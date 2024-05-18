В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации
Сегодня, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля. 17 апреля он был опубликован, согласно законам документ вступает в силу через месяц со дня, следующего за днем его публикации, то есть с 18 мая.
В законе предусмотрено, в частности, что мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.
Военный учет
После 18 мая все граждане Украины, которые находятся на воинском учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК. Также это можно будет сделать в Центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет военнообязанного.
Граждане обязаны иметь при себе во время военного положения и/или во время проведения мобилизации военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителю ТЦК и полицейскому вместе с документом, удостоверяющим личность.
Регистрация лицом, которое стоит или становится на воинский учет, в добровольном порядке электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.
Медицинский осмотр
Новым законом о мобилизации предусмотрены изменения в прохождении ВВК. В марте этого года отменили статус "ограниченно годный". Отныне в приказе четко прописали, что медицинские осмотры должны длиться не более 14 дней (в случае дополнительных медицинских обследований), и решение ВВК должны выдавать человеку под подпись на руки. Ранее это было возможно, но необязательно.
Установлены сроки действительности решений ВВК: 5 лет в мирные времена и год - в военные.
Штрафы имеры воздействия в отношении уклонистов
9 мая 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 10379, которым позволила заочно накладывать штрафы на уклонистов и значительно увеличила их размер.
За нарушение воинского учета:
- в мирное время - от 3 400 до 5 100 гривен;
- в военное время (или повторное нарушение) - от 17 000 до 25 500 гривен.
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:
- для граждан - от 5 100 до 8 500 гривен;
- для должностных и юридических лиц - от 17 000 до 34 000 гривен.
За уклонение от мобилизации в военное время:
- для граждан - от 17 000 до 25 500 гривен;
- для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен.
Кроме того, введено ограничение судом граждан в праве управления транспортным средством во время мобилизации, в случае невыполнения требования территориального центра комплектования и социальной поддержки о выполнении обязанности (обязанностей).
Предоставление консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будет осуществляться при условии уточнения гражданином своих персональных данных с учетными данными в ТЦК.
В условиях военного положения оформление паспортных документов за рубежом для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия у них военно-учетных документов.
Потеря отсрочки
Отсрочку с 18 мая теряют:
- родители трех и более детей, которые имеют задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца;
- мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, а мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не имеет статуса пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, не находится в местах лишения свободы;
- студенты, которые получают второе образование, непоследовательно выше уровнем первого (например бакалавр снова учится на бакалавра);
- педагоги колледжей, вузов и школ, имеющие на одном месте работы менее 0,75 ставки;
- мужчины, чья жена имеет III группу инвалидности.
Напомним, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины.
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Сказочная Русь, Вечірній Квартал, Країна У, Готель Галіція, Танька і Володька, Казки У, Жіночий Квартал, Ліга Сміху, Розсміши коміка, Одного разу під Полтавой, Слуга народу + ватно - сєпарні серіали і ток шоу інших олігархів України по більшості ТБ каналів ів інтернеті.
Тобі кажуть про вплив пропаганди на мізки людей, а ти бикувати починаєш.
Як би те що робив коломойський квартал робив Порох з серіалами, ТБ шоу, гумористичними серіалами, то підсумок виборів 2019 був би іншим, чи так і не дійшло що кожна людина сама по собі ніщо.
Мій вибір цивілізація, Європа і західні цінності, а у кого інший мені все одно, будь спокійним і далі.
Мій вибір це вирізати всіх червоних директорів, парторгів, москофілів і всіх хто активно відпрацьовує грощі кремля, їх кров виправить ситуацію в Україні, бо маніяка треба зупиняти щоб і надалі не вбивав.
Політики не Бог і боготворити їх не треба, всі перевіряються користю для України.
Упрощення картини - раз за Зе клоуна проголосували значить IQ 85 балів, але там люди різні були і з вищою освітою і спеціалісти різних галузей також.
Однозначно сказати нереально як що за Зе голосував значить дебіл, інша справа як що продовжує нахвалювати Зе клоуна і зараз, то вже присудок розуму і скоріше за все кончений.
...Но виновата в этом не власть. Власть заправляла эту народную машину правдой, правом, справедливостью, честностью, законами… Не едет! В девяностые были годы свободы, даже в 2000 было что-то похожее на свободу прессы, свободу манифестаций, человеческие права и уважение - на все, что так чуждо России.
А налили в бензобак знакомую смесь из шовинизма, мракобесия, имперскости, злобы - и все, покатилась, поехала! Конечно, власть будет заправлять машину тем, на чем она едет.
А з приводу там доцентів і т.п., які голосували за Зє, то по-перше у нас купа "професорів", а по-друге досить часто люди науки можуть шарити в науці і бути повними ідіотами по життю. У мене пара таких товаришів є. Один ледь за Зє не проголосував. Ледь вдалося відмовити. Знає 6 чи 7 мов, хімік-фізик-математик, доктор всіх можливих наук. А коли якась побутова проблема - мені дзвонить і питає, що робити. А з іншим, одногрупником, який свого часу отримав титул "найкращий молодий вчений планети" (дають вченим до 30 років), так досі з приводу політики сперечаємося - у нього ідеалістично-рожеві погляди на все. Хоча вже років 25 по всій Європі в університетах викладає математику. Так що тут я з вами не згоден. Українці - інфантильна, наївна та патернистична нація. В усякому разі зараз. Яка чомусь вважає, що треба не пахати, щоб щось мати, а просто вибрати хорошого гетьмана, який все дасть їм просто так.
І не кажіть мені, що розумна людина могла вибрати в президенти під час війни людину, яка порівнювали Україну з проституткою, весь час ржала над хохлами, веселила в саунах та на корпоративах Яника та інших, мала бізнес у рашці, з якою воювали і т.п.
Чи може народ України віками бути тупим ідіото наївним натовпом який як по колу проходить окупацію своїм бувшим рабом фіноуграми, проходить через геноциди, голодомори, знищенням і переселенням цілими селами. Питання риторичне.
Ми мало про це знаємо тому що ******* Україна і ії нація виникли як раз під час правління Хмельницього якого треба назвати ганьбой нації.
Не у всякого народу є такі кончені від народження і до смерті сусіди як кацапи які вже триста років підкупом і войнами керують основними процесами в Україні. Маємо справу з пропагандами спочатку з радянськой яка засіла в людях міцно і підтримується постійно медіа продукцієй і з пропагандою віртуального руцкого міра який в реальності є гнилим болотом.
В даному випадку різниця між людьми єдина - одни дозволяє собі споживати пропаганду, а інший ні. Ні один президент України серйозно не займався підняттям своєї української самобутності і не вкладався в кіно, документалістику, ЗМІ, інтернет і не наповнював ії українським контентом, одні лиш поверхневі заяви, що треба бути українцем. Це до того що в українцях немає в голові України, а є територія де можна працювати і будувати своє життя, а як що в голові немає свого, то людина запозичає чуже, бо пусте завжди заповняється чимось. Кремлівський Квартал 95 просік цю проблему і почав будувати українську ідентичність у своїх бескінечних серіалах, скетчах, виступах. Що і треба булозробити Пороху так це зруйнувати цю систему, він не захотів,бо занадо "цивілізований", зараз вигрібаємоіз за цього. Частина людей які вибрали Зе дійсно кончені і поверненню в реальність не підлягають але як то кажуть треба боротись за розуми людей тих хто залишився в категорії "помилились".
Все ще значно гірше. Українців весь час знищували - голодомор, Жуков, висилали в Сибір, гноїли а тюрмах. А замінювали кацапами, при чому далеко не кращими представниками. На Донбас звозили зеків колишніх. Ось зараз і маємо від'ємну селекцію - націю дурників, що голосує за бабуїна.
А Порошенко (як і Ющенко) можна багато чого закидати. І недореформовану поліцію, і взагалі нероформоване суддівство. І "українізацію" лише на словах. Чи то яєць не вистачило чи бажання.
Був у України один справді великий шанс - обрати Чорновола президентом. І той просрали совки...