В зависимости от уровня военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров, - "слуга народа" Шуляк
Принятый в первом чтении законопроект о привлечении осужденных к защите Украины в рядах ВСУ предусматривает, что заключенные будут состоять на специальном учете, а административный надзор за ними будет осуществлять командир воинской части. Осужденные могут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров, в зависимости от своей военной подготовки.
Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.
"В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только в должности рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан, но мы сосредотачиваем все наши силы, все ресурсы для достижения единственной цели - победы над агрессором", - подчеркнула "слуга народа" Шуляк.
Она напомнила, что законопроект о возможности мобилизации осужденных разрабатывался совместно с Генеральным штабом, Министерством обороны, Министерством юстиции, а также были привлечены члены профильного Комитета, занимающегося вопросами правоохранительной деятельности.
Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".
В среду, 17 апреля, закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины". Документ вступает в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием – 18 мая.
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ведь на Пригожинском бунте схема переворота отработана
І взагалі, коли приходиш у армію, твої права закінчуються і тебе, можуть тупо перевести у інше місце. Можуть тупо розформувати твій підрозділ і всіх розкидити по інших частинах, де є брак людей! І нічого ти не зробиш, бо це армія і як напряму заявив один з нашіх командирів "...так ви всі раби!" (і це було улітку 2022! Зараз ситуація з відношенням до особового складу ще гірша!!!)
Переймають досвід північного сусіда-підараса, де чіткого розмежування між зеками і вєртухаями не існує.
Все хотят потанцевать с тобой.
Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу.
Младший лейтенант бередит сердца,
Безымянный палец без кольца.
Только я твоей любви ни капли не хочу."
- Где вы хотели бы служить?
- В Генеральном штабе.
- Вы что, идиот?
- А это обязательно?"(с)
2. воюйте за нас красівих. я ж вам не Порошенко
Але якщо військовий засуджений, то перш за все йього повинні були понизити а званні до солдата. Тож повинен воювати солдатом. Бо якщо " борисови" почнуть командувати хочаби взводом - нам всім буде срака
Ще раз пересвідчуюся , що Залужний був єдиний в цій шашлично-фсбешній клоаці ,хто не давав здати Україну повністю.
Що за партія така "Слуга народу" - один член (членкиня) довбонутіший (довбонутіша) за іншого (іншу)! Це ж скільки помимойок потрібно було обійти, щоб зібрати такий склад?
П.с.
Ця 3,14зда з вухами влітку минулого року піарилась, що прийняли закон для відшкодування людям, але з тих пір, вони навіть перебути нічого не змогли щодо його реалізації. Зате людей на м'ясо кидати - вони швиденько роблять.
Війна вигідна "слугам", вони нею прикриватимуться до останнього, бо без неї вони не зможуть так 3,14здиьи бюджет і прикриватись війною, та будувати тут диктатуру.
Україна стала вже гірша за рашку (все, над чим сміялись з орків, ці імпотенти реалізували в Україні).
Тандир вже готовий.
Не знав.