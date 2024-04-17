Залежно від рівня військової підготовки засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів, - "слуга народу" Шуляк

Ухвалений у першому читанні законопроєкт про залучення засуджених до захисту України в лавах ЗСУ передбачає, що в’язні перебуватимуть на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними буде здійснювати командир військової частини. Засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів, залежно від своєї військової підготовки.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

"Залежно від рівня своєї військової підготовки засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів. Зараз ми вимушені ухвалювати непопулярні рішення, які не зможуть на 100% задовольнити наших громадян, але ми зосереджуємо всі наші сили, всі ресурси для досягнення єдиної мети — перемоги над агресором", - наголосила "слуга народу" Шуляк.

Вона нагадала, що законопроєкт про можливість мобілізації засуджених розроблявся спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони, Міністерством юстиції, також були залучені члени профільного Комітету, що займається питаннями правоохоронної діяльності.

Читайте також: Мобілізація засуджених не стосуватиметься "осіб, які вчинили певні злочини", - міністр юстиції Малюська

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

У середу, 17 квітня, закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Документ набуває чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням - 18 травня.