Вночі агресор вдарив дроном-камікадзе по Нікополю, пошкоджено багатоповерхівку. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 16 травня окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині дроном-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За уточненою інформацією, через вечірні атаки безпілотниками в місті понівечені п'ятиповерхівка й авто", - йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

Нагадаємо, з вечора 16 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу атак ударними безпілотниками.

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