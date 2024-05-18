В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію
Сьогодні, 18 травня, в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. 17 квітня він був опублікований, згідно з законами документ набирає чинності через місяць із дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 18 травня.
У законі передбачено, зокрема, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.
Військовий облік
Після 18 травня всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов’язані оновити свої особисті дані в ТЦК. Також це можна буде зробити в Центрі надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов’язаного.
Громадяни зобов’язані мати при собі під час воєнного стану та/або під час проведення мобілізації військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу представнику ТЦК та поліцейському разом із документом, що посвідчує особу.
Реєстрація особою, яка стоїть або стає на військовий облік, у добровільному порядку електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
Медичний огляд
Новим законом про мобілізацію передбачені зміни у проходженні ВЛК. У березні цього року скасували статус "обмежено придатний". Відтепер у наказі чітко прописали, що медичні огляди мають тривати не більш ніж 14 днів (у разі додаткових медичних обстежень), і рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки. Раніше це було можливо, але необов'язково.
Встановлено терміни дійсності рішень ВЛК: 5 років у мирні часи та рік - у воєнні.
Штрафи та заходи впливу щодо ухилянтів
9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10379, яким дозволила заочно накладати штрафи на ухилянтів та значно збільшила їхній розмір.
За порушення військового обліку:
- у мирний час — від 3 400 до 5 100 гривень;
- у воєнний час (або повторне порушення) — від 17 000 до 25 500 гривень.
За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:
- для громадян — від 5 100 до 8 500 гривень;
- для посадових та юридичних осіб — від 17 000 до 34 000 гривень.
За ухилення від мобілізації у воєнний час:
- для громадян — від 17 000 до 25 500 гривень;
- для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 гривень.
Крім того, запроваджено обмеження судом громадян у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, у разі невиконання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків).
Надання консульських дій у закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься за умови уточнення громадянином своїх персональних даних з обліковими даними в ТЦК.
В умовах воєнного стану оформлення паспортних документів за кордоном для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів.
Втрата відстрочки
Відстрочку з 18 травня втрачають:
- батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці;
- чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі;
- студенти, які здобувають другу освіту, що непослідовно вища рівнем за першу (наприклад бакалавр знову навчається на бакалавра);
- педагоги коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки;
- чоловіки, чия дружина має ІІІ групу інвалідності.
Нагадаємо, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України.
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Сказочная Русь, Вечірній Квартал, Країна У, Готель Галіція, Танька і Володька, Казки У, Жіночий Квартал, Ліга Сміху, Розсміши коміка, Одного разу під Полтавой, Слуга народу + ватно - сєпарні серіали і ток шоу інших олігархів України по більшості ТБ каналів ів інтернеті.
Тобі кажуть про вплив пропаганди на мізки людей, а ти бикувати починаєш.
Як би те що робив коломойський квартал робив Порох з серіалами, ТБ шоу, гумористичними серіалами, то підсумок виборів 2019 був би іншим, чи так і не дійшло що кожна людина сама по собі ніщо.
Мій вибір цивілізація, Європа і західні цінності, а у кого інший мені все одно, будь спокійним і далі.
Мій вибір це вирізати всіх червоних директорів, парторгів, москофілів і всіх хто активно відпрацьовує грощі кремля, їх кров виправить ситуацію в Україні, бо маніяка треба зупиняти щоб і надалі не вбивав.
Політики не Бог і боготворити їх не треба, всі перевіряються користю для України.
Упрощення картини - раз за Зе клоуна проголосували значить IQ 85 балів, але там люди різні були і з вищою освітою і спеціалісти різних галузей також.
Однозначно сказати нереально як що за Зе голосував значить дебіл, інша справа як що продовжує нахвалювати Зе клоуна і зараз, то вже присудок розуму і скоріше за все кончений.
...Но виновата в этом не власть. Власть заправляла эту народную машину правдой, правом, справедливостью, честностью, законами… Не едет! В девяностые были годы свободы, даже в 2000 было что-то похожее на свободу прессы, свободу манифестаций, человеческие права и уважение - на все, что так чуждо России.
А налили в бензобак знакомую смесь из шовинизма, мракобесия, имперскости, злобы - и все, покатилась, поехала! Конечно, власть будет заправлять машину тем, на чем она едет.
А з приводу там доцентів і т.п., які голосували за Зє, то по-перше у нас купа "професорів", а по-друге досить часто люди науки можуть шарити в науці і бути повними ідіотами по життю. У мене пара таких товаришів є. Один ледь за Зє не проголосував. Ледь вдалося відмовити. Знає 6 чи 7 мов, хімік-фізик-математик, доктор всіх можливих наук. А коли якась побутова проблема - мені дзвонить і питає, що робити. А з іншим, одногрупником, який свого часу отримав титул "найкращий молодий вчений планети" (дають вченим до 30 років), так досі з приводу політики сперечаємося - у нього ідеалістично-рожеві погляди на все. Хоча вже років 25 по всій Європі в університетах викладає математику. Так що тут я з вами не згоден. Українці - інфантильна, наївна та патернистична нація. В усякому разі зараз. Яка чомусь вважає, що треба не пахати, щоб щось мати, а просто вибрати хорошого гетьмана, який все дасть їм просто так.
І не кажіть мені, що розумна людина могла вибрати в президенти під час війни людину, яка порівнювали Україну з проституткою, весь час ржала над хохлами, веселила в саунах та на корпоративах Яника та інших, мала бізнес у рашці, з якою воювали і т.п.
Чи може народ України віками бути тупим ідіото наївним натовпом який як по колу проходить окупацію своїм бувшим рабом фіноуграми, проходить через геноциди, голодомори, знищенням і переселенням цілими селами. Питання риторичне.
Ми мало про це знаємо тому що ******* Україна і ії нація виникли як раз під час правління Хмельницього якого треба назвати ганьбой нації.
Не у всякого народу є такі кончені від народження і до смерті сусіди як кацапи які вже триста років підкупом і войнами керують основними процесами в Україні. Маємо справу з пропагандами спочатку з радянськой яка засіла в людях міцно і підтримується постійно медіа продукцієй і з пропагандою віртуального руцкого міра який в реальності є гнилим болотом.
В даному випадку різниця між людьми єдина - одни дозволяє собі споживати пропаганду, а інший ні. Ні один президент України серйозно не займався підняттям своєї української самобутності і не вкладався в кіно, документалістику, ЗМІ, інтернет і не наповнював ії українським контентом, одні лиш поверхневі заяви, що треба бути українцем. Це до того що в українцях немає в голові України, а є територія де можна працювати і будувати своє життя, а як що в голові немає свого, то людина запозичає чуже, бо пусте завжди заповняється чимось. Кремлівський Квартал 95 просік цю проблему і почав будувати українську ідентичність у своїх бескінечних серіалах, скетчах, виступах. Що і треба булозробити Пороху так це зруйнувати цю систему, він не захотів,бо занадо "цивілізований", зараз вигрібаємоіз за цього. Частина людей які вибрали Зе дійсно кончені і поверненню в реальність не підлягають але як то кажуть треба боротись за розуми людей тих хто залишився в категорії "помилились".
Все ще значно гірше. Українців весь час знищували - голодомор, Жуков, висилали в Сибір, гноїли а тюрмах. А замінювали кацапами, при чому далеко не кращими представниками. На Донбас звозили зеків колишніх. Ось зараз і маємо від'ємну селекцію - націю дурників, що голосує за бабуїна.
А Порошенко (як і Ющенко) можна багато чого закидати. І недореформовану поліцію, і взагалі нероформоване суддівство. І "українізацію" лише на словах. Чи то яєць не вистачило чи бажання.
Був у України один справді великий шанс - обрати Чорновола президентом. І той просрали совки...