Мобилизовать можно десять-двадцать тысяч осужденных. Это позволит разгрузить камеры, - министр юстиции Малюська
На фронт могут отправиться от 10 до 20 тыс. осужденных. Это позволит в частности разгрузить переполненные камеры в СИЗО.
Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью ВВС Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
Маньяков и серийных убийц выпустят на фронт?
На ответ журналиста о том, попадут ли в ряды ВСУ "маньяки или серийные убийцы" министр ответил, что таких людей следует оставить в местах наказания. "Но (осужденные) за убийство двух и более, например - если мы эту категорию берем: а для чего человек идет на войну, если не убивать?" - сказал Малюська.
В чем отличие от мобилизации зеков в РФ
По словам министра, подход Украины к мобилизации осужденных отличается от подхода РФ: украинским заключенным будут предлагать контракт с ВСУ, что предусматривает "оценку рисков каждого субъекта, который выходит".
"Это как брать, не знаю, большой футбол где-то на каком-то чемпионате под эгидой УЕФА - и что-то уличное, где если команда, которая проигрывает недовольна - она начинает бросаться камнями. Ну, то есть, аналогии есть, и то и то - типа футбол, но правила игры немного другие", - сказал Малюська.
Сколько осужденных могут мобилизовать
По словам главы Минюста, число осужденных, которые могут быть мобилизованы, еще не просчитано. И будет зависеть в том числе от того, как к их мобилизации подойдут военно-врачебные комиссии.
"Вот у нас уже был опыт прохождения заключенными ВВК. Этот подход, где перед тобой должен быть человек с идеальным здоровьем. По крайней мере, они применяли в отношении наших учреждений такой подход. Это должен быть просто, не знаю, "двухметровый ариец-блондин со знанием трех иностранных языков".
Но кажется, что подход сейчас изменился, сейчас Вооруженные Силы более настроены, чтобы меньше преград создавать для мобилизации", - сказал Малюська.
Из переполненной камеры - в ряды ВСУ
Министр добавил, что учреждения пенитенциарной системы сейчас переполнены - особенно это касается СИЗО в крупных городах.
"Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", - сказал он.
Что уже известно о мобилизации осужденных
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 мая Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных. По нему осужденных за нетяжкие преступления разрешили во время мобилизации или действия военного положения призывать на военную службу по контракту.
По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, служить по контракту могут пойти "несколько тысяч" осужденных. Общий ресурс осужденных в Украине он оценивает в 15-20 тысяч.
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тобто, міністр юстиції, повний дегенерат малюска, не знає, що у сізо, не засуджені?
шуфріч, коломойський....
Турбота за "ухилянтами" щоб було де сидіти?
Они и так обоссались, а теперь и обоср, ну вы поняли
Як з порушенням по відміною норм конституції: спочатку одну норму (викрадення в бус на вулиці людей), потім відміна права перетинати кордону, відміна виборів, беззаконня тцк і т.д.
(ИСХОД Гл.21 Стих16)
має вистачити місця і верещучкам-безумним
Эт не как при Язове драли, ща на фронте более как у Чапая.
И торг идет на 5-10 лет раньше сдохнуть. Да на войне с кацапами.
Не берут, нечисть зеленая.
Могу с вами поменяться, но и женами тоже.
Поставлять план на кожну зону, стільки треба мобілізувати...і якщо руководство не знайде потрібну кількість добровольців, то самі підуть на війну.
Для кого камери?
Воювали ж зеки у кацапів і тут в Україні прокатить.
Професійних військових на пенсії до 60 років, які не служать, і ніде не працюють - 156 тисяч. Їх теж ніхто не чіпає. Вища каста, *****.
Адже колишні поліцейські не перебувають на обліку в ТЦК.
Я йому тільки що змалював ситуацію і зачитав ваш коментар.
Так от, - ваш текст не відповідає дійсності.
Пенсіонери поліції не перебувають на обліку в ТЦК. Їх можуть мобілізувати тільки винятково з їх власної волі. Навіть, якщо колишньому поліцейському на вулиці спробують вручити повістку, то він, знаючи закони, може прийти в ТЦК і влаштувати їм "промивку мозгів".
Бо навіть у щойноприйнятому законі про мобілізацію відмовилися приймати норму про облік у ТЦК колишніх військових і поліцейських.
Хоча ви писали, - "після звільнення їх зняли з спец.обліку і відділ по роботі з персоналом видав направлення на постановку на орблік в ТЦК".
То на якій підставі колишнім копам видавали направлення на постановку на облік у ТЦК? Адже цей закон ще навіть не вступив у дію. Це ж явно незаконне рішення.