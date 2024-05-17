Россияне 9 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и 5 – из артиллерии: повреждены дома, школа, магазин и агрофирма. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 17 мая под обстрелами оккупантов находился Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Никополь, Марганецкая и Мировская громады снова страдали от вражеского террора.

В результате обстрелов повреждения получили 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Кроме того, повреждены школа, магазин и агрофирма. Задело также линии электропередач и газопровод.

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Также загорелась сухая трава, спасатели потушили огонь.



Лысак отметил, что погибших и раненых нет.

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Сейчас в области продолжается воздушная тревога.





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