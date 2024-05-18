В Никополе вследствие атаки РФ пострадал мужчина, в Криворожском районе обломками сбитой ракеты повреждены ЛЭП, без света почти 3 тысячи семей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне в течение 18 мая атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией, запустили по Криворожскому району ракету, ее украинские воины сбили.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня в Никополе из-за вражеской атаки пострадал 64-летний мужчина - он получил осколочное ранение грудной клетки. Ему оказали всю необходимую помощь на месте.



Также в городе поврежден частный дом, пара торговых киосков и три частных автомобиля.

Читайте также: На Днепропетровщине мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК

Кроме того, враг обстреливал и другие территории Никопольщины с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под обстрелами находились Мировская, Марганецкая, Покровская громады. Люди не пострадали.





Лысак рассказал, что в Криворожском районе в результате падения обломков сбитой ракеты загорелись сухая трава и камыш, огонь спасатели потушили.

Однако повреждена линия электропередач, в результате чего без света остались почти 3 тыс. семей. Энергетики работают.

Смотрите также: Россияне 9 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и 5 – из артиллерии: повреждены дома, школа, магазин и агрофирма. ФОТОРЕПОРТАЖ