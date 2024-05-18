Міноборони запустило е-чергу в ТЦК у деяких облцентрах. Як записатись? ІНСТРУКЦІЯ
Міністерство оборони України розпочало тестування нового сервісу від Міноборони — електронної черги до ТЦК та СП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство оборони України.
Як розповіли у відомстві, попередній запис вже можливий в 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.
Повний перелік тут
Скоро підключать значно більше ТЦК І СП.
Як записатись до е-черги?
1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
2. Введіть ваші персональні дані для запису.
3. Підтвердіть номер телефону.
4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.
"Дякуємо за те, що уточнюєте дані щодо себе!", - додали в Міноборони
Нагадаємо, 17 травня Міністерство оборони України запустило електронний кабінет військовозобов’язаного "Резерв+". Застосунок вже доступний для скачування на смартфонах.
У Міноборони пояснили, що якщо громадянин оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також отримає відповідну позначку у військовий квиток. Також з 18 червня у застосунку Резерв+ заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
Будь ласка, зачекайте...
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Реєстрація: 18 травня 2024
Заходив: 18 травня 2024 в 16:36
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В смартфон можна поставити застосунок резерв+? Можна.
Через резерв+ можна оновити дані в ТЦК? Можна (принаймі так стверджують ті, хто створив той резерв+ і отримав за це грубе бабло).
Увага, питання: нахуана записуватись до електронної черги?
Или как вариант шоб занести хабар начальнику ТЦК, как говорится, без шуму и пыли
Холодний Яр. Воля України - або смерть!
А сейчас как? А вот как
теж мені спеціалісти....
Таке застосування цифровими досягненнями ще світ не бачив.
Що далі?
Доречі, вже з'явилась помітка на ворке "бронювання"
Сьогоденний аналіз такий з 14 183 вакансій(з них 190 броні - це 1,3%)
Немає броні в таки містах як Ужгород, Рівне,Херсон, Чернігів - типу нульові, не корисні.
Лідер Київ 62шт (з них тільки 6 технічних) і це 31,6% від загального обсягу.
Тобто саме цінне місто є столиця.
Трошки меньше Лівів 22(3 технічних) і Одеса 17(5 технічних).
Якщо по цим даним компонувати чисельність до мобілізації то від київського регіону мало би побажати десь приблизно 300тис людей...І так далі
Це приклад. Тому не пишіть єрунди про черги у Світі.
Тому Ви і не в курсі що там коїться, у тій західній медицині.
Це потрібно бути дуже хворим.
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://ah.05.xn--e1aag8a7a/ AH.05.через - две - тысячи - двадцать - четыре - тысячи лет.
внимание 口п门 внимание
Minskix Mir ?.