Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку в рази
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". Закон, зокрема, передбачає підвищення штрафів за порушення правил мобілізації та військового обліку.
Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №10379 на сайті Верховної Ради.
Закон повернуто із підписом президента 17 листопада, він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Штрафи за порушення правил мобілізації: кому і скільки доведеться заплатити
Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил військового обліку.
В початковій редації він передбачав підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850-1500 до 8500- 17000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, пропонувалося запровадити кримінальну відповідальність за відмову від проходження медогляду.
Однак перед голосуванням у другому читанні покарання дещо пом'якшили.
Зокрема, прибрали кримінальне покарання за відмову від медогляду. Водночас штрафи для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) під час воєнного стану підвищили до 17 000 - 22 5000 грн, а для посадових та юридичних осіб – до 34 000 - 59 500 грн. При цьому ТЦК отримали право виписувати штрафи заочно, без складання протоколу у присутності порушника.
Будь ласка, зачекайте...
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Іншими словами, всі жінки віком від 25 років, медики вони чи ні, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з усіма позитивними наслідками: безкоштовним медичним оглядом, безкоштовним одягом, безкоштовним харчуванням і надзвичайно високим грошовим забезпеченням.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n700
Одна категорія жінок, зазначена у ч.11 ст.1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", буде взята на військовий облік військовохобов'язаних як медик чи фармацевт, а інші жінки будуть взяті на такий самий військовий облік військовозобов'язаних на виконання абз.10 п.2 ч.1 ст.37 цього ж Закону.
Незважаючи на наявність чи відсутність їхнього бажання. Просто почекайте.
Цей Закон взагалі дуже хитро написаний, там стільки видів громадян згадується і за критерієм віку, і за критерієм освіти, і за видом діяльності/роботи/служби, і за критерієм наявності дітей/утриманців, і за критерієм стану здоров'я, і за іншими критеріями, що неважко заплутатися.
Ось тому я і написав про 25+ ВСІХ громадян України, щоби розплутати.
А если человек не заплатит штраф ... что будет ? На зону ? Вообще то, теперь ясно видно , что лучше уж на зону , чем в чистое поле в Харьковской области с лопатой от Кулебы для копки индивидуального окопа , поскольку капитальных укреплений на выделенные еще осенью средства не было построено , так как ЗЕшмурдяк во главе с ЭТИМ , ГЛАВНЫМ ШТРАФУЮЩИМ , распилил бабло и теперь новым "мясом" хочет продлить свое существование при власти.
За 5 лет "зеленые" сделали из нормальной страны (которую Порох ЭТОМУ передал на стадионе) ЗЕ-КОНЦЛАГЕРЬ! И они чего-то решили, что заключенные этого концлагеря должны за этот концлагерь еще и воевать - защищать администрацию и охрану концлагеря от нападения соседнего концлагеря!
ДУРНЯ все это ! Никогда такого в мировой истории не было и не будет! Даже в 3-м РАЙХЕ никто из нацистской администрации и охраны лагерей не заставлял узников коцлагерей охранять свой лагерь с газовыми камерами и крематориями ! Это уже полный КВАРТАЛ!!!
Но "мудрый народ73%" до сих пор довольно молчит, демонстрируя, что эта ЗЕвласть его устраивает. ЖЕСТЬ! Особенно, если вспомнить, как этот "мудрый народ73%" 5 лет назад истерично плевался в Папередника за ту жизнь и ту войну ... и до сих пор плюется в Папередника!
Бедная Украина! Такие скорее всего ЭТОТ и его "зеленые" добьют страну до полного РУИНЫ ... к радости Путла.
«Ви всі російські ІПСО і розколює єдність», - говорять вони, коли десь хто із журналістів піднімає скандальну історію. Натомість Верховний Головнокомандувач свідомо злив в унітаз мобілізацію.
Нормальну мобілізацію - з фактами, оцінками та поясненням. Влаштували піврічний чорний кач з усунення генерала Валерія Залужного і попереднього складу Генерального штабу.