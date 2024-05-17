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Ночью агрессор ударил дроном-камикадзе по Никополю, повреждена многоэтажка.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером 16 мая оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине дроном-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"По уточненной информации, из-за вечерних атак беспилотниками в городе побиты пятиэтажка и авто", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В других громадах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

Напомним, с вечера 16 мая Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе атак ударными беспилотниками.

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Автор: 

беспилотник (3589) Никополь (1018) Днепропетровская область (3946)


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17.05.2024 09:40 Ответить
 
 