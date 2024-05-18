Як оновити дані військовозобов’язаним через ЦНАП: інструкція від Мінцифри

Відсьогодні, 18 травня, в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Відповідно до нього, військовозобов’язані українці віком 18-60 років упродовж 60 днів мають оновити облікові дані – у ТЦК, електронному кабінеті або у Центрі надання адміністративних послуг.

Міністерство цифрової трансформації розробило електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спрощує процес і розвантажить військкомати.

Як це працює

Військовозобовʼязаний українець чи українка має прийти до ЦНАПу. Там необхідно надати актуальні дані про себе та документи, що підтверджують їх.

Після того, адміністратор вносить дані в електронну систему, а інформація автоматично підтягується до системи "Оберіг".

Далі заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

Які дані необхідно оновлювати та що потрібно мати з собою

Для оновлення даних необхідно надати актуальний номер телефону, указати фактичне місце проживання, а також адресу електронної пошти (не обов’язково).

У ЦНАПі потрібно надати паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та мобільний телефон.

"Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу", – наголосили у Мінцифри.

У відомстві уточнили, що відповідні навчання для роботи з електронною платформою пройшли пнад 8 300 адміністраторів ЦНАП. Від сьогодні адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціоналу.

Новий закон про мобілізацію

Як повідомлялося, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок. У Міноборони повідомляли, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

роте якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки.