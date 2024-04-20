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Новости мобилизации
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Для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения, - Малюська

тюрма

Для заключенных, которые хотят добровольно мобилизоваться, будут создавать отдельные подразделения.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Законодательство содержит определенные гарантии, которые обеспечат, чтобы имплементация закона была эффективной. В частности, это не только добровольная, то есть контрактная форма службы, но и создание отдельных подразделений, где будут служить те, кто был освобожден с мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы, не оказался в "ужгородском котле", не выполняя свой военный долг", - пояснил глава Минюста.

По словам Малюськи, такие мобилизованные могли бы выполнять задачи, не связанные с применением оружия. К примеру, строить фортификации.

"Современная армия - это не только стрельба из автомата. Это много физической работы, не требующей использования оружия 24/7. Я думаю, что такие подразделения могут выполнять работы по построению инфраструктуры, инженерных сооружений, защитных сооружений. Наши военные много копают, я думаю, что здесь наши "питомцы" могут дать фору многим военным", - добавил он.

Напомним, 10 апреля 2024 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.

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Автор: 

заключенные (511) мобилизация (2734) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+10
Шторм-Зе
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20.04.2024 19:29
+9
Ніт. Вони здобудуть його в бою.
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20.04.2024 19:25
+6
Дурня повна((( їх навпаки треба розбавляти , розпорошувати.
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20.04.2024 19:40
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а після поранень їх будуть в тцк з фронту направляти служити?
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20.04.2024 19:17 Ответить
Штрафбаты?
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20.04.2024 19:17 Ответить
Шторм-Зе
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20.04.2024 19:29 Ответить
На чолі з Малюською
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20.04.2024 19:18 Ответить
Ото абвгдейщиків відстрілювати будуть...
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20.04.2024 19:20 Ответить
Давно пора!
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20.04.2024 19:21 Ответить
Я правильно понял, что эти спецподразделения не будут участвовать в боевых действиях, потому что оружие выдаваться не будет.
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20.04.2024 19:21 Ответить
Ніт. Вони здобудуть його в бою.
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20.04.2024 19:25 Ответить
С кем? С охраной?
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20.04.2024 19:30 Ответить
то мобілізовані засуджені зможуть займати офіцерські посади,
то "не потребує використання зброї".
піди зрозумій тих відбулавлених клованів
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20.04.2024 19:34 Ответить
де ви бачили, щоби зеки ********* важку фізичну роботу і вміли гарно копати? у них "украл-випіл-втюрьму", романтика ж..
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20.04.2024 19:36 Ответить
Малюська з мізками молюска!
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20.04.2024 19:38 Ответить
Дурня повна((( їх навпаки треба розбавляти , розпорошувати.
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20.04.2024 19:40 Ответить
В усій команді Зеленського, включаючи Малюську, мабуть не найдеться людей з IQ вище 110. Нас всіх чекають важчі часи...
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20.04.2024 19:44 Ответить
Не поганий підрозділ буде. Шуфрич, Пашинський, Червінський, Насіров..
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20.04.2024 19:45 Ответить
Ну то ще створіть окремий підрозділ для 95кагалу, та мажорів. Можна і для клованів. Буде ''броньований батальйон''
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20.04.2024 19:59 Ответить
А чи не для зачистки порохоботів хочуть створити ці "зондеркоманди? А маліну ********* поставити" камандіром"? Вона ж мріє вішати прихильників Пороха! Як і вся зелена сволота. Від цих покидьків чекати треба всього. Прикладів безліч!
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20.04.2024 20:02 Ответить
Що значить "ужгородський котел" , дебіла ти кусок?! Тут кожен день ховають мужиків, а ти паскуда язиком тріплеш, як тріпперним х✓ем!
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20.04.2024 20:04 Ответить
а кто будет в заградотрядах нквд? Татаров или Єрмак?
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20.04.2024 20:13 Ответить
Малюска, особисто піде з першим підрозділом, щоб потім, в очі держслужбовцям з Мінюсту міг дивитися!!
Бо поки, що він, ховається, відповідно до Переліек затвердженим КМУ, за посадою що бронюється!! Типовий ухилянт, як і Зеленський …
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20.04.2024 20:13 Ответить
Хм... Чёт моллюска прорвало.
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20.04.2024 20:27 Ответить
Штраф роти?
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20.04.2024 20:58 Ответить
"Будбати" ЗСУ теж потрібні
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20.04.2024 21:13 Ответить
Після відловлювання добровольців на вулицях. уявляю добровольців із зониї
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20.04.2024 22:08 Ответить
Все що кацапи придумають у нас через якийсь проміжок часу скопійоване в худшому варіанті який тільки можна уявит
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20.04.2024 22:48 Ответить
это еще что за дурнина? Если людям вышло помилование, то их не в штрафные роты надо посылать, а в обычные части. А если они "зэки но только в форме", то толку от них будет как с козла молока.
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20.04.2024 23:47 Ответить
Як завжди: міністри, які розповідають кому і як воювати, ніколи у війську не були, і зеленого поняття не мають, що таке армія. Часто навіть єдиної книжки не прочитали про війну чи військо.
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21.04.2024 08:55 Ответить
Найбільше добиває, що ці 30 років на словах прагнемо у Європу і вільний світ, а на ділі копіюємо і мавпуємо кацапів в різних аспектах. Ну а що, керівні кадри навіть молодшого віку якось пов'язані з кацапстаном. От і переймають досвід. "Геть від Москви!" - залишається актуальним.
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21.04.2024 09:00 Ответить
Мавпуємо кацапів...
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21.04.2024 16:36 Ответить
 
 