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Новости
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В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации

Мобілізація в Україні

Сегодня, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля. 17 апреля он был опубликован, согласно законам документ вступает в силу через месяц со дня, следующего за днем его публикации, то есть с 18 мая.

В законе предусмотрено, в частности, что мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.

Военный учет

После 18 мая все граждане Украины, которые находятся на воинском учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК. Также это можно будет сделать в Центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет военнообязанного.

Граждане обязаны иметь при себе во время военного положения и/или во время проведения мобилизации военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителю ТЦК и полицейскому вместе с документом, удостоверяющим личность.

Регистрация лицом, которое стоит или становится на воинский учет, в добровольном порядке электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

Медицинский осмотр

Новым законом о мобилизации предусмотрены изменения в прохождении ВВК. В марте этого года отменили статус "ограниченно годный". Отныне в приказе четко прописали, что медицинские осмотры должны длиться не более 14 дней (в случае дополнительных медицинских обследований), и решение ВВК должны выдавать человеку под подпись на руки. Ранее это было возможно, но необязательно.

Установлены сроки действительности решений ВВК: 5 лет в мирные времена и год - в военные.

Штрафы имеры воздействия в отношении уклонистов

9 мая 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 10379, которым позволила заочно накладывать штрафы на уклонистов и значительно увеличила их размер.

За нарушение воинского учета:

  • в мирное время - от 3 400 до 5 100 гривен;
  • в военное время (или повторное нарушение) - от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

  • для граждан - от 5 100 до 8 500 гривен;
  • для должностных и юридических лиц - от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

  • для граждан - от 17 000 до 25 500 гривен;
  • для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен.

Кроме того, введено ограничение судом граждан в праве управления транспортным средством во время мобилизации, в случае невыполнения требования территориального центра комплектования и социальной поддержки о выполнении обязанности (обязанностей).

Предоставление консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будет осуществляться при условии уточнения гражданином своих персональных данных с учетными данными в ТЦК.

В условиях военного положения оформление паспортных документов за рубежом для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия у них военно-учетных документов.

Потеря отсрочки

Отсрочку с 18 мая теряют:

  • родители трех и более детей, которые имеют задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца;
  • мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, а мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не имеет статуса пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, не находится в местах лишения свободы;
  • студенты, которые получают второе образование, непоследовательно выше уровнем первого (например бакалавр снова учится на бакалавра);
  • педагоги колледжей, вузов и школ, имеющие на одном месте работы менее 0,75 ставки;
  • мужчины, чья жена имеет III группу инвалидности.

Напомним, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил новую форму военного билета

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закон (3176) мобилизация (2736)


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Топ комментарии
+44
А у понеділок ЗАКІНЧУЕТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ СТРОК ЗЕЛЕНСЬКОГО!
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18.05.2024 09:12
+42
«У законі передбачено, зокрема, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.». Окрім сина Мосійчучки та Лисого з кварталу і інших клоунів по броні типу Дурнва з Дантесом
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18.05.2024 09:22
+40
Всі на фронт! Ну окрім цирку звичайно
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18.05.2024 08:58
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Я хіба казав, що Порох святий, чи навіть просто "хороший"? Я бойкотував продукцію Рошена ще за часів Яника. Але це ж треба було примудритися між акуратною купкою гівна та відром поносу вибрати відро поносу?
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19.05.2024 13:32 Ответить
Зараз перерахую те що зробило за 4 роки з людей Зебілів, а ти запереч -

Сказочная Русь, Вечірній Квартал, Країна У, Готель Галіція, Танька і Володька, Казки У, Жіночий Квартал, Ліга Сміху, Розсміши коміка, Одного разу під Полтавой, Слуга народу + ватно - сєпарні серіали і ток шоу інших олігархів України по більшості ТБ каналів ів інтернеті.
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19.05.2024 14:10 Ответить
Вмовляй себе, тіш дибільними відмазками (звинувачувати Порошенка у впливі Ліги сміху на людей - це верх дибільності, як на мене) - роби що хочеш. Мені абсолютно все одно. Тобі жити з твоїм вибором. Я за свій спокійний.
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19.05.2024 15:49 Ответить
А що мені себе тішити як що я правду кажу, а ти Пороха тулиш у кожну шпарину ніби це аспірін.
Тобі кажуть про вплив пропаганди на мізки людей, а ти бикувати починаєш.
Як би те що робив коломойський квартал робив Порох з серіалами, ТБ шоу, гумористичними серіалами, то підсумок виборів 2019 був би іншим, чи так і не дійшло що кожна людина сама по собі ніщо.
Мій вибір цивілізація, Європа і західні цінності, а у кого інший мені все одно, будь спокійним і далі.
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20.05.2024 22:33 Ответить
Твій вибір переміг і має 100% влади в Україні. Так що насолоджуйся "цивілізацією, Європою та західними цінностями".
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21.05.2024 11:43 Ответить
Мабуть твій вибір, я зеленого кондома з 2000 чмирю як можу, бо він не людина.
Мій вибір це вирізати всіх червоних директорів, парторгів, москофілів і всіх хто активно відпрацьовує грощі кремля, їх кров виправить ситуацію в Україні, бо маніяка треба зупиняти щоб і надалі не вбивав.
Політики не Бог і боготворити їх не треба, всі перевіряються користю для України.
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22.05.2024 03:26 Ответить
Ну якщо ти не голосував за Зє у 2019, то нам нема про що особливо сперечатися.
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22.05.2024 09:50 Ответить
Та як можно за мавпочку чи за бабйїна голосувати, там всередині нічого святого немає, один радянський страх що опустять як на зоні, тому і постійне лізе на гору це створіння від дитинства. Був цією весною в Кривому Розі, сказати що дупа з великої букви це нічого не сказати, більщість людей десь така ж.....Люди можуть навпростець переходити чотирьох полосне шосе з суцільною роздільною і вважають це нормою. Міста це не назви, міста це люди яких в них живуть і Кривий Ріг радянське містечко з якого кацапи випалили все українське, залишилось небагато.
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22.05.2024 11:54 Ответить
І не треба на пропаганду тут все звалювати. Просто у людей немає мізків от і все. Стадо баранів. На людей, які живуть своїм розумом жодна пропаганда не подіє. А от якщо людині заходить Вечірній квартал з жартами про Україну-проститутку, серіали про дурнуватих хохлів, розумних ментів і т.п., то винне не ТБ, а ця людина. Я відмовився від ТБ років 18 назад десь. Але от Лігу сміху час від часу дивлюся, бо там є цікаві та неординарні команди (на відміну від дибільного кварталу). Але це ж не зробило мене дибілом і я не проголосував за Зє? Ви всюди шукаєте якісь відмазки, excuses. Замість визнати реальність - за Зє проголосували тупі барани, які не здатні аналізувати інформацію та глянути далі свого носа. І на всяк випадок спеціально повторю, бо ви здається також не здатні довше ніж на 5 хвилин запам'ятовувати щось - Пороха я не люблю і нікуди не тулю. І в 2014му за нього не голосував. Але це був значно кращий вибір, ніж Зє у 2019му.
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21.05.2024 13:18 Ответить
На розумну людину ніяка пропаганда не подіє ? Цікаво, як то німці вибрали Гітлєра і з пристойних людей стали "носіями вищої раси" і непоганими вбивцями людей яких вважали нижчими за себе.
Упрощення картини - раз за Зе клоуна проголосували значить IQ 85 балів, але там люди різні були і з вищою освітою і спеціалісти різних галузей також.
Однозначно сказати нереально як що за Зе голосував значить дебіл, інша справа як що продовжує нахвалювати Зе клоуна і зараз, то вже присудок розуму і скоріше за все кончений.
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22.05.2024 03:19 Ответить
Німці завжди були носіями "вищої раси". Просто Гітлер це проявив у них. Скажу більше, на диво, але це і зараз є в німцях. Просто вони це приховують. Я зараз у Німеччині і це відчувається. Так само і кацапи. Не пропаганда їх такими робить, а натура. Як колись писав Невзоров (років 10 назад), про рашку

...Но виновата в этом не власть. Власть заправляла эту народную машину правдой, правом, справедливостью, честностью, законами… Не едет! В девяностые были годы свободы, даже в 2000 было что-то похожее на свободу прессы, свободу манифестаций, человеческие права и уважение - на все, что так чуждо России.

А налили в бензобак знакомую смесь из шовинизма, мракобесия, имперскости, злобы - и все, покатилась, поехала! Конечно, власть будет заправлять машину тем, на чем она едет.

А з приводу там доцентів і т.п., які голосували за Зє, то по-перше у нас купа "професорів", а по-друге досить часто люди науки можуть шарити в науці і бути повними ідіотами по життю. У мене пара таких товаришів є. Один ледь за Зє не проголосував. Ледь вдалося відмовити. Знає 6 чи 7 мов, хімік-фізик-математик, доктор всіх можливих наук. А коли якась побутова проблема - мені дзвонить і питає, що робити. А з іншим, одногрупником, який свого часу отримав титул "найкращий молодий вчений планети" (дають вченим до 30 років), так досі з приводу політики сперечаємося - у нього ідеалістично-рожеві погляди на все. Хоча вже років 25 по всій Європі в університетах викладає математику. Так що тут я з вами не згоден. Українці - інфантильна, наївна та патернистична нація. В усякому разі зараз. Яка чомусь вважає, що треба не пахати, щоб щось мати, а просто вибрати хорошого гетьмана, який все дасть їм просто так.

І не кажіть мені, що розумна людина могла вибрати в президенти під час війни людину, яка порівнювали Україну з проституткою, весь час ржала над хохлами, веселила в саунах та на корпоративах Яника та інших, мала бізнес у рашці, з якою воювали і т.п.
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22.05.2024 10:11 Ответить
З описом українців згоден, близько.
Чи може народ України віками бути тупим ідіото наївним натовпом який як по колу проходить окупацію своїм бувшим рабом фіноуграми, проходить через геноциди, голодомори, знищенням і переселенням цілими селами. Питання риторичне.
Ми мало про це знаємо тому що ******* Україна і ії нація виникли як раз під час правління Хмельницього якого треба назвати ганьбой нації.
Не у всякого народу є такі кончені від народження і до смерті сусіди як кацапи які вже триста років підкупом і войнами керують основними процесами в Україні. Маємо справу з пропагандами спочатку з радянськой яка засіла в людях міцно і підтримується постійно медіа продукцієй і з пропагандою віртуального руцкого міра який в реальності є гнилим болотом.
В даному випадку різниця між людьми єдина - одни дозволяє собі споживати пропаганду, а інший ні. Ні один президент України серйозно не займався підняттям своєї української самобутності і не вкладався в кіно, документалістику, ЗМІ, інтернет і не наповнював ії українським контентом, одні лиш поверхневі заяви, що треба бути українцем. Це до того що в українцях немає в голові України, а є територія де можна працювати і будувати своє життя, а як що в голові немає свого, то людина запозичає чуже, бо пусте завжди заповняється чимось. Кремлівський Квартал 95 просік цю проблему і почав будувати українську ідентичність у своїх бескінечних серіалах, скетчах, виступах. Що і треба булозробити Пороху так це зруйнувати цю систему, він не захотів,бо занадо "цивілізований", зараз вигрібаємоіз за цього. Частина людей які вибрали Зе дійсно кончені і поверненню в реальність не підлягають але як то кажуть треба боротись за розуми людей тих хто залишився в категорії "помилились".
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22.05.2024 11:45 Ответить
"Ми мало про це знаємо тому що ******* Україна і ії нація виникли як раз під час правління Хмельницього якого треба назвати ганьбой нації."

Все ще значно гірше. Українців весь час знищували - голодомор, Жуков, висилали в Сибір, гноїли а тюрмах. А замінювали кацапами, при чому далеко не кращими представниками. На Донбас звозили зеків колишніх. Ось зараз і маємо від'ємну селекцію - націю дурників, що голосує за бабуїна.

А Порошенко (як і Ющенко) можна багато чого закидати. І недореформовану поліцію, і взагалі нероформоване суддівство. І "українізацію" лише на словах. Чи то яєць не вистачило чи бажання.

Був у України один справді великий шанс - обрати Чорновола президентом. І той просрали совки...
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22.05.2024 12:22 Ответить
Так, Вячеслав Чорновіл то був шанс України на Незалежність, хоча до того моменту вже віддали ядерну зброю кацапам але сильну Україну можно було збудувати, але кдб і кремль не спить,навіть зараз фінансує політиків України і ЄС, про всяк випадок, коли треба вона скаже їм що робити....
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22.05.2024 20:12 Ответить
Прикрой, атакую.
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19.05.2024 13:53 Ответить
Ну яка чинність у закону як що його підписав недійсний президент ?
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19.05.2024 13:17 Ответить
Такая же, как и законы, противоречащие Конституции.
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19.05.2024 13:36 Ответить
І хто піде захищати кровавий режим зеленского - тіки 73% виборців, котрі вже давно виїхали з України. 25% воьовничої меньшості вже давно скінчились - у більшості бригад, котри тримають фронт залишилось 40% особового складу. Чим ще зеленский може пожертвувати, поки люди будуть, як вівці йти на ту війну за те шоб влада крала, крала, крала.... та вбивала патріотів. Шляхи - 1,6 мільярда доларів у 23 році. 0,9 мільярда на всі потреби ЗСУ у 23 році. П...дець вам патріоти прийшов у 19 році, а були військові котрі голосували за - за кров, за смертя, за гвалтування дівчат, жінок, чоловіків, як і цівільні - а потім казали - ну, шляхи теж треба було будувати. Держава - казка - самі привели геноцід України у свою країну - а чи у свою.
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19.05.2024 15:02 Ответить
У вас остались ровно сутки, чтобы упрекать 73% за выбор Зели в президенты, потому что после конца легитимности он перестанет быть законным президентом Украины, сразу рванёте на штурм Шапитолия, решительно и беспощадно? Честно говоря болтовня про эти 73% изрядно примелькалась, хуже только вой о меморандуме. Зеля нае*бал всех и 73% не исключение.
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19.05.2024 15:17 Ответить
не будет штурма, там рабы и молоросы, терпеть будут долго.
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20.05.2024 14:19 Ответить
Дозвольте спитати, а ви саме із цих 73% чи ні? Якщо так, то зрозуміло, чому вас задовбали розмови про 73%. Оскільки якщо ви не з 73%, тримали б розуміти, чого весь час іде розмова про 73% - щоб ци дибіли ані на мить не забували про свій вибір і до чого він призвів. І можливо, МОЖЛИВО, хоча б відсотків 5 з 73% на наступних виборах включить мізки.
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21.05.2024 15:37 Ответить
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