Очікуємо, що піти служити захочуть кілька тисяч засуджених, - "слуга народу" Арахамія

Кілька тисяч засуджених можуть звільнитися від відбування покарання, щоб піти на військову службу.

Таке припущення висловив голова фракції "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загальний ресурс десь 15-20 тисяч... Скільки з них підпишуть безпосередньо контракт, ми не знаємо, це за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж кілька тисяч осіб", - сказав Арахамія журналістам.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 8 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. За ним засуджених за нетяжкі злочини дозволили під час мобілізації або дії воєнного стану призивати на військову службу за контрактом.