Міноборони запустило е-чергу в ТЦК у деяких облцентрах. Як записатись? ІНСТРУКЦІЯ

Міністерство оборони України розпочало тестування нового сервісу від Міноборони — електронної черги до ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство оборони України.

Як розповіли у відомстві, попередній запис вже можливий в 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

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Скоро підключать значно більше ТЦК І СП.

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Як записатись до е-черги?

1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

2. Введіть ваші персональні дані для запису.

3. Підтвердіть номер телефону.

4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

"Дякуємо за те, що уточнюєте дані щодо себе!", - додали в Міноборони

Нагадаємо, 17 травня Міністерство оборони України запустило електронний кабінет військовозобов’язаного "Резерв+". Застосунок вже доступний для скачування на смартфонах.

У Міноборони пояснили, що якщо громадянин оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також отримає відповідну позначку у військовий квиток. Також з 18 червня у застосунку Резерв+ заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.