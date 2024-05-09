Ожидаем, что пойти служить захотят несколько тысяч осужденных, - "слуга народа" Арахамия

Несколько тысяч осужденных могут освободиться от отбывания наказания, чтобы пойти на военную службу.

Такое предположение высказал глава фракции "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Общий ресурс где-то 15-20 тысяч... Сколько из них подпишут непосредственно контракт, мы не знаем, это по согласию обеих сторон. Ориентируемся, что это будет не меньше, чем несколько тысяч человек", - сказал Арахамия журналистам.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 мая Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных. По нему осужденных за нетяжкие преступления разрешили во время мобилизации или действия военного положения призывать на военную службу по контракту.