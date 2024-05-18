На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на військовослужбовця районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, коли він проводив оповіщення військовозобов’язаних.

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням холодної зброї (ножа) на сержанта Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

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Співробітники Національної поліції затримали нападника.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

У Сухопутних військах зазначили, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

"Особливо звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України. Не буде дивно, що цей злочин стався саме під впливом рашистських інформаційних ресурсів, які поширюють фейки про "незаконність" ТЦК", "нелегітимність" дій влади щодо військового обліку і оповіщення, "протиправність" вручення повісток тощо та про "необов’язковість" виконання конституційного обов’язку захищати Батьківщину взагалі.

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Будь-які псевдоюристи, "активісти"-порадники та інші медійні персонажі, які розганяють ці та подібні антидержавні, антиукраїнські наративи – напряму або опосередковано працюють на ворога", - наголосили у Сухопутних військах.





