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Новости мобилизации
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Ожидаем, что пойти служить захотят несколько тысяч осужденных, - "слуга народа" Арахамия

Арахамія про мобілізацію засуджених

Несколько тысяч осужденных могут освободиться от отбывания наказания, чтобы пойти на военную службу.

Такое предположение высказал глава фракции "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Общий ресурс где-то 15-20 тысяч... Сколько из них подпишут непосредственно контракт, мы не знаем, это по согласию обеих сторон. Ориентируемся, что это будет не меньше, чем несколько тысяч человек", - сказал Арахамия журналистам.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 мая Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных. По нему осужденных за нетяжкие преступления разрешили во время мобилизации или действия военного положения призывать на военную службу по контракту.

Автор: 

заключенные (511) мобилизация (2744) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+23
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09.05.2024 15:17
+15
А народ України очікує, що ти підеш *****.
Але то мрії.. мрії..
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09.05.2024 15:17
+14
Іх пішло б десятки тисяч на чолі з тобою
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09.05.2024 15:15
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Іх пішло б десятки тисяч на чолі з тобою
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09.05.2024 15:15 Ответить
«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.»
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09.05.2024 15:23 Ответить
Дегенерати. Спочатку сміялись з кацапів, що вони мобілізують зеків служити, а тепер самі ідуть по слідах кацапів.
Хоча багато в чому кацапів уже переплюнули.
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09.05.2024 15:16 Ответить
І як ідуть? мобілізують каннібілів і кидають їх на штурми у шторм-зет? Щось ти забрехався кацап.
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09.05.2024 15:49 Ответить
В чем он неправ?
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09.05.2024 17:24 Ответить
В усьому,кацапе.
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09.05.2024 18:27 Ответить
ДЕБИЛ ты! Не сравнивай мотивацию украсть машину и защитить свою семью от рашистких выродков вроде тебя!
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09.05.2024 17:53 Ответить
Якщо ти рашист, то не всі такі. Ти навіть на рашистській мові пишеш на українському сайті.
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09.05.2024 18:20 Ответить
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09.05.2024 15:17 Ответить
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09.05.2024 15:32 Ответить
рамшани захопили владу
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09.05.2024 16:55 Ответить
А народ України очікує, що ти підеш *****.
Але то мрії.. мрії..
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09.05.2024 15:17 Ответить
Піде!
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09.05.2024 16:07 Ответить
Не знаю як у кого, а ось у мене, коли я бачу ць паскудну та мерзену харю, виника бажання бити по ній ногою взутою в старий совковий кирзовий чобот. Довго і з насолодою бити. Що б ця гнида не тільки своїми зубами пополам з кровю подавилася а й захлинулась власним криком.
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09.05.2024 15:20 Ответить
У нас схожі бажання! Тільки після цього чоботи викинути на сміття
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09.05.2024 15:23 Ответить
кирзовий чобіт - то муйня. Ось важкий ботинок з сталевим носком вантажника-стропальника - ото вже більш підходяща штука.
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09.05.2024 16:37 Ответить
І не посперичаєшся.
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09.05.2024 18:08 Ответить
Записуюсь в чергу.
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09.05.2024 19:37 Ответить
Батальйон 95 квартал - в Очеретино,
батальйон «Слуги народу» - Красногорівка
батальйон Безугла - відбити назад Авдіївку
батальйон Агрохімія - на Х визволяти окуповані Росією території Грузії
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09.05.2024 15:21 Ответить
Коли вже тебе засудять , щоб ти пішло служити?
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09.05.2024 15:21 Ответить
а саме страшне, що я не впевнений у виборі українців на наступних виборах!
і щось мені здається, це ще не повне дно.
таких відвертих імбецилів, ще пошукати треба, але ж вони керують великою європейською країною.
дуже сумно!
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09.05.2024 15:21 Ответить
Да не було ніяких виборів, це все фікція для дурників, з 91 року сформована система яка ніколи не давала українському народові на отримання реальної влади в своїй країні ..
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09.05.2024 15:27 Ответить
Гарно кримінальникам. У них ще і згоди треба спитати. А законослухняних громадян треба штрафувати, бусифікувати і термінами погрожувати.
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09.05.2024 15:22 Ответить
А как же-https://censor.net/ua/news/3488409/slujba_v_armiyi_ne_pomyakshuye_skasuvannya_sudovogo_vyroku
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09.05.2024 15:24 Ответить
Скільки ще будемо терпіти це лайно на банковій?
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09.05.2024 15:30 Ответить
Треба розуміти так, що людина "арахамія" піти служити не захоче ?
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09.05.2024 15:32 Ответить
Людиноподібна арахамія.
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09.05.2024 15:45 Ответить
Очікуємо, що незабаром будуть осуджені усі кліптомани-казнокради.....
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09.05.2024 15:34 Ответить
Редакція проілюструвала новину неправильною фоткою Арахамії. Виправте на справжню.

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09.05.2024 15:46 Ответить
Це занадто красиво. Портретист прикрасив реальність.
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09.05.2024 16:11 Ответить
директор і власник слуги народу перший піде під амністію
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09.05.2024 15:47 Ответить
мавпа презентує українську владу.
тфу, яка гидота
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09.05.2024 15:50 Ответить
І це АраХамія вважає вирішенням проблеми з зірваною Зельоними мобілізацією?
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09.05.2024 16:07 Ответить
Це вже світ перевернувся, чи ні????????????????
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09.05.2024 16:10 Ответить
треба хламідію посадити
щоб в нього з'явилось бажання не красти
а воювати
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09.05.2024 16:17 Ответить
Під себе писали, Мєчти сбиваются ( збудуться)
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09.05.2024 17:43 Ответить
Формулировка "могут освободиться от отбывания наказания" идеально описывает мотивацию РАШИСТСКИХ ВЫРОДКОВ, но никак не граждан Украины! Для них, ДАЖЕ для осуждённых это описание мотивации может быть ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ! Нетяжкие преступления включают в себя очень много вариантов, но никак не исключают ПАТРИОТИЗМ граждан Украины! Первый приходящий в голову пример "Барыга (по мнению осуждённого) обкрадывает СВОИХ и у него украсть не грех" - Нарушение закона? ДА!!! Исключает ПАТРИОТИЗМ при появлении угрозы своей семье и семье того же барыги? НЕТ!!!
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09.05.2024 17:50 Ответить
Поздно придурки скороспелые такое делать с зеками. Надо сразу было, как вагнер появился на фронте. Кацапы весь биомусор сплавили на войну и бюджет чуть придержали. Тогда в 22 г много бы пошли с зон и тюрем. Сегодня нет конечно. И конечно всем предлагать вне тяжести статьи. Кроме пожизнено. Хотя можно и таких, кто уже по 15 лет отсидел. Тут по разному. А конвойников следом. Нехер дур таскать и другое, кто знает тот знает. А что бы избежать возможных крайностей с народом, срочно закон об оружии у народа с правом ношения, ведь война в стране. Право это конституционное. Хоть чуть проредим атмосферу в стране, кислорода больше станет. Как сказал дядя Кольт---,сделаем мир чище...,! А 5 колону очень короткой----0,01!
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09.05.2024 18:50 Ответить
Вдумайтесь - засуджені будуть воювати на передовій,а професійні військові в частинах будуть займатись ****$тв#м.
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09.05.2024 18:51 Ответить
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09.05.2024 19:14 Ответить
Для того, щоб ахренія пішов служити, його спершу треба засудити, а є за що і на багато років.
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09.05.2024 19:53 Ответить
.... просто сратег, патужний.
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09.05.2024 20:17 Ответить
Ясно. Зеки будуть захищати силовиків.
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09.05.2024 21:41 Ответить
 
 