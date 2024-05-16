Війська РФ 10 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією. В одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські війська 10 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Нікопольщина. Її ворог протягом дня атакував 10 разів. Застосовував важку артилерію та скеровував дрони-камікадзе. Поцілив по райцентру, де пошкодив приватний будинок, господарську споруду та інфраструктурний об’єкт. Наслідки вечірніх обстрілів ще уточнюємо", - повідомив Лисак.
Також вибухи лунали у Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадах.
За словами очільника ОВА, там росіяни понівечили 2 оселі та господарську споруду. Артобстрілами пошкоджено енергетичний об’єкт і 4 лінії електропередач. В одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин. Фахівці вже працюють – лагодять.
Обійшлось без постраждалих.
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