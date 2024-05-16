УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9988 відвідувачів онлайн
Новини Фото
553 1

Війська РФ 10 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією. В одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські війська 10 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина. Її ворог протягом дня атакував 10 разів. Застосовував важку артилерію та скеровував дрони-камікадзе. Поцілив по райцентру, де пошкодив приватний будинок, господарську споруду та інфраструктурний об’єкт. Наслідки вечірніх обстрілів ще уточнюємо", - повідомив Лисак.

Вибухи лунали також в Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадах.

Також вибухи лунали у Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадах. 

За словами очільника ОВА, там росіяни понівечили 2 оселі та господарську споруду. Артобстрілами пошкоджено енергетичний об’єкт і 4 лінії електропередач. В одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин. Фахівці вже працюють – лагодять.

Обійшлось без постраждалих.

В одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин

Читайте: Окупанти 9 разів атакували Нікопольщину: пошкоджено будинки, спортклуб, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3718)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже школа людей. Кожного дня на їх голови сипляться снаряди, дрони бувають і ракети. І це все наслідки розмінування Чонгара і підходів до Маріуполя, це все піар по запуску челенжерів до Криму однією куркою, яка до цього часу займає високу посаду. Навіть ця курка хотіла злетіти і політати на парасольці над Києвом, але народжені повзати у ногах Херпіду, злетіти не можуть. А що сам Херпіду? Звичайно це розпорядження вона отрнимала від нього і єлдака. Саме прикро, що нарід і Нікополя за це проголосував. Ну то що, весело, прийшов кінець епохи бідності? Приїхзав казковий Голобородько на лісапеді і зробив там рай, кожному привіз халяву?
показати весь коментар
16.05.2024 18:59 Відповісти
 
 