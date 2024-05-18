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Вже 150 000 громадян успішно авторизувались у застосунку "Резерв+"

Мобільний застосунок

Станом на 10.40 18 травня 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+. Ще сотні тисяч запитів – у черзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

"Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", - наголосили у дописі.

Нагадаємо,  міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. о 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Як оновити дані онлайн? ІНСТРУКЦІЯ

Автор: 

військовослужбовці (4715) додаток (474) диджиталізація (275) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+32
Какой смысл регистрироваться онлайн если все равно всем придется лично явиться в военкомат на ВЛК где все оказывается здоровые как быки. Ну кроме клоунов, депутатов и мусоров и ихних помощников.
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18.05.2024 11:11
+22
Кому ви брешете?) Є статистика у додатку. Його скачали трохи більше 10 тисяч.
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18.05.2024 11:17
+16
Особливо якщо там є подоляки резніков Данілов ....
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18.05.2024 11:42
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там оновлюється не одразу
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18.05.2024 11:34 Відповісти
Там оновлюється кожну годину. І ми бачим -----10К+ даже не 11К... Хто БРЕШЕ ? Я думаю міноборони.
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18.05.2024 12:37 Відповісти
головне не написали, першим користувачем був дехто Жека Кошовік, псевдо - убійца снайпєров. Знищує снайперів орків веселим ржанням - ви тут тіпа місите глину чеченцям, тобто навпаки, а я - стріляю сміхом з Європи і ржу.
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18.05.2024 11:30 Відповісти
Орденоносець, кажуть
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18.05.2024 14:39 Відповісти
*******. Висить це гімно. Кум авторизувався, все підтягнулося, а за годину знову все треба проходити. В мене так і не запрацювало.
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18.05.2024 11:31 Відповісти
Забагато мабуть запитів, не думаю що в наших умовах там виділено ресурсів із запасом для маштабування.
головне щоб не поклали сервер в таких умовах... їм б бажано відключити не українські іp адреси на в перший тиждень... а потім вводити регіонами...
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18.05.2024 11:39 Відповісти
То бери кума у таксі і гайда у військомат.
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18.05.2024 13:49 Відповісти
Ти скажи це своєму чотириждиухилянту та мосійсучці, мудило подоляцьке. Він сам вирішить, як йому діяти.
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18.05.2024 14:42 Відповісти
Не працює, пише технічна помилка. З другої ночі намагався. Дрочив на цей Резерв+ годину - нуль! Як і в Дії "перереєстрація авто" не діє. Шапіто
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18.05.2024 11:36 Відповісти
Не тра звиздіти...
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18.05.2024 11:38 Відповісти
Воно кособоке, шо пі#дєц...
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18.05.2024 11:39 Відповісти
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18.05.2024 11:39 Відповісти
Инвалиды, умалишенные и, может подоляковская ферма!
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18.05.2024 11:39 Відповісти
150 тыс авторизовались, а скачиваний приложения Плей маркет показывает 10К+
В любой текст верить не нужно. Есть реальная статистика на самом плей маркете по скачиваниям. Миноюороні снова нагло врет.
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18.05.2024 12:40 Відповісти
Да все я знаю! Спасибо, конечно! Украина (вернее благодаря ее керманычев) столько уже денег должна в Европейском суде гражданам! А с этими, которые непременно отсудят! гос дол будет больше чем у США!
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18.05.2024 13:01 Відповісти
И все оленями ломанулись в первый день сношать "Резерв"....А-й-да "Маладцы"
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18.05.2024 11:42 Відповісти
https://ibb.co/P9PdKnL
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18.05.2024 11:52 Відповісти
это хорошо, будет кем военных сменить
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18.05.2024 12:08 Відповісти
А сейчас некому. 4 млн военных в Украине и никто сменить не может.
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18.05.2024 13:33 Відповісти
А хіба хто сказав що когось змінять? Просто буде більше військових, або, принаймні, буде зміна на місце тих кого "втратили".
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18.05.2024 16:00 Відповісти
Я взагалі нерозумію як в країні де на виборах володимир зеленський отримав підтримку у 73% виборців проблеми з мобілізацією!!! Це ± 13,5 млн. людей, відкидаємо жінок і тд. ± 6-7 млн, ще відкидаємо хай старше 60+ та вже померлих, вбитих і тих хто вже воює! Залишається більше ніж 3-хмільйонне військо!!!

Слогани вже були придумані перед виборами, наприклад:

- "ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ, ЗЕ+1 - долучайся"!
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18.05.2024 12:30 Відповісти
У мене також склалось враження, що воюють ті, які не голосували за Зе- шоблу. Воно, падло, таким чином знищує опозицію . Ну, ще селян. А вся хитрожопа зелень має бронь.
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18.05.2024 14:47 Відповісти
А що тут не зрозумілого? Зе обіцяв мир, за мир голосували усі. Звідки ви дійшли висновку що ті люди що прагнули миру і спокою у державі мають хотіти війни?
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18.05.2024 16:06 Відповісти
Вот только вопрос, 150 тыс авторизовались, а скачиваний приложения Плей маркет показывает 10К+
Я сомневаюсь что остальные 140К вледельцы АйФонов та и в айфоне ставить это приложение очень сомнительно ... для владельцев айфонов.
Снова ВРАНЬЕ !
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18.05.2024 12:33 Відповісти
100 тис.+

Завантаження
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18.05.2024 22:08 Відповісти
То реєструються ті хто вже служить у війську, та інваліди
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18.05.2024 12:58 Відповісти
А ти що, ховаєшся по світах, втік з рідного дому?
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18.05.2024 13:10 Відповісти
Ціль істиних ворогів нашого народу досягнена - вони створюють внутрішній конфлікт штучно стикнувши тих хто в окопах і тих хто ні. А давайте подивимося нагору і подивимося хто цю ситуацію створив?
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18.05.2024 16:03 Відповісти
Знамо хто . Зате Залужний не стане Президентом.
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18.05.2024 16:49 Відповісти
Значна частина тих, хто мав би бути в окопах, у Львові чи в Закарпатті пивко попиває. Їхні міста чи села під окупацією, а вони у мирних містах сидять і спостерігають, як ТЦК місцевих хлопців вантажить у бусики.
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18.05.2024 17:13 Відповісти
Воно вже заспамило мій коментар , троляка подоляцький ))
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18.05.2024 22:37 Відповісти
Твій коментар видалено.
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18.05.2024 23:46 Відповісти
Тю . Можете видалити хоч і всі. Правда в очі коле, тролі зеленоригі ))
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19.05.2024 01:14 Відповісти
Кокошніца лапотніца, не нервуй, бо з'являться зморшки.
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19.05.2024 09:26 Відповісти
А ты в какой бригаде служишь, воин?
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18.05.2024 18:07 Відповісти
Ти скільки заробило вже , мудило? Тобі яке діло, де він ? Про презумпцію невинуватості тобі в методичці не написали ?
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18.05.2024 22:38 Відповісти
- Сарочка! Ви таки излишне опекаете своего сына.

- Сара Коннор таки сама разберется.
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18.05.2024 23:53 Відповісти
Такими темпами (за пару годин 150000) то через тиждень два усі навіть бабусі та дідусі зможуть це зробити
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18.05.2024 13:35 Відповісти
Дані оновлені 12-11 18.05.2024 Уточнюється.Що уточнюється? куди виізжати бусіку?))
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18.05.2024 13:42 Відповісти
Дані геолокації скинуті, тепер на попі рівно.
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18.05.2024 14:08 Відповісти
Через додаток громадяни не зобов'язані оновлювати данні, тому що держава не забезпечила усіх певними пристроями для цього додатку.

Залишається лише через ТЦК і ЦНАПи, ТЦК приймають лише 50-70людей на добу, подивимося, як ЦНАПи працюють. Якщо теж така швидкість, то цей закон вже на-початках приречений на невиконання.

Наша держава щось зобов'язала, що неможливо виконати)
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18.05.2024 13:46 Відповісти
Якщо вже зареєструвалось 150 тис. віртуальних добровольців (щоправда додаток скачали лише 10 тисяч користувачів але то такоє) то план 500 тисяч бійців буде виконано за 4 дні. На заміну совецького лозунга "Дайош пятилетку за три года!" впроваджено ******* його версію "Дайош правду в промислових масштабах!"
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18.05.2024 13:50 Відповісти
Це ті яким до 25 років
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18.05.2024 14:47 Відповісти
А також інваліди в доглядальники
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18.05.2024 17:06 Відповісти
А Бубочка вже аж 4 рази авторизувався!
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18.05.2024 14:29 Відповісти
Чомусь дані в ТЦК та СП треба обновити з 18.05.2024, бо війна,
а головного ухилянта 21.05.2024 при владі- ні,
бо війна. Де логіка?!
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18.05.2024 16:05 Відповісти
Как говорил Володька из психбольницы в исполнении Зеленского: А кто поверит?🤣🤣🤣
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18.05.2024 17:20 Відповісти
А ЧЕГО ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ОТ ДОС АТАК НЕ ЗАЩИТИЛИ !?
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18.05.2024 17:53 Відповісти
Наші українські хакери спокійно вскрили "резерв+" і подивилися, що там всередині. З'ясувалося, що це шкільний застосунок, який переробили у "резерв+". І це треш. Схоже, що вирішили не заморочуватися і... переробили "Мрію". Якість та захист цього застосунку бачите. І "Мрії" теж. Вітання Мінцирку. ))

https://t.me/BerezaJuice

https://t.me/BerezaJuice/44606
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18.05.2024 17:58 Відповісти
Дуже хвилююся, а Володимир Олександрович оновив свої дані в ТЦК ?
бо з 21 травня будуть чекати!!! ( С)
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18.05.2024 19:34 Відповісти
а це ви влучно!
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18.05.2024 20:14 Відповісти
Йому відсрочка ще не 5років, тому, ні.
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19.05.2024 01:19 Відповісти
Побігли реєструватися ті ж самі, що і в чергах стоять, всі ті, у кого бронь і відстрочки.
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18.05.2024 20:21 Відповісти
Приложение "резерв+" скачать невозможно выдает сообщение -недоступно в вашей стране.
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18.05.2024 21:22 Відповісти
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