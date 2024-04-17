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Новини Війна
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Залежно від рівня військової підготовки засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів, - "слуга народу" Шуляк

зона,неволя,тюрма,колонія

Ухвалений у першому читанні законопроєкт про залучення засуджених до захисту України в лавах ЗСУ передбачає, що в’язні перебуватимуть на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними буде здійснювати командир військової частини. Засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів, залежно від своєї військової підготовки.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

"Залежно від рівня своєї військової підготовки засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів. Зараз ми вимушені ухвалювати непопулярні рішення, які не зможуть на 100% задовольнити наших громадян, але ми зосереджуємо всі наші сили, всі ресурси для досягнення єдиної мети — перемоги над агресором", - наголосила "слуга народу" Шуляк.

Вона нагадала, що законопроєкт про можливість мобілізації засуджених розроблявся спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони, Міністерством юстиції, також були залучені члени профільного Комітету, що займається питаннями правоохоронної діяльності.

Читайте також: Мобілізація засуджених не стосуватиметься "осіб, які вчинили певні злочини", - міністр юстиції Малюська

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

У середу, 17 квітня, закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Документ набуває чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням - 18 травня.

Автор: 

закон (2822) в'язні (334) мобілізація (3019) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+16
Чесно говоря, навіть вже й не знаєш ,як реагувати на маячню цієї чи іншої ЗЕленої ротопомийниці...
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17.04.2024 18:23
+11
"Рабинович идет в армию. Его спрашивают:
- Где вы хотели бы служить?
- В Генеральном штабе.
- Вы что, идиот?
- А это обязательно?"(с)
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17.04.2024 18:39
+10
А в Генштабе??
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17.04.2024 18:21
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А в Генштабе??
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17.04.2024 18:21 Відповісти
ну рєзніков служив же.
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17.04.2024 18:25 Відповісти
в Комбригах *****…

ведь на Пригожинском бунте схема переворота отработана
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17.04.2024 18:34 Відповісти
резников не в генштабе, а министром на гражданской должности
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17.04.2024 18:36 Відповісти
ти шо ,ти шо... так де твій рєзніков на сьогодні?
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17.04.2024 18:43 Відповісти
он не мой. просто я к тому, что он не служил. он на гражданской должности был
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17.04.2024 20:24 Відповісти
на цьому і закінчемо наш спір. чи ти проти?
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17.04.2024 20:26 Відповісти
не против конечно
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17.04.2024 20:31 Відповісти
Все це взагалі немає сенсу, без того, що людина буде знати на скільки вона на це підписується. Бо зараз це виглядає, тупо як приманка... до пастки у якій є вхід але немає виходу (тільки у кигляді трупу або каліки).
І взагалі, коли приходиш у армію, твої права закінчуються і тебе, можуть тупо перевести у інше місце. Можуть тупо розформувати твій підрозділ і всіх розкидити по інших частинах, де є брак людей! І нічого ти не зробиш, бо це армія і як напряму заявив один з нашіх командирів "...так ви всі раби!" (і це було улітку 2022! Зараз ситуація з відношенням до особового складу ще гірша!!!)
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17.04.2024 18:58 Відповісти
Чесно говоря, навіть вже й не знаєш ,як реагувати на маячню цієї чи іншої ЗЕленої ротопомийниці...
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17.04.2024 18:23 Відповісти
зловживати важким алкоголем! все інше, немає сенсу.
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17.04.2024 18:26 Відповісти
Можна сприймати це як попередження, або вістовик.
Переймають досвід північного сусіда-підараса, де чіткого розмежування між зеками і вєртухаями не існує.
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17.04.2024 18:42 Відповісти
Літьоха в законі. )
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17.04.2024 18:26 Відповісти
"Младший лейтенант, мальчик молодой,
Все хотят потанцевать с тобой.
Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу.
Младший лейтенант бередит сердца,
Безымянный палец без кольца.
Только я твоей любви ни капли не хочу."
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17.04.2024 18:27 Відповісти
Нє в пєрвой, і прєзік зек вже був.
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17.04.2024 18:29 Відповісти
о, то це норм. нарешті. так дивимось і через роки 2 і Сирського змінять на такого офіцера
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17.04.2024 18:29 Відповісти
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17.04.2024 18:29 Відповісти
Вони що не роблять, все доводять до безглуздості, це така технологія, тіпа українці за що не беруться все йде гівном, це чіста заказуха, щоб від нас відвернувся світ, і вони тут властвували вічно!!! Вони не збираються йти!!!
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17.04.2024 18:30 Відповісти
Їм і форму не треба видавати бо погони і зірки вже набиті. )))
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17.04.2024 18:30 Відповісти
Офіцер маньяк, це потужно.
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17.04.2024 18:31 Відповісти
Ось би зецяру ще говнокомандувачем... ЗЕлені ублюдки ви зовсім оху...ли? До речі, купола на плечах це як генеральскі погони
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17.04.2024 18:37 Відповісти
не, ну теоретически среди осужденных должна быть куча людей с офицерским званием. думаю, и с боевым опытом есть. тут нужно еще смотреть, за что судимый был.
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17.04.2024 18:38 Відповісти
В тылу офицеров как г..на,хай идут воевать.
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17.04.2024 20:00 Відповісти
та я не против. но среди судимых тоже достаточно офицеров. я знаю таких, кого лет 6-7 назад по уголовке за физическое насилие к подчиненным поувольняли. при этом были участниками АТО. вполне могут служить. а в условиях войны, такой еще и подчиненного, который приказ не хочет выполнять сможет "мотивировать". разные судимости есть. если хотят служить, почему бы и нет?
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17.04.2024 20:28 Відповісти
Так це ж вже було ! Навіть президентом був двічі судимий,а зараз президентом наркоман,який буде судимий! Так що "вєрной дорогой ідьотє" СН. Та і вам,пані щуляк сухарі сушити не буде зайвим, камандіром будеш
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17.04.2024 18:39 Відповісти
"Рабинович идет в армию. Его спрашивают:
- Где вы хотели бы служить?
- В Генеральном штабе.
- Вы что, идиот?
- А это обязательно?"(с)
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17.04.2024 18:39 Відповісти
Зеленський: 1.Демобілізації не буде.
2. воюйте за нас красівих. я ж вам не Порошенко
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17.04.2024 18:42 Відповісти
Давайте, батальон Торнадо давно фермерів не кошмарив
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17.04.2024 18:43 Відповісти
Шо в тюрьмі всі маньяки? Психонув, перебрав, штовхнув невдало воно упало і вже тюрьма. Як кажуть не зарікайсь, 70% там на вході нормальні люди
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17.04.2024 18:44 Відповісти
Ага, прям " цвєт" нації)))))
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17.04.2024 18:50 Відповісти
От тільки нормальні люди, коли перебирають, інших людей не вбивають і не калічать, а тихенько собі спатки лягають і по тому. Тому й нормальні. На відміну від.
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17.04.2024 19:14 Відповісти
Саме на вході. Це вірно сказано.
Але якщо військовий засуджений, то перш за все йього повинні були понизити а званні до солдата. Тож повинен воювати солдатом. Бо якщо " борисови" почнуть командувати хочаби взводом - нам всім буде срака
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17.04.2024 19:36 Відповісти
Ухилянти, вони ж частина патріотів не хочуть воювати. Прям як Шарікови, на облік стану, але воювати не піду). Якщо є бажання воювати у в'язнів, нехай ідуть, замість наших супер ухилянтів-патріотів.
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17.04.2024 18:46 Відповісти
Ну в тюрмі ще сидять багато хто воював в АТО.... та СЗЧ... тому не все так однозначно.... в штрафбатах колись офіцери також такі самі були...
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17.04.2024 18:46 Відповісти
Были отдельные штрафбаты для рядового и офицерского состава.И воевали они как рядовые,пока,как говорится ,не искупят.
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17.04.2024 20:02 Відповісти
на скільки я спілкувався з одним ветераном в штрафбатах керували офіцери штрафники....
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17.04.2024 20:58 Відповісти
А головнокомандувачем? "Какая разніца" м'ясник чи гвалтівник, результат буде той же.
Ще раз пересвідчуюся , що Залужний був єдиний в цій шашлично-фсбешній клоаці ,хто не давав здати Україну повністю.
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17.04.2024 18:47 Відповісти
Служити можуть усі, крім слуг
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17.04.2024 18:56 Відповісти
А тих засуджених які відмовляться воювати посадіть і тюрьму
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17.04.2024 18:58 Відповісти
Цікаво як будуть відрізняти тих, хто хоче воювати від тих, хто хоче дати дьору зі зброєю? Зробите взвод рецидевістів-уркаганів. І хто буде їх караулити? В кацапів для цього є повноцінні занрадотряди, які більш озброєні і тупо гонять зеків вперед, розстрілюючи тих, хто передумав. Українці теж зроблять заградотряди і будуть стріляти своїх зеків?
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17.04.2024 19:04 Відповісти
Значно гірше! Наші загород.загони будут стріляти не по зеках.
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17.04.2024 20:31 Відповісти
Служитимуть під командуванням шуляк?
Що за партія така "Слуга народу" - один член (членкиня) довбонутіший (довбонутіша) за іншого (іншу)! Це ж скільки помимойок потрібно було обійти, щоб зібрати такий склад?
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17.04.2024 19:21 Відповісти
Йдеться про засуджених офіцерів, які мають військове звання, якщо в людини є досвід управління, хіба їй треба воювати рядовим? Сержантський склад допоможе з дисципліною серед зеків, у нас же немає загороджувальних загонів і обнулення як у орків.
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17.04.2024 19:37 Відповісти
Що вони а верзе? Яка "перемога", блдь?? Ідіть самі на м'ясо. Зробили війну для бідних, а самі мільярди 3,14здять.

П.с.
Ця 3,14зда з вухами влітку минулого року піарилась, що прийняли закон для відшкодування людям, але з тих пір, вони навіть перебути нічого не змогли щодо його реалізації. Зате людей на м'ясо кидати - вони швиденько роблять.

Війна вигідна "слугам", вони нею прикриватимуться до останнього, бо без неї вони не зможуть так 3,14здиьи бюджет і прикриватись війною, та будувати тут диктатуру.

Україна стала вже гірша за рашку (все, над чим сміялись з орків, ці імпотенти реалізували в Україні).
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17.04.2024 19:40 Відповісти
так і корупціонерів та інших своїх можна дуже швидко повитягати на офіцерські посади в штаби.
Тандир вже готовий.
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17.04.2024 19:47 Відповісти
Н а марафоні з них можно зробити героїв, навіть якщо вони ніколи не попадуть на фронт.
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17.04.2024 20:27 Відповісти
На штурм посадки с чистой совестью. )
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17.04.2024 19:57 Відповісти
так, закон для засуджених корупціонерів,хабарників,рекетирів,сзематозників,що підуть не до буцегарні,а на фронт офіцером та завідуючими лазнями(
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17.04.2024 20:11 Відповісти
Хіба у нас хабарників засуджують !
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17.04.2024 20:25 Відповісти
А я думав що це вже дно, а у них це тільки-но на язик лягло, от сосни невгамовні...
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17.04.2024 20:17 Відповісти
цікавий засіб для знищення ЗСУ, чому наша влада копіюе не думаючі московитів?
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17.04.2024 22:21 Відповісти
*********, то є дочка Прігожина?
Не знав.
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17.04.2024 23:31 Відповісти
 
 