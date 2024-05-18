Вже 150 000 громадян успішно авторизувались у застосунку "Резерв+"

Станом на 10.40 18 травня 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+. Ще сотні тисяч запитів – у черзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

"Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", - наголосили у дописі.

Нагадаємо, міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. о 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

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