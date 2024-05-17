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Вночі агресор вдарив дроном-камікадзе по Нікополю, пошкоджено багатоповерхівку. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 16 травня окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині дроном-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За уточненою інформацією, через вечірні атаки безпілотниками в місті понівечені п'ятиповерхівка й авто", - йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

Нагадаємо, з вечора 16 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу атак ударними безпілотниками.

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16 травня у Нікополі пошкоджено багатоповерхівку
Обстріл Нікополя 16 травня: перші наслідки
Ворог влучив у багатоповерхіку у Нікополі
Обстріл Нікополя 16 травня

Автор: 

безпілотник (4153) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3718)


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влупіть хаймерсом по школі дронщиків через річку
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17.05.2024 09:40 Відповісти
 
 