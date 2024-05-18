Сегодня, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля. 17 апреля он был опубликован, согласно законам документ вступает в силу через месяц со дня, следующего за днем его публикации, то есть с 18 мая.

В законе предусмотрено, в частности, что мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.

Военный учет

После 18 мая все граждане Украины, которые находятся на воинском учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК. Также это можно будет сделать в Центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет военнообязанного.

Граждане обязаны иметь при себе во время военного положения и/или во время проведения мобилизации военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителю ТЦК и полицейскому вместе с документом, удостоверяющим личность.

Регистрация лицом, которое стоит или становится на воинский учет, в добровольном порядке электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

Медицинский осмотр

Новым законом о мобилизации предусмотрены изменения в прохождении ВВК. В марте этого года отменили статус "ограниченно годный". Отныне в приказе четко прописали, что медицинские осмотры должны длиться не более 14 дней (в случае дополнительных медицинских обследований), и решение ВВК должны выдавать человеку под подпись на руки. Ранее это было возможно, но необязательно.

Установлены сроки действительности решений ВВК: 5 лет в мирные времена и год - в военные.

Штрафы имеры воздействия в отношении уклонистов

9 мая 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 10379, которым позволила заочно накладывать штрафы на уклонистов и значительно увеличила их размер.

За нарушение воинского учета:

в мирное время - от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время (или повторное нарушение) - от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан - от 5 100 до 8 500 гривен;

для должностных и юридических лиц - от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан - от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен.

Кроме того, введено ограничение судом граждан в праве управления транспортным средством во время мобилизации, в случае невыполнения требования территориального центра комплектования и социальной поддержки о выполнении обязанности (обязанностей).

Предоставление консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будет осуществляться при условии уточнения гражданином своих персональных данных с учетными данными в ТЦК.

В условиях военного положения оформление паспортных документов за рубежом для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия у них военно-учетных документов.

Потеря отсрочки

Отсрочку с 18 мая теряют:

родители трех и более детей, которые имеют задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца;

мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, а мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не имеет статуса пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, не находится в местах лишения свободы;

студенты, которые получают второе образование, непоследовательно выше уровнем первого (например бакалавр снова учится на бакалавра);

педагоги колледжей, вузов и школ, имеющие на одном месте работы менее 0,75 ставки;

мужчины, чья жена имеет III группу инвалидности.

Напомним, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины.

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