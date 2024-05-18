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Міноборони запустило е-чергу в ТЦК у деяких облцентрах. Як записатись? ІНСТРУКЦІЯ

Міноборони запустило е-чергу в ТЦК

Міністерство оборони України розпочало тестування нового сервісу від Міноборони — електронної черги до ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство оборони України.

Як розповіли у відомстві, попередній запис вже можливий в 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Повний перелік тут 

Скоро підключать значно більше ТЦК І СП.

Читайте також: Вже 150 000 громадян успішно авторизувались у застосунку "Резерв+"

Міноборони запустило е-чергу в ТЦК

Як записатись до е-черги?

1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

2. Введіть ваші персональні дані для запису.

3. Підтвердіть номер телефону.

4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

"Дякуємо за те, що уточнюєте дані щодо себе!", - додали в Міноборони

Нагадаємо, 17 травня Міністерство оборони України запустило електронний кабінет військовозобов’язаного "Резерв+". Застосунок вже доступний для скачування на смартфонах. 

У Міноборони пояснили, що якщо громадянин оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також отримає відповідну позначку у військовий квиток. Також з 18 червня у застосунку Резерв+ заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Автор: 

Міноборони (7318) мобілізація (3025) електронні послуги (194) ТЦК та СП (561)


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Топ коментарі
+17
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18.05.2024 16:41
+16
А що з нею має бути, те і буде. Все давно визначено. І це ніяк не залежить від кількості доходяг з вулиці, яких ЗЕ-узурпатори встигнуть кинути в окопи...
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18.05.2024 17:26
+10
Послати нах цю владу і заспокоїтися.
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18.05.2024 16:58
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18.05.2024 16:41 Відповісти
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18.05.2024 17:00 Відповісти
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18.05.2024 17:33 Відповісти
Там уже очередь записавшихся 150.000
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18.05.2024 16:45 Відповісти
Наоборот, тариф нужно снижать за некачественно предоставленные услуги. Неустоечка, однако
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18.05.2024 16:48 Відповісти
ну получишь повышение НАОБОРОТ
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18.05.2024 16:50 Відповісти
ПНХ чушка
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18.05.2024 17:24 Відповісти


Реєстрація: 18 травня 2024

Заходив: 18 травня 2024 в 16:36

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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18.05.2024 17:25 Відповісти
https://i.gifer.com/wf.gif
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18.05.2024 18:02 Відповісти
Ідіот,які ще "нєкачєствєниє услугі" тобі,коли енергетика розбомблена,що ти в умовах війни вимагаєш? Чи не забагато прав собі придумав?
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18.05.2024 17:31 Відповісти
неведомо вам слово сарказм)
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18.05.2024 17:36 Відповісти
Для запису в електронну чергу треба мати смартфон? Треба.
В смартфон можна поставити застосунок резерв+? Можна.
Через резерв+ можна оновити дані в ТЦК? Можна (принаймі так стверджують ті, хто створив той резерв+ і отримав за це грубе бабло).
Увага, питання: нахуана записуватись до електронної черги?
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18.05.2024 16:50 Відповісти
Шоб в очереди на ВЛК не стоять, разве не понятно, и разгрузить систему? Но ведь будут те кто без очереди и с борзой мордой отодвинет тебя корпусом шоб пройти
Или как вариант шоб занести хабар начальнику ТЦК, как говорится, без шуму и пыли
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18.05.2024 16:53 Відповісти
А шо, тцк видає талон в чергу на влк? Так би мовити, в чергу "першичерговиків", тобто тих, хто "без черги"?
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18.05.2024 17:06 Відповісти
Главное заманить, а там уже на проходной бугай с автоматом стоит и главное приговаривает: "врешь, не уйдешь"
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18.05.2024 17:07 Відповісти
Більше вудок - більше риби
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18.05.2024 16:54 Відповісти
Особенно в ванной или бассейне!
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18.05.2024 17:38 Відповісти
Ще інше..тільки тестові (!) ТЦК...а ще, QR коди будуть тільки з 18 червня, а волали - що перевіряти будуть відсьогодні..кончене зелене шапіто..
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18.05.2024 17:24 Відповісти
Штрих код для лоха. А QR можно и на футболке принт напечатать: "стильно, модно, молодежно". У меня штрих код уже есть, но я как лох, все равно должен идти по новой туда
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18.05.2024 17:26 Відповісти
А що робити, коли янелох, чотириразовий ухилянт й юрист від тата - при владі..
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18.05.2024 17:28 Відповісти
Тут є різні думки. Кажуть, що наявний штрих код вже свідчить про те, що дані про вас оновлені.
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18.05.2024 17:30 Відповісти
Но ведь по телемарафету сказали, что все должны придти
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18.05.2024 17:35 Відповісти
От нехай говномарафонівські заброньовані патріоти і йдуть
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18.05.2024 19:05 Відповісти
Як казав наш вождь всєх врємьон і народов -"Я вам нічєго нє должен " і "Ідіть у сраку"
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18.05.2024 19:18 Відповісти
Незрозуміло. Я теж в резерв+ при спробі зайти через ПУМБ бачу той код і далі нема руху. Коли той кюар відсканувати , пише вхід і надати дозволи на все, але далі пише помилку. Фіг їх зрозуміє, я був місяць назад у них і подав звіт, де був і я - може то воно уже обновило дані?
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18.05.2024 17:50 Відповісти
Скоро бірку в вухо введуть, як худобі😂, і чому їм штрих кодів не вистачало?
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18.05.2024 20:10 Відповісти
Ну нє шмаґла я... не шмаґла!
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18.05.2024 17:43 Відповісти
Як багато українців чекали цю дату і "нарешті" дочекалися- 18.05.2024, бо якщо з 20.05.2019 кожен з нас був преЗЕдентом, то наразі лише ухилянт..
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18.05.2024 16:53 Відповісти
Доля часами така мінлива. Особливо, коли країною керують хронічні п...здуни в яких день дарма пройшов якщо не збрехали.
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18.05.2024 22:43 Відповісти
Послати нах цю владу і заспокоїтися.
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18.05.2024 16:58 Відповісти
А що буде з Украіною, знаєте ??
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18.05.2024 17:08 Відповісти
А що з нею має бути, те і буде. Все давно визначено. І це ніяк не залежить від кількості доходяг з вулиці, яких ЗЕ-узурпатори встигнуть кинути в окопи...
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18.05.2024 17:26 Відповісти
Кстати, совет, у кого есть бронь\отстрочка, но он не хочет идти обновлять данные никоим из трьох способов - идете в отдел кадров, берете за сиську кадровичку и пусть она сама несет номер телефона, емеил и адрес в ТЧК напечатанный на листочке на всех сотрудников предприятия. Это шоб в никоем случае не дали повесточку по окончанию брони\отстрочки!!!
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18.05.2024 17:13 Відповісти
Взагалі, всі кадрові служби забов'язані надавати данні по всім, хто повинен бути на військовому обліку.
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18.05.2024 17:26 Відповісти
Это армейская смекалка: "чем бы солдат не занимался, лишь бы зае...лся". Так и тут, данные на вас есть, комиссию вы прошли, но все равно придите, потому что мы так хочем.
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18.05.2024 17:29 Відповісти
Парадокс в тому, що "всі кадрові служби зобов'язані надавати дані по всім", а ці дані кадрові служби повинні отримати від тих самих "всіх". А ти самі "всі" повинні перед наданням даних кадровим службам оновити свої дані в тцк... "Олімпійські кільця" бюрократії, в яких є свій Володар.
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18.05.2024 17:49 Відповісти
Коли в мої обов'язки входили кадрові - це ще з початку 90х. Я тупо - або отримувала білети для перевірки, або аргументувала своєму шефу, чому не можу прийняти на роботу. Так само й шефу руки викручувала з лікарняними й вагітними..тут таке..якщо дотримуватись закону - то одне, а якщо класти на нього - то інше..
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18.05.2024 17:59 Відповісти
Якщо бронь є і затверджена МО, хвилюватися особливо немає чого. За 60 днів у застосунку поновляться.
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19.05.2024 13:23 Відповісти
зробіть їх разом б**я
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18.05.2024 17:28 Відповісти
Раньше ж как было?
Холодний Яр. Воля України - або смерть!
А сейчас как? А вот как
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18.05.2024 17:30 Відповісти
Чекаємо е-армію.. Та мабуть уже і є, для своїх правда..
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18.05.2024 17:35 Відповісти
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18.05.2024 17:38 Відповісти
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18.05.2024 17:51 Відповісти
і їй, та й вам поставив би дизлайк...
теж мені спеціалісти....
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18.05.2024 20:00 Відповісти
Сьогодні на Дніпропетровщині чоловік з ножем напав на військового ТЦК
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18.05.2024 18:03 Відповісти
А де можна, по перше, побачити шо саме МО України взяло на службу цівільних і утримає їх за кошт МО?
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19.05.2024 19:10 Відповісти
Тату салонам відсрочку! І всім чоловікам від 18 до 60 років тату на лобі зі штрих кодом!( безкоштовно для влади, а з чоловіків берить скількі заманеться!
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18.05.2024 18:09 Відповісти
их бин больной
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18.05.2024 18:11 Відповісти
Их бин на зарплате?
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18.05.2024 18:12 Відповісти
Все це мало б сенс аби людина самостійно могла обрати годину, день і місяць прибуття в ТЦК. Бо більшість працює і такий вибір був би доречним.
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18.05.2024 18:27 Відповісти
любий спосіб упорядкування черги має сенс
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19.05.2024 13:18 Відповісти
Важко повірити у співпадіння, але сьогодні день резервіста!
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18.05.2024 19:20 Відповісти
Очередь в ТЦК?! Вот это действительно новость.
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18.05.2024 20:08 Відповісти
І тут черги?
Таке застосування цифровими досягненнями ще світ не бачив.
Що далі?
Доречі, вже з'явилась помітка на ворке "бронювання"
Сьогоденний аналіз такий з 14 183 вакансій(з них 190 броні - це 1,3%)
Немає броні в таки містах як Ужгород, Рівне,Херсон, Чернігів - типу нульові, не корисні.
Лідер Київ 62шт (з них тільки 6 технічних) і це 31,6% від загального обсягу.
Тобто саме цінне місто є столиця.
Трошки меньше Лівів 22(3 технічних) і Одеса 17(5 технічних).
Якщо по цим даним компонувати чисельність до мобілізації то від київського регіону мало би побажати десь приблизно 300тис людей...І так далі
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18.05.2024 21:08 Відповісти
Підіть у лікарню для бідних у США, у Польщі запис до лікаря на місяць уперед, у Канаді так само, при тому, що там наче держ. медицина

Це приклад. Тому не пишіть єрунди про черги у Світі.
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19.05.2024 13:21 Відповісти
Я за 1,5 роки праці біля річки одра в сніг і дощ ні разу не хворів, такщо я маю дурню яку знаю, а ви непізді*ть
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19.05.2024 13:28 Відповісти
Будьте і далі здорові.

Тому Ви і не в курсі що там коїться, у тій західній медицині.
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19.05.2024 19:21 Відповісти
Я на стільки здоровий що не може порівнювати лікарів та людей які позначки роблять/бірки з номерками (між ними прірва).
Це потрібно бути дуже хворим.
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19.05.2024 20:54 Відповісти
нічого не буде, корабель не розхитують, у КС запитів не подали
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19.05.2024 13:19 Відповісти
Тиса это вообще волшебная сказка для бандоты всех мастей, порешил человека и в реку, менты даже разбираться не будут, все обнаруженные трупы уже заочно ухилянты.
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19.05.2024 15:30 Відповісти
Гідрокостюми дорогі, ласти, маски, навіщо заморочуватись...
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20.05.2024 11:27 Відповісти
пopусскиx Информ:

The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:

The Date is full: Germany surrendered at AD. http://ah.05.xn--e1aag8a7a/ AH.05.через - две - тысячи - двадцать - четыре - тысячи лет.

внимание 口п门 внимание

Minskix Mir ?.
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19.05.2024 15:44 Відповісти
Это что за белиберда?
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19.05.2024 15:51 Відповісти
Где шизик Миша Дюжик из коментов Цензора??Давайте позовем этого гавноеда сюда??Ми-ша,ты сегодня под каким новым ником спрятался???Выходи...Повоняй,как все тут Родине должны....
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19.05.2024 19:18 Відповісти
Українцям вже нас..ти на війну - бо саме співробітники тцк і є тою кровавою силою шо напала у 22 році і вбиває всіх - жінок, дітей, чоловіків, старих, руйнує села, міста, знищує енергосистему України. От так виглядає ресурс цензор з тих коментів, які він з такоим завзятям та щирим задоволенням публікує на своєму ресурсі. Та є підстави, щей які - он каліка-військовий, за для допомоги побратиму, без ноги та руки, пройшов дорогою, і насбирав 600000 гривнов. І в той же час ********** зеленский видав рашистам у полоні близько 5 міліонів на телефони для них, коханих - щей платить за міжнародні перемовини - з кишень, звісно, українців. А в цей час рашисти, живцем, палять в Оленівці побратимів з Азова та 36 Бригади Морської Піхоти з Миколаєва. Але цензор, якшо він публікує отих хто вважає шо саме тцк вінні у війні - підтримує зеленского та х....
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19.05.2024 19:22 Відповісти
Є такє, дивуюсь як вас ще не заблокували...
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20.05.2024 10:17 Відповісти
Та невилазю з банки.
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20.05.2024 11:03 Відповісти
 
 