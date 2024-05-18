В Никополе вследствие атаки РФ пострадал мужчина, в Криворожском районе обломками сбитой ракеты повреждены ЛЭП, без света почти 3 тысячи семей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россияне в течение 18 мая атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией, запустили по Криворожскому району ракету, ее украинские воины сбили.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня в Никополе из-за вражеской атаки пострадал 64-летний мужчина - он получил осколочное ранение грудной клетки. Ему оказали всю необходимую помощь на месте.
Также в городе поврежден частный дом, пара торговых киосков и три частных автомобиля.
Кроме того, враг обстреливал и другие территории Никопольщины с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под обстрелами находились Мировская, Марганецкая, Покровская громады. Люди не пострадали.
Лысак рассказал, что в Криворожском районе в результате падения обломков сбитой ракеты загорелись сухая трава и камыш, огонь спасатели потушили.
Однако повреждена линия электропередач, в результате чего без света остались почти 3 тыс. семей. Энергетики работают.
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