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На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК

ТЦК

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на військовослужбовця районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, коли він проводив оповіщення військовозобов’язаних.

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням холодної зброї (ножа) на сержанта Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

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Співробітники Національної поліції затримали нападника.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. 

У Сухопутних військах зазначили, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

"Особливо звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України. Не буде дивно, що цей злочин стався саме під впливом рашистських інформаційних ресурсів, які поширюють фейки про "незаконність" ТЦК", "нелегітимність" дій влади щодо військового обліку і оповіщення, "протиправність" вручення повісток тощо та про "необов’язковість" виконання конституційного обов’язку захищати Батьківщину взагалі.

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Будь-які псевдоюристи, "активісти"-порадники та інші медійні персонажі, які розганяють ці та подібні антидержавні, антиукраїнські наративи – напряму або опосередковано працюють на ворога", - наголосили у Сухопутних військах.

Сухопутні війська Збройних Сил України про напад на працівника ТЦК на Дніпропетровщині
Сухопутні війська Збройних Сил України про напад на працівника ТЦК на Дніпропетровщині
Сухопутні війська Збройних Сил України про напад на працівника ТЦК на Дніпропетровщині

Автор: 

напад (1118) мобілізація (3025) ТЦК та СП (561) Дніпропетровська область (3678)


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Топ коментарі
+44
Особливо звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Ніхто вас так не дискредитує як ваші ганебні дії.
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18.05.2024 18:23
+43
Опудала, які сходили на вибори по-приколу 5 років тому, чомусь не розуміють, що настав час платити ціну за свій недолугий вибір у 2019-му.
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18.05.2024 18:22
+28
потрібні штрафбати

а цього персонажа рочків на 15 по статті замах на вбивство при ісполнєнії - хай охолоне, горяченький
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18.05.2024 18:27
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Закрий рило, дрищавий кацап! Я б тебе вдавив, гнида руснява! Воно ще під прапором України тут світиться, холоп!
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18.05.2024 21:38 Відповісти
***** руснява тільки сьогодні тут авторизувалась В бан, паскуда!
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18.05.2024 21:45 Відповісти
Я кажу за того, хто напав на військового!
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18.05.2024 22:34 Відповісти
Хто на кого перший напав?
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18.05.2024 22:39 Відповісти
Біда, коли одні громадяни отримують безконтрольну владу над іншими.
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18.05.2024 19:18 Відповісти
Це називається Єрмакратія
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19.05.2024 08:07 Відповісти
пальчик порізав коли руки виламував?
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18.05.2024 19:20 Відповісти
Срака твоя дрищава порізана, гниле ухилянте! Пащу захлопни, гнида!
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18.05.2024 19:35 Відповісти
Влада вибрала хорошу позицію,сама нічого не зробила а створила умови щоб народ між собою чубився.
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18.05.2024 19:28 Відповісти
Росіяни розпочинають мобілізацію 300 тис. осіб на тимчасово окупованих українських теренах. Терміновий наказ МО РФ №124 "Про заклик громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового користування". Його з 11 березня поширюють серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій українській території. "Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян до 1 червня 2024 року", І тепер українців обов'язково змусять вбивати інших українців.
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
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18.05.2024 19:33 Відповісти
Там до війни стільки населення не було, як оце ******* подолячі боти.
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18.05.2024 19:35 Відповісти
"конституція на паузі" - це працює в обидві сторони.
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18.05.2024 19:33 Відповісти
смішний

з Державою "шутіть" не треба - програєш
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18.05.2024 22:31 Відповісти
Та ясен хер. Он якийсь сержант рлзносить бамажки. Значить війська стільки що їх заняти нічим. А раз нічим- будуть воювати з пересічними.
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18.05.2024 23:27 Відповісти
Держава має бути для того щоб з нею жартувати. У нас поки фантом, а не держава
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18.05.2024 23:40 Відповісти
А тим часом Велике Крадівництво майже відновилось. Тільки ціни тепер в життях, а не в мільйонах.
Не всім таке до вподоби.
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18.05.2024 19:33 Відповісти
так то не проти ТЦК чувак з ножем пішов, а проти ЗЄлі, щоб не крав ?

ну то так би й написали, то ж зовсім інше

.
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18.05.2024 22:33 Відповісти
прокурори, судді, тцк, фсб - то все зараз зеля.
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18.05.2024 22:38 Відповісти
вірно ! штики в зємлю, хай прийде буйло порядок наведе, ось тоді знову підем проти рашки воювати ?
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18.05.2024 22:46 Відповісти
Ти трохи дурненький так? Що мішає деяким підрозділам задіяти декілька ФПВ дронів для знищення 5-6 ефективних менеджерів? У них навіть посад немає.
А потім уряд єдності, де зеля також буде, як президент.
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19.05.2024 11:05 Відповісти
Кто топиться кто платит кто с ножем с переляку кидаеться шо с Вами происходит х.з !!! Все пишут как удобно обеляя свой страх !!! Страшно там всем !!! И да Я бы его убрал бы не задумываясь
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18.05.2024 19:43 Відповісти
Ішло собі тцка, нікого не чіпало, а тут бац на нього з ножем напали..
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18.05.2024 19:45 Відповісти
Нікого не бусифікувало.
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18.05.2024 19:47 Відповісти
Уклонист чи кацап , не флуди. Тролль юный.
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18.05.2024 20:09 Відповісти
.андона на месте перерезать чергою крупнокалиберного пулемета, за напад на вiйськового.
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18.05.2024 20:07 Відповісти
А що! Як одяг уніформу, то вже став істотою ангелоподібною? Звідки тобі. кацапе, відомо, що той ТЦКашник не абсолютно аморальна скотина?
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18.05.2024 20:34 Відповісти
Підтримую. Наївне записування всіх, хто у формі в ранг святих ще не раз вилізе боком Україні. Вже вилазить.
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18.05.2024 20:40 Відповісти
Кто кого куда записывает... противоположная позиция - возведение в ранг недотрог самих ухилянтiв.
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18.05.2024 21:37 Відповісти
так, повага до форми - з цього починається порядок та Держава.

звикайте ! саме так і буде, а не ось це

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18.05.2024 22:37 Відповісти
Військові ті шо воюють, а не кошмарять народ у тилу.
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18.05.2024 23:28 Відповісти
Тут багато всякої звиздоти звиздить на тему конституції та законів. Мені з того смішно, бо про яку конституцію і які закони можна серйозно полемізувати в державі суцільного беззаконня від головного чиновника пересидента ЗЕлупи Херпіда до дрібного мусора в околотку.
Тільки один приклад, інших не буде.
По якій статті конституції і по якому закону реальним (фактичним) керівником держави Україна є якесь кацапське чувирло, навіть не державний службовець, д*Єрмак?
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18.05.2024 20:43 Відповісти
яке відношення це має до захисту України ?
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18.05.2024 22:39 Відповісти
В конституції так і записано - Єрмакратія
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19.05.2024 08:10 Відповісти
Ножем може бути і самооборона, але там все знають.
Ще на пишуть, що це спланована агресія. Бігав за ними з ножем, маньяк
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18.05.2024 20:52 Відповісти
права і обов'язки..

дочекаєтесь, що і останнє право боронити свою країну-Україну, вам візьмуть московські фашисти..
і будете смертниками-терористами вмирати за путлєра, сталіна, абрамовича..

гаулятер хла з кожного ухилянта- ждуна - не буде!!!
і не сподівайтесь.. доказано історією рабсії-москви..
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18.05.2024 20:53 Відповісти
Тепер "світить" тюрма: Ватник із Одеси підняв російський прапор над Бундестагом за допомогою дрона. Цей ватник,біженець-квіточка з Одеси. Впевнений,не менше половини всіх т.з. біженців-ухилянтів з України такі ж русотяпи як і він.
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18.05.2024 20:57 Відповісти
ото дурне!
картонний бундестаг ватники вже штурмовали..
хотів павтаріть..
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18.05.2024 21:03 Відповісти
Це з одного боку навіть добре. Трохи німців до тями приведе. А то вони вважають, що всі українські мордовороти в Німеччині, то біженці в трусіках.
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18.05.2024 22:19 Відповісти
Ну а що , ці покитьки з те - це - ке думали, що їм дозволять вілли в Іспанії купляти на награбовані гроші просто так??
Карма.-
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18.05.2024 21:04 Відповісти
жоден покидьок з вілою в Іспанії не постпаждав.

как-то так

флудішь, таваріщь !

.
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18.05.2024 22:51 Відповісти
За коллегу переживаешь ,чи за свою шкуру? в тцк влаштувався ??
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19.05.2024 01:45 Відповісти
опять ипсо виновато((
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18.05.2024 22:06 Відповісти
як варіант.

а потім у нього "випадково" опинилась би колорадка і у телефоні - фото частин ЗСУ....
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18.05.2024 22:53 Відповісти
Для початку посадові особи мають право діяти виключно в межах діючого законодавства. І мати при собі посвідчення згндо постанови кму 1137. Навіть мусорня ще зі старими ходить, а цим ще років 100 будуть видавати
Повноважень пхати людей в буса пузаті тцкуни не мають, це й досі виключно повноваження так званої поліцї. А мусорня за цим спостерігає і нічого не робить, прицьму стають співучасниками кримінального злочину. Але для кого нах ті закони? При цьому мусорня - то є найперші ухилянти, бо вони зараз йдуть в поліцію лише для того, щоб не служити.
Якщо коротко - то так звана дкржава ніфіга не забезпечила а ні громадянам, а ні тцкунам. Дали план, видали стволи - нехай самі викручуються
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18.05.2024 22:52 Відповісти
А ви думали, шо бєзпрєдєл тамкримінал це пророгатива лише ТЦК?
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18.05.2024 22:58 Відповісти
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