.2024 19:45 Відповісти
Ну то ще створіть окремий підрозділ для 95кагалу, та мажорів. Можна і для клованів. Буде ''броньований батальйон''
показати весь коментар
20.04.2024 19:59 Відповісти
А чи не для зачистки порохоботів хочуть створити ці "зондеркоманди? А маліну ********* поставити" камандіром"? Вона ж мріє вішати прихильників Пороха! Як і вся зелена сволота. Від цих покидьків чекати треба всього. Прикладів безліч!
показати весь коментар
20.04.2024 20:02 Відповісти
Що значить "ужгородський котел" , дебіла ти кусок?! Тут кожен день ховають мужиків, а ти паскуда язиком тріплеш, як тріпперним х✓ем!
показати весь коментар
20.04.2024 20:04 Відповісти
а кто будет в заградотрядах нквд? Татаров или Єрмак?
показати весь коментар
20.04.2024 20:13 Відповісти
Малюска, особисто піде з першим підрозділом, щоб потім, в очі держслужбовцям з Мінюсту міг дивитися!!
Бо поки, що він, ховається, відповідно до Переліек затвердженим КМУ, за посадою що бронюється!! Типовий ухилянт, як і Зеленський …
показати весь коментар
20.04.2024 20:13 Відповісти
Хм... Чёт моллюска прорвало.
показати весь коментар
20.04.2024 20:27 Відповісти
Штраф роти?
показати весь коментар
20.04.2024 20:58 Відповісти
"Будбати" ЗСУ теж потрібні
показати весь коментар
20.04.2024 21:13 Відповісти
Після відловлювання добровольців на вулицях. уявляю добровольців із зониї
показати весь коментар
20.04.2024 22:08 Відповісти
Все що кацапи придумають у нас через якийсь проміжок часу скопійоване в худшому варіанті який тільки можна уявит
показати весь коментар
20.04.2024 22:48 Відповісти
это еще что за дурнина? Если людям вышло помилование, то их не в штрафные роты надо посылать, а в обычные части. А если они "зэки но только в форме", то толку от них будет как с козла молока.
показати весь коментар
20.04.2024 23:47 Відповісти
Як завжди: міністри, які розповідають кому і як воювати, ніколи у війську не були, і зеленого поняття не мають, що таке армія. Часто навіть єдиної книжки не прочитали про війну чи військо.
показати весь коментар
21.04.2024 08:55 Відповісти
Найбільше добиває, що ці 30 років на словах прагнемо у Європу і вільний світ, а на ділі копіюємо і мавпуємо кацапів в різних аспектах. Ну а що, керівні кадри навіть молодшого віку якось пов'язані з кацапстаном. От і переймають досвід. "Геть від Москви!" - залишається актуальним.
показати весь коментар
21.04.2024 09:00 Відповісти
Мавпуємо кацапів...
показати весь коментар
21.04.2024 16:36 Відповісти
 
 