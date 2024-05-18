Вже 150 000 громадян успішно авторизувались у застосунку "Резерв+"
Станом на 10.40 18 травня 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+. Ще сотні тисяч запитів – у черзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.
"Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", - наголосили у дописі.
Нагадаємо, міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. о 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".
Будь ласка, зачекайте...
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головне щоб не поклали сервер в таких умовах... їм б бажано відключити не українські іp адреси на в перший тиждень... а потім вводити регіонами...
В любой текст верить не нужно. Есть реальная статистика на самом плей маркете по скачиваниям. Миноюороні снова нагло врет.
Слогани вже були придумані перед виборами, наприклад:
- "ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ, ЗЕ+1 - долучайся"!
Я сомневаюсь что остальные 140К вледельцы АйФонов та и в айфоне ставить это приложение очень сомнительно ... для владельцев айфонов.
Снова ВРАНЬЕ !
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- Сара Коннор таки сама разберется.
Залишається лише через ТЦК і ЦНАПи, ТЦК приймають лише 50-70людей на добу, подивимося, як ЦНАПи працюють. Якщо теж така швидкість, то цей закон вже на-початках приречений на невиконання.
Наша держава щось зобов'язала, що неможливо виконати)
а головного ухилянта 21.05.2024 при владі- ні,
бо війна. Де логіка?!
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бо з 21 травня будуть чекати!!! ( С)