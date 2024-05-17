Вночі агресор вдарив дроном-камікадзе по Нікополю, пошкоджено багатоповерхівку. ФОТОрепортаж
Пізно ввечері 16 травня окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині дроном-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"За уточненою інформацією, через вечірні атаки безпілотниками в місті понівечені п'ятиповерхівка й авто", - йдеться в повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
В інших громадах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.
Нагадаємо, з вечора 16 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу атак ударними безпілотниками.
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показати весь коментар17.05.2024 09:40 Відповісти Мені подобається 0
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