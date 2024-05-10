РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10799 посетителей онлайн
Новости мобилизации
4 723 76

Мобилизовать можно десять-двадцать тысяч осужденных. Это позволит разгрузить камеры, - министр юстиции Малюська

Малюсь

На фронт могут отправиться от 10 до 20 тыс. осужденных. Это позволит в частности разгрузить переполненные камеры в СИЗО.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью ВВС Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Маньяков и серийных убийц выпустят на фронт?

На ответ журналиста о том, попадут ли в ряды ВСУ "маньяки или серийные убийцы" министр ответил, что таких людей следует оставить в местах наказания. "Но (осужденные) за убийство двух и более, например - если мы эту категорию берем: а для чего человек идет на войну, если не убивать?" - сказал Малюська.

Читайте: Осужденных будут привлекать на службу в ВСУ только после согласия командира в/ч, - "слуга народа" Шуляк

В чем отличие от мобилизации зеков в РФ

По словам министра, подход Украины к мобилизации осужденных отличается от подхода РФ: украинским заключенным будут предлагать контракт с ВСУ, что предусматривает "оценку рисков каждого субъекта, который выходит".

"Это как брать, не знаю, большой футбол где-то на каком-то чемпионате под эгидой УЕФА - и что-то уличное, где если команда, которая проигрывает недовольна - она начинает бросаться камнями. Ну, то есть, аналогии есть, и то и то - типа футбол, но правила игры немного другие", - сказал Малюська.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ожидаем, что пойти служить захотят несколько тысяч осужденных, - "слуга народа" Арахамия

Сколько осужденных могут мобилизовать

По словам главы Минюста, число осужденных, которые могут быть мобилизованы, еще не просчитано. И будет зависеть в том числе от того, как к их мобилизации подойдут военно-врачебные комиссии.

"Вот у нас уже был опыт прохождения заключенными ВВК. Этот подход, где перед тобой должен быть человек с идеальным здоровьем. По крайней мере, они применяли в отношении наших учреждений такой подход. Это должен быть просто, не знаю, "двухметровый ариец-блондин со знанием трех иностранных языков".

Но кажется, что подход сейчас изменился, сейчас Вооруженные Силы более настроены, чтобы меньше преград создавать для мобилизации", - сказал Малюська.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения, - Малюська

Из переполненной камеры - в ряды ВСУ

Министр добавил, что учреждения пенитенциарной системы сейчас переполнены - особенно это касается СИЗО в крупных городах.

"Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", - сказал он.

Что уже известно о мобилизации осужденных

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 мая Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных. По нему осужденных за нетяжкие преступления разрешили во время мобилизации или действия военного положения призывать на военную службу по контракту.

По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, служить по контракту могут пойти "несколько тысяч" осужденных. Общий ресурс осужденных в Украине он оценивает в 15-20 тысяч.

Автор: 

заключенные (511) мобилизация (2744) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Слідчий ізолятор (СІЗО) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 пенітенціарна установа , яка призначена для утримування осіб, щодо яких було обрано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 запобіжний захід у вигляді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E тримання під вартою на будь-якій стадії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE кримінального судочинства (до судового процесу, після вироку до направлення в арештний дім, виправний центр чи колонію)

тобто, міністр юстиції, повний дегенерат малюска, не знає, що у сізо, не засуджені?
показать весь комментарий
10.05.2024 10:50
+14
Для того щоб запакувати їх ухилянтами та сзч - шниками внаслідок геніально проведеної мобілізації -бусифікації
показать весь комментарий
10.05.2024 10:45
+8
Він дійсно таке сказав? Феєричний придурок! Хоча, якщо вже "мобілізують" ВІЛ-інфікованих та з психічними розладами... Висновок такий: це у тих, хто при владі психічні розлади.
показать весь комментарий
10.05.2024 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для того щоб запакувати їх ухилянтами та сзч - шниками внаслідок геніально проведеної мобілізації -бусифікації
показать весь комментарий
10.05.2024 10:45 Ответить
Для себе й зеленої влади готує?
показать весь комментарий
10.05.2024 10:47 Ответить
Слідчий ізолятор (СІЗО) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 пенітенціарна установа , яка призначена для утримування осіб, щодо яких було обрано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 запобіжний захід у вигляді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E тримання під вартою на будь-якій стадії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE кримінального судочинства (до судового процесу, після вироку до направлення в арештний дім, виправний центр чи колонію)

тобто, міністр юстиції, повний дегенерат малюска, не знає, що у сізо, не засуджені?
показать весь комментарий
10.05.2024 10:50 Ответить
Инших там не тримають, бо картава вахля на їхньому тлі має виглядати генієм.
показать весь комментарий
10.05.2024 10:59 Ответить
Мабуть тому що він вже вважає їх засудженими. Доречі, ви в курсі, який процент цих людей може розраховувати на виправдальний вирок суду? Якщо людина сидить в СІЗО, значить у неї немає грошей на хабар "правоохоронцям"
показать весь комментарий
10.05.2024 11:02 Ответить
ну, ви як скажете.
шуфріч, коломойський....
показать весь комментарий
10.05.2024 11:06 Ответить
А я вже прям бачу каломийського на броні, з кулеметом в одній руці і саперною лопатою в іншій, а в зубах граната
показать весь комментарий
10.05.2024 11:11 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2024 17:06 Ответить
Звільняють камери під "ухилянтів" ню..ню..
показать весь комментарий
10.05.2024 10:52 Ответить
Мобілізувати можна десять-двадцять тисяч засуджених. Це дасть розвантажити камери, - міністр юстиції Малюська Джерело:

Турбота за "ухилянтами" щоб було де сидіти?
показать весь комментарий
10.05.2024 10:53 Ответить
Не ляпайте глупости.
Они и так обоссались, а теперь и обоср, ну вы поняли
показать весь комментарий
10.05.2024 12:36 Ответить
Він дійсно таке сказав? Феєричний придурок! Хоча, якщо вже "мобілізують" ВІЛ-інфікованих та з психічними розладами... Висновок такий: це у тих, хто при владі психічні розлади.
показать весь комментарий
10.05.2024 10:56 Ответить
Пропоную всіх зеків в штрафні батальйони оформити.
показать весь комментарий
10.05.2024 10:57 Ответить
А де набрати штрафбати ? У СІЗО ?
показать весь комментарий
10.05.2024 10:58 Ответить
а хто піде в "заград отряди"? засуджені мєнти?
показать весь комментарий
10.05.2024 11:08 Ответить
Хочуть узаконити заград отряди. Спочатку для засуджених, потім для всіх.
Як з порушенням по відміною норм конституції: спочатку одну норму (викрадення в бус на вулиці людей), потім відміна права перетинати кордону, відміна виборів, беззаконня тцк і т.д.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:36 Ответить
Зе-звиздуни на трасі. Декілька тисяч підуть.
показать весь комментарий
10.05.2024 10:59 Ответить
Коломойського.
показать весь комментарий
10.05.2024 10:59 Ответить
Як за часів совка перетворили армію на зону, так досі нічого не змінилося. При цьому ще й закріплюють статус. І невдовзі новий закон і служити не за статутом, а "по понятіям", замість дисциплінарного статута - "опусканіе", замість губи - пєтушарня?
показать весь комментарий
10.05.2024 11:00 Ответить
Трясця, воно бажає що ? Перемогу для зеленСКОГО чи тюремні камери розвантажити ? У цього покидька голова набита тирсою ? А щоб була перемога для зеленСКОГО, то ж треба цих мужиків підготувати для війни !!
показать весь комментарий
10.05.2024 11:01 Ответить
Правильний підхід зеки не повинні під час війни просто сидіти і жити на мої податки
показать весь комментарий
10.05.2024 11:02 Ответить
Зеки повинні... А камери звільнити для кого? Саме так пишеться.
показать весь комментарий
10.05.2024 11:57 Ответить
Почекати треба до 20 травня,адже їх кількість опісля може суттєво підвищитись бувшими еснистами.
показать весь комментарий
10.05.2024 11:03 Ответить
а що так можна ?
показать весь комментарий
10.05.2024 11:03 Ответить
Всякий , кто украдет человека и продаст его (либо у него найдут украденного ) должен быть предан смерти.👈
(ИСХОД Гл.21 Стих16)
показать весь комментарий
10.05.2024 11:04 Ответить
..буде де тримати Зєлєнскага, дермака та усю їхню банду зелених..
має вистачити місця і верещучкам-безумним
показать весь комментарий
10.05.2024 11:17 Ответить
На фронт можуть вирушити від 10 до 20 тис. засуджених. Це дозволить зокрема розвантажити переповнені камери у СІЗО. (і завантажити їх у "камери" 2 м на 1м)))
показать весь комментарий
10.05.2024 11:24 Ответить
какие красивые и дорогие усы, вылитый голохвастов
показать весь комментарий
10.05.2024 11:25 Ответить
Чапаєв.

показать весь комментарий
10.05.2024 11:44 Ответить
циничний ублюдок
показать весь комментарий
10.05.2024 11:41 Ответить
правильно и освободившиеся места посадить высокопоставленных ворюг типа резникова и остальной срани и малюську туда же
показать весь комментарий
10.05.2024 11:44 Ответить
А если мобилизовать всех пенсионеров то вообще жить в шоколаде можно. Надо прост непросто ночью как обычно насрав на Конституцию принять новенький закон.
показать весь комментарий
10.05.2024 11:50 Ответить
Я за. Откроют возможность пойду. Это вы, молодежь за сраную жизнь держитесь. А пол года погулять на казенном харче. Да без забот.
Эт не как при Язове драли, ща на фронте более как у Чапая.
И торг идет на 5-10 лет раньше сдохнуть. Да на войне с кацапами.
Не берут, нечисть зеленая.
Могу с вами поменяться, но и женами тоже.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:45 Ответить
А я против. Я за жизнь держусь потому что я знаю чего хочу и у меня есть любимое дело и семья которую я люблю. А еще у меня много планов. Если у тебя не получилось в жизни ничего и ты как корабль без парусов - дрейфуешь то представь себе не у всех так все печально. Хочешь сдохнуть героем? Не уверен что парни которые будут с тобой на нуле оценят твой порыв. Сколько бед принесли вот такие романтики или потеряшки.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:52 Ответить
Звідкіля ці зелені ідіоти взялися таке враження що вони всі дипломовані випускники підпільного клубу ідіотів і дебілів.
показать весь комментарий
10.05.2024 11:50 Ответить
Є одне питання. На кацапії зекі мають вибір, або відсидіти свій термін, або ризикнути і через пів року, якщо виживешь, отримати помилування і свободу. У наших зеків буде вибір між відсидіти і померти. Бо якщо їх будуть відпускати через пів року/рік, то вони опиняться у кращіх умовах ніж добровольці і мобілізовані. То що ж виберуть зекі в таких умовах?
показать весь комментарий
10.05.2024 11:53 Ответить
Ха-ха...ти думаєш зеки будуть добровільно підписувати контракт...який наївний
Поставлять план на кожну зону, стільки треба мобілізувати...і якщо руководство не знайде потрібну кількість добровольців, то самі підуть на війну.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:11 Ответить
співробітники кримінально виконавчої служби знімаються з військового обліку, так що руководство нікуди не піде.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:25 Ответить
Цікава думка - розвантажити камери, а не збільшити збройні сили.
Для кого камери?
показать весь комментарий
10.05.2024 11:55 Ответить
не известно как они себя поведут, получив в руки оружие и оказавшись на воле...
показать весь комментарий
10.05.2024 11:57 Ответить
Міністр ніколи не міг таке сказати, що звільнення камер - головна причина для призову зеків на фронт. Та і переповнення СліЗо, чи інших пеніцетиарних закладів України - ще та інфрмація!
показать весь комментарий
10.05.2024 12:24 Ответить
РОзвантажити камери для кого? Чи не для тих,хто скоро вийде на Майдан,щоб скинути цю владу продажних щурів? Автозаки для чогось же закупили? Не вийде,гниди!
показать весь комментарий
10.05.2024 12:30 Ответить
Можна мобілізувати пенсіонерів, щоб розвантажити пенсійний фонд. І підлітків, щоб розвантажити школи і ВУЗи.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:53 Ответить
кремль через таких як Зеленський проводить свою політику на всіх землях 😁
Воювали ж зеки у кацапів і тут в Україні прокатить.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:56 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2024 12:57 Ответить
Загальний штат становить 120 тис. осіб, серед яких діючих поліцейських - 100 тис. В їх числі: жінок - 20 тис.; слідчих та дізнавачів - 15 тис.; оперативників - 20 тис.; підрозділ Лють (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті);
показать весь комментарий
10.05.2024 13:37 Ответить
А поліцайських пенсів після 45 років скільки? Всі вони не перебувають на обліку в ТЦК.
Професійних військових на пенсії до 60 років, які не служать, і ніде не працюють - 156 тисяч. Їх теж ніхто не чіпає. Вища каста, *****.

показать весь комментарий
10.05.2024 15:15 Ответить
Поліцаї при виході на пенсію отримують направлення для постановки на облік в військомат. Мій знайомий прапощик Блохін, вишов на пенсію в 46 років в 2023 році. І був напрвлений на постановку на облік в ТЦК, де його успішно мобілізували і через місяць вбили. Навідь не вспів отримати першу пенсію. От такий от поліцай. Мій кум Олег звільнений з органів за станом здоровя в званні майора, і був направлений для постановки на облік в військомат. Де його признали придатним і направили 77 бригаду. Після 2 ух місячного навчання в Британії по поверненнню загинув в бою.
показать весь комментарий
10.05.2024 15:25 Ответить
Ясно. Значить, ваших колег, якщо вони не були добровольцями, мобілізували незаконно.
Адже колишні поліцейські не перебувають на обліку в ТЦК.

показать весь комментарий
10.05.2024 16:11 Ответить
Вони були на спецобліку, після звільнення їх зняли з спец.обліку і відділ по роботі з персоналом видав направлення на постановку на орблік в ТЦК. Звісно вони б могли забить хер, як це роблять 90 відсотків і не ходити оновлювати данні, а ховатись від мобілізації. Хоча за законом вони забовязані піти і поновити свої данні.
показать весь комментарий
10.05.2024 16:31 Ответить
В мене кум - юрист на державній службі. Займає посаду, яка пов'язана із захистом прав військовослужбовців і ветеранів. Сам колишній атошник.
Я йому тільки що змалював ситуацію і зачитав ваш коментар.
Так от, - ваш текст не відповідає дійсності.

Пенсіонери поліції не перебувають на обліку в ТЦК. Їх можуть мобілізувати тільки винятково з їх власної волі. Навіть, якщо колишньому поліцейському на вулиці спробують вручити повістку, то він, знаючи закони, може прийти в ТЦК і влаштувати їм "промивку мозгів".
Бо навіть у щойноприйнятому законі про мобілізацію відмовилися приймати норму про облік у ТЦК колишніх військових і поліцейських.
показать весь комментарий
10.05.2024 17:07 Ответить
https://bastion.tv/siloviki-pensioneri-mayut-stati-na-vijskovij-oblik_n62007 https://bastion.tv/siloviki-pensioneri-mayut-stati-na-vijskovij-oblik_n62007

показать весь комментарий
10.05.2024 17:23 Ответить
Так. Колишніх поліцейських тільки планують почати ставити на облік в ТЦК протягом двох наступних місяців.
Хоча ви писали, - "після звільнення їх зняли з спец.обліку і відділ по роботі з персоналом видав направлення на постановку на орблік в ТЦК".

То на якій підставі колишнім копам видавали направлення на постановку на облік у ТЦК? Адже цей закон ще навіть не вступив у дію. Це ж явно незаконне рішення.

показать весь комментарий
10.05.2024 18:13 Ответить
В нас при звільненні після проходження комісії в поліклініці МВС, всім відділ кадрів дає направлення в військомат щоб стали на облік, таке відбувается з 2016 року точно, як раніше було я не знаю. Я не став вчасно. Прийшов аж 2022 коли почалось вторгнення, сплатив штраф 800 чи 850 гривень за те що вчасно не став на облік після звільненя. Я розповідаю як воно є. Сенсу брихати в мене немає.
показать весь комментарий
10.05.2024 18:59 Ответить
Дегенерату Малюські можно вірити - він найкращий з дегенератів Зе 😆
показать весь комментарий
10.05.2024 13:11 Ответить
Людожери ******. Чого ж той клоп не договорює для чого "дозволить звільнити камери"? Зробили з звичайних цивільних, лікарів, юарист, електриків - злочинців? Щоб ви здохли, покидьки.
показать весь комментарий
10.05.2024 13:42 Ответить
Оцей дибіл малюська заявив,що зеленський легітимний після 21 травня.👇
показать весь комментарий
10.05.2024 14:54 Ответить
А дустом не пробували?
показать весь комментарий
17.05.2024 14:14 Ответить
Розвантажити камери для нових фігурантів...
показать весь комментарий
17.05.2024 15:05 Ответить
 
 