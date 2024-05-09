3 606 46
Ожидаем, что пойти служить захотят несколько тысяч осужденных, - "слуга народа" Арахамия
Несколько тысяч осужденных могут освободиться от отбывания наказания, чтобы пойти на военную службу.
Такое предположение высказал глава фракции "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Общий ресурс где-то 15-20 тысяч... Сколько из них подпишут непосредственно контракт, мы не знаем, это по согласию обеих сторон. Ориентируемся, что это будет не меньше, чем несколько тысяч человек", - сказал Арахамия журналистам.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 мая Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных. По нему осужденных за нетяжкие преступления разрешили во время мобилизации или действия военного положения призывать на военную службу по контракту.
Топ комментарии
+23 частный сектор
показать весь комментарий09.05.2024 15:17
+15 Erlich Bachman
показать весь комментарий09.05.2024 15:17
+14 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий09.05.2024 15:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча багато в чому кацапів уже переплюнули.
Але то мрії.. мрії..
батальйон «Слуги народу» - Красногорівка
батальйон Безугла - відбити назад Авдіївку
батальйон Агрохімія - на Х визволяти окуповані Росією території Грузії
і щось мені здається, це ще не повне дно.
таких відвертих імбецилів, ще пошукати треба, але ж вони керують великою європейською країною.
дуже сумно!
тфу, яка гидота
щоб в нього з'явилось бажання не красти
а воювати