Для мобілізованих засуджених створюватимуть окремі підрозділи, - Малюська
Для в’язнів, які захочуть добровільно мобілізуватися, створюватимуть окремі підрозділи.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби, але і створення окремих підрозділів, там де будуть служити ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок", - пояснив очільник Мін'юсту.
За словами Малюськи, такі мобілізовані могли б виконувати задачі, які не пов'язані з застосуванням зброї. Наприклад, будувати фортифікації.
"Сучасна армія - це не лише стрільба з автомата. Це багато фізичної роботи, яка не потребує використання зброї 24/7. Я думаю, що такі підрозділи можуть виконувати роботи по побудові інфраструктури, інженерних споруд, захисних споруд. Наші військові багато копають, я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим", - додав він.
Нагадаємо, 10 квітня 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених.
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то "не потребує використання зброї".
піди зрозумій тих відбулавлених клованів
Бо поки, що він, ховається, відповідно до Переліек затвердженим КМУ, за посадою що бронюється!! Типовий ухилянт, як і Зеленський …