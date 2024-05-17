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Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку в рази

мобілізація

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". Закон, зокрема, передбачає підвищення штрафів за порушення правил мобілізації та військового обліку.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №10379 на сайті Верховної Ради.

Закон повернуто із підписом президента 17 листопада, він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Штрафи за порушення правил мобілізації: кому і скільки доведеться заплатити

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил військового обліку.

В початковій редації він передбачав підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850-1500 до 8500- 17000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, пропонувалося запровадити кримінальну відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Однак перед голосуванням у другому читанні покарання дещо пом'якшили.

Зокрема, прибрали кримінальне покарання за відмову від медогляду. Водночас штрафи для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) під час воєнного стану підвищили до 17 000 - 22 5000 грн, а для посадових та юридичних осіб – до 34 000 - 59 500 грн. При цьому ТЦК отримали право виписувати штрафи заочно, без складання протоколу у присутності порушника.

Автор: 

закон (1481) Зеленський Володимир (2507) мобілізація (467) штраф (1109)


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Топ коментарі
+15
Сам себе штрафувати буде ?😆
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17.05.2024 16:18
+13
Четырежды уклонист теперь подписывает закон о штрафовании тех , кто ныне не хочет воевать , как теперь выясняется после известных подробностей 2-х лет этой кровавой войны, за продление власти ЗЕмародеров во главе с ЭТИМ ! Оччень интересно!

А если человек не заплатит штраф ... что будет ? На зону ? Вообще то, теперь ясно видно , что лучше уж на зону , чем в чистое поле в Харьковской области с лопатой от Кулебы для копки индивидуального окопа , поскольку капитальных укреплений на выделенные еще осенью средства не было построено , так как ЗЕшмурдяк во главе с ЭТИМ , ГЛАВНЫМ ШТРАФУЮЩИМ , распилил бабло и теперь новым "мясом" хочет продлить свое существование при власти.

За 5 лет "зеленые" сделали из нормальной страны (которую Порох ЭТОМУ передал на стадионе) ЗЕ-КОНЦЛАГЕРЬ! И они чего-то решили, что заключенные этого концлагеря должны за этот концлагерь еще и воевать - защищать администрацию и охрану концлагеря от нападения соседнего концлагеря!

ДУРНЯ все это ! Никогда такого в мировой истории не было и не будет! Даже в 3-м РАЙХЕ никто из нацистской администрации и охраны лагерей не заставлял узников коцлагерей охранять свой лагерь с газовыми камерами и крематориями ! Это уже полный КВАРТАЛ!!!

Но "мудрый народ73%" до сих пор довольно молчит, демонстрируя, что эта ЗЕвласть его устраивает. ЖЕСТЬ! Особенно, если вспомнить, как этот "мудрый народ73%" 5 лет назад истерично плевался в Папередника за ту жизнь и ту войну ... и до сих пор плюется в Папередника!

Бедная Украина! Такие скорее всего ЭТОТ и его "зеленые" добьют страну до полного РУИНЫ ... к радости Путла.
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17.05.2024 18:11
+10
а Бубосик понесе покараня за те что 4 раза наложил прибор нет не на рояль, на повестки которые ему высыслали...? Клоун возовнийшим себя наполеоном что то решает? А да выбачаюсь, если регент дермак дозволил тогда можно...
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17.05.2024 18:26
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Закон повернуто із підписом президента 17 листопада,???????? він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Джерело: https://biz.censor.net/n3489975
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17.05.2024 14:52 Відповісти
З 18.05.2024 абзац десятий пункту другого частини першої статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" викладений у новій редакції, відповідно до якої взяттю на військовий облік військовозобов'язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідних підрозділах розвідувальних органів України підлягають громадяни України, які старші 25 років і раніше не перебували на військовому обліку.

Іншими словами, всі жінки віком від 25 років, медики вони чи ні, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з усіма позитивними наслідками: безкоштовним медичним оглядом, безкоштовним одягом, безкоштовним харчуванням і надзвичайно високим грошовим забезпеченням.

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n700
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17.05.2024 16:48 Відповісти
Трохи далі не дочітали, 2. Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які належать до категорій, зазначених у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/ed20240518#n1695 частині одинадцятій статті 1 цього Закону.
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17.05.2024 17:00 Відповісти
Дякую за уважність, але дочитав.

Одна категорія жінок, зазначена у ч.11 ст.1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", буде взята на військовий облік військовохобов'язаних як медик чи фармацевт, а інші жінки будуть взяті на такий самий військовий облік військовозобов'язаних на виконання абз.10 п.2 ч.1 ст.37 цього ж Закону.

Незважаючи на наявність чи відсутність їхнього бажання. Просто почекайте.

Цей Закон взагалі дуже хитро написаний, там стільки видів громадян згадується і за критерієм віку, і за критерієм освіти, і за видом діяльності/роботи/служби, і за критерієм наявності дітей/утриманців, і за критерієм стану здоров'я, і за іншими критеріями, що неважко заплутатися.

Ось тому я і написав про 25+ ВСІХ громадян України, щоби розплутати.
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17.05.2024 18:13 Відповісти
Сам себе штрафувати буде ?😆
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17.05.2024 16:18 Відповісти
Встиг до 21 го
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17.05.2024 16:42 Відповісти
Такі високі штрафи непосильні пересічному українцю, тому вони несправедливі, і през несправедливий.
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17.05.2024 16:58 Відповісти
Четырежды уклонист теперь подписывает закон о штрафовании тех , кто ныне не хочет воевать , как теперь выясняется после известных подробностей 2-х лет этой кровавой войны, за продление власти ЗЕмародеров во главе с ЭТИМ ! Оччень интересно!

А если человек не заплатит штраф ... что будет ? На зону ? Вообще то, теперь ясно видно , что лучше уж на зону , чем в чистое поле в Харьковской области с лопатой от Кулебы для копки индивидуального окопа , поскольку капитальных укреплений на выделенные еще осенью средства не было построено , так как ЗЕшмурдяк во главе с ЭТИМ , ГЛАВНЫМ ШТРАФУЮЩИМ , распилил бабло и теперь новым "мясом" хочет продлить свое существование при власти.

За 5 лет "зеленые" сделали из нормальной страны (которую Порох ЭТОМУ передал на стадионе) ЗЕ-КОНЦЛАГЕРЬ! И они чего-то решили, что заключенные этого концлагеря должны за этот концлагерь еще и воевать - защищать администрацию и охрану концлагеря от нападения соседнего концлагеря!

ДУРНЯ все это ! Никогда такого в мировой истории не было и не будет! Даже в 3-м РАЙХЕ никто из нацистской администрации и охраны лагерей не заставлял узников коцлагерей охранять свой лагерь с газовыми камерами и крематориями ! Это уже полный КВАРТАЛ!!!

Но "мудрый народ73%" до сих пор довольно молчит, демонстрируя, что эта ЗЕвласть его устраивает. ЖЕСТЬ! Особенно, если вспомнить, как этот "мудрый народ73%" 5 лет назад истерично плевался в Папередника за ту жизнь и ту войну ... и до сих пор плюется в Папередника!

Бедная Украина! Такие скорее всего ЭТОТ и его "зеленые" добьют страну до полного РУИНЫ ... к радости Путла.
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17.05.2024 18:11 Відповісти
На зонах вже місць немає, тому, навіть СЗЧешників не надто ловлять, бо немає куди їх подіти. Чув, що ці фашисти в авральному порядку переробляють підходящі приміщення під тюрми.
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19.05.2024 08:26 Відповісти
а Бубосик понесе покараня за те что 4 раза наложил прибор нет не на рояль, на повестки которые ему высыслали...? Клоун возовнийшим себя наполеоном что то решает? А да выбачаюсь, если регент дермак дозволил тогда можно...
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17.05.2024 18:26 Відповісти
Закон зворотньої сили не має. Тому не понесе
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17.05.2024 23:09 Відповісти
Зеля після 20 травня отримує штраф в чотире рази , як чотири - жди ухилянт України🤡
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17.05.2024 22:04 Відповісти
Високі матерії втрачають свою високість, коли лунають з уст аморальних ліліпутів...
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17.05.2024 22:15 Відповісти
Всі вищенаведені коментарі присвячуються виборцям ЗЕ.
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17.05.2024 22:15 Відповісти
Хіба я казав, що БОГ вирок царям підписує? Ні, судять вони себе самі, вирок виносять собі, та підписують його самі і навіть виконують його самі: - САМОВБИВЦІ! Що робить БОГ? - ЗАТВЕРДЖУЄ БАЖАННЯ. АРХ М
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18.05.2024 19:03 Відповісти
Довів країну до війни, розмінував все, зпустив ворогів, саботував виробництво зброї під час війни, а тепер виловлює українців, ось що ти мразота наробив, і робишь , тебе будуть нанавидіть віками.
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19.05.2024 07:43 Відповісти
Ворог не тільки суне зі Сходу на Україну, він уміло зосередив свою агентуру на Печерських пагорбах Києва. А саме - на вулиці Банковій.

«Ви всі російські ІПСО і розколює єдність», - говорять вони, коли десь хто із журналістів піднімає скандальну історію. Натомість Верховний Головнокомандувач свідомо злив в унітаз мобілізацію.

Нормальну мобілізацію - з фактами, оцінками та поясненням. Влаштували піврічний чорний кач з усунення генерала Валерія Залужного і попереднього складу Генерального штабу.
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19.05.2024 18:13 Відповісти
Вітаю. З'явилася ще одна ментовская контора . Дивно , всім ***** , що тепер тцк " за очі" буде на всі боки " привіти" роздавати на свій розсуд . Це вже ****** , чи почекаємо " троек" іей розстрільних зондер-команд. Питання до притомних людей . Довго ще будемо тірпити цей беспредел і знущання ? Вся худоба , довбойоби і довбойобкі , недоумкі , рагулі із 73 від 42 можете не напрягатися. Жуйте далі зеленіє гівно і радісно мичить. Допоки є зелена мразота , Україне грозить смертельна небезпека . Завтра 21 травня. Побачим хто і що мичать буде .
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20.05.2024 09:42 Відповісти
Йди у сраку нелегітимний, та ОПу з дЄрмака вийми.
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20.05.2024 09:57 Відповісти

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