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Новости Фото Агрессия России против Украины
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В Никополе вследствие атаки РФ пострадал мужчина, в Криворожском районе обломками сбитой ракеты повреждены ЛЭП, без света почти 3 тысячи семей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне в течение 18 мая атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией, запустили по Криворожскому району ракету, ее украинские воины сбили.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня в Никополе из-за вражеской атаки пострадал 64-летний мужчина - он получил осколочное ранение грудной клетки. Ему оказали всю необходимую помощь на месте.

Также в городе поврежден частный дом, пара торговых киосков и три частных автомобиля.

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Обстріл Дніпропетровщини 18 травня

Кроме того, враг обстреливал и другие территории Никопольщины с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под обстрелами находились Мировская, Марганецкая, Покровская громады. Люди не пострадали.

Обстріл Дніпропетровщини 18 травня
Обстріл Дніпропетровщини 18 травня

Лысак рассказал, что в Криворожском районе в результате падения обломков сбитой ракеты загорелись сухая трава и камыш, огонь спасатели потушили.

Однако повреждена линия электропередач, в результате чего без света остались почти 3 тыс. семей. Энергетики работают.

Смотрите также: Россияне 9 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и 5 – из артиллерии: повреждены дома, школа, магазин и агрофирма. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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Дякуючи завчасним ЗАХОДАМ, відповідно до норм ЗАКОНІВ, проведеним КЕРІВНИКАМИ ЦОВВ та ОДВА, під контролем КМУ та власників енерго підприємств, сьогодні Українці можуть бути УПЕВНЕНИМИ, у якісному забезпеченні КМУ їх електричною енергією…
Для цього і призначався Уряд за РИГламентом КМУ, а не круговою БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ!
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18.05.2024 23:00 Ответить
 
 