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Очікуємо, що піти служити захочуть кілька тисяч засуджених, - "слуга народу" Арахамія
Кілька тисяч засуджених можуть звільнитися від відбування покарання, щоб піти на військову службу.
Таке припущення висловив голова фракції "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загальний ресурс десь 15-20 тисяч... Скільки з них підпишуть безпосередньо контракт, ми не знаємо, це за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж кілька тисяч осіб", - сказав Арахамія журналістам.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 8 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. За ним засуджених за нетяжкі злочини дозволили під час мобілізації або дії воєнного стану призивати на військову службу за контрактом.
Топ коментарі
+23 частный сектор
показати весь коментар09.05.2024 15:17
+15 Erlich Bachman
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+14 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.05.2024 15:15
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Хоча багато в чому кацапів уже переплюнули.
Але то мрії.. мрії..
батальйон «Слуги народу» - Красногорівка
батальйон Безугла - відбити назад Авдіївку
батальйон Агрохімія - на Х визволяти окуповані Росією території Грузії
і щось мені здається, це ще не повне дно.
таких відвертих імбецилів, ще пошукати треба, але ж вони керують великою європейською країною.
дуже сумно!
тфу, яка гидота
щоб в нього з'явилось бажання не красти
а воювати