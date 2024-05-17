Ночью агрессор ударил дроном-камикадзе по Никополю, повреждена многоэтажка.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером 16 мая оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине дроном-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"По уточненной информации, из-за вечерних атак беспилотниками в городе побиты пятиэтажка и авто", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В других громадах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

Напомним, с вечера 16 мая Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе атак ударными беспилотниками.

Также смотрите: Войска РФ 10 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. В одном из населенных пунктов без электричества осталось около тысячи семей, - ОВА. ФОТОрепортаж







