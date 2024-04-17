Залежно від рівня військової підготовки засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів, - "слуга народу" Шуляк
Ухвалений у першому читанні законопроєкт про залучення засуджених до захисту України в лавах ЗСУ передбачає, що в’язні перебуватимуть на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними буде здійснювати командир військової частини. Засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів, залежно від своєї військової підготовки.
Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.
"Залежно від рівня своєї військової підготовки засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів. Зараз ми вимушені ухвалювати непопулярні рішення, які не зможуть на 100% задовольнити наших громадян, але ми зосереджуємо всі наші сили, всі ресурси для досягнення єдиної мети — перемоги над агресором", - наголосила "слуга народу" Шуляк.
Вона нагадала, що законопроєкт про можливість мобілізації засуджених розроблявся спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони, Міністерством юстиції, також були залучені члени профільного Комітету, що займається питаннями правоохоронної діяльності.
Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
У середу, 17 квітня, закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Документ набуває чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням - 18 травня.
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ведь на Пригожинском бунте схема переворота отработана
І взагалі, коли приходиш у армію, твої права закінчуються і тебе, можуть тупо перевести у інше місце. Можуть тупо розформувати твій підрозділ і всіх розкидити по інших частинах, де є брак людей! І нічого ти не зробиш, бо це армія і як напряму заявив один з нашіх командирів "...так ви всі раби!" (і це було улітку 2022! Зараз ситуація з відношенням до особового складу ще гірша!!!)
Переймають досвід північного сусіда-підараса, де чіткого розмежування між зеками і вєртухаями не існує.
Все хотят потанцевать с тобой.
Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу.
Младший лейтенант бередит сердца,
Безымянный палец без кольца.
Только я твоей любви ни капли не хочу."
- Где вы хотели бы служить?
- В Генеральном штабе.
- Вы что, идиот?
- А это обязательно?"(с)
2. воюйте за нас красівих. я ж вам не Порошенко
Але якщо військовий засуджений, то перш за все йього повинні були понизити а званні до солдата. Тож повинен воювати солдатом. Бо якщо " борисови" почнуть командувати хочаби взводом - нам всім буде срака
Ще раз пересвідчуюся , що Залужний був єдиний в цій шашлично-фсбешній клоаці ,хто не давав здати Україну повністю.
Що за партія така "Слуга народу" - один член (членкиня) довбонутіший (довбонутіша) за іншого (іншу)! Це ж скільки помимойок потрібно було обійти, щоб зібрати такий склад?
П.с.
Ця 3,14зда з вухами влітку минулого року піарилась, що прийняли закон для відшкодування людям, але з тих пір, вони навіть перебути нічого не змогли щодо його реалізації. Зате людей на м'ясо кидати - вони швиденько роблять.
Війна вигідна "слугам", вони нею прикриватимуться до останнього, бо без неї вони не зможуть так 3,14здиьи бюджет і прикриватись війною, та будувати тут диктатуру.
Україна стала вже гірша за рашку (все, над чим сміялись з орків, ці імпотенти реалізували в Україні).
Тандир вже готовий.
Не знав.