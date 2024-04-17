В зависимости от уровня военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров, - "слуга народа" Шуляк

Принятый в первом чтении законопроект о привлечении осужденных к защите Украины в рядах ВСУ предусматривает, что заключенные будут состоять на специальном учете, а административный надзор за ними будет осуществлять командир воинской части. Осужденные могут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров, в зависимости от своей военной подготовки.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

"В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только в должности рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан, но мы сосредотачиваем все наши силы, все ресурсы для достижения единственной цели - победы над агрессором", - подчеркнула "слуга народа" Шуляк.

Она напомнила, что законопроект о возможности мобилизации осужденных разрабатывался совместно с Генеральным штабом, Министерством обороны, Министерством юстиции, а также были привлечены члены профильного Комитета, занимающегося вопросами правоохранительной деятельности.

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Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

В среду, 17 апреля, закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины". Документ вступает в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием – 18 мая.