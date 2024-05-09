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Новини Мобілізація
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Очікуємо, що піти служити захочуть кілька тисяч засуджених, - "слуга народу" Арахамія

Арахамія про мобілізацію засуджених

Кілька тисяч засуджених можуть звільнитися від відбування покарання, щоб піти на військову службу.

Таке припущення висловив голова фракції "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загальний ресурс десь 15-20 тисяч... Скільки з них підпишуть безпосередньо контракт, ми не знаємо, це за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж кілька тисяч осіб", - сказав Арахамія журналістам.

Також читайте: Рада підвищила штрафи за порушення правил військового обліку у 5 разів (оновлено)

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 8 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. За ним засуджених за нетяжкі злочини дозволили під час мобілізації або дії воєнного стану призивати на військову службу за контрактом.

Автор: 

в’язні (334) мобілізація (3032) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+23
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09.05.2024 15:17
+15
А народ України очікує, що ти підеш *****.
Але то мрії.. мрії..
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09.05.2024 15:17
+14
Іх пішло б десятки тисяч на чолі з тобою
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09.05.2024 15:15
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Іх пішло б десятки тисяч на чолі з тобою
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09.05.2024 15:15 Відповісти
«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.»
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09.05.2024 15:23 Відповісти
Дегенерати. Спочатку сміялись з кацапів, що вони мобілізують зеків служити, а тепер самі ідуть по слідах кацапів.
Хоча багато в чому кацапів уже переплюнули.
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09.05.2024 15:16 Відповісти
І як ідуть? мобілізують каннібілів і кидають їх на штурми у шторм-зет? Щось ти забрехався кацап.
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09.05.2024 15:49 Відповісти
В чем он неправ?
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09.05.2024 17:24 Відповісти
В усьому,кацапе.
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09.05.2024 18:27 Відповісти
ДЕБИЛ ты! Не сравнивай мотивацию украсть машину и защитить свою семью от рашистких выродков вроде тебя!
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09.05.2024 17:53 Відповісти
Якщо ти рашист, то не всі такі. Ти навіть на рашистській мові пишеш на українському сайті.
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09.05.2024 18:20 Відповісти
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09.05.2024 15:17 Відповісти
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09.05.2024 15:32 Відповісти
рамшани захопили владу
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09.05.2024 16:55 Відповісти
А народ України очікує, що ти підеш *****.
Але то мрії.. мрії..
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09.05.2024 15:17 Відповісти
Піде!
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09.05.2024 16:07 Відповісти
Не знаю як у кого, а ось у мене, коли я бачу ць паскудну та мерзену харю, виника бажання бити по ній ногою взутою в старий совковий кирзовий чобот. Довго і з насолодою бити. Що б ця гнида не тільки своїми зубами пополам з кровю подавилася а й захлинулась власним криком.
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09.05.2024 15:20 Відповісти
У нас схожі бажання! Тільки після цього чоботи викинути на сміття
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09.05.2024 15:23 Відповісти
кирзовий чобіт - то муйня. Ось важкий ботинок з сталевим носком вантажника-стропальника - ото вже більш підходяща штука.
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09.05.2024 16:37 Відповісти
І не посперичаєшся.
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09.05.2024 18:08 Відповісти
Записуюсь в чергу.
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09.05.2024 19:37 Відповісти
Батальйон 95 квартал - в Очеретино,
батальйон «Слуги народу» - Красногорівка
батальйон Безугла - відбити назад Авдіївку
батальйон Агрохімія - на Х визволяти окуповані Росією території Грузії
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09.05.2024 15:21 Відповісти
Коли вже тебе засудять , щоб ти пішло служити?
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09.05.2024 15:21 Відповісти
а саме страшне, що я не впевнений у виборі українців на наступних виборах!
і щось мені здається, це ще не повне дно.
таких відвертих імбецилів, ще пошукати треба, але ж вони керують великою європейською країною.
дуже сумно!
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09.05.2024 15:21 Відповісти
Да не було ніяких виборів, це все фікція для дурників, з 91 року сформована система яка ніколи не давала українському народові на отримання реальної влади в своїй країні ..
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09.05.2024 15:27 Відповісти
Гарно кримінальникам. У них ще і згоди треба спитати. А законослухняних громадян треба штрафувати, бусифікувати і термінами погрожувати.
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09.05.2024 15:22 Відповісти
А как же-https://censor.net/ua/news/3488409/slujba_v_armiyi_ne_pomyakshuye_skasuvannya_sudovogo_vyroku
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09.05.2024 15:24 Відповісти
Скільки ще будемо терпіти це лайно на банковій?
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09.05.2024 15:30 Відповісти
Треба розуміти так, що людина "арахамія" піти служити не захоче ?
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09.05.2024 15:32 Відповісти
Людиноподібна арахамія.
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09.05.2024 15:45 Відповісти
Очікуємо, що незабаром будуть осуджені усі кліптомани-казнокради.....
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09.05.2024 15:34 Відповісти
Редакція проілюструвала новину неправильною фоткою Арахамії. Виправте на справжню.

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09.05.2024 15:46 Відповісти
Це занадто красиво. Портретист прикрасив реальність.
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09.05.2024 16:11 Відповісти
директор і власник слуги народу перший піде під амністію
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09.05.2024 15:47 Відповісти
мавпа презентує українську владу.
тфу, яка гидота
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09.05.2024 15:50 Відповісти
І це АраХамія вважає вирішенням проблеми з зірваною Зельоними мобілізацією?
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09.05.2024 16:07 Відповісти
Це вже світ перевернувся, чи ні????????????????
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09.05.2024 16:10 Відповісти
треба хламідію посадити
щоб в нього з'явилось бажання не красти
а воювати
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09.05.2024 16:17 Відповісти
Під себе писали, Мєчти сбиваются ( збудуться)
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09.05.2024 17:43 Відповісти
Формулировка "могут освободиться от отбывания наказания" идеально описывает мотивацию РАШИСТСКИХ ВЫРОДКОВ, но никак не граждан Украины! Для них, ДАЖЕ для осуждённых это описание мотивации может быть ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ! Нетяжкие преступления включают в себя очень много вариантов, но никак не исключают ПАТРИОТИЗМ граждан Украины! Первый приходящий в голову пример "Барыга (по мнению осуждённого) обкрадывает СВОИХ и у него украсть не грех" - Нарушение закона? ДА!!! Исключает ПАТРИОТИЗМ при появлении угрозы своей семье и семье того же барыги? НЕТ!!!
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09.05.2024 17:50 Відповісти
Поздно придурки скороспелые такое делать с зеками. Надо сразу было, как вагнер появился на фронте. Кацапы весь биомусор сплавили на войну и бюджет чуть придержали. Тогда в 22 г много бы пошли с зон и тюрем. Сегодня нет конечно. И конечно всем предлагать вне тяжести статьи. Кроме пожизнено. Хотя можно и таких, кто уже по 15 лет отсидел. Тут по разному. А конвойников следом. Нехер дур таскать и другое, кто знает тот знает. А что бы избежать возможных крайностей с народом, срочно закон об оружии у народа с правом ношения, ведь война в стране. Право это конституционное. Хоть чуть проредим атмосферу в стране, кислорода больше станет. Как сказал дядя Кольт---,сделаем мир чище...,! А 5 колону очень короткой----0,01!
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09.05.2024 18:50 Відповісти
Вдумайтесь - засуджені будуть воювати на передовій,а професійні військові в частинах будуть займатись ****$тв#м.
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09.05.2024 18:51 Відповісти
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09.05.2024 19:14 Відповісти
Для того, щоб ахренія пішов служити, його спершу треба засудити, а є за що і на багато років.
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09.05.2024 19:53 Відповісти
.... просто сратег, патужний.
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09.05.2024 20:17 Відповісти
Ясно. Зеки будуть захищати силовиків.
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09.05.2024 21:41 Відповісти
 
 