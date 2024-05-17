Ночью агрессор ударил дроном-камикадзе по Никополю, повреждена многоэтажка.. ФОТОРЕПОРТАЖ
Поздно вечером 16 мая оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине дроном-камикадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"По уточненной информации, из-за вечерних атак беспилотниками в городе побиты пятиэтажка и авто", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В других громадах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.
Напомним, с вечера 16 мая Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе атак ударными беспилотниками.
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показать весь комментарий17.05.2024 09:40 Ответить Мне нравится 0
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