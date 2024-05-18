В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію

Сьогодні, 18 травня, в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. 17 квітня він був опублікований, згідно з законами документ набирає чинності через місяць із дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 18 травня.

У законі передбачено, зокрема, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.

Військовий облік

Після 18 травня всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов’язані оновити свої особисті дані в ТЦК. Також це можна буде зробити в Центрі надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Громадяни зобов’язані мати при собі під час воєнного стану та/або під час проведення мобілізації військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу представнику ТЦК та поліцейському разом із документом, що посвідчує особу.

Реєстрація особою, яка стоїть або стає на військовий облік, у добровільному порядку електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Медичний огляд

Новим законом про мобілізацію передбачені зміни у проходженні ВЛК. У березні цього року скасували статус "обмежено придатний". Відтепер у наказі чітко прописали, що медичні огляди мають тривати не більш ніж 14 днів (у разі додаткових медичних обстежень), і рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки. Раніше це було можливо, але необов'язково.

Встановлено терміни дійсності рішень ВЛК: 5 років у мирні часи та рік - у воєнні.

Штрафи та заходи впливу щодо ухилянтів

9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10379, яким дозволила заочно накладати штрафи на ухилянтів та значно збільшила їхній розмір.

За порушення військового обліку:

у мирний час — від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час (або повторне порушення) — від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

для громадян — від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб — від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян — від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 гривень.

Крім того, запроваджено обмеження судом громадян у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, у разі невиконання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків).

Надання консульських дій у закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься за умови уточнення громадянином своїх персональних даних з обліковими даними в ТЦК.

В умовах воєнного стану оформлення паспортних документів за кордоном для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів.

Втрата відстрочки

Відстрочку з 18 травня втрачають:

батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці;

чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі;

студенти, які здобувають другу освіту, що непослідовно вища рівнем за першу (наприклад бакалавр знову навчається на бакалавра);

педагоги коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки;

чоловіки, чия дружина має ІІІ групу інвалідності.

Нагадаємо, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України.

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