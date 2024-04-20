Для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения, - Малюська
Для заключенных, которые хотят добровольно мобилизоваться, будут создавать отдельные подразделения.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Законодательство содержит определенные гарантии, которые обеспечат, чтобы имплементация закона была эффективной. В частности, это не только добровольная, то есть контрактная форма службы, но и создание отдельных подразделений, где будут служить те, кто был освобожден с мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы, не оказался в "ужгородском котле", не выполняя свой военный долг", - пояснил глава Минюста.
По словам Малюськи, такие мобилизованные могли бы выполнять задачи, не связанные с применением оружия. К примеру, строить фортификации.
"Современная армия - это не только стрельба из автомата. Это много физической работы, не требующей использования оружия 24/7. Я думаю, что такие подразделения могут выполнять работы по построению инфраструктуры, инженерных сооружений, защитных сооружений. Наши военные много копают, я думаю, что здесь наши "питомцы" могут дать фору многим военным", - добавил он.
Напомним, 10 апреля 2024 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.
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то "не потребує використання зброї".
піди зрозумій тих відбулавлених клованів
Бо поки, що він, ховається, відповідно до Переліек затвердженим КМУ, за посадою що бронюється!! Типовий ухилянт, як і Зеленський …